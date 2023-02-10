2023/02/10,
美加

尼加拉瓜釋放222名政治犯並遣送美國，總統奧蒂嘉表示：把傭兵送回外國

尼加拉瓜釋放222名政治犯並遣送美國，總統奧蒂嘉表示：把傭兵送回外國
活動人士和支持者在維吉尼亞州的杜勒斯國際機場等待來自尼加拉瓜的政治犯被尼加拉瓜政府釋放。Photo Credit: GettyImages

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尼加拉瓜總統奧蒂嘉在2021年為了贏下總統選舉，對多名社會運動人士及總統候選人進行鎮壓，幾乎所有反對者都被關入獄中，時隔1年多，尼加拉瓜終於釋放222名政治犯，其中還有1名美國公民，美方發出聲明表示，這是尼加拉瓜向民主自由邁出建設性的一步，然而尼加拉瓜仍認為政治犯是「破壞國家主權」的元兇。

尼加拉瓜總統丹尼爾．奧蒂嘉（Daniel Ortega）2021年以人權迫害手段贏得選舉，各國不滿紛紛祭出經濟制裁，直到昨（9）日，尼加拉瓜政府終於釋放超過200名的政治犯，其中包含多名社會運動人士及5名總統候選人，美國對此相當樂觀，但尼加拉瓜政府卻澄清，並非因國際制裁才選擇釋放。

尼加拉瓜釋放222名政治犯，奧蒂嘉澄清：沒要求美國解除經濟制裁

綜合《路透社》《BBC》報導，尼加拉瓜釋放監獄中222名政治犯，並送往美國，其中數10名是因2021年總統選舉遭監禁的人們，包含5名前選舉候選人。除送往美國的222人外，還有兩名獲釋民眾選擇不前往美國，分別是一名著名奧蒂嘉反對者及天主教會尼加拉瓜教長阿爾瓦雷斯（Rolando Alvarez）。

對於尼加拉瓜釋放政治犯的行為，美國國務院表示相當歡迎，國務卿安東尼．布林肯（Antony Blinken）就發聲明表示，這次的釋放行動顯然向解決尼加拉瓜人權問題邁出重要的一步，同時也為美國及尼加拉瓜開啟對談的可能。

布林肯的聲明中也提到，被釋放的222名政治犯中不只有政治商業領袖及記者，還有民間社會代表和學生，其中更有1名美國公民，因應即將到來的獲釋民眾，美方將協助安全運送到杜勒斯國際機場，並提供醫療及法律上的支持。

美國總統拜登在接受西班牙媒體Telemundo訪問時表示，他不確定釋放行動是否意味著尼加拉瓜準備改變人權政策，但他樂觀看待民眾被釋放，「我很高興他們終於出來了！」一名美國官員則告訴《路透社》，尼加拉瓜目的就是希望改善與美國長期緊張的關係。

針對美國對尼加拉瓜的經濟制裁方面，美國國務院新聞稿中指出，美國的制裁及限制仍然存在，但他們希望能與尼加拉瓜政府建立更好的關係，「這取決於尼加拉瓜政府未來是否推動更高等級的民主及人權自由。」

不過尼加拉瓜總統奧蒂嘉隨即透過電視講話重申觀點，他認為所有遭囚禁的政治犯都「試圖破壞國家主權」，嘲笑他們是外國勢力的代理人，還戲謔地說這次的釋放行動是「讓他們（外國）擁有他們的傭兵」。

同時，奧蒂嘉也澄清在釋放政治犯前並沒有與美國進行談判，也沒要求解除經濟制裁。尼加拉瓜司法部門更將這些政治犯稱為「被驅逐出境的叛徒」。

此外，被釋放的反對黨領袖胡安．塞巴斯蒂安．查莫羅（Juan Sebastian Chamorro）和前總統候選人馬拉迪亞加（Felix Maradiaga）也表示，在抵達美國後，發現尼加拉瓜公民資格遭官方剝奪，據尼加拉瓜反對派消息人士指稱，多數獲釋者都被剝奪了尼加拉瓜國籍。

馬拉迪亞加對此直言，「直到我死的那一天，我都是尼加拉瓜人。我仍深愛著尼加拉瓜，不只是因為尼加拉瓜是我出生的國家，而是因為我希望在這片土地上發展民主自由。」

奧蒂嘉為贏選戰剷除異己，國際紛紛祭制裁

《衛報》報導，2021年6月起，尼加拉瓜的鎮壓異己行動就已經展開，當時奧蒂嘉與妻子牟利羅（Rosario Murillo）為了順利於11月總統大選上勝出，因此將數10名反對者關入監獄，包括前衛生部長特萊斯（Dora María Téllez）、前將軍托雷斯（Hugo Torres）以及前外交部副部長蒂諾科（Víctor Hugo Tinoco）等。

其中克莉絲蒂安娜．查莫羅（Cristiana Chamorro）被視為2021總統選舉中最可能打敗奧蒂嘉的候選人，當時她被指控犯有洗錢及恐怖主義的罪刑，防暴警察立即在克莉絲蒂安娜發表講話前突擊搜查房子。

檢察官表示，克莉絲蒂安娜經營的組織Violeta Barrios de Chamorro Foundation涉嫌洗錢。該組織20多年來都為當地記者提供培訓及支持。

事實上，查莫羅的家族一直是當地重要的反對派勢力，母親比奧萊塔．查莫羅（Violeta Chamorro）甚至曾於1990年的總統選舉打敗奧蒂嘉，因此克莉絲蒂安娜認為洗錢的指控只是為了阻止她從2021年的選舉中當選，她表示「這是奧蒂嘉對母親的報復，他們想阻止尼加拉瓜人投票，並阻止民主的發展。」

奧蒂嘉透過剷除異己的手段成功拿下第5屆總統任期，但鎮壓行動也立即引發國際譴責，全球包含美、英、歐盟等40逾國和國際組織紛紛拒絕承認尼加拉瓜選舉結果，並祭出國際制裁，以縮減經濟貿易，要求尼加拉瓜政府做出回應。

此外，歐盟當時甚至批評2021年的選舉欠缺「合法性」，奧蒂嘉政府根本就是獨裁政權。美洲國家組織（OEA）負責人萊昂納多（Luis Almagro）則批評奧蒂嘉是「獨裁者」，並考慮暫停尼加拉瓜會員資格。

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責任編輯：羅子恆
合稿編輯：楊士範


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