諮商心理師破除迷思：心理諮商和聊天有什麼不同？不都是「情緒宣洩」嗎？
我們想讓你知道的是
心理諮商跟一般聊天都能達到「情緒宣洩」的效果，就像你和同事一起罵了老闆今天有多機車，當你抱怨完一個人之後，心情特別舒爽，就又能再戰幾天了，這就是「情緒宣洩」。然而心理諮商最主要並不是在讓你情緒宣洩，是幫你宣洩完後自我察覺走出瓶頸，找出問題的原因。
文：余佳容諮商心理師
當我有困擾時，找我的閨蜜喝個下午茶訴訴苦，不是也能暫時解我的心頭悶，為什麼還要花錢去找一位不認識的人做心理諮商？
心理諮商跟一般聊天都能達到「情緒宣洩」的效果，就像你和同事一起罵了老闆今天有多機車，當你抱怨完一個人之後，心情特別舒爽，就又能再戰幾天了，這就是「情緒宣洩」。
然而心理諮商最主要並不是在讓你情緒宣洩，是幫你宣洩完後自我察覺走出瓶頸，找出問題的原因。
心理師正在聽出你「話中的話」
諮商心理師的訓練讓我們能聽出你「話中的話」，這正是解決問題亦或是自我探索非常重要的一個部分，心理學中稱之為「覺察」。
例如「我真的非常生氣我爸每次都罵我成績考很差！」一般朋友可能就會說「你爸真的很機車，他是不是對你太嚴格？」
而心理師聽到的是話中的話，例如「你爸好像只在意你的成績，不關心你的功課，除了生氣，還有失落以及你強烈想要感受被愛的感覺。」
心理師不會隨便給建議
當你還沒了解一個人時，隨便給建議是一件危險的事情。諮商心理師並不是不給建議，是不「隨便」給建議。
例如「我真的非常生氣我爸每次都罵我成績考很差！」時，一般朋友可能會說，「那你下次先不要馬上跟你爸說成績」（或是立馬給其他建議），你我皆無法保證，這建議是否真的適合他。
心理師會評估了解，這句話背後到底想要表達什麼、父女互動如何、他們是否曾經討論過此話題後等等，再與對方一同探索一個最適合目前的方法。
心理師的中立關係／觀點
佛洛伊德曾說過，心理師應該要成為「空白螢幕」，即是希望心理師成為一個盡量「客觀」的人／關係。例如當你描述妳男友時，不會擔心坐在對面的他，可能之後會遇到男友，因此想顧全男友的面子，因而保守的說你對男友的不滿，而讓對方有個錯誤的評估與判斷。
最後，但不代表不重要，心理師會陪伴你走過每一個艱困的低潮與難解的情緒，心理師會與你討論面對情緒的處理方式，例如生氣時可以怎麼做、感覺不到愛時可以怎麼做，這會是心理師專業與價值的所在。
延伸閱讀
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
Tags：
2023迎向雲端浪潮，掌握職場躍進方程式，培養雲端硬實力就在此刻！
我們想讓你知道的是
未來，「雲端」將成為企業運作過程不可或缺的數位競爭力之一，而臺灣雲端服務商龍頭AWS即將於2月23日舉辦AWS線上雲端培訓日，免費傳授基本雲端概念技術，並幫助參與者認識雲端、學習AWS提供之上百種的免費雲端服務。
回首2022年來勢洶洶的數位轉型浪潮，數據運算、資料儲存、提升安全性等雲端技術早已成為企業製程最佳化、擴充業務規模、創造價值的重要利器，而在新的一年中，數據分析公司也指出，整合AI分析平台上雲不只能有效降低部署時間、減少人力成本，亦是在可見的未來中，提升商業價值、邁向永續轉型的科技大勢。因此，許多企業也延續轉型浪潮餘波，積極導入大數據、人工智慧（AI）、機器學習（ML）等進階數據科技，並搭配各式雲端服務來強化企業內部運轉效能，迎戰全新的市場挑戰。
數位革新不落人後，AWS助您入門雲端
當「雲端」從產業發展、轉型的熱門關鍵字轉變為2023年不分產業別，都有強烈需求的職場必備硬實力，每一位在產業中耕耘奮鬥的從業人員、或是初入社會職場的新鮮人，又該如何提升自我，加緊腳步跟上這一波未平一波又起的數位革新呢？
好消息是，臺灣雲端服務商龍頭Amazon Web Services（AWS）即將於2023年2月23日的下午2點至5點，舉辦AWS線上雲端培訓日（AWSome day），透過專為雲端新手設計的一系列實用入門課程，一步步帶領大家了解雲端技術以及AWS服務。
專業講師彙整雲端精華，基本服務、創新應用一次滿足
AWS線上雲端培訓日是針對雲端新手所量身打造的免費入門實用課程。課程內容由AWS的資深業務發展經理KC Liang，以及AWS技術培訓師Stanley Huang共同帶領，兩人將從雲端趨勢、技術概念、產業應用等角度逐一介紹，並透過深入淺出地介紹及示範儲存、資料庫管理、運算和網路、資訊安全等基本雲端概念技術以及AI機器學習、區塊鏈、5G及衛星通訊等熱門創新服務，讓您即刻上手AWS高達100多種的免費服務。
課程結束後，除了獲得AWS提供的培訓證書、養成雲端技術能力，亦能了解如何透過雲端服務掌握市場優勢，所以無論是對雲端服務感興趣的新鮮人、企業或資訊相關的高級主管，還是擁有豐富開發經驗的工程師或技術人員，AWS線上雲端培訓日都能為您建立雲端技術概念、拓展應用視野，為個人或公司帶來正面性的影響。
更棒的是，AWS線上雲端培訓日不只開放免費報名，凡完整參加並填寫會後問卷的參與者皆可參加抽獎，有機會將Air Pods（第三代）與AWS客製露營燈免費帶回家！此外，若您是新用戶，在活動前註冊AWS免費帳號並填寫贈品申請表單，還能直接獲得「AWS不鏽鋼智慧型保溫瓶」，歡迎點此了解更詳細活動規範。