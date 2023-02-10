美國資深記者、普立茲獎得主赫希指控美國炸毀北溪天然氣管線，白宮、CIA反駁報導內容「純屬捏造」

（中央社）美國資深記者、普立茲獎得主赫希（Seymour Hersh）近日指控，美國是去（2022）年破壞俄羅斯與德國之間北溪天然氣管線的幕後黑手，報導發布後俄國要求國際調查，白宮則否認指控。

赫希在電子報平台Substack發布報導稱，去年6月美國海軍潛水員奉總統拜登（Joe Biden）之命，在挪威當局協助下潛入波羅的海（Baltic Sea），於北溪天然氣管線（Nord Stream）上放置炸藥，並在3個月後引爆。

對此，美國白宮國家安全會議（National Security Council）發言人華森（Adrienne Watson）反駁，報導內容「純屬捏造」。

中央情報局（CIA）發言人也附和白宮說法，稱該報導「從頭到尾都是虛構」。

被問及赫希聲稱奧斯陸當局也支持這項秘密行動時，挪威外交部回應，「這些指控並非事實」。

去年9月的北溪管線爆炸事件，西方國家歸咎於俄羅斯所為，在俄國軍隊入侵烏克蘭後，此事也加劇西方對莫斯科當局的不滿。

不過，截至目前為止，瑞典、丹麥和德國當局的調查皆未將責任歸咎於任何一方或國家。

赫希指出，拜登秘密決定炸毀已關閉但仍含有殘餘天然氣的北溪管線，以切斷莫斯科透過向歐洲銷售天然氣賺取數十億美元的能力。

赫希還說，美國認為北溪管線能讓俄羅斯向德國和西歐施加政治影響力，以用來削弱他們對於烏克蘭的援助承諾。

Photo Credit: GettyImages 在疑似破壞的爆炸事件後，由瑞典海岸巡防隊提供的照片，可看見北溪二號管發生氣體洩漏。照片攝於2022年9月27日。

報導指出，在2022年2月24日俄軍入侵烏克蘭的前2週，拜登本人曾公開表示，一旦俄羅斯攻擊烏克蘭，美國將不允許開通新的北溪天然氣2號管線（Nord Stream 2）。

赫希還援引一位不具名消息人士說法指出，破壞北溪管線的構想最早是在2021年12月，拜登的高階國安顧問討論如何應對俄羅斯預計入侵烏克蘭時所提出。

具體計畫由中情局負責制定，並趁2022年6月北大西洋公約組織（NATO）演習期間，美國海軍潛水員把炸藥放置在可以遠程引爆的北溪管線上。

報導公開後，俄羅斯國會下議院議長沃洛金（Vyacheslav Volodin）表示，「公布的事實應成為國際調查基礎，以將拜登及其同夥繩之以法」，且美國應「賠償給受恐怖攻擊影響的國家」。

俄國外交部昨天也稱，美國需要說明自身在去年北溪海底天然氣管線爆炸事件中所扮演的角色。

連接俄羅斯和德國的北溪1號和2號天然氣管線去年9月底因爆炸受損，造成4個地點出現洩漏，其中2處在丹麥專屬經濟區內，另外2處在瑞典專屬經濟區內。

新聞來源

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航