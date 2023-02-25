《別人怎麼愛你，都因為你怎麼愛自己》：在親密關係中，如何維持長期的激情？

文：黃啟團

在親密關係中，如何維持長期的激情？

美國心理學家羅伯特．史坦伯格認為，完美的愛情和婚姻關係包含三個基本元素，即親密、激情和承諾。上一章節我們探討了親密部分，這一章我們來研究一下激情。

我曾接到這樣一個夫妻個案。

一對原本甜甜蜜蜜的夫妻在結婚幾年後，丈夫突然提出離婚。妻子不想離婚，於是找到了我。

我問他們夫妻倆，離婚是不是因為感情破裂了。丈夫回答說：「沒有。」

「那你為什麼提出離婚呢？」我繼續問道。

他回答說，對妻子提不起任何的興致和激情，感覺這樣的婚姻太沒意思了。

這樣的抱怨是不是很熟悉？曾經相愛的兩個人一起走過很多年的歲月之後，卻發現彼此熟悉得如同左手摸右手一般，早已失去了激情。曾經如膠似漆、充滿激情的愛情經過時間的沉澱，兩個人最終活成了最熟悉的陌生人……

一旦激情退去，很多人便覺得愛情消失了，兩個人也到了各奔東西的分岔路口。

就算兩個人沒有選擇分開，愛情最終也成了親情，愛人變成了家人。真的是這樣嗎？難道婚姻真的是愛情的墳墓？

一般人的愛情大概有下面幾個階段：

第一個階段叫情慾。

在情慾階段，我們的身體受性荷爾蒙的影響，對異性充滿激情。在這個階段，哪怕對方只是輕輕地觸摸了一下你的指尖，你都會臉紅心跳、激情澎湃，身心的愉悅感達到了頂峰。

第二個階段叫親情。

隨著時間的流逝，兩個人從心動走向平淡，激情慢慢消失，隨之而來，兩個人就會進入到第二個階段── 親情的階段。當愛情進入這個階段，兩個人之間激情耗盡，慾望也熄滅了，很容易產生膩煩感，向外尋找，因為人都會有追求新事物、尋求新刺激的本能。所以，這個階段是最危險的階段，大多數愛情就「死」在這裡。

第三個階段，回歸愛情。

當兩個人的關係進入親情階段，要怎樣做才能維持長期的親密關係，順利過渡到第三個階段── 回歸愛情的階段呢？

從最前面史坦伯格的八種婚姻分類中我們已經知道，親情階段兩人的關係就是陪伴關係，完美愛情的三個元素中缺失了激情。只要能讓我們家人般的關係增加點激情，我們的關係就能夠重新回歸愛情。

很多人會錯誤地認為，隨著年齡的增長，激情會自動減退，真的嗎？

大家有沒有發現，我們身邊有些人雖然年歲已高，但活得很有激情。我就遇到過這樣一個老太太，是我們公司NLP高級執行師課程的老師，叫蘇西．史密夫，已經快八十歲了。但是，每次見到蘇西，我都能感覺到她身上的每一個細胞都在向外迸發著活力。她身上展現出的澎湃熱情、眉飛色舞的自信，讓她整個人都彷彿散發著光。

反觀我們身邊的一些年輕人，年紀輕輕，活得就像當年的我一樣，如直愣愣的木頭，一點激情都沒有，每天就像機器一樣按部就班地做著一些事。用富蘭克林的話來說就是，有些人二十五歲那年就已經死了，只是到七十五歲那年才埋葬。跟這樣的人朝夕相處過日子，可以想見一輩子會過得特別漫長、相當痛苦，就算你沒有離婚的念頭，日子也會過得非常枯燥無味，就像曹操形容的雞肋般，食之無味，棄之可惜。

可見，激情跟年齡並沒有必然的關係。激情雖然會隨著時間熄滅，但我們可以重新點燃它，讓兩個人的關係再次回歸到愛中。

團長不希望大家的婚姻都走到「雞肋」的地步。可是，現實生活中的愛情結局總是讓人失望，誰也不能保證一段親密關係裡，激情會一直持續。在我們視力範圍之內，可以看到的事實就是，兩個人一旦過了情愛的階段，就會進入到親情的階段，這好像是關係發展的自然規律。那這樣是不是就意味著所有的關係都逃不開喜新厭舊的魔咒？是不是激情消耗完了就注定只剩下親情了呢？當然不是。

激情從何而來，跟什麼有關？

要找回激情，我們就得先弄清楚激情是怎麼來的，它跟什麼有關？在回答這個問題之前，我們先來看兩個例子。

第一個例子是關於一部電影。大家有沒有看過一部叫《赤手登峰》的紀錄片？這部紀錄片講述的是，攀岩運動家艾力克斯．霍諾德在不借助任何繩索或安全裝備的情況下，徒手登上美國優勝美地國家公園海拔三千英尺高的酋長岩的壯舉。

一旦失手，等待他的就是粉身碎骨。那他為什麼還如此熱衷於做這件事呢？

在接受媒體採訪時，記者也總會不厭其煩地問他類似的問題：「只要一個小錯，手腳一滑就會墮入死地，我不是很明白……」

普通人都不是很明白，甚至不能理解，難道他都不會恐懼嗎？

而他的回答是：「我在攀岩的時候，能夠感受到那種極度的寧靜，也能夠感受到那種跟整個宇宙萬物合一的感覺。」

看過這部紀錄片的人都知道，艾力克斯跟他女朋友的關係不是很好。從心理學的角度來說，他其實是個病人。在現實世界裡，他很難享受到普通人很容易就能享受到的愉悅和激情，只有在徒手攀岩時，他才能感覺到內在迸發出來的生命力和最鮮活的感受。

對艾力克斯來說，他的激情來源於專注。

第二個例子是關於一個人。這個人叫羅靜，大家聽過她的故事嗎？她是中國首位征服十四座海拔八千公尺以上雪山的登山愛好者。有一次，我聽她的訪談聽到毛骨悚然。她說跟她一起登山的朋友大多都埋在了雪山上。主持人問她：「那妳還要繼續嗎？」她說：「登山者最好的歸宿就該是雪山之上。」

一個人的生命力會在某一刻，經由某件事情被徹底地激發出來。激發羅靜生命力的，是雪山。我曾經聽過羅靜的採訪，2006年，她的人生經歷了一次「雪崩」── 她離婚了。支離破碎的家庭讓她陷入了痛苦、無助的谷底。為了散心，她跟朋友去爬了一次雪山，從此便一發不可收拾地愛上了雪山。