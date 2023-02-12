【電影】《壞教育》：即使是真實事件改編，劇情與真實世界的舞弊幾乎沒有差別

在懷抱理想、全力作育英才的教育界，按理說高道德標準的老師、教授與職員們應是舞弊絕緣體。不過，從營養午餐弊案、美國名校招生弊案、到《壞教育》（Bad Education）所改編的羅斯林學區（Roslyn Union Free School District）挪用公款案，都一再證明教育界人士面對白花花銀子時，也是普通人、一樣難以抗拒。

圖片來源：《壞教育》 2020年在台灣上映的電影《壞教育》（Bad Education）

認識美國學區制

由於美國學區制與台灣有些許不同，因此劇中的兩位靈魂人物Frank Tassone（以下簡稱：愛美男）與Pamela Gluckin（以下簡稱：小潘潘），在部分介紹或評論中被誤會為羅斯林高中的「校長」與「副校長」，畢竟他們都在羅斯林高中辦公，努力爭取的天空步道預算是給高中使用，電影一開頭提到的全美排名，也是指公立高中。

不過，羅斯林高中校長另有其人，愛美男是整個學區的督導（Superintendent），小潘潘則是他的副手。在美國，一個學區轄下會有多個學校，從幼稚園到高中都有，因此學區督導掌管的是學區內所有學校。學區督導是由學區教育委員會（Board of education）所聘任，而教委會成員多由當地民眾直接選舉產生。

簡單來說，教委會功能如一般企業的董事會，而督導可看作是CEO，校長則是不同部門的主管。了解以上美國學制的背景，對於角色劇中拉扯與對話會有更深一層的認識。

（以下劇透慎入）

愛美男簡直是完美。外表上，他的西裝總是燙得平整筆直，頭髮一絲不亂，自制力驚人的他也願意放棄美食只為了維持好身材；感情上，他桌上放的過世妻子照片，以及從不拔下的婚戒，都傳達了極為專一的訊息。

專業上，他記得多數學生的名字與背景資料，也願意花時間耐心聽家長抱怨。成就上，在他的帶領下，學區內的羅斯林高中在全美公立高中排名躍升至史上最佳的第四名；道德上，出差的機票也都選便宜的艙等，不追求奢華。

於公於私都無法挑剔的愛美男，搭配萬能副手小潘潘，把高中排名再往前送到第一絕對不是問題——如果小潘潘兒子再謹慎小心點的話。在媽媽授意下，潘兒拿了學校信用卡到五金賣場大肆採購，只為了幫住家進行翻修，結果該賣場主管剛好是教委會主委的朋友，把這異常狀況通報給學校，因此東窗事發。

在外部稽核的初步調查下，小潘潘至少A走了納稅人的25萬美金。愛美男無法置信，但為了學區的名聲，他建議教委會選擇私了，讓小潘潘吐出盜用的公款並辭職。看似告一段落的弊案，在一個校刊社窮學生的鍥而不捨與堅持下，居然挖出愛美男私吞公款的證據，戳破了他長久以來假扮的完美包裝。

諷刺的是，鼓勵這位學生寫出自己報導的，正是愛美男自己。

殘酷的事實

此電影編劇手法十分高明，層層撥開愛美男的偽裝，並且點出眾人在此事上該負卻未負的責任，非常精彩。更讓人驚豔的是，即使是真實事件改編，以下幾點跟真實世界幾乎沒有差別：

1. 小潘潘曾在爭吵中，吼出她為什麼挪用公款的原因——女兒堅持要上私立學校，自己也想要過上好生活。區區25萬美元不可能支付私校學費，更無法買下海邊的豪宅，因此實際上她拿走的是430萬美元。舞弊三角理論中的壓力，在小潘潘身上完全適用。

2. 外部稽核經驗豐富，但是太過相信小潘潘，所以根本沒有認真執行查核，得過且過，最後搞得自己惹禍上身；一個高中校刊學生，沒有經驗但也沒有包袱，不畏小潘潘的強勢與挖苦，不厭其煩研究Invoice、請教父親、甚至電訪或實地訪查供應商，最後挖出驚天弊案。這又再次驗證星爺的名言：「只要有心，人人都可以查弊。」

3. 外部稽核因為協助愛美男對教委會隱瞞部分事實，讓愛美男十分滿意，因此將小潘潘的肥差送給他。不過，當他發現愛美男跟外遇情人用公款坐頭等艙時，卻被威脅同歸於盡；校刊主編也因為愛美男會幫他寫大學入學推薦信，對於是否刊登揭發弊案的文章感到棘手。掌握大權、位居高位者，一旦心存邪念，確實有太多工具可以用來掩蓋事實、利誘或威脅揭弊者了，這也是為什麼我們需要保護揭弊者的原因。

4. 當小潘潘挪用公款的事件曝光，教委會成員一開始都義憤填膺，堅持訴諸法律。不過，愛美男分析對於學校預算的影響，以及學校排名下降對於房地產價格的負面影響，這些與房產關係密切甚至靠房產賺錢的教委會成員自然噤聲，選擇私了之餘還感謝愛美男的遠見。如此的教委會，養出愛美男這樣的舞弊犯，一點也不意外。

5. 愛美男開始A錢，是因為多年前到一個普通Pizza店用餐，拿錯信用卡刷了20美金後，學校根本沒有發現，因此雪球越滾越大，最後累積220萬美元。內部控制與防弊的關係，在此嶄露無遺。

6. 愛美男完美示範了舞弊三角理論中的合理化藉口。幾年來共花了三萬多美金在乾洗的他，認為並不是為了自己的愛美，而是維持學校的形象；他一個人努力把高中弄到全國第四，但領的薪水卻遠不如教委會成員從中的大筆獲利，拿這一點錢並不為過。可惜的是，這些理由都是自我欺騙，也完全站不住腳。

圖片來源：《壞教育》

最壞的教育

中國脫口秀演員楊蒙恩，近期在比賽感言中與女友求婚，並說了一句引人深思的感言：

「這個世界上，没有天生的好人，只有被約束的文明者。」

透過教育，我們得以習得文明，套上道德的枷鎖，努力不要成為壞人。