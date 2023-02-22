《別因為敏感，讓心被委屈填滿》：千萬不要在一無所有的年紀，苦苦經營所謂的「人脈」
我們想讓你知道的是
一個人認識什麼樣的人以及別人怎樣看待你，很大一部分取決於自身的高度，一味地追求人脈只會適得其反。千萬不要在一無所有的年紀苦苦經營所謂的人脈，你能接觸到的人這時都和你一樣在奮鬥中。只有肯下功夫提高能力，提升自己的品格，才可能吸引同樣優秀的人主動和你交往。
文：陳允皓
當你足夠厲害， 人脈自然會來
友誼是何時消失的？我覺得是從越來越多的人把它稱為「人脈」開始的。我想你一定聽過這樣一句話：能力比學歷重要，人脈比能力重要。如果你對它深信不疑，那就繼續往下看吧。
我的好朋友阿遠剛剛上大學的時候就把同學視作自己將來的人脈，他學著父輩們的樣子進行人際交往，積極加入學生會，不是在學生會忙前忙後，就是忙著和一群人在酒桌飯局上稱兄道弟，累積了很多所謂的人脈。他覺得如果不這樣，將來肯定沒辦法好好地在社會上立足。
後來的一次聚餐上，阿遠的變化之大讓我十分驚訝。他開始打起了官腔，而且變得很油滑，場面話說起來一套一套的，拚酒的架勢像是要不醉不歸。他不停地向我們吹噓自己認識了多少學霸，下學期就能當上學生會主席。我私底下和他說這種關係並不真誠可靠，卻被他用「幼稚」二字懟了回來。
我是親身感受過世態炎涼的。你幻想著大範圍的交際可以讓你在將來需要幫助的時候有人拉你一把，但這個社會在某種程度上仍舊遵循著弱肉強食的叢林法則，你會發現，大部分的時候並沒有人會真的願意幫你，除非你的價值和你所說的人脈處於遠遠高於他們的狀態。
更直白地說，就是人際交往是以朋友的名義互相幫忙和彼此利用，所以你要有利用的價值才能夠與人進行等價交換。不要以為經營人脈就是為自己鋪路，你只是在為自己所浪費的時間找個藉口罷了。
一個人認識什麼樣的人以及別人怎樣看待你，很大一部分取決於自身的高度，一味地追求人脈只會適得其反。千萬不要在一無所有的年紀苦苦經營所謂的人脈，你能接觸到的人這時都和你一樣在奮鬥中。只有肯下功夫提高能力，提升自己的品格，才可能吸引同樣優秀的人主動和你交往。
成熟的人都很清楚，人與人之間的交往看得最重的永遠是人品，在酒局上油腔滑調的人自以為精明，其實卻似一個跳樑小丑。大多數人對一個人的評價更多的是取決於做事可不可靠，而不是話說得漂不漂亮。只說不做的人也許一開始可以取得一些人的信任，但接觸和熟悉之後，本性早晚會暴露無遺。
有些人看起來很老實，不顯山露水，也不說場面話，但辦事穩妥。朋友之間交往，一旦你有困難，能伸手拉你一把的往往是這樣的人。所以，建議大家還是把朋友和人脈分開，朋友之間的友誼是純粹且不摻雜利益的，也是需要用心維繫的。朋友不是越多越好，重要的是能交心。
我有一個同鄉在大城市上班，不小心摔斷了腿，去醫院看他的只有自己的幾個親戚和認識多年的哥兒們，而在大城市認識的那些所謂的朋友沒有一個去看他的。我也知道一個牛津大學畢業回國創業的年輕人，事業風生水起時身邊有很多人，失敗之後，那些朋友一哄而散，再也不和他來往。
有一次跟一個前輩聊到人脈，他說自己年輕的時候也是兄弟成群，光拜過把子的兄弟就有好幾批，可現在都忙著各自的生活，很少聯繫。就算真遇到什麼事，那些人大概也是袖手旁觀的。
真正的朋友當然有。他們能夠在你遇到人生陷阱時伸出援手，不是因為你對他們有用，而是因為你是朋友，僅此而已。很多時候人們堅信自己所經營的人脈圈子是穩固的，如果沒有遇到人生中一些重大的挫折，可能的確如此。
我們在生活中會遇到很多人，每個人都在過自己的生活，希望活成自己想要的樣子。在我看來，我們不必從他人身上尋找自己的存在感，改變自己的同時， 你身邊的人和事自然會隨之改變。
看路上的繁華，走自己的人生。無須為取悅別人而違心地笑，也不用為偽裝感動而刻意地哭。世界就是這樣，無論貧窮富貴都會有不同的無奈，做好自己，不刻意迎合他人，努力實現自己的價值，不用勉強自己去經營所謂的人脈。如果人生旅途中有幸可以遇見幾個摯友，結伴而行，那就再好不過了。
書籍介紹
本文摘錄自《別因為敏感，讓心被委屈填滿》，時報文化出版
作者：陳允皓
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我以為察言觀色是一種「超能力」，在人際交往中是一種高情商的表現。後來我發現這樣真的太累，很多時候都是討好了別人卻委屈了自己。「不要因為沒有無私地幫到別人而感到自責。」
不合群並非孤僻，只是不願意和自己不喜歡的人合群，更喜歡做自己喜歡的事。
當當網讀者5★好評
在這個容易讓人感到孤獨的世界，我們需要面對一切的勇氣。無論如何，我們都有一段靜默的時光。要在獨自行走的路上，學會無視別人異樣的眼光，不放棄對生活的熱愛和執著。
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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穿越2222年，未來選擇地給孩子一個想像，也給我們一個重新選擇的機會！台北華山親子逛展新選擇，啟迪孩子的永續生活教育
我們想讓你知道的是
前進2222到重返2023年，共打造四大展區，以永續為策展核心，讓「2222」這個天使數字成為一個親子共學的起點，師生共享的觀點，了解永續不一定是政府企業的高談闊論，從日常的選擇就可以參與永續行動！
從學校教育到未來職場，聯合國「永續發展目標SDGs」已成趨勢關鍵詞，永續發展共有17大項目標（註1），涵蓋環境、經濟、社會等面向，其實已經融入許多教育課程的設計，校園年度宣導的重點計畫，甚至成立永續相關研究中心與系所，以培育未來企業所需的ESG永續人才。
回顧近年全球歷經的肺炎疫情、極端氣候、通膨怪獸、能源危機等災難，讓人們更專注、更急迫面對世界的面貌與真相，需要肩負這個世代挑戰與達成永續目標的，正是我們的下一代：暖世代—成長於全球暖化、環境劇烈變遷的一代。他們從小戴著口罩抵抗病毒與空污，需要在擁擠的城市尋找遮蔽酷暑寒冬的屋簷，人類壯闊的文明發展將是「債留子孫」還是「永續未來」，其實，都取決我們每日的選擇！
《2222－未來選擇地》給孩子一個想像，也給我們一個重新選擇的機會
「永續發展目標SDGs」聽起來很艱深？如果我們說「一個200年後未來人的故事」你也許可以聽聽看！《2222-未來選擇地》是台灣首個原創永續概念展，於2023年1月6日－4月5日在台北華山1914園區展出，你可以在這裡參與永續美學的策展，觀賞跨界藝術與科幻故事的創作，透過沉浸式體驗，與未來人並肩前行穿越200年後的未來，守護最後的生機，捕捉污染機械獸，透過思考與選擇協助改變未來人的世界。
前進2222到重返2023年，共打造四大展區，以永續為策展核心，讓「2222」這個天使數字成為一個親子共學的起點，師生共享的觀點，連成你我共創的永續日常，圈起人與環境共好生活態度，並聯手台灣在地藝術家、綠色品牌、永續名人團體打造的永續學習場域。了解永續不一定是政府企業的高談闊論，從日常的選擇就可以參與永續行動！
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▶展覽資訊
日期：2023/1/6 - 4/5
時間：10:00 - 18:00
地點：華山1914文創產業園區西4館&西5館
購票詳情洽：《2222-未來選擇地》
▶展場提供觀展證書申請
完成觀展後，可於現場依照工作人員指示，完成電子證書申請流程，將於一週的工作天寄出證書電子檔案，提供大人、小孩一個觀展紀念。
（註1）SDGs永續發展目標（Sustainable Development Goals）是一項全球共識，旨在2030年前實現可持續發展的一系列目標。由聯合國提出訂定17項明確目標、涵蓋169項具體指標，目的是實踐地球上所有面向的永續發展，包含地球環境保護、社會公平正義、永續經濟發展。
17項永續發展目標：
1.消除貧窮、2.終結飢餓、3.健康與福祉、4.優質教育、5.性別平等、6.淨水與衛生、7.可負擔的永續能源、8.就業與經濟成長、9.永續工業與基礎建設、10.消弭不平等、11.永續城鄉、12.責任消費與生產、13.氣候行動、14.永續海洋與保育、15.陸域生態、16.制度的正義與和平、17.永續發展夥伴關係。
責任編輯：Anita
核稿編輯：Joanna