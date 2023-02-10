【圖表】得分王的下一步：詹姆斯挑戰NBA史無前例的4萬分，還需要打幾場？

NBA湖人隊詹姆斯（LeBron James）在台灣時間8日的比賽中拿下38分，個人NBA生涯總得分累積到3萬8390分，超越「天鉤」賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）所創下的3萬8387分紀錄，成為NBA史上得分王。截至目前為止NBA總得分排行榜前五名是詹姆斯、賈霸、馬龍（Karl Malone）、布萊恩（Kobe Bryant）、喬丹（Michael Jordan），其中僅有詹姆斯是現役球員。

詹姆斯2003-04年球季加入NBA，當時19歲，他經歷了21個球季共1410場比賽，累積達成得分王的成就。生涯平均每場得分為27.2分，從各球季平均得分相比，單季最高平均得分發生在2005-06球季，每場平均得到31.4分。最低平均得分則是出現在第一年加入NBA時，每場平均為20.9分。不過除了低一年外，其他球季的每場平均得分都不曾低於25分。

距離4萬分還要多少場？

因為詹姆斯仍是現役球員，接下來他每場比賽的得分，等於就是在持續推高NBA總得分的最高紀錄。而他目前的總得分距離4萬分大關，還有1610分的差距。讓我們用他過去的平均得分紀錄，試算看看他還需要打多少才能達到4萬分。

如果是用生涯平均每場得分27.2分計算，約需要60場比賽。

如果是用單季最高平均得分31.4分計算，約需要52場比賽。

如果是用單季最低平均得分20.9分（新人球季）計算，約需要77場比賽。

如果是用最近球季（2022-23）平均得分30.2分計算，約需要54場比賽。

從他過去三個球季，每季出賽至少都在45場以上（前年，生涯最低）來看，不論上述那個試算結果，只要維持健康，詹姆斯最慢很有可能在下一個球季（2024-25）達到總得分4萬分的成就。

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資料來源：NBA官網

核稿編輯：楊士範