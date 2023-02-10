美眾議院決議案譴責中國偵察氣球侵犯主權，白宮：評估對中國採取行動

美眾議院通過決議案，譴責中國偵察氣球侵犯主權

（中央社）美國眾議院今天（當地時間9日）高票通過決議案，譴責中國派偵察氣球公然侵犯美國主權，且試圖利用不實訊息欺騙國際社會。決議案並要求拜登（Joe Biden）政府，就中國近年所有已知侵犯作為向國會簡報。

眾議院今天上午以419票贊成、0票反對的壓倒性票數通過一項決議案，譴責中國近日派偵察氣球入侵美國領空，飛近包括蒙大拿州馬姆斯卓空軍基地（Malmstrom Air Force Base）等諸多國安設施，公然侵犯美國主權。

決議案也批評中共試圖散播不實訊息，宣稱氣球為氣象氣球，是因「不可抗力」事件偏離航線；決議案引述美國國防部長奧斯丁（Lloyd Austin）指出，氣球「是被中共用來試圖監視美國內陸戰略地點」。

決議案提案人、眾議院外委會主席麥考爾（Michael McCaul）在表決前致詞表示，中國偵察氣球離地面僅6萬英尺，一般人肉眼就能看見，明目張膽監視美國。

共和黨籍的麥考爾向民主黨人喊話說：「讓我們站在一起對抗共同敵人，我們的敵人不是彼此，而是如中國、俄羅斯、伊朗和北韓等外國敵對國家。其中中國是最大敵手，是美國國安利益長期最大威脅。」

同一時間在參議院，共和黨籍參議員海格提（Bill Hagerty）在外委會一場涉中聽證會上，以「911恐怖攻擊事件後對美國主權與領空最顯著、持續最久及最過分的侵犯」，來形容中國偵察氣球事件。

根據決議案，中國偵察氣球過去也曾侵犯美國領空，但此次飛越美國領土時間更長。決議案指出，中國情蒐對美國利益與安全造成威脅，中共長年對美國國安單位進行情蒐工作，從事間諜報導數近幾年也大幅上升。

決議案呼籲行政部門，應積極嚇阻外國敵對勢力在美國領土或領空從事情蒐和其他惡意行為，強調美國政策應採取即時果斷行動，阻止外國航空偵察系統侵犯美國主權，包括由中國指揮或與其關聯的系統。

除要求行政部門就此次事件向國會報告外，決議案也要求拜登政府整理近幾年所有已知中國侵犯美國領空事件，以及北京在全世界使用類似偵察氣球的資料。

根據美國立法規則，一般決議案僅表達國會立場，無法律約束力。

官員：美確定中國間諜氣球能監控通信訊號

根據美國國務院一名高官，美國總統拜登的政府已經確定，上週入侵並飛越美國本土的中國偵察氣球，具備能夠監控美國通信的電子監視科技。

《美國有線電視新聞網》（CNN）報導，官員指出，這枚氣球「能夠執行訊號情報（signals intelligence）蒐集作業」，屬於飛越「5大洲逾40個國家」的中國氣球艦隊。

他表示：「我們知道中華人民共和國利用這些氣球來偵監。」

這枚中國高空偵察氣球侵入美國領空，曾飛越敏感的蒙大拿州核武基地，但美方考量地面民眾安危未立即擊落。

後來美軍出動搭載AIM-9X響尾蛇飛彈的F-22戰機，在南卡羅來納附近海域上空將其擊落，並回收殘骸碎片分析。

美國擊落氣球引發中方強烈不滿和抗議，堅稱這是一顆偏離航線的氣象氣球，批評美方反應過度。

《CNN》引述的國務院官員說，來自U-2偵察機飛掠氣球時的高解析度影像顯示，這枚高空氣球能夠執行訊號情報蒐集作業。所謂訊號情報指的是以電子方式蒐集的情報。

他還說，研發氣球的製造商與解放軍有關；同時指出，針對支援氣球入侵美國領空的共軍相關中國實體，美國也將研擬因應作為，並暗示美方打算就氣球入侵一事祭出制裁。

儘管這枚間諜氣球的能力進一步曝光，五角大廈自首度公開承認氣球入侵後，就堅稱氣球並未賦予中國高於間諜衛星和其他管道的監視能力。

談偵察氣球後續，白宮：評估對中國採取行動

中國偵察氣球入侵美國領空一事持續發燒。白宮發言人尚皮耶（Karine Jean-Pierre）表示，美國將評估對支持這項行動的共軍相關中國實體採取行動，也將著眼更廣泛的行動以揭露並解決中國大規模監視活動。

尚皮耶今天在空軍一號答覆媒體關於中國偵察氣球的最新發展時指出，擊落氣球是美方向中國發出一個明確訊息，亦即侵犯美國主權是「不可接受的」。保護敏感情報並最大限度提高追蹤氣球與回收能力，以獲取有關中國計劃中的更多訊息。

她並表示，美國將探索對與中國解放軍有關的中國實體採取行動，也將著眼於更廣泛的努力，以揭露並解決中國更大規模的監視活動，因為這些活動對美國國家安全以及美國盟友與合作夥伴構成威脅。

美國國務院官員今天表示，來自美軍U-2偵察機飛掠氣球時的高解析度影像顯示，這枚高空氣球能夠執行訊號情報蒐集作業。所謂訊號情報指的是以電子方式蒐集的情報。研發氣球的製造商與解放軍有關，針對支援氣球入侵美國領空的解放軍相關中國實體，美國也將研擬因應作為。

中國偵察氣球入侵美國領空一事也持續在美國國會發燒，連日來參眾兩院安排多場與中國相關的聽證會，偵察氣球是許多議員的關切重點，不少議員對拜登（Joe Biden）政府的反應過慢表達不滿。

參議院撥款委員會（Senate Appropriations Committee）主席泰斯特（Jon Tester）出身蒙大拿州。五角大廈揭露氣球事件時，氣球正漂浮在蒙大拿州上空。他今天在質詢時就不滿地表示，不樂見氣球飛越美國，「我們原本可以在阿留申群島上空擊落」，他也質問國防部是否有因應未來類似事件的計畫。