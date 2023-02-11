土敘強震重創邊城雷伊漢勒，台灣中心執行長：民眾憤怒快到達臨界點，對於政府救援緩慢十分不滿
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裘振宇說，地震後的重建更令人憂心。這座城市貧窮者眾，大家都是打零工過活，土耳其目前經濟情況也很不好，失去工作的災民如何在打擊下重新站起來，這個話題同現在的救援行動一樣沉重。
文：呂嘉鴻（BBC中文）
「我最害怕的的是，在幾乎沒有任何援救下，災民現在饑餓又受凍，憤怒的情緒會無法收拾……社會秩序崩潰……暴動是早晚的事。城市裡原本就受排擠的敘利亞難民可能會被攻擊。」
土耳其敘利亞邊境地區的大地震發生後，曾長期生活工作在土耳其的「台灣雷伊漢勒世界公民中心」執行長裘振宇告訴《BBC中文》記者，這座邊境小城靠近戰火紛飛的敘利亞戰爭區域，城市中土耳其民眾和來自敘利亞的難民之間的矛盾一直存在，希望地震後不要發生彼此排擠甚至掠奪物資財物的情況。
建在土耳其邊境小城雷伊漢勒（Reyhanlı）的該中心，地震前的主要任務是服務敘利亞難民，2016年由台灣外交部捐款成立，原本計劃蓋一所服務難民的學校。之後，中心成為非營利組織，獨立籌款，在台灣民間籌集了1百萬美元，2020年建成7千平方公尺的難民庇護中心，服務難民及當地土耳其國民，服務內容包含教育，婦女創業及其它社會福利。
此次土耳其及敘利亞遭遇強震後，雷伊漢勒受到重創，死傷慘重，倖存者湧入中心尋求庇護，目前有超過200人在這裡得到安置。
裘振宇告訴《BBC》，台灣中心是雷伊漢勒目前唯一的救援中心，當地的土耳其和聯合國救援組織因為地震嚴重受創，警察及消防單位幾乎癱瘓：「我們勉強還有發電機，還透過該中心園中的百米深水井，提供基本用水需求......但是中心所在的哈泰省（Hatay）是軍方管制區，對外的重要道路也都壞了，一般人車也不可以隨意進入。造成救援很大的阻礙，根本進不來。」
裘先生上周飛往捷克參加會議，地震發生讓他滯留歐洲，他對中心的志工及當地民眾的情況心急若焚。他觀察說，因為基本的支援都沒有，民眾的情緒也很不滿。「物資再不進來，我們最多還能撐兩個星期吧。」
該中心已經求助在土耳其人的台商，積極籌措物資購買，道路開通後就會將物資運進來。
邊境小城遭遇重創
這場當地時間周一（2月7日）凌晨在土耳其南部和敘利亞北部發生的7.8級強震，是該區域百年來最強烈的地震，造成土耳其與鄰國敘利亞重大傷亡，截至目前已有超過1萬人死亡。全球各地救援隊與物資都在不斷湧入。
但土耳其災區許多民眾仍苦苦在寒冬中等待救援，更多人現在還埋在瓦礫當中生死未卜。裘振宇說，據他所知，如同多數媒體報導，民眾的憤怒已經快到達臨界點，他們對於救援的緩慢十分不滿。
土耳其總統艾爾多安（Recep Tayyip Erdogan）周三（8日）終於承認其政府地震的應變措施不當，導致了國民的沮喪和憤怒。路透社報導說，災區正下著雪，許多人在睡在街上或車上，因為害怕餘震，不敢回到家中居住。
以雷伊漢勒為例，裘振宇告訴《BBC》，根據中心志工回報稱，地震發生時的第一天，還能在商店裡買到些許食物，因此中心緊急凖備了熱食給挨餓的民眾，但隔日下午商店都不再營業，大家只能依靠存糧果腹。對外聯繫也是大家要去城市裡找到一個通訊熱點，勉強一天發出幾張照片或打電話。
此外，由於穆斯林男女有別的戒律嚴格，非婚成年男女混居不被允許。因此，在寒冬中，成年男子都在中心的房外走廊下過夜，婦幼待在室內。在寒冬中過夜的災民處境困難。
周三晚上（2月9日）地方政府終於送來百張毛毯給中心裡的避難民眾。
此外，裘振宇觀察，因為貧窮，當地很多建築沒有蓋好地基，施工品質也很不佳，導致城裡上千棟房宅，遇到強震就垮塌。「城市在地震斷層帶上面，我們當初蓋（中心的）房子有考慮到地震的風險。」
他說，地震後的重建更令人憂心。這座城市貧窮者眾，大家都是打零工過活，土耳其目前經濟情況也很不好，失去工作的災民如何在打擊下重新站起來，這個話題同現在的救援行動一樣沉重。
希望救災過程不要發生彼此排擠
台灣中心位於土耳其東南部，距離敘利亞邊界僅有幾公里的雷伊漢勒。這座小城市，長期以來一直是敘利亞與土耳其民眾混居之地，35萬居民中有10萬土耳其人，其他都是移民或難民，城市主要語言是阿拉伯語。
持續數年的敘利亞內戰造成數百萬人流離失所，這座城市也因此湧入了成千上萬的敘利亞難民。
裘振宇告訴《BBC》，中心主要服務難民兒童及女性，希望支援他們的教育及就業。但該城市位於土耳其及敘利亞邊界，除了貧窮之外，還一直被戰火波及。2019年，自殺炸彈客在城裡發動攻擊，造成嚴重死傷。城市中土耳其及敘利亞難民之間的矛盾一直存在，裘振宇希望地震後救援物資能盡速抵達，不要發生彼此排擠甚至掠奪物資財物的情況。
本文經《BBC News 中文》授權轉載，原文發表於此
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責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：翁世航
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