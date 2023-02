統計COVID-19造成的全球死亡人數，為何比想像中來得困難？

編譯:陳亭瑋

了解一個疾病造成的死亡率,有助於評估疾病的傳播和嚴重程度,並且能衡量防疫措施對流行病的應對成效。這也是為何在COVID-19(嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎)疫情大流行期間,各國皆密切注意COVID-19的死亡人數。但即使如此,要得知COVID-19確切造成的全球死亡人數幾乎是不可能的,因為有許多國家並沒有進行完整的死亡與死因紀錄。

受限於檢驗能力、資料收集的困難,在很多情況下要確切的掌握一個事件如戰爭、天然災害、疫情所造成的死亡人數相當困難。因此,「超額死亡率」(excess mortality),也就是該事件發生時的總體死亡人數和未發生該事件的預期死亡人數兩者的差值,被認為可用以估算這類短期事件所造成的死亡人數。

然而,由於不同國家、人群的基礎趨勢和數據可靠程度差異很大,因此估算超額死亡人數並沒有一個通用有效的方法。儘管有超過100個國家每月公布全國的死亡數據,但在計算「正常」的預期死亡人數仍需要構建模型。不同模型得出的結論也往往會有出入,因此超額死亡人數的統計僅僅只是估計值。

此外,也有許多國家並不會收集或公布及時的死亡數據,必須透過各種過去的統計調查進行推斷,或者參考各地的疫情強度、防疫措施以及社會經濟條件,套用各種研究模型。

COVID-19造成的超額死亡人數統計

那麼,COVID-19這幾年間在全球到底造成多少人死亡?去(2022)年12月,世界衛生組織(World Health Oraganization, WHO)在《自然》(Nature)期刊上發表了COVID-19大流行期間的超額死亡人數,顯示2020年和2021年的超額死亡人數比官方統計的死亡人數多2.7倍,在1320萬和1660萬之間。統計分析表明,2021年COVID-19的死亡人數超過冠狀動脈心臟病,成為世界上最常見的死因。

不過,WHO發布的數據比其他估計略顯保守。去年3月,華盛頓大學(University of Washington)全球健康研究中心健康指標和評估研究所(Institute for Health Metrics and Evaluation, IHME)發布的數據認為,2020年1月1日至2021年12月31日期間的超額死亡人數範圍為1710萬至1960萬。而《經濟學人》(The Economist)週刊的團隊使用機器學習模型更新的數字,一開始估計約為1800萬,而後降到約為1600萬。

COVID-19超額死亡人數的統計,也無法排除「間接」 造成的死亡案例,如由於疫情造成醫療資源不堪負荷,受延誤的治療或手術;甚至是防疫措施導致的延誤送醫等狀況。此外,也有涵蓋丹麥、芬蘭、冰島、挪威和瑞典的研究顯示,前述IHME、WHO、《經濟學人》三個組織所發布的數據彼此間並不一致,因此超額死亡的估計僅能作為一種疫情的判斷參考指標。

超額死亡人數告訴我們的事

將前述統計上的限制納入考量,估算COVID-19疫情期間的超額死亡人數仍有一定的意義。首先,超額死亡人數仍然可以凸顯出疫情的規模,並且協助衡量一些表面上死亡人數較少的國家,實際遭受疫情影響的情況。在某些國家,疫情的狀況可能比它宣布的死亡人數更嚴重,只是受限於行政系統效率,有許多潛在的死亡人數並沒有像高收入國家那樣被精確地記錄下來。

根據WHO的估計,在中等收入國家超額死亡人數與官方統計死於COVID-19的人數差異最大,2020、 2021年間秘魯的超額死亡率是預期死亡率的兩倍,在墨西哥、玻利維亞、厄瓜多則比預期高41∼51%。低收入國家的死亡人數較少,主要是因為它們僅占全球人口的9%,並且人均年齡比高收入國家低。

其次,超額死亡的估算凸顯了有許多國家仍必須持續改善它們的死亡登記系統。聯合國追踪各國死亡登記的狀況的最新紀錄顯示,截至2020年,受追蹤的188個國家中僅有154個國家的死亡數據,可達到至少75%的完整度。而在社會安全網較弱的國家,人們可能沒有動機向官方報告死亡資料,許多人可能甚至不知道需要回報。

普查類型的調查可以在稍後填補一些資料空缺,但通常這類調查偏重於紀錄母親和兒童的死亡。聯合國兒童基金會(UN children's charity, UNICEF)估計,全球約有一半的死亡沒有被官方記錄;位於紐約的非營利公共衛生組織Vital Strategies比較樂觀,估計全球約有40%的死亡沒有官方記錄。

總的來說,超額死亡人數估計充滿了挑戰,但它對了解和應對疫情至關重要。此一估計的數據也提醒了大眾,COVID-19在全球的影響,很可能遠遠超出了官方報告的死亡人數。此外,為了獲得更精確死亡人數統計,各國將需要積極擴展相關數據收集和改善數據品質。這對於我們未來理解、改善流行病的防疫措施也非常重要。

本文經科學月刊授權刊登,原文刊載於此

