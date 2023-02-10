2023/02/10,
生活

蛋價持續走高，養雞協會解釋：換雞作業預計4月後恢復產能，農委會提對策減少影響

蛋價持續走高，養雞協會解釋：換雞作業預計4月後恢復產能，農委會提對策減少影響
零售通路架上平價洗選蛋5日賣空，引發缺蛋爭議。Photo Credit: 中央社

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禽流感爆發使各國紛紛面臨缺蛋危機，目前日本價格已漲到2倍，而美國甚至已達6倍之多，歐盟也開始限制雞蛋購買的數量，台灣情況雖優於國外，但連日低溫，加上飼料價格上揚，導致蛋價成為近期熱議話題。經過討論後，產銷督導委員會預計下周一調漲雞蛋價格，農委會同時祭出相應對策，降低產業衝擊。

不久前各國爆發禽流感，許多國家面臨蛋荒危機，台灣日前有記者發現某超市架上洗選蛋全空，引起不少人擔心蛋荒再度發生，對此農委會解釋連日低溫、飼料價格調漲，加上淡季的「換雞作業」，才讓蛋價隨之升高。農委會表示已有相應對策，預計清明節後產量恢復正常。

養雞協會籲調高蛋價遭阻擋？農委會解釋：尊重市場決定

隨著近期寒流不斷襲台，世界各地禽流感接連爆發，台灣雞蛋產量大幅減少，《中央社》記者5日時發現，零售通路架上平價洗選蛋竟全數賣空，因而引發缺蛋危機，當時農委會指出，連續低溫本就造成產蛋率下降，加上春節前後產業會在淡季時汰換老母雞，所以才出現蛋量較少的問題。

報導中引述農委會畜牧處副處長江文全說法，他表示零售通路的雞蛋不會缺，而平價雞蛋也正常銷售，只是為了因應汰換母雞作業，所以雞蛋量會比春節前少一些，此外，老母雞生的蛋也主要作為散裝蛋販賣，所以目前供應量會比較吃緊的是商用或雜貨店。

行政院農委會6日發出新聞稿指出，目前雞蛋日產量約11.6萬箱，相較農曆春節前的12.2萬箱減少，但較去（20222）年同期10.6萬箱供應則顯著上升，也就是希望消費者不要過度恐慌，當前並未發生蛋荒的問題。

雖然農委會持續澄清台灣尚未面臨蛋荒危機，不過7日卻傳出蛋價要調漲3元，到每台斤43.5元。

《聯合新聞網》報導，中華民國養雞協會蛋雞組組長黃榮珍曾指出，現在一天僅生產10萬多箱，等於一天少約45萬顆蛋，又有140萬隻蛋雞正在換羽，市場嚴重缺蛋，原本盼能調漲產地價3元，卻意外遭農委會阻擋。

對此，農委會畜牧處長張經緯則解釋，雞蛋價格由中華民國養雞協會台灣蛋雞事業產銷督導委員會與中央畜產會決議，完全尊重市場決定，農委會主委陳吉仲也強調，農委會絕不會干預蛋價。

《中時新聞網》報導，中華民國雞蛋運銷合作社理事主席吳天福表示，蛋價是由產銷機制決定，今年氣候溫差大、飼料成本調高導致缺蛋危機，他呼籲蛋商公會應該調漲蛋價來照顧農民。

蛋商公會理事長林天來對此表示，有許多養雞業者要求漲價因應行情，但考量多方因素後還是決定「暫時凍漲」，1周內會開會決定並公布結論。

雞蛋價格擬調漲2元，農委會提對策降低衝擊

蛋價究竟是否要漲的問題引發各界討論，《中央社》9日報導，目前雞蛋產地價每台斤新台幣40.5元，批發價50元，雞蛋日產量昨（9）日再降2000箱，來到了11.4萬箱。

中華民國養雞協會蛋雞事業產銷督導委員會執行長陳進丁對此解釋，汰換老母雞後仍要補充雞隻，雖然政府已進口種雞，但目前補充的速度還沒那麼快，預計清明節後才能完成。

陳進丁更補充，目前雞蛋產量已經不會再降，除非天氣變暖，否則4月前日產約維持在11.3萬箱左右，因此蛋價仍必須調漲。他表示，下周一（13）預計宣布雞蛋產地價調漲2元（42.5元／每台斤），批發價則變為52元。

《經濟日報》指出，今（10）日，陳吉仲至果菜市場巡查，順便回應媒體對蛋價的提問，他表示目前日本蛋價漲了2倍、美國漲了6倍多，甚至連歐盟也限制購買雞蛋的數量，台灣的現況已經好很多，而針對玉米飼料的上揚與疫情撲殺雞隻的情況，他直言政府已有相應對策。

陳吉仲提到，希望改變蛋商單方面決定蛋價的情況，未來價格將由蛋農及蛋商共同決定；此外，農委會也將持續與行政院溝通調降玉米飼料營業稅，並在農業基礎建設計畫中，編列11億元改善家禽舍場及雞農的飼養環境；與此同時，農委會也預計在全聯等超市提供平價蛋，減少消費者負擔。

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責任編輯：羅子恆
核稿編輯：楊士範


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