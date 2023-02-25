《別人怎麼愛你，都因為你怎麼愛自己》：在親密關係中，如何維持長期的激情？
我們想讓你知道的是
結婚幾年之後呢，很遺憾，大多數夫妻就開始進入到千篇一律的生活中，日復一日的都是柴米油鹽。當你把日子過成了一潭一成不變的死水，激情也就變成了一件奢侈品。如果你不想讓自己的婚姻陷入雞肋般的親情期，不想讓婚姻變成一潭死水，一點波瀾、一絲活力都沒有，那麼，有些事情你是必須要去做的。
文：黃啟團
在親密關係中，如何維持長期的激情？
美國心理學家羅伯特．史坦伯格認為，完美的愛情和婚姻關係包含三個基本元素，即親密、激情和承諾。上一章節我們探討了親密部分，這一章我們來研究一下激情。
我曾接到這樣一個夫妻個案。
一對原本甜甜蜜蜜的夫妻在結婚幾年後，丈夫突然提出離婚。妻子不想離婚，於是找到了我。
我問他們夫妻倆，離婚是不是因為感情破裂了。丈夫回答說：「沒有。」
「那你為什麼提出離婚呢？」我繼續問道。
他回答說，對妻子提不起任何的興致和激情，感覺這樣的婚姻太沒意思了。
這樣的抱怨是不是很熟悉？曾經相愛的兩個人一起走過很多年的歲月之後，卻發現彼此熟悉得如同左手摸右手一般，早已失去了激情。曾經如膠似漆、充滿激情的愛情經過時間的沉澱，兩個人最終活成了最熟悉的陌生人……
一旦激情退去，很多人便覺得愛情消失了，兩個人也到了各奔東西的分岔路口。
就算兩個人沒有選擇分開，愛情最終也成了親情，愛人變成了家人。真的是這樣嗎？難道婚姻真的是愛情的墳墓？
一般人的愛情大概有下面幾個階段：
第一個階段叫情慾。
在情慾階段，我們的身體受性荷爾蒙的影響，對異性充滿激情。在這個階段，哪怕對方只是輕輕地觸摸了一下你的指尖，你都會臉紅心跳、激情澎湃，身心的愉悅感達到了頂峰。
第二個階段叫親情。
隨著時間的流逝，兩個人從心動走向平淡，激情慢慢消失，隨之而來，兩個人就會進入到第二個階段── 親情的階段。當愛情進入這個階段，兩個人之間激情耗盡，慾望也熄滅了，很容易產生膩煩感，向外尋找，因為人都會有追求新事物、尋求新刺激的本能。所以，這個階段是最危險的階段，大多數愛情就「死」在這裡。
第三個階段，回歸愛情。
當兩個人的關係進入親情階段，要怎樣做才能維持長期的親密關係，順利過渡到第三個階段── 回歸愛情的階段呢？
從最前面史坦伯格的八種婚姻分類中我們已經知道，親情階段兩人的關係就是陪伴關係，完美愛情的三個元素中缺失了激情。只要能讓我們家人般的關係增加點激情，我們的關係就能夠重新回歸愛情。
很多人會錯誤地認為，隨著年齡的增長，激情會自動減退，真的嗎？
大家有沒有發現，我們身邊有些人雖然年歲已高，但活得很有激情。我就遇到過這樣一個老太太，是我們公司NLP高級執行師課程的老師，叫蘇西．史密夫，已經快八十歲了。但是，每次見到蘇西，我都能感覺到她身上的每一個細胞都在向外迸發著活力。她身上展現出的澎湃熱情、眉飛色舞的自信，讓她整個人都彷彿散發著光。
反觀我們身邊的一些年輕人，年紀輕輕，活得就像當年的我一樣，如直愣愣的木頭，一點激情都沒有，每天就像機器一樣按部就班地做著一些事。用富蘭克林的話來說就是，有些人二十五歲那年就已經死了，只是到七十五歲那年才埋葬。跟這樣的人朝夕相處過日子，可以想見一輩子會過得特別漫長、相當痛苦，就算你沒有離婚的念頭，日子也會過得非常枯燥無味，就像曹操形容的雞肋般，食之無味，棄之可惜。
可見，激情跟年齡並沒有必然的關係。激情雖然會隨著時間熄滅，但我們可以重新點燃它，讓兩個人的關係再次回歸到愛中。
團長不希望大家的婚姻都走到「雞肋」的地步。可是，現實生活中的愛情結局總是讓人失望，誰也不能保證一段親密關係裡，激情會一直持續。在我們視力範圍之內，可以看到的事實就是，兩個人一旦過了情愛的階段，就會進入到親情的階段，這好像是關係發展的自然規律。那這樣是不是就意味著所有的關係都逃不開喜新厭舊的魔咒？是不是激情消耗完了就注定只剩下親情了呢？當然不是。
激情從何而來，跟什麼有關？
要找回激情，我們就得先弄清楚激情是怎麼來的，它跟什麼有關？在回答這個問題之前，我們先來看兩個例子。
第一個例子是關於一部電影。大家有沒有看過一部叫《赤手登峰》的紀錄片？這部紀錄片講述的是，攀岩運動家艾力克斯．霍諾德在不借助任何繩索或安全裝備的情況下，徒手登上美國優勝美地國家公園海拔三千英尺高的酋長岩的壯舉。
一旦失手，等待他的就是粉身碎骨。那他為什麼還如此熱衷於做這件事呢？
在接受媒體採訪時，記者也總會不厭其煩地問他類似的問題：「只要一個小錯，手腳一滑就會墮入死地，我不是很明白……」
普通人都不是很明白，甚至不能理解，難道他都不會恐懼嗎？
而他的回答是：「我在攀岩的時候，能夠感受到那種極度的寧靜，也能夠感受到那種跟整個宇宙萬物合一的感覺。」
看過這部紀錄片的人都知道，艾力克斯跟他女朋友的關係不是很好。從心理學的角度來說，他其實是個病人。在現實世界裡，他很難享受到普通人很容易就能享受到的愉悅和激情，只有在徒手攀岩時，他才能感覺到內在迸發出來的生命力和最鮮活的感受。
對艾力克斯來說，他的激情來源於專注。
第二個例子是關於一個人。這個人叫羅靜，大家聽過她的故事嗎？她是中國首位征服十四座海拔八千公尺以上雪山的登山愛好者。有一次，我聽她的訪談聽到毛骨悚然。她說跟她一起登山的朋友大多都埋在了雪山上。主持人問她：「那妳還要繼續嗎？」她說：「登山者最好的歸宿就該是雪山之上。」
一個人的生命力會在某一刻，經由某件事情被徹底地激發出來。激發羅靜生命力的，是雪山。我曾經聽過羅靜的採訪，2006年，她的人生經歷了一次「雪崩」── 她離婚了。支離破碎的家庭讓她陷入了痛苦、無助的谷底。為了散心，她跟朋友去爬了一次雪山，從此便一發不可收拾地愛上了雪山。
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管制加熱菸辦法過於草率 反菸團體：若不修正，加熱菸擴張速度恐高於電子煙
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總統府於今年2月15日公告修正菸害防制法後，國健署隨即提出「指定菸品健康風險評估審查辦法草案」，並預告加熱菸為指定菸品，但預告期縮短僅剩7天，引發不少質疑聲音。
爭議不斷的菸害防制法相關修正草案，正式在今（2023）年的1月12日，經過立法院三讀通過，總統府也隨即在2月15日公布修正菸防法。在修正後的菸防法中，為了管理「加熱菸」，特別增訂「指定菸品健康風險評估審查辦法」，並在第五條中明確指出，加熱菸在審查過程中必須提供相關資料，佐證其健康風險未高於國內已販賣之紙菸。
同時，國健署也隨即提出「指定菸品健康風險評估審查辦法草案」，另預告加熱菸為指定菸品，將一般60天的預告期，縮短至僅剩7天。由於健康風險評估在菸防法修法期間就曾引發空白授權爭議，如今審查辦法公布後，再次引來各方質疑聲浪。
「健康風險評估審查」具誤導性 立委質疑：缺乏在地數據，審查徒具形式
菸防法修法以來，許多專家、學者、醫生先後提出，「健康風險評估」一詞具有誤導民眾的風險。消費者文教基金會名譽董事長游開雄、立法委員陳椒華、董氏基金會林清麗主任皆表示，「健康風險評估」是專為開放加熱菸所設立的機制。臺大醫院家醫部郭斐然醫師亦曾說明過：「菸品本身不存在『健康』的性質，因此不應該使用『健康風險評估』的字眼，誤導民眾認為只要通過評估，就等於健康。」而在公共政策網路參與平台上，也有許多民眾留言，表示「衛福部怎麼會為菸商背書呢？有菸品是健康的嗎？」、「菸品通過健康風險評估機制就比較健康嗎？根本就是無稽之談。」，甚至有網友直指該審查是為了讓人能誇口說「我抽加熱菸我驕傲」嗎？
該健康風險評估審查辦法草案中，共有11條辦法，其中第3條規定：「業者應具備審查文件，包括健康風險研究資料、與其他菸品健康風險之比較，原料、添加物及其他成分資料、排放物資料、前兩項物質檢驗方法資料、加工方法、成癮性研究資料、致未滿20歲之人及初始吸菸者使用該產品研究資料，最小單位排放尼古丁、焦油含量等。」立委陳椒華指出，要建立完整的流行病學資料庫，需要長時間的累積。至於加熱菸、電子煙在台灣的時間還不夠長，並不具有足夠規模的數據資料庫，因此「健康風險評估審查辦法」草案中的審查，僅僅只是要求業者提供菸商的既有資料，卻也使得審查淪為徒具形式的紙上作業而已。對此，應針對相關法規予以修法，要求廠商在上市後續仍定期補充更完整的數據資料。而針對預告期只有7天一事，陳椒華委員認為相當不合理，已行文要求國健署延長預告期，並要求在北中南地區皆舉辦公聽會。
法律空窗加熱菸公然違法、護航質疑聲浪四起
除了名稱的爭議、條文與實踐之間的巨大差異，健康風險評估審查辦法草案的公告期限，從一般常見的60天竟縮短至7天，招來各界批評，令人質疑中央做法標準不一，企圖以縮短公告時間的方式草率通過，為菸商護航。
中央研究院法律學研究所副研究員吳全峰就曾指出，國健署以「盡速納管加熱菸」為由縮短預告期並不足夠，因為只要政府先將加熱菸公告為指定菸品，而非僅作預告，即使審查辦法尚待修定，也能先依新法禁止其製造、輸入、販賣、供應、展示或廣告，避免法律空窗期。台灣拒菸聯盟也於昨(21)日表示，目前加熱菸與電子煙都是違法產品，衛生主管機關應依法確實取締，而非縱容菸商肆無忌憚設置「加熱菸台灣官方網站」，進行違法行銷。
健康風險評估成加熱菸宣傳？ 專家、立委齊呼籲：國健署應回應相關質疑
另外，根據健康風險評估審查辦法草案的內容，加熱菸品將要以何種名稱審查與上市，依然不明。林清麗主任指出，美國加熱菸品牌一直以「I quit ordinary smoking.」（我戒除一般菸）作為宣傳，一方面直接誤導民眾加熱菸可以幫助戒菸，另一方面也暗示抽加熱菸可減少健康危害。此舉不但可能影響民眾戒菸意願，也違反新法第12條「禁止菸品促銷廣告」的規定。
日本加熱菸追蹤調查報告指出，15至19歲青少年使用加熱菸的比例，從2015到2017年，整體成長了3.3倍，非吸菸者使用加熱菸的比率，更是遽增13倍。韓國2017年開放成人使用加熱菸，一年後就有3%青少年曾經使用過，比電子煙的擴張還快。
衛福部公布的「菸品健康風險評估審查辦法」第三條第七項明定，指定菸品申請應檢附「致未滿二十歲之人及初始吸菸者，使用該產品之研究資料」；但是在第五條的核駁要件中卻漏掉要審查這項資料。使用「健康風險評估審查辦法」已成事實，對國人健康所造成威脅更是無法避免，林清麗主任、陳椒華立委都認為，現在唯一能做的，是期待我們能夠持續透過家長、校園、醫護的力量，讓國民認清菸害的危險性，更期待在不久的將來，能夠再次修法，完善每項具有潛在威脅的法條。同時，所有的拒菸團體以及有志立委，為防止「加熱菸是通過健康風險審查的減害菸品」此錯誤觀念被菸商快速運作宣傳，將持續強烈要求國健署回應至今所有國人與團體，對審查辦法草案的嚴重質疑。
參考資料