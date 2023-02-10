澤倫斯基歐盟行：我無權空手而回，呼籲各國提供更多武器抗俄，盼烏克蘭速入歐盟

口惠多承諾少，澤倫斯基歐盟行：我無權空手而回

（中央社）烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）9日出席歐盟高峰會（European Council），並分4批與歐盟各國領導人會談。他在記者會說這趟出訪「沒有權利不帶著成果回去」，歐盟雖宣布更多對俄制裁措施，但烏克蘭最想要的戰機尚未獲明確承諾。

澤倫斯基閃電出訪歐洲行程的最後一站是歐盟總部。由於他在俄國入侵後的首度出國是去（2022）年12月訪美，第2站是昨天無預警搭英國皇家空軍專機訪英，第3站是昨晚在巴黎與法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）、德國總理蕭茲（Olaf Scholz）共進晚餐，讓盼他已久的歐盟面子有點掛不住。

但數日前傳出歐洲議會（European Parliament）公開洩露他的到訪日期及演說安排，引發安全疑慮，差一點把事情搞砸，還好澤倫斯基誠意十足如期現身，在歐洲議會演說後赴歐盟高峰會與27個會員國領導人談話。

而且，原本傳出會員國總理、總統們爭相想要與他「雙邊會談」，讓歐盟行政幕僚傷透腦筋，最後，據《歐洲新聞網》（Euronews）報導，除了已經在巴黎一起吃過飯的2位，其餘25國政府首長分成4批，接連與澤倫斯基開「群組會議」。

澤倫斯基在這趟鐵人行程中以高耐力承受歐洲各方政治需求的「疲勞轟炸」，部分原因也是為了藉著露面、握手帶來新刺激，降低歐洲在戰事長達近一年下的「烏克蘭疲勞」現象。長期抵抗侵略的烏克蘭處境之艱困和意志之頑強，由此可見一斑。

雖然歐盟官員經常強調對烏克蘭援助最多的是歐盟，據歐盟執委會（European Commission）主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）所說，開戰一年來歐盟援助總額達670億歐元（約新台幣2兆1673億元），但澤倫斯基出訪國家的順序可說是按武器援助多寡排列，看得出他的當務之急。

烏克蘭想要西方國家盡快援助先進戰機和長程投射武力，但美國尚未首肯、英國只表態願訓練烏軍空官駕駛「北約等級」的戰機、法國說「只要有必要」都可以；德國才剛在盟友數個月的壓力下同意捐助豹2型坦克，先前傳出反對提供戰機；比利時總理德克魯（Alexander De Croo）則在高峰會前明言拒絕，因為「我們國家自己需要戰機，它們要用來保護北約。」

澤倫斯基在高峰會後的記者會上被問到是否希望獲得實質承諾，包括援助戰機，他說：「我沒有權利不帶著成果回去。」

但他也說，協商要求武器時「看到了正面跡象」，且有些討論內容不能公開，以免俄國取得烏克蘭軍力進展的資訊。

他對歐盟行政部門，也就是執委會的訴求則是盡快讓烏克蘭加入歐盟，因為這能激勵烏克蘭人民和軍隊持續奮力抗敵，「今年就展開（入盟）談判。」

雖然馮德萊恩在記者會讚許烏克蘭政府為了入盟提出改革的效率奇高，但現實上加入歐盟得經多年談判，澤倫斯基此行很難帶回入盟特效藥。

不過歐盟仍努力不讓他空手而回。馮德萊恩宣布，歐盟將對更多俄國政治和軍事領導人進行制裁，對俄出口限制也將加碼到逾100億歐元價值。

她也說，歐盟已設立協助烏克蘭重建的平台：「36個歐盟城市，從維爾紐斯（Vilnius）到威尼斯，將會與10個烏克蘭城市協同合作。」

「我們都聽到你的急切……你可以依靠我們。」馮德萊恩對著澤倫斯基說。

但烏克蘭顯然需要更多、更具體的協助。歐洲領導人們與澤倫斯基同樣強調這一戰的意義在捍衛歐洲價值與安全。「要贏，一起贏；要輸，一起輸」，在歐盟國家對援烏程度各種複雜為難的考量中，恐怕得時時互相提醒這句話。

澤倫斯基籲各國供更多武器抗俄，盼烏克蘭速入歐盟

烏克蘭總統澤倫斯基今天在布魯塞爾受到英雄般的歡迎，他向歐盟領袖們呼籲提供更多武器抵禦俄羅斯入侵，以及就烏克蘭加入歐盟一事迅速展開談判。

綜合《法新社》和《路透社》報導，歐洲自1940年代以來最殘酷的衝突，再過兩週就滿一年，澤倫斯基展開他從俄軍全面入侵烏克蘭以來的第2次出訪。

在昨天訪問倫敦和巴黎遊說英國、法國和德國提供現代戰機和遠程飛彈後，於2019年選上總統的澤倫斯基來到布魯塞爾，向歐盟領袖和歐洲議會議員發表演說。

澤倫斯基抵達歐洲議會且呼籲迅速展開烏克蘭申請加入歐盟的談判時，受到熱烈歡呼和起立鼓掌。

澤倫斯基告訴歐洲議會議員：「我們正在抵禦現代世界中反對歐洲的最大力量……我們烏克蘭人與你們一同在戰場上。」

歐洲議會議長梅特索拉（Roberta Metsola）則回應說：「烏克蘭就是歐洲，你們國家的未來就在歐盟。」

她表示：「各國下一步必須迅速考慮，提供遠程系統和飛機，以保護多數人認為理所當然的自由。」

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航