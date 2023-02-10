2023/02/10,
歐洲

瑞士國會訪團今返國，遇到中國大使會說什麼？議員：台灣民主充滿活力，有權決定自己的生活

瑞士國會訪團今返國，遇到中國大使會說什麼？議員：台灣民主充滿活力，有權決定自己的生活
瑞士友台小組主席社會民主黨下議員莫麟納（中）與綠黨下議員瓦德（右）共同率領5人訪問團。Photo Credit: 關鍵評論網 Abby Huang 攝

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瑞士綠黨議員議員瓦德表示，他來台灣之前就知道「這是一個充滿活力的民主國家」，但他仍對討論的開放程度感到驚訝；雖然部分討論雙方意見有所不同，比如廢除死刑議題，但都是在深厚的友誼和理解的環境中進行的。

瑞士國會友台小組今（10）日將結束訪台行程、返回瑞士，離開前召開記者會，訪團成員表示，台灣與瑞士有很多類似的地方，特別是在科技、產業創新、教育研究上，會將此次訪台的觀察與建議納入政府今年夏天即將公布的對台施政報告裡。而在訪台期間遭到中國駐瑞士大使「嗆聲」，議員也做好回去後面對中國大使的應對。

訪問團由友台小組主席社會民主黨下議員莫麟納（Fabian Molina）與綠黨下議員瓦德（Nicolas Walder）共同率領，成員包括瑞士人民黨尼德格下議員（Yves Nidegger）、社會黨下議員阿堤契（Mustafa Atici）及綠黨波雪下議員（Léonore Porchet）一行5人。

訪團上週日（5日）抵台，已晉見總統蔡英文、拜會外交部長吳釗燮、立法院長游錫堃、環保署長張子敬、文化部長史哲、國發會主委龔明鑫、監察院長陳菊，並與陸委會、國科會的代表見面，並參訪新竹科學園區與國家人權委員會。訪團昨（9）日才參赴金門拜會副縣長李文良，了解金門民眾對兩岸關係看法。

瑞士國會友台小組訪團赴金門（2）
Photo Credit: 中央社
來台訪問的瑞士聯邦國會友台小組訪問團8日上午搭機赴金門，並到翟山坑道等景點參訪。

瑞士政府今夏發布對台施政報告，訪團將建議加強六大領域

議員莫麟納表示，此趟訪台成果豐碩，回到瑞士後將與不同單位組織商議，特別在貿易、產業創新、文化、先進科技、教育與研究上，台瑞都有許多交流機會需要再加強。莫麟納指出，瑞士國會在2021年12月要求瑞士政府針對如何深化台瑞關係做出報告，政府花了近2年的時間準備，將在今年夏天前發布此報告。莫麟納強調，此行非常重要，有許多增進台瑞關係的實際例子，會將此次訪台的觀察與建議一併納入報告裡。

議員尼德格也表示，台灣和瑞士有許多類似的地方，特別是在科技創新、科學、教育方面表現都很出色，他認為這些領域是台瑞交流合作的良好基礎。

議員瓦德也說，他來台灣之前就知道「這是一個充滿活力的民主國家」，但他仍對討論的開放程度感到驚訝；雖然部分討論雙方意見有所不同，比如瑞士已經廢除死刑、但台灣還沒有，但都是在深厚的友誼和理解的環境中進行的。

根據瑞士訪團新聞稿，訪團與台灣政府官員討論台灣如何更多參與世界衛生組織等相關國際組織，訪團強調需不斷加強對人權的保護，比如廢除死刑、更多保障移工等舉措。

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Photo Credit: 關鍵評論網 Abby Huang 攝
瑞士綠黨下議員瓦德（右二）表示，台灣與瑞士有很多相似的地方，但在廢死議題上意見不同。

被問及此趟回瑞士，是否會要求瑞士政府與台灣建立官方關係？莫麟納表示，此行與許多部門代表甚至總統見面，沒有人提到，要求瑞士與台灣建立官方關係。莫麟納說，台灣未宣布自己獨立，「我們不會去教育這裡的人民該做什麼，我們遵循一中原則，以建立台瑞雙邊關係」。

莫麟納也強調，瑞士不會在國防安全方面給台灣出建議，雖然有談到中國可能入侵台灣的威脅，但此行目的是不是協助台灣武裝軍備，而是為防止台海之間的任何軍事衝突；他說瑞士作為一個中立國，「我們希望關注和平，而不是戰爭」，強調台海之間任何問題一定要以和平方式解決。

遭中國大使嗆聲，瑞士議員會回什麼？

瑞士訪團此行來台，也受到中國的威脅，中國駐瑞士大使館6日痛批，個別瑞士國會議員「竄訪」台灣，實為無事生非，警告瑞士議員「為台獨勢力撐腰打氣，將為台海局勢製造新的麻煩」；現場媒體也詢問議員們返國後如遇到中國大使，將會對他說什麼？

莫麟納表示，他會說「台灣民主充滿活力，台灣在各方面的表現都很成功，應該受到保護」，他也強調，「台灣人民有權力決定自己的生活。」

本次訪台，莫麟納說對在台灣受到的熱烈歡迎感到驚訝，他說來訪前有媒體報導台灣有人以炸彈威脅訪團來台，瑞士民眾也質疑現在是否是到台灣參訪的好時機。但他說來到台灣後，受到所有與他們交談的人的歡迎，也包括普通市民的歡迎。

被問到近期是否會再來台灣，莫麟納與瓦德都說絕對會，瓦德也笑說，希望下次來的人訪團可能比這次多一些。

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核稿編輯：楊士範


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