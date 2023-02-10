國民黨副主席夏立言會見中國國台辦主任宋濤，陸委會：矮化與傷害台灣主權尊嚴

國民黨副主席夏立言赴北京，見國台辦主任宋濤

（中央社）中國國台辦主任宋濤昨（9）日在北京會見到訪的國民黨副主席夏立言一行人。據《新華社》報導，宋濤表達願在九二共識、反對台獨的共同政治基礎上，與國民黨加強交往。

報導稱，宋濤歡迎夏立言率團到訪，表示將深入貫徹中共20大精神和新時代黨解決台灣問題的總體方略，全面落實習近平總書記對台工作重要指示精神，願在堅持「九二共識」、反對「台獨」的共同政治基礎上，同中國國民黨加強交往，增進互信，攜手推動兩黨關係和兩岸關係向前發展，共同努力為台海謀和平、為同胞謀福祉、為民族謀復興。

宋濤並表示，將繼續秉持「兩岸一家親」理念，尊重、關愛、造福台灣同胞，深化兩岸各領域交流合作，促進兩岸同胞心靈契合。

報導稱，夏立言表示，面對台海變局，切盼兩黨在「九二共識」、反對「台獨」基礎上，持續溝通、真誠合作、深化互信、聚同化異，增進兩岸人民權益福祉，維護台海和平穩定，推動兩岸關係和平發展。

Photo Credit: 中央社 國民黨副主席夏立言（前）昨日率團與中國國台辦主任宋濤會面。

夏立言會見宋濤，提落實民生協議等三大訴求和關切

（中央社）國民黨副主席夏立言昨天會見國台辦主任宋濤，提出包括呼籲兩岸過去達成的民生協議，一定要想辦法落實和維護等「三大訴求和關切」；夏立言說，現階段應盡量避免兩岸的政治分歧，波及經貿和民生領域。

夏立言一行前天傍晚抵達北京，並於昨天上午與當地台胞、台商代表進行座談，傍晚前往釣魚台國賓館會見宋濤，並於會見後進行餐敘。

國民黨晚間發出新聞稿指出，夏立言在會談一開始就提出「三大訴求和關切」，一是呼籲兩岸過去已經達成的民生協議，一定要想辦法落實和維護。二是要盡量克服困難，降低兩岸交流可能的不便和成本。三是兩岸應該要盡量緩和緊張情勢，盡最大努力追求和平穩定。

夏立言指出，國民黨從去（2022）年到今年2次出訪所有工作的重點，都是圍繞著這3個方向推進，所有的目的都是為了促進台灣社會的民生福祉，保障台灣基層民眾的權益，同時也盡到維護台海及區域和平穩定的責任。

夏立言表示，當前兩岸的僵局或許短期內難以完全改善。但現階段比較重要的，是要盡量避免兩岸的政治分歧波及經貿和民生領域。兩岸應該持續強化民間及地方政府層面的溝通對話，來協助解決兩岸交流過程中民眾面對產生的各種實質困難，例如台灣基層農漁民、中小企業關切的農漁水產品等民生經貿議題。相信這也是當前最能促進兩岸人民福祉、也是有效維護兩岸和平穩定的最佳方式。

國民黨表示，整個會見過程，雙方都很坦率地溝通，也充分交換意見。夏立言最後強調，兩岸應用行動交流對話化解歧見、加強溝通解決爭端，才能積累兩岸互信，保障和平發展。

國民黨表示，國民黨的兩岸政策都是延續過去黨章、黨綱的內容，包括2005年「連胡五項願景」以及馬英九總統任內8年主政期間「親美、友日、和陸」的基本方針，推動海峽兩岸在「九二共識、一中各表」、「反對台獨」的基礎上「求同存異」，這個立場一直以來都沒有改變。兩黨未來將共同致力於開展各項有利於兩岸和平穩定、交流合作和經濟繁榮的工作。

Photo Credit: 國民黨提供 via 中央社 國民黨副主席夏立言（左）9日會見國台辦主任宋濤 （右），夏立言指出，當前兩岸的僵局或許短期內難 以完全改善。但現階段比較重要的，是要盡量避免兩 岸的政治分歧波及經貿和民生領域。

宋濤提解決台灣問題，陸委會：對我矮化與傷害

（中央社）陸委會昨晚表示，對於中國國台辦主任宋濤會見國民黨副主席夏立言提及「貫徹解決台灣問題」總體方略，凸顯其對台政策意旨在對台灣主權尊嚴的矮化與傷害。

大陸委員會昨晚對於宋濤會見夏立言一事重申，「兩岸互不隸屬」是台海現狀事實，交流對話應基於對等尊嚴，不應設置任何錯誤的政治前提框架。中共當局在會見台灣方面人士提及「貫徹解決台灣問題」總體方略，無疑是刻意凸顯其對台政策旨在對台灣主權尊嚴的矮化與傷害。

陸委會強調，北京當局定義「一中原則、謀求統一、接受一國兩制」的「九二共識」為兩岸互動前提，企圖損害中華民國主權、矮化台灣，國共兩黨在「九二共識」相互呼應，台灣人民無法接受。台灣政黨人士在交流活動中應義正辭嚴、充分反映台灣民意對捍衛主權民主及反對武力脅迫的堅定立場，不宜附和中方統戰操作。

陸委會指出，政府維護台海和平的政策一貫，獲得國際社會及國內民意的肯定支持；呼籲北京當局尊重兩岸現實、放棄對台強制脅迫思維、統戰操作與武力恫嚇，改善威權擴張作為，負責任地處理兩岸關係。

《新華社》報導，宋濤昨天在北京會見夏立言一行人，宋濤歡迎夏立言率團到訪，表示將深入貫徹中共20大精神和新時代黨解決台灣問題的總體方略，全面落實總書記習近平對台工作重要指示精神。

宋濤提到，願在堅持「九二共識」、反對「台獨」的共同政治基礎上，同中國國民黨加強交往，增進互信，攜手推動兩黨關係和兩岸關係向前發展，共同努力為台海謀和平、為同胞謀福祉、為民族謀復興。

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航