【電影】《壞教育》：即使是真實事件改編，劇情與真實世界的舞弊幾乎沒有差別
我們想讓你知道的是
劇中有兩位靈魂人物：於公於私都無法挑剔的Frank Tassone（以下簡稱：愛美男），搭配萬能副手Pamela Gluckin（以下簡稱：小潘潘），把高中排名再往前送到第一絕對不是問題──如果小潘潘兒子再謹慎小心點的話。
在懷抱理想、全力作育英才的教育界，按理說高道德標準的老師、教授與職員們應是舞弊絕緣體。不過，從營養午餐弊案、美國名校招生弊案、到《壞教育》（Bad Education）所改編的羅斯林學區（Roslyn Union Free School District）挪用公款案，都一再證明教育界人士面對白花花銀子時，也是普通人、一樣難以抗拒。
認識美國學區制
由於美國學區制與台灣有些許不同，因此劇中的兩位靈魂人物Frank Tassone（以下簡稱：愛美男）與Pamela Gluckin（以下簡稱：小潘潘），在部分介紹或評論中被誤會為羅斯林高中的「校長」與「副校長」，畢竟他們都在羅斯林高中辦公，努力爭取的天空步道預算是給高中使用，電影一開頭提到的全美排名，也是指公立高中。
不過，羅斯林高中校長另有其人，愛美男是整個學區的督導（Superintendent），小潘潘則是他的副手。在美國，一個學區轄下會有多個學校，從幼稚園到高中都有，因此學區督導掌管的是學區內所有學校。學區督導是由學區教育委員會（Board of education）所聘任，而教委會成員多由當地民眾直接選舉產生。
簡單來說，教委會功能如一般企業的董事會，而督導可看作是CEO，校長則是不同部門的主管。了解以上美國學制的背景，對於角色劇中拉扯與對話會有更深一層的認識。
（以下劇透慎入）
愛美男簡直是完美。外表上，他的西裝總是燙得平整筆直，頭髮一絲不亂，自制力驚人的他也願意放棄美食只為了維持好身材；感情上，他桌上放的過世妻子照片，以及從不拔下的婚戒，都傳達了極為專一的訊息。
專業上，他記得多數學生的名字與背景資料，也願意花時間耐心聽家長抱怨。成就上，在他的帶領下，學區內的羅斯林高中在全美公立高中排名躍升至史上最佳的第四名；道德上，出差的機票也都選便宜的艙等，不追求奢華。
於公於私都無法挑剔的愛美男，搭配萬能副手小潘潘，把高中排名再往前送到第一絕對不是問題——如果小潘潘兒子再謹慎小心點的話。在媽媽授意下，潘兒拿了學校信用卡到五金賣場大肆採購，只為了幫住家進行翻修，結果該賣場主管剛好是教委會主委的朋友，把這異常狀況通報給學校，因此東窗事發。
在外部稽核的初步調查下，小潘潘至少A走了納稅人的25萬美金。愛美男無法置信，但為了學區的名聲，他建議教委會選擇私了，讓小潘潘吐出盜用的公款並辭職。看似告一段落的弊案，在一個校刊社窮學生的鍥而不捨與堅持下，居然挖出愛美男私吞公款的證據，戳破了他長久以來假扮的完美包裝。
諷刺的是，鼓勵這位學生寫出自己報導的，正是愛美男自己。
殘酷的事實
此電影編劇手法十分高明，層層撥開愛美男的偽裝，並且點出眾人在此事上該負卻未負的責任，非常精彩。更讓人驚豔的是，即使是真實事件改編，以下幾點跟真實世界幾乎沒有差別：
1. 小潘潘曾在爭吵中，吼出她為什麼挪用公款的原因——女兒堅持要上私立學校，自己也想要過上好生活。區區25萬美元不可能支付私校學費，更無法買下海邊的豪宅，因此實際上她拿走的是430萬美元。舞弊三角理論中的壓力，在小潘潘身上完全適用。
2. 外部稽核經驗豐富，但是太過相信小潘潘，所以根本沒有認真執行查核，得過且過，最後搞得自己惹禍上身；一個高中校刊學生，沒有經驗但也沒有包袱，不畏小潘潘的強勢與挖苦，不厭其煩研究Invoice、請教父親、甚至電訪或實地訪查供應商，最後挖出驚天弊案。這又再次驗證星爺的名言：「只要有心，人人都可以查弊。」
3. 外部稽核因為協助愛美男對教委會隱瞞部分事實，讓愛美男十分滿意，因此將小潘潘的肥差送給他。不過，當他發現愛美男跟外遇情人用公款坐頭等艙時，卻被威脅同歸於盡；校刊主編也因為愛美男會幫他寫大學入學推薦信，對於是否刊登揭發弊案的文章感到棘手。掌握大權、位居高位者，一旦心存邪念，確實有太多工具可以用來掩蓋事實、利誘或威脅揭弊者了，這也是為什麼我們需要保護揭弊者的原因。
4. 當小潘潘挪用公款的事件曝光，教委會成員一開始都義憤填膺，堅持訴諸法律。不過，愛美男分析對於學校預算的影響，以及學校排名下降對於房地產價格的負面影響，這些與房產關係密切甚至靠房產賺錢的教委會成員自然噤聲，選擇私了之餘還感謝愛美男的遠見。如此的教委會，養出愛美男這樣的舞弊犯，一點也不意外。
5. 愛美男開始A錢，是因為多年前到一個普通Pizza店用餐，拿錯信用卡刷了20美金後，學校根本沒有發現，因此雪球越滾越大，最後累積220萬美元。內部控制與防弊的關係，在此嶄露無遺。
6. 愛美男完美示範了舞弊三角理論中的合理化藉口。幾年來共花了三萬多美金在乾洗的他，認為並不是為了自己的愛美，而是維持學校的形象；他一個人努力把高中弄到全國第四，但領的薪水卻遠不如教委會成員從中的大筆獲利，拿這一點錢並不為過。可惜的是，這些理由都是自我欺騙，也完全站不住腳。
最壞的教育
中國脫口秀演員楊蒙恩，近期在比賽感言中與女友求婚，並說了一句引人深思的感言：
「這個世界上，没有天生的好人，只有被約束的文明者。」
透過教育，我們得以習得文明，套上道德的枷鎖，努力不要成為壞人。
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要住得舒適，先照顧流動在空間中的能量：重新認識千年學問風水學
我們想讓你知道的是
談到風水，你會想到什麼呢？是電影或小說裡頭的師爺，尋找龍穴的畫面；還是依照大師指點，擺滿了屏風、八卦鏡、花瓶、魚缸等等開運擺設的家？你可能不知道，風水其實是一個充滿了科學依據的理論實踐。
2020年以來，全球飽受疫情威脅，接連而來的資源匱乏、戰爭、原物料價格上漲等等，不斷的測試我們的耐受力。2023年，全新的挑戰即將展開，風水可以幫助我們找到自我的定位，度過各種精神上、感情上、事業上和健康上的危機和難關。
我們可以說，想要讓身心安定、安居樂業，就要先照顧好流動在空間的能量
在山水名勝中，認識風水的奧妙
對風水老師江名萱來說，「風水」原本只是她廣泛且龐大的學習領域中的一個項目。熱愛學習的江老師，對許多事物充滿了好奇心，從武術、跆拳道，到八字命理，甚至重型機車，在先生的鼓勵和支持下，江老師都有所涉獵。「在我開始學習風水大概兩、三年後，我有機會到紫禁城旅遊。第一次去，我感到很新鮮，以前從沒想過居然有機會可以進入到皇帝的殿堂。第二次去，當大家都在四處探看的時候，我一個人走到了皇帝的龍椅前，我站在那裡，面對著大殿，突然我感覺到巨大的威儀、平靜和使命感，就好像身為皇帝，在這裡統御天下的感覺。」因為這一次的紫禁城之旅，江老師對風水的認識，產生了豁然開朗的感覺。「回台之後，我開始研究是什麼讓我有當時的感受，透過研讀古經文，我才發現紫禁的風水設計，包含了時間與空間交錯所產生的能量，正是這⼀切的解釋。因為紫禁城空間設計的方法，包括日照、月光、排水、風向等等天地之間的一切，都是為了創造一個可以永久統御天下的場域而流動。」江老師繼續補充說明道：「這就是風水，透過設計與安排，讓時間與空間的互動，打造出一個專屬皇家使用者的環境。
坊間所謂的「看風水」，常常給予人一種玄學的感覺，充滿了各種傳說與禁忌，彷彿只要不小心做錯了什麼，就會導致厄運臨頭。但在江老師的眼中，風水是古代先人智慧的傳承，是在透徹的研究了山川地理的走向，日月星辰的運行等等大自然現象之後，所歸納出來的一種「人與自然和平相處」法則。「我們居住的空間，其實是跟太陽、天地、日夜、陰陽產生連動的能量，而影響到我們的健康、感情、事業的好壞。簡單來說，當你住在一個潮濕發霉的環境，你的呼吸道會受到影響，你可能會過敏、生病，心情也因此煩躁不安，健康、感情、人際關係、事業等更會受到影響。但是當濕氣的問題被解決了，身體恢復健康，心情就會跟著平穩下來。健康、感情、人際關係、事業必然也會順利成功。同樣的道理，當空間中太陽的能量（即溫度、濕度、光照、風向等大自然能量）失調，就會影響到居住者的生理和心理狀況。而風水所要做的，就是一種預先的設計，讓空間中的能量順暢、調和，住在裡面的人，自然就能心平氣和。心氣順了，待人處事也會變得順暢，當然對事業和人際發展都大有幫助。」打破玄秘的氛圍，而是從自然能量、時間和空間的互動變化去理解風水，江老師鑽研了三十多年的風水理論，是非常講究科學與邏輯的一門學問。
一方空間，成一股能量
由於在紫禁城旅遊的頓悟，讓江老師感受十分強烈，開始日以繼夜地研究古時的風水經文。所以江老師的風水觀，都埋藏著綠能、環保、綠建築、永續、傳承等觀念。風水能量的流動，來自於設計出長遠的時間軸線與建築空間互相交錯影響，因而能夠源源不絕。
「紫禁城當時的設計，直到今日依然帶來絡繹不絕的人潮、各國的觀光客前來朝聖，更創造出高額的門票收入，帶動北京當地商業的繁榮活絡，這都是風水能量興旺的展現。甚至，可以讓六百年後的我，站在龍椅之前，都能感到能量的衝擊，那麼我們一般人的住家，同樣套用風水概念來打造，絕對是綽綽有餘。」如果再透過風水中的八卦立體空間，各種橫型、直型、曲型、方型、圓型、矩型，對應現代建築中千奇萬變的空間和各種需求，就能打造出獨一無二、風格專屬的辦公室、住宅、廠房、別墅等等
江老師強調，在古代，大家就是⼀直在做綠建築、環保建築這些事情，聰明地利用地形、地勢，以及當地材料來建設。這樣的建築，特別能適應當地氣候，也能存在得更久，漸少建築材料的浪費。不只省下更多的能源，甚至可以循環再利用。換句話說，當房子的裡外，都以順應天地、日月能量的風水來設計，不只為使用者創造出最佳配置，更能省錢、省力、省時，避免不必要、不實用的⼀切浪費。
「地理環境和氣候的變化，對創造居住空間來說非常重要，會影響到居住的人的發展。所以你看東北四合院、江南的莊園宅院、福建三合院、土樓等等，風水並不是無中生有。」建築空間的橫型、直型、曲型、方型、圓型、矩型，會出現這些房舍設計，都是對應自己的需求，從環境中自然的取用，而且子孫代代相傳，福祿和諧。「用風水規劃居住空間，就好像植樹造林的觀念，一方面可以幫助自己，進一步達到和樂美滿的家庭⽣活，順利興旺的事業發展；另一方面更可以創造數代，甚至是數百年的永績傳承、平安富足。」
對江老師來說，一般人所需要的「風水」， 其實就是透過觀察地形、氣候和人的需求等不同之處， 設計規劃出⼀個美觀、實用、堅固合宜的空間，讓使用者可以從中獲得能量的調和、平安、健康和幸福。 「包括房舍中的擺設，也必定是符合個人的需求，講究實用度。所謂風水的設計除了追求美觀，更須有個⼈品味。 所有的擺設，也都是必須能夠達到幫助使用者生活功能的最大值，才能存在。」
我們可以大膽的想像，當我們擺脫了「人定勝天」隨便發想的傲氣，轉向更謙卑的「順應自然、取之自然、用之自然」，或許也就可以更好的達成地球環境永續發展的理想。而這樣的理想，不就是江老師的風水理論中常常強調的「明地德、立⼈紀，因變化，原始終」嗎？
關於風水，我想說的是⋯
「我在學習風水三十年的過程之中，最大的體悟之一就是古人智慧的廣大，以及學問的無窮無盡，在現在很多的古蹟、保存完整的建築中持續鑽研，可以看見的可能是一個宇宙運行的道理。真的很迷人。」人生下來，接受日月精華，受到天地日夜、一年四季的影響，因為我們居住在地球，所以天與人的相通合一，是非常自然的現象。」如同之前所述，房舍的風水，其實是與人和自然之間的運行息息相關。而這一切的連結，其實早在古代經文之中就明確記載。「天有象、地有形，上下俱成一體，此謂之化機」江老師說。
對江老師來說，研究風水的入門典籍首選，當推《青囊經》。《青囊經》成書於秦末漢初，是中國歷史上第一本有文字記載的風水經書，確立了中國「風水學」的具體思想和理論。「《青囊經》的珍貴在於，這本經書全文只有400多字，但是博大精深、簡潔明快，只講天地之間的道理，沒有故弄玄虛的地方。讓讀者可以看見風水最原始、最樸素的一面。稱《青囊經》是風水學的基礎，一點也不為過。」江老師除了感到學問的博大精深，個人在有限的時間之中，即使極盡所能，也只能以管窺天之外，另一項最大的體悟，恐怕就是人類的渺小。「地球在廣大無垠的宇宙中，不過是⼀粒塵，那我們是不是更渺小？」江老師感慨道。
「我鑽研風水三十年，也看了不少生死之事。不管是誰多麼偉大，這個世間終將忘記你的存在。我們人生大部分的煩惱，都是來自於對未來不確定的恐慌或擔憂，如果站在祖先和親人的墳上，就會明白知道，自己從何⽽來，又將從何而去。」江老師認為，父母在，人生尚有來處，父母去，人生只剩歸途。明白了這些，就更應該把握時間，透過先聖先賢的留下來的風水方法，去探求在這個人生空間中，我們需要怎樣來學習？讓自己在這趟人生的旅程中，快快樂樂、痛快地、有趣地生活下去，不枉此生。
透過理解風水，江老師看到了天地之間運行的道理，看到了人在宇宙中的位置，她更期待有機會與更多人分享所學，創建優勝空間，幫助生活或工作在其中的人，心平氣和、愉快友善，更進一步促進健康的身體、順利的事業。