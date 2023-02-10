土敘強震：聯合國援助進入敘利亞反抗區，印度軍機運送物資避開巴基斯坦上空，台灣搜救隊屢遭心急家屬攔截協尋

土耳其強震已2.1萬死，聯合國援助送進敘利亞反抗區

（中央社）土耳其東南部與敘利亞接壤地區6日發生規模7.8的強震，今（10）日死亡人數繼續攀升，現已突破2萬1000人。與此同時，聯合國（UN）首批援助終於抵達敘利亞境內的反抗軍控制區。

《法新社》報導，官員與醫護人員表示，目前土耳其死亡人數達1萬7674人，敘利亞有3377人，合計罹難人數來到2萬1051人。

與此同時，世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）今天表示，他正在前往敘利亞的路上。而隨著時間一點一滴流逝，尋獲更多生還者的希望逐漸消失。

現在災區嚴寒，除了阻礙救難人員對數以千計的倒塌房舍進行搜救，還可能危及更多無容身處和飲用水的災民性命。

在土耳其南部城市安塔基亞（Antakya），一間醫院的停車場上擺放著屍袋，民眾穿梭其間尋找失蹤親人，凸顯這場悲劇的規模之大。

敘利亞難民札波比（Rania Zaboubi）說：「我們找到我的姑姑了，但找不到叔叔。」她在這次地震失去8名家人。

現在黃金救援72小時已過，找到生還者的機會愈來愈低。

這次地震發生於人們正在熟睡的凌晨，且災區很多人本來就因為敘利亞內戰而損失慘重、流離失所。

譚德塞今天表示將前往敘利亞，他推文道：「我正在去敘利亞的路上，世衛在那裡支援近期地震災區的基本醫療照護。」

On my way to #Syria, where @WHO is supporting essential health care in the areas affected by the recent earthquake, building on our long-standing work across the country. pic.twitter.com/VUA6xg0OZW — Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) February 9, 2023

另一方面，一名在「風之門過境點」（Bab al-Hawa Crossing，或譯巴卜-哈瓦過境點）的官員告訴《法新社》，地震後首批救援車隊今天稍早已抵達反抗軍據守的敘利亞西北部，堪稱一項可能拯救人命的進展。

風之門過境點是聯合國唯一一個可以接觸平民，且不用經過敘利亞政府軍控制區的通道。

敘利亞10年內戰，加上敘軍和俄羅斯的空中轟炸，早已摧毀當地醫院和經濟，導致電力、燃料和水源短缺。

聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）已呼籲安全理事會（Security Council）批准在土耳其和敘利亞之間開放新的人道援助過境點，藉此輸送援助。

他說：「這是團結的時刻，而非政治化或是分裂的時刻，我們顯然需要大規模支援。」

風之門過境點屬於安理會近10年前批准的一項跨境援助行動，地震發生前，敘國西北部反抗軍控制區的400萬居民都得仰賴這個過境點。

英國派軍機支援土耳其救災，提供全天候野戰手術室

（中央社）英國國防部今天宣布，近日將出動一架C-130力士型運輸機（C-130 Hercules），載運野戰醫院設備和重症加護團隊前往遭遇強震的土耳其，提供緊急醫療及24小時全天候手術服務。

此外，一架裝載大量人道救援物資的A400M軍用運輸機今天晚間從位於英格蘭、英國皇家空軍最大基地「布萊茲諾頓」（RAF Brize Norton）出發，向土耳其運送人道救援物資。

英國外交部8日表示，這些緊急調度自英國官方儲備的物資包括帳篷、保溫毯、個人衛生用品，可供約1萬5000人使用。

英國國防部指出，一個緊急派遣自聯合作戰部隊司令部高戒備單位的8人軍事專業小組近日已抵達駐安卡拉大使館，以協助規劃、協調救災事宜。

除了土耳其，敘利亞也災情嚴重。英國外交部今天宣布加碼資助原本就受英方支持的敘利亞救援組織「白盔」（White Helmets），以支援該組織在敘利亞西北部艱困的救難行動。

自土耳其、敘利亞於6日遭強震重創以來，英國承諾挹注「白盔」的金額累積已達380萬英鎊（約新台幣1億3900萬元）。根據英國外交部的資料，已有超過2500名志工投入「白盔」在敘利亞的行動。

土耳其6日接連發生兩場強震，規模分別為7.8、7.5，並波及接壤的敘利亞，兩國死亡人數已累計超過2萬人。

土耳其總統艾爾多安（Recep Tayyip Erdogan）6日晚間宣布全國進入長達7天的哀悼期。英國駐安卡拉大使館以及在土國境內所有領事館皆配合降半旗7天。

Photo Credit: GettyImages 土敘邊境6日發生大地震，當地居民亟需國際馳援。

印巴關係僵，印度援土耳其搜救隊繞道飛

（中央社）土耳其與敘利亞邊界強震，印度展現大國格局派出6架次的軍機運送搜救隊及醫療物資。但在外交現況考量下，印度選擇讓軍機繞道飛行，避免經過巴基斯坦上空。

土耳其東南部與敘利亞接壤的省分6日發生規模7.8強震，迄今已超過2萬人喪生。

即使印度與土耳其存有外交嫌隙，仍是率先主動承諾伸援的南亞國家之一，首梯搜救隊在隔日天未亮就已帶著搜救犬、醫療物資、鑽洞機及其他儀器，搭乘印度空軍C-17運輸機前往土耳其。

印度外交部長蘇杰生（Subrahmanyam Jaishankar）昨天宣布，第6梯次的搜救隊伍及物資已經抵達土耳其，並稱還會繼續提供更多援助。

此外，印度外交部發言人巴格奇（Arindam Bagchi）前天晚上也在推特發文，稱印度陸軍已開始在土耳其災區之一的伊斯肯德隆港（Iskenderun）搭建野戰醫院，一旦完成，將有30個床位，並有手術儀器、X光機以及呼吸機等設備。

然而，印度與巴基斯坦的長年不和，也讓這波代號「友誼行動」（Operation Dost）援助行動，增添了一段插曲。

有多家印度媒體7日報導，巴基斯坦拒絕印度人道專機通過它的領空，迫使印度軍機繞道飛行。