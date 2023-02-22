《別因為敏感，讓心被委屈填滿》：千萬不要在一無所有的年紀，苦苦經營所謂的「人脈」

文：陳允皓

當你足夠厲害， 人脈自然會來

友誼是何時消失的？我覺得是從越來越多的人把它稱為「人脈」開始的。我想你一定聽過這樣一句話：能力比學歷重要，人脈比能力重要。如果你對它深信不疑，那就繼續往下看吧。

我的好朋友阿遠剛剛上大學的時候就把同學視作自己將來的人脈，他學著父輩們的樣子進行人際交往，積極加入學生會，不是在學生會忙前忙後，就是忙著和一群人在酒桌飯局上稱兄道弟，累積了很多所謂的人脈。他覺得如果不這樣，將來肯定沒辦法好好地在社會上立足。

後來的一次聚餐上，阿遠的變化之大讓我十分驚訝。他開始打起了官腔，而且變得很油滑，場面話說起來一套一套的，拚酒的架勢像是要不醉不歸。他不停地向我們吹噓自己認識了多少學霸，下學期就能當上學生會主席。我私底下和他說這種關係並不真誠可靠，卻被他用「幼稚」二字懟了回來。

我是親身感受過世態炎涼的。你幻想著大範圍的交際可以讓你在將來需要幫助的時候有人拉你一把，但這個社會在某種程度上仍舊遵循著弱肉強食的叢林法則，你會發現，大部分的時候並沒有人會真的願意幫你，除非你的價值和你所說的人脈處於遠遠高於他們的狀態。

更直白地說，就是人際交往是以朋友的名義互相幫忙和彼此利用，所以你要有利用的價值才能夠與人進行等價交換。不要以為經營人脈就是為自己鋪路，你只是在為自己所浪費的時間找個藉口罷了。

一個人認識什麼樣的人以及別人怎樣看待你，很大一部分取決於自身的高度，一味地追求人脈只會適得其反。千萬不要在一無所有的年紀苦苦經營所謂的人脈，你能接觸到的人這時都和你一樣在奮鬥中。只有肯下功夫提高能力，提升自己的品格，才可能吸引同樣優秀的人主動和你交往。

成熟的人都很清楚，人與人之間的交往看得最重的永遠是人品，在酒局上油腔滑調的人自以為精明，其實卻似一個跳樑小丑。大多數人對一個人的評價更多的是取決於做事可不可靠，而不是話說得漂不漂亮。只說不做的人也許一開始可以取得一些人的信任，但接觸和熟悉之後，本性早晚會暴露無遺。

有些人看起來很老實，不顯山露水，也不說場面話，但辦事穩妥。朋友之間交往，一旦你有困難，能伸手拉你一把的往往是這樣的人。所以，建議大家還是把朋友和人脈分開，朋友之間的友誼是純粹且不摻雜利益的，也是需要用心維繫的。朋友不是越多越好，重要的是能交心。

我有一個同鄉在大城市上班，不小心摔斷了腿，去醫院看他的只有自己的幾個親戚和認識多年的哥兒們，而在大城市認識的那些所謂的朋友沒有一個去看他的。我也知道一個牛津大學畢業回國創業的年輕人，事業風生水起時身邊有很多人，失敗之後，那些朋友一哄而散，再也不和他來往。

有一次跟一個前輩聊到人脈，他說自己年輕的時候也是兄弟成群，光拜過把子的兄弟就有好幾批，可現在都忙著各自的生活，很少聯繫。就算真遇到什麼事，那些人大概也是袖手旁觀的。

真正的朋友當然有。他們能夠在你遇到人生陷阱時伸出援手，不是因為你對他們有用，而是因為你是朋友，僅此而已。很多時候人們堅信自己所經營的人脈圈子是穩固的，如果沒有遇到人生中一些重大的挫折，可能的確如此。

我們在生活中會遇到很多人，每個人都在過自己的生活，希望活成自己想要的樣子。在我看來，我們不必從他人身上尋找自己的存在感，改變自己的同時， 你身邊的人和事自然會隨之改變。

看路上的繁華，走自己的人生。無須為取悅別人而違心地笑，也不用為偽裝感動而刻意地哭。世界就是這樣，無論貧窮富貴都會有不同的無奈，做好自己，不刻意迎合他人，努力實現自己的價值，不用勉強自己去經營所謂的人脈。如果人生旅途中有幸可以遇見幾個摯友，結伴而行，那就再好不過了。

書籍介紹

本文摘錄自《別因為敏感，讓心被委屈填滿》，時報文化出版

作者：陳允皓

我以為察言觀色是一種「超能力」，在人際交往中是一種高情商的表現。後來我發現這樣真的太累，很多時候都是討好了別人卻委屈了自己。「不要因為沒有無私地幫到別人而感到自責。」

不合群並非孤僻，只是不願意和自己不喜歡的人合群，更喜歡做自己喜歡的事。

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在這個容易讓人感到孤獨的世界，我們需要面對一切的勇氣。無論如何，我們都有一段靜默的時光。要在獨自行走的路上，學會無視別人異樣的眼光，不放棄對生活的熱愛和執著。

Photo Credit: 時報文化

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航