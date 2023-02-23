《中國共產黨百年史》：透過廣播，中國人擁有了做為人民的共通記憶

文：石川禎浩（ISHIKAWA, Yoshihiro）

被改造的人們——充滿意識形態與運動的社會

建國之初，社會全新的氛圍與高漲的情緒，加之下猛藥般地檢舉反革命和反動勢力，以及嚴刑峻罰，使得社會治安急遽改善。清末以來中國戰亂頻仍，貧困交加，與之相伴的還有人口流動和槍枝武器的擴散；因此，二十世紀前期的中國，不論城市還是農村，治安都極度惡化。在如此短暫的時間內，治安發生了天翻地覆的改善，堪稱奇蹟。與這樣的新世界相比，不久前的民國時代，很快地就被人們稱為「舊社會」或「黑暗時代」。

但即使在這樣黑暗的社會，強者和弱者之間也有相應的平衡、既似因襲亦似傳統的習俗與信仰、從血緣到地緣複雜多樣的人際關係，還有有正邪交織的善惡觀念，這一切的一切，都因社會的強制性清理而急速消滅，社會的樣貌徹底改變。迎接新時代和新社會的人們，也被期待蛻變、重生為與新時代和新社會相符的「人民」。

所謂「人民」，是指受到期待、應當承擔革命任務的階層和階級的人們，但中國的所有人並不會自動成為人民。地主階級、富農或反動立場的人們沒有資格成為「人民」，他們無法擁有「人民」理所應當可享受的種種權利，比如教育、社會福利或政治權利等等，而是必須接受「人民專政」。這意味著，有時他們不會被視為有尊嚴的人；極端情況下，甚至還會被剝奪生命。因此，判斷是否為人民的分界線、或者階級區分，被設定得非常嚴格。

建國以來的二十多年裡，在中國生活的人們，最大的存在屬性就是「階級」。單憑階級出身好，也就是貧困的農民或貧困的城市工人出身，以及他們的子女，就會被評價說這個人擁有優秀的無產階級屬性。反過來，資本家、地主階級出身，或被視為資產階級家庭出身的人們，也會僅因為家庭出身而遭到社會性排斥，嘗盡辛酸。孩子和年輕人不能選擇出身，因此有許多人都深陷於原罪感。此外，也常常有人想著要儘量擺脫這種境遇，而與成為階級敵人的父母斷絕或清算關係。【註】因為這樣可以證明自己屬於「人民」的隊伍。只不過，就算跟敵對階級的父母斷絕了關係，也未必就能加入革命的隊伍。

配合這種根據階級劃分人群的方式形成社會基礎的，是城市地區實行的一種社會運行方式，即中國所說的「單位」（所有人都屬於某一組織，通過該組織提供生活各方面的服務），比如公司、工廠、政府部門、學校、軍隊等等。人們為了過日子而所屬的機構，都是「單位」。照日語的語感來看，最接近的詞語可能是「所屬」。

在人民共和國，城市裡的所有人都屬於大大小小各種「單位」，沒有「單位」的人無法生存。因為從配給糧食的糧票等生活物資，到住房、醫療、社會保險等等人類維持社會生活的必需與服務，都是通過「單位」提供的。而像電影放映會之類的娛樂活動，集會之類的政治動員，也都以「單位」為中心實施。

前面提到計劃經濟的先鋒，介紹了國民政府時期的資源委員會，該會為名下的國家企業工作的人們設置了制度，「單位」制度似乎起源於此；而蘇聯也有類似的制度，故「單位」制度似亦有所參考。從抗戰時期開始，在延安等共產黨根據地，已經嘗試過這種剛發展起來的制度；因而到人民共和國建國之後，這項制度就廣泛在城市地區推廣開來。

在所謂的「解放」前後，中國有大量失業和流離失所的人群，有乞丐和娼妓，也有行腳商人和按日結算的臨時工。這些人基本上都被半強制性地安排進入了某些組織。通過擁有「單位」，人們的生活變得安定，「從搖籃到墳墓」的生活與福利，都能透過低額的支出獲得保障。若政府有負責計劃經濟的部門，那麼，讓該部門指令下的統制經濟得以發揮功能的社會基礎，正是「單位」。

另一方面，對於政權或黨組織而言，不論是動員民眾參加政治運動，管理城市居民，還是透過民眾的相互監視來維持治安和統治，這種「單位」社會使得一切都變得很容易，擁有絕大的效果。本來生產及生活的場所相同，這點本身就和管理該住民相互關聯；而人民共和國的城市居民管理，也通過「單位」和「個人檔案」掛鉤，成為非常堅固的存在。所謂「個人檔案」，在第二章第五節已有說明，是共產黨為了管理和掌握黨員資訊，在一九四○年代前期完備的制度。檔案記錄了個人的種種調查資訊，本人不得查看。到了一九四九年之後，不僅黨員，一般城市居民也開始有個人檔案。

找工作、換工作的時候，「個人檔案」也會跟著調動，由新「單位」接管，並在其中記入新資訊，一直持續到此人死亡。拜「單位」所賜，事無巨細地搜集詳細的「個人資訊」，就變得極為容易。舉個例子，中國介入韓戰後被西方各國認定為「侵略國」，與各國的貿易、交流管道變窄；那麼，這時在海外有親人或家屬的人就會被高度警戒，其檔案資料的「海外關係」欄內便開始記入相關資訊，因為此人存在勾結境外勢力的可能性。

保存個人檔案的「檔案袋」及內容。這是河北石家莊某資本家的檔案，主要歷史問題裡記錄了曾經加入國民黨云云。｜Photo Credit: 臺灣商務提供

由於導入了這種「單位」制度，可以獲得穩定的配給制糧食供給，因此即便計劃經濟和工業建設會造成人口流入城市，城市地區的物價也能控制得很低，拿比較一般的工資也能生活。與這種城市居民得到的全面優待相對，農村則被賦予供養城市的任務，不論在經濟還是社會層面，農村政策都和城市政策都存在著極大差距。