美國研究：保守腦和自由腦處理資訊的方式大不同，黨派分歧更可能與生物學有關

編譯：饒珮琪（PeichiJao）

關於政治極化議題的探究，通常聚焦於人們對於新聞媒體的選擇性關注或者過度依賴。然而，美國布朗大學（Brown University）刊登在《科學進步》（Science Advances）學術期刊裡的最新研究，則從神經科學領域著手，假定思想極化發生的時機可能比我們想像的都還要早。

研究：政治立場相異的人大腦處理資訊的方式也不同

經《Neuroscience News》報導，研究使用特定工具對不同政治立場的受試著進行施測，結果發現擁有相同政治意識型態的人們，在接觸新資訊或具有政治意涵的字詞時，通常會呈現出相似的神經指紋（neural fingerprint）圖像。

舉例來說，施測過程中若出現與「自由」有關的字樣，或者美國國旗的圖片，甚至是2020年的美國總統大選相關照片時，政治認同較為「自由」的人，通常與政治立場較為「保守」的人有著迥異的資訊處理模式。

政治意識形態相似者，易達成神經同步狀態

研究團隊表示，政治立場或意識形態相似的人們通常在接受政治性訊息時，會呈現較明顯的神經同步狀態，並將接收的新訊息有順序地分割成相同的意義單元；布朗大學卡尼腦科學研究所（Carney Institute of Brain Science）認知、語言和心理科學副教授奧里爾（Oriel FeldmanHall）向媒體表示，該成果說明了政治思想的差異可能在大腦接收新訊息時就出現了分歧，有助於學界闡明政治極化現象發生的起因。

奧里爾先前曾嘗試讓政治立場不同的受試者，觀看有關墮胎、警察維安或移民等敏感議題，且易導致意見分化的影片，並觀察其大腦活動變化；研究結果顯示，政黨認同一致的受試者通常也在觀看影片時呈現相似的腦部活躍現象，可見相同政治傾向的人們也有著相似的處理訊息方式，而奧里爾新研究的目的，則是進一步探討政治立場相似之人們的大腦活動如何產生同步。

請受試者分類單詞並觀看短片，以fMRI同步追蹤大腦活動狀態

研究團隊首次結合使用不同的檢測方式，將44位受試者依照政治立場平均分為「自由派」以及「保守派」兩組，並在功能性磁振造影（fMRI）的追蹤下進行一系列的認知實驗，同時測量受試者大腦活動時發生的微小血流變化。