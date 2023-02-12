2023/02/12,
心理

諮商心理師破除迷思：心理諮商和聊天有什麼不同？不都是「情緒宣洩」嗎？

諮商心理師破除迷思：心理諮商和聊天有什麼不同？不都是「情緒宣洩」嗎？
Photo Credit: 問8

我們想讓你知道的是

心理諮商跟一般聊天都能達到「情緒宣洩」的效果，就像你和同事一起罵了老闆今天有多機車，當你抱怨完一個人之後，心情特別舒爽，就又能再戰幾天了，這就是「情緒宣洩」。然而心理諮商最主要並不是在讓你情緒宣洩，是幫你宣洩完後自我察覺走出瓶頸，找出問題的原因。

文：余佳容諮商心理師

當我有困擾時，找我的閨蜜喝個下午茶訴訴苦，不是也能暫時解我的心頭悶，為什麼還要花錢去找一位不認識的人做心理諮商？

心理諮商跟一般聊天都能達到「情緒宣洩」的效果，就像你和同事一起罵了老闆今天有多機車，當你抱怨完一個人之後，心情特別舒爽，就又能再戰幾天了，這就是「情緒宣洩」。

然而心理諮商最主要並不是在讓你情緒宣洩，是幫你宣洩完後自我察覺走出瓶頸，找出問題的原因。

心理師正在聽出你「話中的話」

諮商心理師的訓練讓我們能聽出你「話中的話」，這正是解決問題亦或是自我探索非常重要的一個部分，心理學中稱之為「覺察」。

例如「我真的非常生氣我爸每次都罵我成績考很差！」一般朋友可能就會說「你爸真的很機車，他是不是對你太嚴格？」

而心理師聽到的是話中的話，例如「你爸好像只在意你的成績，不關心你的功課，除了生氣，還有失落以及你強烈想要感受被愛的感覺。」

心理師不會隨便給建議

當你還沒了解一個人時，隨便給建議是一件危險的事情。諮商心理師並不是不給建議，是不「隨便」給建議。

例如「我真的非常生氣我爸每次都罵我成績考很差！」時，一般朋友可能會說，「那你下次先不要馬上跟你爸說成績」（或是立馬給其他建議），你我皆無法保證，這建議是否真的適合他。

心理師會評估了解，這句話背後到底想要表達什麼、父女互動如何、他們是否曾經討論過此話題後等等，再與對方一同探索一個最適合目前的方法。

心理師的中立關係／觀點

佛洛伊德曾說過，心理師應該要成為「空白螢幕」，即是希望心理師成為一個盡量「客觀」的人／關係。例如當你描述妳男友時，不會擔心坐在對面的他，可能之後會遇到男友，因此想顧全男友的面子，因而保守的說你對男友的不滿，而讓對方有個錯誤的評估與判斷。

未命名
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如何面對處理情緒

最後，但不代表不重要，心理師會陪伴你走過每一個艱困的低潮與難解的情緒，心理師會與你討論面對情緒的處理方式，例如生氣時可以怎麼做、感覺不到愛時可以怎麼做，這會是心理師專業與價值的所在。

本文經問8授權刊登，原文刊載於此

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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航


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