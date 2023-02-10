瑞士國會訪團今返國，遇到中國大使會說什麼？議員：台灣民主充滿活力，有權決定自己的生活
我們想讓你知道的是
瑞士綠黨議員議員瓦德表示，他來台灣之前就知道「這是一個充滿活力的民主國家」，但他仍對討論的開放程度感到驚訝；雖然部分討論雙方意見有所不同，比如廢除死刑議題，但都是在深厚的友誼和理解的環境中進行的。
瑞士國會友台小組今（10）日將結束訪台行程、返回瑞士，離開前召開記者會，訪團成員表示，台灣與瑞士有很多類似的地方，特別是在科技、產業創新、教育研究上，會將此次訪台的觀察與建議納入政府今年夏天即將公布的對台施政報告裡。而在訪台期間遭到中國駐瑞士大使「嗆聲」，議員也做好回去後面對中國大使的應對。
訪問團由友台小組主席社會民主黨下議員莫麟納（Fabian Molina）與綠黨下議員瓦德（Nicolas Walder）共同率領，成員包括瑞士人民黨尼德格下議員（Yves Nidegger）、社會黨下議員阿堤契（Mustafa Atici）及綠黨波雪下議員（Léonore Porchet）一行5人。
訪團上週日（5日）抵台，已晉見總統蔡英文、拜會外交部長吳釗燮、立法院長游錫堃、環保署長張子敬、文化部長史哲、國發會主委龔明鑫、監察院長陳菊，並與陸委會、國科會的代表見面，並參訪新竹科學園區與國家人權委員會。訪團昨（9）日才參赴金門拜會副縣長李文良，了解金門民眾對兩岸關係看法。
瑞士政府今夏發布對台施政報告，訪團將建議加強六大領域
議員莫麟納表示，此趟訪台成果豐碩，回到瑞士後將與不同單位組織商議，特別在貿易、產業創新、文化、先進科技、教育與研究上，台瑞都有許多交流機會需要再加強。莫麟納指出，瑞士國會在2021年12月要求瑞士政府針對如何深化台瑞關係做出報告，政府花了近2年的時間準備，將在今年夏天前發布此報告。莫麟納強調，此行非常重要，有許多增進台瑞關係的實際例子，會將此次訪台的觀察與建議一併納入報告裡。
議員尼德格也表示，台灣和瑞士有許多類似的地方，特別是在科技創新、科學、教育方面表現都很出色，他認為這些領域是台瑞交流合作的良好基礎。
議員瓦德也說，他來台灣之前就知道「這是一個充滿活力的民主國家」，但他仍對討論的開放程度感到驚訝；雖然部分討論雙方意見有所不同，比如瑞士已經廢除死刑、但台灣還沒有，但都是在深厚的友誼和理解的環境中進行的。
根據瑞士訪團新聞稿，訪團與台灣政府官員討論台灣如何更多參與世界衛生組織等相關國際組織，訪團強調需不斷加強對人權的保護，比如廢除死刑、更多保障移工等舉措。
被問及此趟回瑞士，是否會要求瑞士政府與台灣建立官方關係？莫麟納表示，此行與許多部門代表甚至總統見面，沒有人提到，要求瑞士與台灣建立官方關係。莫麟納說，台灣未宣布自己獨立，「我們不會去教育這裡的人民該做什麼，我們遵循一中原則，以建立台瑞雙邊關係」。
莫麟納也強調，瑞士不會在國防安全方面給台灣出建議，雖然有談到中國可能入侵台灣的威脅，但此行目的是不是協助台灣武裝軍備，而是為防止台海之間的任何軍事衝突；他說瑞士作為一個中立國，「我們希望關注和平，而不是戰爭」，強調台海之間任何問題一定要以和平方式解決。
遭中國大使嗆聲，瑞士議員會回什麼？
瑞士訪團此行來台，也受到中國的威脅，中國駐瑞士大使館6日痛批，個別瑞士國會議員「竄訪」台灣，實為無事生非，警告瑞士議員「為台獨勢力撐腰打氣，將為台海局勢製造新的麻煩」；現場媒體也詢問議員們返國後如遇到中國大使，將會對他說什麼？
莫麟納表示，他會說「台灣民主充滿活力，台灣在各方面的表現都很成功，應該受到保護」，他也強調，「台灣人民有權力決定自己的生活。」
本次訪台，莫麟納說對在台灣受到的熱烈歡迎感到驚訝，他說來訪前有媒體報導台灣有人以炸彈威脅訪團來台，瑞士民眾也質疑現在是否是到台灣參訪的好時機。但他說來到台灣後，受到所有與他們交談的人的歡迎，也包括普通市民的歡迎。
被問到近期是否會再來台灣，莫麟納與瓦德都說絕對會，瓦德也笑說，希望下次來的人訪團可能比這次多一些。
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核稿編輯：楊士範
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要住得舒適，先照顧流動在空間中的能量：重新認識千年學問風水學
我們想讓你知道的是
談到風水，你會想到什麼呢？是電影或小說裡頭的師爺，尋找龍穴的畫面；還是依照大師指點，擺滿了屏風、八卦鏡、花瓶、魚缸等等開運擺設的家？你可能不知道，風水其實是一個充滿了科學依據的理論實踐。
2020年以來，全球飽受疫情威脅，接連而來的資源匱乏、戰爭、原物料價格上漲等等，不斷的測試我們的耐受力。2023年，全新的挑戰即將展開，風水可以幫助我們找到自我的定位，度過各種精神上、感情上、事業上和健康上的危機和難關。
我們可以說，想要讓身心安定、安居樂業，就要先照顧好流動在空間的能量
在山水名勝中，認識風水的奧妙
對風水老師江名萱來說，「風水」原本只是她廣泛且龐大的學習領域中的一個項目。熱愛學習的江老師，對許多事物充滿了好奇心，從武術、跆拳道，到八字命理，甚至重型機車，在先生的鼓勵和支持下，江老師都有所涉獵。「在我開始學習風水大概兩、三年後，我有機會到紫禁城旅遊。第一次去，我感到很新鮮，以前從沒想過居然有機會可以進入到皇帝的殿堂。第二次去，當大家都在四處探看的時候，我一個人走到了皇帝的龍椅前，我站在那裡，面對著大殿，突然我感覺到巨大的威儀、平靜和使命感，就好像身為皇帝，在這裡統御天下的感覺。」因為這一次的紫禁城之旅，江老師對風水的認識，產生了豁然開朗的感覺。「回台之後，我開始研究是什麼讓我有當時的感受，透過研讀古經文，我才發現紫禁的風水設計，包含了時間與空間交錯所產生的能量，正是這⼀切的解釋。因為紫禁城空間設計的方法，包括日照、月光、排水、風向等等天地之間的一切，都是為了創造一個可以永久統御天下的場域而流動。」江老師繼續補充說明道：「這就是風水，透過設計與安排，讓時間與空間的互動，打造出一個專屬皇家使用者的環境。
坊間所謂的「看風水」，常常給予人一種玄學的感覺，充滿了各種傳說與禁忌，彷彿只要不小心做錯了什麼，就會導致厄運臨頭。但在江老師的眼中，風水是古代先人智慧的傳承，是在透徹的研究了山川地理的走向，日月星辰的運行等等大自然現象之後，所歸納出來的一種「人與自然和平相處」法則。「我們居住的空間，其實是跟太陽、天地、日夜、陰陽產生連動的能量，而影響到我們的健康、感情、事業的好壞。簡單來說，當你住在一個潮濕發霉的環境，你的呼吸道會受到影響，你可能會過敏、生病，心情也因此煩躁不安，健康、感情、人際關係、事業等更會受到影響。但是當濕氣的問題被解決了，身體恢復健康，心情就會跟著平穩下來。健康、感情、人際關係、事業必然也會順利成功。同樣的道理，當空間中太陽的能量（即溫度、濕度、光照、風向等大自然能量）失調，就會影響到居住者的生理和心理狀況。而風水所要做的，就是一種預先的設計，讓空間中的能量順暢、調和，住在裡面的人，自然就能心平氣和。心氣順了，待人處事也會變得順暢，當然對事業和人際發展都大有幫助。」打破玄秘的氛圍，而是從自然能量、時間和空間的互動變化去理解風水，江老師鑽研了三十多年的風水理論，是非常講究科學與邏輯的一門學問。
一方空間，成一股能量
由於在紫禁城旅遊的頓悟，讓江老師感受十分強烈，開始日以繼夜地研究古時的風水經文。所以江老師的風水觀，都埋藏著綠能、環保、綠建築、永續、傳承等觀念。風水能量的流動，來自於設計出長遠的時間軸線與建築空間互相交錯影響，因而能夠源源不絕。
「紫禁城當時的設計，直到今日依然帶來絡繹不絕的人潮、各國的觀光客前來朝聖，更創造出高額的門票收入，帶動北京當地商業的繁榮活絡，這都是風水能量興旺的展現。甚至，可以讓六百年後的我，站在龍椅之前，都能感到能量的衝擊，那麼我們一般人的住家，同樣套用風水概念來打造，絕對是綽綽有餘。」如果再透過風水中的八卦立體空間，各種橫型、直型、曲型、方型、圓型、矩型，對應現代建築中千奇萬變的空間和各種需求，就能打造出獨一無二、風格專屬的辦公室、住宅、廠房、別墅等等
江老師強調，在古代，大家就是⼀直在做綠建築、環保建築這些事情，聰明地利用地形、地勢，以及當地材料來建設。這樣的建築，特別能適應當地氣候，也能存在得更久，漸少建築材料的浪費。不只省下更多的能源，甚至可以循環再利用。換句話說，當房子的裡外，都以順應天地、日月能量的風水來設計，不只為使用者創造出最佳配置，更能省錢、省力、省時，避免不必要、不實用的⼀切浪費。
「地理環境和氣候的變化，對創造居住空間來說非常重要，會影響到居住的人的發展。所以你看東北四合院、江南的莊園宅院、福建三合院、土樓等等，風水並不是無中生有。」建築空間的橫型、直型、曲型、方型、圓型、矩型，會出現這些房舍設計，都是對應自己的需求，從環境中自然的取用，而且子孫代代相傳，福祿和諧。「用風水規劃居住空間，就好像植樹造林的觀念，一方面可以幫助自己，進一步達到和樂美滿的家庭⽣活，順利興旺的事業發展；另一方面更可以創造數代，甚至是數百年的永績傳承、平安富足。」
對江老師來說，一般人所需要的「風水」， 其實就是透過觀察地形、氣候和人的需求等不同之處， 設計規劃出⼀個美觀、實用、堅固合宜的空間，讓使用者可以從中獲得能量的調和、平安、健康和幸福。 「包括房舍中的擺設，也必定是符合個人的需求，講究實用度。所謂風水的設計除了追求美觀，更須有個⼈品味。 所有的擺設，也都是必須能夠達到幫助使用者生活功能的最大值，才能存在。」
我們可以大膽的想像，當我們擺脫了「人定勝天」隨便發想的傲氣，轉向更謙卑的「順應自然、取之自然、用之自然」，或許也就可以更好的達成地球環境永續發展的理想。而這樣的理想，不就是江老師的風水理論中常常強調的「明地德、立⼈紀，因變化，原始終」嗎？
關於風水，我想說的是⋯
「我在學習風水三十年的過程之中，最大的體悟之一就是古人智慧的廣大，以及學問的無窮無盡，在現在很多的古蹟、保存完整的建築中持續鑽研，可以看見的可能是一個宇宙運行的道理。真的很迷人。」人生下來，接受日月精華，受到天地日夜、一年四季的影響，因為我們居住在地球，所以天與人的相通合一，是非常自然的現象。」如同之前所述，房舍的風水，其實是與人和自然之間的運行息息相關。而這一切的連結，其實早在古代經文之中就明確記載。「天有象、地有形，上下俱成一體，此謂之化機」江老師說。
對江老師來說，研究風水的入門典籍首選，當推《青囊經》。《青囊經》成書於秦末漢初，是中國歷史上第一本有文字記載的風水經書，確立了中國「風水學」的具體思想和理論。「《青囊經》的珍貴在於，這本經書全文只有400多字，但是博大精深、簡潔明快，只講天地之間的道理，沒有故弄玄虛的地方。讓讀者可以看見風水最原始、最樸素的一面。稱《青囊經》是風水學的基礎，一點也不為過。」江老師除了感到學問的博大精深，個人在有限的時間之中，即使極盡所能，也只能以管窺天之外，另一項最大的體悟，恐怕就是人類的渺小。「地球在廣大無垠的宇宙中，不過是⼀粒塵，那我們是不是更渺小？」江老師感慨道。
「我鑽研風水三十年，也看了不少生死之事。不管是誰多麼偉大，這個世間終將忘記你的存在。我們人生大部分的煩惱，都是來自於對未來不確定的恐慌或擔憂，如果站在祖先和親人的墳上，就會明白知道，自己從何⽽來，又將從何而去。」江老師認為，父母在，人生尚有來處，父母去，人生只剩歸途。明白了這些，就更應該把握時間，透過先聖先賢的留下來的風水方法，去探求在這個人生空間中，我們需要怎樣來學習？讓自己在這趟人生的旅程中，快快樂樂、痛快地、有趣地生活下去，不枉此生。
透過理解風水，江老師看到了天地之間運行的道理，看到了人在宇宙中的位置，她更期待有機會與更多人分享所學，創建優勝空間，幫助生活或工作在其中的人，心平氣和、愉快友善，更進一步促進健康的身體、順利的事業。