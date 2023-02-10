懸缺527天、政院公布新任體育署長人選：運動科學專家、體大教授鄭世忠接任

前體育署長張少熙2021年因東京奧運國手搭經濟艙事件自請下台，至今已527天，體育署長都由教育部次長林騰蛟代理。期間體育界、立法院多次對新人選表達關注，內閣改組後，經過教育部的徵詢考量，以及新閣揆陳建仁的的了解評估，行政院今（10）早臨時召開記者會，發言人陳宗彥宣布，體育署長將由國立體育大學教授鄭世忠接任。

教育部長潘文忠指出，林騰蛟代理期間，體育署推動很多重要方案，包含國家運動科學中心的設置、選手培訓計畫、建立選手商業代言機制，以及運動彩券第三屆的發行；陳宗彥也強調，林騰蛟代理期間盡心盡力，積極推動體育界相關工作，但今（2023）年3月的世界棒球經典賽、7月底的成都亞運、9月底杭州亞運都是國人期待的重大賽事，經考量決定由鄭世忠來帶領體育署。

潘文忠透露，教育部從農曆年後就積極徵詢可能人選，鄭世忠是英國諾丁漢大學醫學與健康科學院運動醫學博士，本身是運動科學專長，有豐富的經驗與基礎。行政經歷方面，鄭世忠歷任體大總務長、運動競技與教練科學研究所所長、國際中心主任及管理學院院長等等。

除此之外，儘管鄭世忠相當年輕、僅47歲，但潘文忠指出，他參加了國內外非常多運動組織，國內包含中華奧會副秘書長、田徑協會副秘書長、運動教練學會秘書長及執行委員，還在國際性運動組織、亞洲教練科學會擔任過秘書長、現為執行委員，同時具備行政歷練、基礎專業素養，也有推動體育運動的實務經驗。

潘文忠指出，這幾天與陳建仁報告後，陳建仁也了解鄭世忠的相關經驗背景以及承擔意願，兩人更進一步當面會商，後續潘文忠和體大校長邱炳坤聯繫，校長首肯並支持體大借將，辦理借調程序後，預計3月1日以前能順利接任，盡快銜接體育事務。

立委促鬆綁署長資格，王婉諭批鄭世忠過去怠惰行事

體育署長懸缺多時，潘文忠坦言體育署長任用資格高，必須要是12職等的高階文官，或具備大學校長任用資格。

先前立法委員黃國書、張廖萬堅曾就此提出《教育部體育署組織法》修法草案，希望能夠鬆綁資格，潘文忠今日在記者會上回應，高規格的資格任用有其意涵，也就是要具足相關資歷、經驗，比較能帶動體育發展，不過後續還是可以再來跟立法院共同思考。

新任體育署長人選發布後，張廖萬堅表示，期待鄭世忠能有效運用過往參與體育事務、國際賽事的經驗，盡快就位推動相關業務。而他也會持續監督，督促《體育署組織法》草案加快立法，放寬署長任用資格，活化攬才管道、強化與產業的連結，並防止懸缺500多天的狀況再次發生。

不過，立委王婉諭指出，2015年青少年撐竿跳國手葉耀文到南美洲參加世界杯時，因竿子沒送到只得棄權、留下遺憾，當時出包的就是時任田徑協會副秘書長鄭世忠，他還稱第一次跟南美洲打交道、大會有保證現場可提供竿子。

王婉諭更提及，鄭世忠擔任足協秘書長期間，他收到大量足協積欠裁判薪水的陳情，「怠惰行事、引發民怨的，也是鄭世忠」。王婉諭強調，會期開始之後，一定會大力監督，讓運動發展更上一層樓。

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核稿編輯：楊士範