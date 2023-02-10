尼加拉瓜釋放222名政治犯並遣送美國，總統奧蒂嘉表示：把傭兵送回外國

尼加拉瓜總統丹尼爾．奧蒂嘉（Daniel Ortega）2021年以人權迫害手段贏得選舉，各國不滿紛紛祭出經濟制裁，直到昨（9）日，尼加拉瓜政府終於釋放超過200名的政治犯，其中包含多名社會運動人士及5名總統候選人，美國對此相當樂觀，但尼加拉瓜政府卻澄清，並非因國際制裁才選擇釋放。

尼加拉瓜釋放222名政治犯，奧蒂嘉澄清：沒要求美國解除經濟制裁

綜合《路透社》與《BBC》報導，尼加拉瓜釋放監獄中222名政治犯，並送往美國，其中數10名是因2021年總統選舉遭監禁的人們，包含5名前選舉候選人。除送往美國的222人外，還有兩名獲釋民眾選擇不前往美國，分別是一名著名奧蒂嘉反對者及天主教會尼加拉瓜教長阿爾瓦雷斯（Rolando Alvarez）。

對於尼加拉瓜釋放政治犯的行為，美國國務院表示相當歡迎，國務卿安東尼．布林肯（Antony Blinken）就發聲明表示，這次的釋放行動顯然向解決尼加拉瓜人權問題邁出重要的一步，同時也為美國及尼加拉瓜開啟對談的可能。

布林肯的聲明中也提到，被釋放的222名政治犯中不只有政治商業領袖及記者，還有民間社會代表和學生，其中更有1名美國公民，因應即將到來的獲釋民眾，美方將協助安全運送到杜勒斯國際機場，並提供醫療及法律上的支持。

美國總統拜登在接受西班牙媒體Telemundo訪問時表示，他不確定釋放行動是否意味著尼加拉瓜準備改變人權政策，但他樂觀看待民眾被釋放，「我很高興他們終於出來了！」一名美國官員則告訴《路透社》，尼加拉瓜目的就是希望改善與美國長期緊張的關係。

針對美國對尼加拉瓜的經濟制裁方面，美國國務院新聞稿中指出，美國的制裁及限制仍然存在，但他們希望能與尼加拉瓜政府建立更好的關係，「這取決於尼加拉瓜政府未來是否推動更高等級的民主及人權自由。」

不過尼加拉瓜總統奧蒂嘉隨即透過電視講話重申觀點，他認為所有遭囚禁的政治犯都「試圖破壞國家主權」，嘲笑他們是外國勢力的代理人，還戲謔地說這次的釋放行動是「讓他們（外國）擁有他們的傭兵」。

同時，奧蒂嘉也澄清在釋放政治犯前並沒有與美國進行談判，也沒要求解除經濟制裁。尼加拉瓜司法部門更將這些政治犯稱為「被驅逐出境的叛徒」。

此外，被釋放的反對黨領袖胡安．塞巴斯蒂安．查莫羅（Juan Sebastian Chamorro）和前總統候選人馬拉迪亞加（Felix Maradiaga）也表示，在抵達美國後，發現尼加拉瓜公民資格遭官方剝奪，據尼加拉瓜反對派消息人士指稱，多數獲釋者都被剝奪了尼加拉瓜國籍。

馬拉迪亞加對此直言，「直到我死的那一天，我都是尼加拉瓜人。我仍深愛著尼加拉瓜，不只是因為尼加拉瓜是我出生的國家，而是因為我希望在這片土地上發展民主自由。」

奧蒂嘉為贏選戰剷除異己，國際紛紛祭制裁

據《衛報》報導，2021年6月起，尼加拉瓜的鎮壓異己行動就已經展開，當時奧蒂嘉與妻子牟利羅（Rosario Murillo）為了順利於11月總統大選上勝出，因此將數10名反對者關入監獄，包括前衛生部長特萊斯（Dora María Téllez）、前將軍托雷斯（Hugo Torres）以及前外交部副部長蒂諾科（Víctor Hugo Tinoco）等。

其中克莉絲蒂安娜．查莫羅（Cristiana Chamorro）被視為2021總統選舉中最可能打敗奧蒂嘉的候選人，當時她被指控犯有洗錢及恐怖主義的罪刑，防暴警察立即在克莉絲蒂安娜發表講話前突擊搜查房子。

檢察官表示，克莉絲蒂安娜經營的組織Violeta Barrios de Chamorro Foundation涉嫌洗錢。該組織20多年來都為當地記者提供培訓及支持。

事實上，查莫羅的家族一直是當地重要的反對派勢力，母親比奧萊塔．查莫羅（Violeta Chamorro）甚至曾於1990年的總統選舉打敗奧蒂嘉，因此克莉絲蒂安娜認為洗錢的指控只是為了阻止她從2021年的選舉中當選，她表示「 這是奧蒂嘉對母親的報復， 他們想阻止尼加拉瓜人投票，並阻止民主的發展。」

奧蒂嘉透過剷除異己的手段成功拿下第5屆總統任期，但 鎮壓行動也立即引發國際譴責 ，全球包含美、英、歐盟等40逾國和國際組織紛紛拒絕承認尼加拉瓜選舉結果，並祭出國際制裁，以縮減經濟貿易，要求尼加拉瓜政府做出回應。

此外，歐盟當時甚至批評2021年的選舉欠缺「合法性」，奧蒂嘉政府根本就是獨裁政權。美洲國家組織（OEA）負責人萊昂納多（Luis Almagro）則批評奧蒂嘉是「獨裁者」，並考慮暫停尼加拉瓜會員資格。

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責任編輯：羅子恆

合稿編輯：楊士範