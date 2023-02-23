《中國共產黨百年史》：透過廣播，中國人擁有了做為人民的共通記憶
我們想讓你知道的是
本書由享譽盛名的中共史研究專家、日本學者石川禎浩精心寫就而成。他廣納包括愛國流行歌曲在內的各種類型史料，以持平角度鋪陳中國共產黨自創黨求生、自立建國、革命試驗、改革開放到今日極權大黨的發展過程，並分段歸納出各階段的時代特質。
文：石川禎浩（ISHIKAWA, Yoshihiro）
被改造的人們——充滿意識形態與運動的社會
建國之初，社會全新的氛圍與高漲的情緒，加之下猛藥般地檢舉反革命和反動勢力，以及嚴刑峻罰，使得社會治安急遽改善。清末以來中國戰亂頻仍，貧困交加，與之相伴的還有人口流動和槍枝武器的擴散；因此，二十世紀前期的中國，不論城市還是農村，治安都極度惡化。在如此短暫的時間內，治安發生了天翻地覆的改善，堪稱奇蹟。與這樣的新世界相比，不久前的民國時代，很快地就被人們稱為「舊社會」或「黑暗時代」。
但即使在這樣黑暗的社會，強者和弱者之間也有相應的平衡、既似因襲亦似傳統的習俗與信仰、從血緣到地緣複雜多樣的人際關係，還有有正邪交織的善惡觀念，這一切的一切，都因社會的強制性清理而急速消滅，社會的樣貌徹底改變。迎接新時代和新社會的人們，也被期待蛻變、重生為與新時代和新社會相符的「人民」。
所謂「人民」，是指受到期待、應當承擔革命任務的階層和階級的人們，但中國的所有人並不會自動成為人民。地主階級、富農或反動立場的人們沒有資格成為「人民」，他們無法擁有「人民」理所應當可享受的種種權利，比如教育、社會福利或政治權利等等，而是必須接受「人民專政」。這意味著，有時他們不會被視為有尊嚴的人；極端情況下，甚至還會被剝奪生命。因此，判斷是否為人民的分界線、或者階級區分，被設定得非常嚴格。
建國以來的二十多年裡，在中國生活的人們，最大的存在屬性就是「階級」。單憑階級出身好，也就是貧困的農民或貧困的城市工人出身，以及他們的子女，就會被評價說這個人擁有優秀的無產階級屬性。反過來，資本家、地主階級出身，或被視為資產階級家庭出身的人們，也會僅因為家庭出身而遭到社會性排斥，嘗盡辛酸。孩子和年輕人不能選擇出身，因此有許多人都深陷於原罪感。此外，也常常有人想著要儘量擺脫這種境遇，而與成為階級敵人的父母斷絕或清算關係。【註】因為這樣可以證明自己屬於「人民」的隊伍。只不過，就算跟敵對階級的父母斷絕了關係，也未必就能加入革命的隊伍。
配合這種根據階級劃分人群的方式形成社會基礎的，是城市地區實行的一種社會運行方式，即中國所說的「單位」（所有人都屬於某一組織，通過該組織提供生活各方面的服務），比如公司、工廠、政府部門、學校、軍隊等等。人們為了過日子而所屬的機構，都是「單位」。照日語的語感來看，最接近的詞語可能是「所屬」。
在人民共和國，城市裡的所有人都屬於大大小小各種「單位」，沒有「單位」的人無法生存。因為從配給糧食的糧票等生活物資，到住房、醫療、社會保險等等人類維持社會生活的必需與服務，都是通過「單位」提供的。而像電影放映會之類的娛樂活動，集會之類的政治動員，也都以「單位」為中心實施。
前面提到計劃經濟的先鋒，介紹了國民政府時期的資源委員會，該會為名下的國家企業工作的人們設置了制度，「單位」制度似乎起源於此；而蘇聯也有類似的制度，故「單位」制度似亦有所參考。從抗戰時期開始，在延安等共產黨根據地，已經嘗試過這種剛發展起來的制度；因而到人民共和國建國之後，這項制度就廣泛在城市地區推廣開來。
在所謂的「解放」前後，中國有大量失業和流離失所的人群，有乞丐和娼妓，也有行腳商人和按日結算的臨時工。這些人基本上都被半強制性地安排進入了某些組織。通過擁有「單位」，人們的生活變得安定，「從搖籃到墳墓」的生活與福利，都能透過低額的支出獲得保障。若政府有負責計劃經濟的部門，那麼，讓該部門指令下的統制經濟得以發揮功能的社會基礎，正是「單位」。
另一方面，對於政權或黨組織而言，不論是動員民眾參加政治運動，管理城市居民，還是透過民眾的相互監視來維持治安和統治，這種「單位」社會使得一切都變得很容易，擁有絕大的效果。本來生產及生活的場所相同，這點本身就和管理該住民相互關聯；而人民共和國的城市居民管理，也通過「單位」和「個人檔案」掛鉤，成為非常堅固的存在。所謂「個人檔案」，在第二章第五節已有說明，是共產黨為了管理和掌握黨員資訊，在一九四○年代前期完備的制度。檔案記錄了個人的種種調查資訊，本人不得查看。到了一九四九年之後，不僅黨員，一般城市居民也開始有個人檔案。
找工作、換工作的時候，「個人檔案」也會跟著調動，由新「單位」接管，並在其中記入新資訊，一直持續到此人死亡。拜「單位」所賜，事無巨細地搜集詳細的「個人資訊」，就變得極為容易。舉個例子，中國介入韓戰後被西方各國認定為「侵略國」，與各國的貿易、交流管道變窄；那麼，這時在海外有親人或家屬的人就會被高度警戒，其檔案資料的「海外關係」欄內便開始記入相關資訊，因為此人存在勾結境外勢力的可能性。
由於導入了這種「單位」制度，可以獲得穩定的配給制糧食供給，因此即便計劃經濟和工業建設會造成人口流入城市，城市地區的物價也能控制得很低，拿比較一般的工資也能生活。與這種城市居民得到的全面優待相對，農村則被賦予供養城市的任務，不論在經濟還是社會層面，農村政策都和城市政策都存在著極大差距。
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迎著舒適的海風氣息在富山縣冰見市尋找海中珍味：KITOKITO之旅（上）
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富山縣冰見市坐落於被稱為漁獲寶庫的富山灣，其中，以富山縣內最高捕撈量著名的冰見漁港周邊，一年到頭都能吃到各種不同的魚。這次將向大家介紹一趟以壽司起家的港町之旅，帶大家認識冰見市內能嚐到KITOKITO（新鮮）的壽司店，以及能讓魚肉更加美味的醬油店。
從東京車站搭乘北陸新幹線，約兩小時後在新高岡站下車，再開車或搭電車30分鐘即可到達本次目的地──冰見市。一下車，迎接我們的是令人心曠神怡的海風及海浪聲。從餐飲店、土產店分佈在面海的冰見漁港周遭這點，隱約也能窺見此處以漁業起家的鄉鎮歷史。
在小鎮裡的壽司店品嚐新鮮魚料
冰見漁港四季皆能捕撈到各種魚類，春天的沙丁魚、夏天的鮪魚、冬天的鰤魚都是當地有名的魚種，其中又以名產鰤魚以「冰見寒鰤魚」之稱聞名國內外。小鎮上的壽司店能一口氣嚐遍當季鮮魚，而由冰見市裡10家店組成的「冰見壽司組合」會以地圖或影片等方式將冰見壽司的魅力推廣給國內外旅客。
冰見壽司最值得一提的就是新鮮度。因地利之宜，從漁港買來的季節魚種都能在KITOKITO（富山話裡新鮮的意思）時捏成壽司。壽司師傅以俐落又仔細的手法讓鮮魚更好吃，也讓多數觀光客感到驚訝又感動。能以划算的價格吃到這樣的美味也可以說是一大魅力吧。
無論是坐在吧檯前享受跟老闆聊天的樂趣、或是以高級日本料理店風格來品嚐富山的鄉土料理等，每家店都有不同的享受方式，也都是冰見獨特的壽司體驗。
Info
川喜；富山縣冰見市本町2-1
0766-74-5555
以清晨捕獲的鮮魚為賣點的食堂
2022年5月於冰見漁港附近開業，冰見市漁業文化交流中心裡的「冰見岸壁市場」是以清晨捕獲的鮮魚為賣點的食堂。店裡裝飾著大漁旗，店裡的氣氛就像市場一樣充滿了活力。點餐櫃檯旁的黑板上則寫有了以「今天提供的魚」為主題的各種定食及輕食，讓人看得眼花撩亂難以做出決定。
最有人氣的餐點，是豪爽地疊了7～8種魚貝類的「冰見散壽司定食」；冬季寒鰤魚旺季則推薦嚐試「天然鰤魚散壽司」。由於是直接由漁獲批發店直營的食堂，味道也更有保證。店裡還可以購買手工便當及小菜，滿足內用到外帶等各種不同的需求。
Info
冰見岸壁市場；富山県冰見市中央町7-1，冰見市漁業文化交流中心內
0766-78-3321
品嚐產量稀少的冰見牛的美味
冰見的美食不限於海中珍味。與「冰見寒鰤魚」齊名的還有代表冰見品牌的「冰見牛」。冰見牛生長於綠植環繞的山腰地帶，由當地的肉店經營的燒肉店「冰見牛屋本店」會買下一整頭符合肉質、新鮮度、油花分佈這三項優良品質的冰見牛，再由技術精純的師傅，將牛肉的美味發揮到最大極限提供給客人。
燒肉、壽喜燒、涮涮鍋、炙烤握壽司等，都是產地才能體驗的豐富菜單。緊鄰「冰見牛屋本店」的肉店「精肉牛屋」則以外帶為中心，提供冰見牛做的可樂餅、炸肉餅等，適合肚子有點餓了時可以來一點的小餐點，也讓遊客能充分品嚐鮮少流通到市面，稀有罕見的冰見牛。
Info
冰見牛屋本店；富山縣冰見市朝日丘1-41
0766-72-0029
參觀氣勢高揚的清晨漁獲競標
難得來冰見一趟，不如早起參觀漁獲競價。雖然打撈的魚種及數量會受季節及天氣影響，但日本海屈指的冰見漁港，四季都能有各種漁獲。早上六點，參與競標的人聲響起，當天捕到的漁獲也被排列一地，參觀者能從2樓的看台觀看如此極有氣勢的競價現場。
參觀無須費用也不用預約，但因有周日或國定假日等休息日，訪問之前記得在冰見漁業協同組合的官網確認情報。另外，設立於漁港旁邊的「魚市場食堂」從早上六點半開始營業，在距離漁港只有數公尺的距離品嚐海鮮丼等有名料理當早餐，也是個早起的獎勵。
Info
冰見漁港；富山縣冰見市比美町435
0766-74-0170（冰見漁業協同組合）
尋找適合魚壽司的醬油
明治3年開業，150年來釀造醬油的「本川藤由商店」。推開充滿歷史痕跡的玻璃窗，釀造工廠（兼店鋪）中醬油的甘甜香氣立刻撲鼻而來。建築物的深處擺放許多釀造桶，入口處的店鋪則可以購買釀造場直接販售的醬油。從古早的一升瓶（1.8公升）到放置在餐桌上的小瓶包裝，各種尺寸、類別的商品種類非常豐富，也非常適合當作紀念品買回家。
原為船東（擁有漁船、漁網等出借的漁業經營者）的上一代老闆抱著「想做出適合魚壽司的醬油」的理念創業，適合平常使用的「別選濃口醬油」以及跟冰見鮮魚很搭的「海鮮熟成生魚片醬油」都很受客人歡迎。團體參觀時也可以另外預約製作專屬醬油的體驗，加上蒜頭或辣椒等材料做出自己喜歡的醬油。
Info
本川藤由商店；富山縣冰見市本町1-18
0766-72-0256
本文的下篇將為大家介紹，從令人想特地拜訪的山丘上的酒莊、可以眺望立山連峰的天然溫泉旅館，到能嚐遍海鮮的道路休息站等，能讓大家用五感充分體驗冰見的魅力景點們。
※本文介紹內容為2023年2月各景點現況。
本文章內容由「關鍵評論網日本站」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。