公視紀實第三季《當飛機飛過》、《Maro’ay to ko kerah何處是我家》：從老兵、原住民視角探究何謂「家」的樣貌

公視紀實今年走入第三季，而在這一季將推出四部紀錄短片、一部長片紀實新作，首發作品則是《當飛機飛過》以及《Maro’ay to ko kerah何處是我家》。

《當飛機飛過》片長40分鐘，紀錄桃園航空城以及探究、《Maro’ay to ko kerah何處是我家》片長36分鐘，描繪新北溪洲部落居民遷移的故事。這兩部片子雖然主題看似截然不同，卻又殊途同歸，皆碰觸了「家」的經驗，以及試圖再定義何謂、何處、何種關於「家」的樣貌。

Photo Credit: 公視提供 《當飛機飛過》劇照

Photo Credit: 公視提供 《Maro'ay_to_ko_kerah何處是我家？》劇照

《當飛機飛過》

在書寫《當飛機飛過》的紀錄片故事時，導演李立劭開場立刻將「時間」與「空間」的狀態拉出，透過歷史照片所點題的1944年，以及桃園前空軍基地，展延出「戰爭」背景下的時空維度，幾顆空鏡頭的運用，則輻射出「當代」的地景樣態，也因此，《當飛機飛過》的時序感是重要且顯而易見的母題。

無庸置疑，《當飛機飛過》是一部強調時間印記的紀錄片，李立劭對於時間的敏銳度，也呈現在這部作品之中，甚至時間／歷史的痕跡，處處現行於影像之中，觀眾也就能發現，這樣的歷史遺骸，銘刻於被攝者的肉體之中。

主角為韓戰反共義士陳鴻生一家，半個世紀前，陳鴻生從解放軍到國軍，為首批釋放歸來的反共軍人，從南韓搭機重返祖國（位於台灣的中華民國），「殺朱拔毛、反共抗俄」的刺青烙在陳鴻生的手臂，歷史痕跡，無法抹滅，隨時、隨地如幽魂般盤旋、纏繞，跟著生活在現下時空的人物與群體。

所以，從抗美援朝、反共抗俄等政治性濃厚的標語之中，李立劭的鏡頭一拉，拍攝了陳鴻生一家三代在桃園空機基地的生活，而歷史的軌跡之中，又牽引出桃園航空城的開發計畫——遷移、居住等議題，就成了《當飛機飛過》抗戰表面底下的另一個核心。

此外，《當飛機飛過》無論是從片名，或是以桃園空機基地、桃園航空城開發計畫為主體的角度檢視，「飛機」是不可忽視的重要符號，也因此，在片中得以窺見「長榮航空」的意象不斷現形，意義在於，民航取代了半世紀前的軍機——民生的狀態，活在大時代戰爭之後的小人物們又怎麼生活，是李立劭試圖關注，並透過攝影機凝視的事。

然而，《當飛機飛過》也確實映照出國家機器運轉下的平民樣貌，也必須注意的是，這個樣貌，不僅限於陳鴻生一家三代，也涵括了在和平時期長成的年輕人，半世紀前鮮明的「戰爭」，於當代轉化成生存「遊戲」，槍枝的實彈也早已替換成空包彈，於是從此，觀眾能看見導演佈局的今昔對比，而在此，上下兩代人對於「國」、對於「家」的觀念，也得以進一步拉出。

「萬一真的開戰了就開啊，我們畢竟還是不同民族，雖然都是亞洲人，但還是不同，不能把我們混為一談。」當玩著生存遊戲的年輕人受訪時說出這段「宣言」時，呼應／對比的是上一代之於「國」的失望態度。

所以，觀眾就能看見片中的被攝者主角，悻悻然地說著這段話：「現在沒有國的觀念，只剩下家的觀念。我們可以隨時被中國併吞，隨時加入美國第52州，因為我們都無所謂了，只要家能平平安安就好。」

在此，一個小家庭，在政府計劃下，於戰爭、於開發計畫等歷史洪流中，那種不得不遷移、不得不遁逃的無可奈何，早已表露無遺，而飛機起降發出的嗡嗡聲則貫穿全片，好似時代悲鳴，不斷提醒人們半世紀前後的時間感，那是軍機轉換成民航機，卻仍一直不停遷移的狀態。

「以上地景，將於2024年消逝改觀。」當片子最後打上這句字卡時，李立劭也緩緩訴說了這件事——「土地、城市、住宅將遺失，但歷史則會永存於影像中，無法遺忘。」

《Maro’ay to ko kerah何處是我家》

無獨有偶，除了《當飛機飛過》側寫於住家搬遷的故事之外，從片名來看，另一部記錄短片《Maro’ay to ko kerah何處是我家》，更加指向性的聚焦於住家的轉動與遷移，而且也從小人物的「個體戶」，層層往上探究屬於部落的「集體性」，最終再進行提問，質疑政府的政策是否完善規劃。

《Maro’ay to ko kerah何處是我家》擁有與伊朗名導阿巴斯（Abbas）《何處是我朋友的家》類似的片名，雖然前者為紀錄片，後者為劇情片，但相似的是，兩部片子都流動於「家」與「家」之間，進而試圖理解生活在「家」之間的平凡人物。

至於從片名的「Maro’ay to ko kerah」檢視，其為阿美族語，意指潮汐時刻，海洋與大地靜止，這種靜止，讓海底生物找到屬於自己的歸宿。這種與土地、自然、環境等共存的部落主旨，也就從影像當中飄散而出。

從「Maro’ay to ko kerah」再到「家」，也就能梳理出《Maro’ay to ko kerah何處是我家》的影像內核，同樣出身於阿美族的導演潘志偉，扛起攝影機，記錄了敘述緊鄰新店溪旁、由兩百多位阿美族人組成的「溪洲部落」，因大碧潭改造計劃必須遷移至百公尺外的新址，而在景框之後窺見了溪洲部落的原鄉風貌，以及對岸的都市繁華。

片子開頭由阿美族人吟唱的這首曲，「家住那新店市，碧潭橋的北邊，溪洲路的番仔寮，沒有水泥的家」，瞬間點出了地理位置以及身份問題，確立、穩固了這部片子的議題，更加強了《Maro’ay to ko kerah何處是我家》的目的性以及政治性。