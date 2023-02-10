因選桃園市長辭議員、羅智強今回歸參選大安區立委，高金素梅任榮譽主委

自去（2022）年因參選桃園市長而辭去大安文山區議員以後，前議員羅智強今（10）日召開記者會，宣布參選大安區立委，並找來立委高金素梅擔任榮譽主委。面對黨內質疑他不投入艱困選區，他強調自己就是大安文山的議員，「我當然要選大安區」，而未來國民黨將如何進行黨內初選，他也表態應給主席朱立倫一點空間。

羅智強在馬政府時期曾擔任總統府副秘書長、發言人，隨著馬政府下台，沉寂數年後，他2018年在大安文山區初試啼聲，就以超過4萬票的台北市最高票當選議員。任期還沒結束，2022年4月他宣布參選桃園市長、辭去議員，但國民黨主席朱立倫在5月份不進行初選，直接宣布徵召前行政院院長張善政參選，於是羅智強最終退選，並於九合一地方選舉中展開全台輔選。

2024年總統及立委選舉倒數1年，各黨都有候選人在為黨內初選積極備戰。台北市黨部主委黃呂錦茹原本屬意羅智強選士林北投，但在國民黨議員鍾沛君表態參選大安區隔日，羅智強也召開記者會宣布參戰大安區初選。

黨內期待參選艱困選區，羅：「我當然選大安區」

大安區是國民黨的鐵票倉，先前黨內有聲音認為羅智強應投入艱困選區，「很多人問我為什麼選大安區，我當然要選大安區，因為我是大安文山議員」。羅智強表示，他來台北發展後有20多年都住在這區，2013年他從總統府副秘書長退下，經歷很長的政治低潮，「大安文山的市民給我的肯定，讓我從人生的低谷走出來」。

回應媒體提問時，羅智強進一步指出，黃呂錦茹曾向他說，希望他到機會比較低的地方開創奇蹟，「但我選別的選區，大安區選民會怎麼看我？……為什麼不在大安區紮根下來？」

羅智強表示，他去年因參選桃園市長而辭掉議員後，還是持續付薪水給當時的法案主任楊植斗，繼續服務、繼續會勘、繼續選民服務，而楊植斗也在去年九合一選舉中順利接棒該區議員。

羅智強本次參選，找來高金素梅擔任榮譽主委，高金素梅表示，近年不管是公投、九合一選舉，他和羅智強都沒參選，但為了各自的子弟兵、盟友以及關乎全民的政策，都一同攜手努力戰鬥。一直居住在大安區的高金素梅大讚羅是最無私、最有度量的政治人物，期待他到立法院攜手監督政府。

Photo Credit：關鍵評論網／李芯 羅智強後續會與高金素梅聯合啟動「為大安平安，民主健康而跑」活動。

大安文山議員、羅的子弟兵楊植斗則認為，「他（羅智強）應該去打總統級的大選」，因為楊在去年選戰中發現，台北市有非常多議員靠著打空戰、打團戰，讓國民黨選情大好，而羅智強就是有全國議題風向能力的「全國級」議題候選人，絕對可以在立委選舉中帶起很不一樣的選戰風潮。

上次羅智強欲參選桃園市長時，因為黨內後來直接徵召張善政，最終黯然退選。針對接下來的立委選舉黨內將如何提名，羅智強表示，各個選區狀況不同、就要有不同的方式，還是給朱立倫一點空間，目前也有討論世代交替等議題，他認為提名最基本的責任就是「選最強的、選會贏的」。

總統大選的部分，泛藍陣營中新北市長侯友宜、鴻海創辦人郭台銘的呼聲最高，有媒體問到羅智強怎麼看，他強調只要這兩人整合好，政黨輪替的希望非常大，很顯然2020年沒有整合好。他認為，2個人都很有能力、理想、抱負，「但是你們都沒有政黨輪替重要」，並呼籲應整合出在野陣營的候選人，因為台灣民主已經崩壞到不能再崩壞。

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核稿編輯：楊士範