想轉職進入設計產業該怎麼準備？首先，你可能得先冷靜一下
我們想讓你知道的是
設計產業是一門看似入門門檻不高，表面光鮮亮麗，但需要花相當多心思經營與培養的專業技能。從跟客戶來回的溝通斡旋，到相對不是非常高的薪水，所需承受的耐心與勇氣可想而知。如果你仍然迫不及待地想進入設計產業，恭喜你，但接下來才是考驗。
文：Ping
自己身為非本科系的學生，當初是如何一頭栽進設計產業，如果你對於成為一名設計師有所想像，卻總是不得其門而入，一時之間感到overwhelmed好多東西要學，又不知從何開始，那此篇相當適合你。
或許你不該轉職到設計產業
抱歉一開場就潑讀者的冷水，試圖澆熄大家的熱情，但設計產業是一門看似入門門檻不高，表面光鮮亮麗，但需要花相當多心思經營與培養的專業技能，而投入的時間卻不見得立刻能夠帶給你實質的回報。
設計是細水長流，不是風風火火
你看見的無數優秀的作品、設計美感與美學的背面，是更多無數與客戶的迂迴，廠商的競價和比稿。設計稱得上是服務業，服務客戶、服務品牌，是團隊合作、溝通斡旋，而非僅僅只是個人創作的擂台。
更實際的層面是，根據104人力銀行的調查，平面設計/美編人員的平均薪資落在33K，相較其他產業，並不算是非常高薪的工作，更何況是離這入行的門檻還有段距離的非專業人士，所需承受的耐心與勇氣可想而知。
如果讀到這，你仍然迫不及待地想進入設計產業，那恭喜你找到了心中燃燒設計的熱情，但接下來才是考驗。
作品，決定一切
沒有任何一間設計公司，是不看作品集徵選的，你持有多少Adobe證照、修課的結業證書、多益的金色證書，都比不上作品出色來得有效用。端視一位設計師的作品，就能看清他的美學敏銳度、設計的專業程度、是否具備團隊合作經驗等等，能夠透徹理解他的真實力在哪個層級，因為作品本身的呈現，就是需要被設計的。
所以當你今天是非本科系的學生，抑或是無經驗但想轉職到相關行業的人，你該做的第一步不是休學或離職，而是開始嘗試用工作和唸書以外的時間做自己的作品，你可能會想我得先把軟體學好，我得先把會用到的工具都準備好，我得先查好背景資料看看別人該怎麼做。
太多的準備其實是一種逃避的現象，同時也是一種浪費時間的舉止，設定好自己的任務就該馬上採取行動。
當你今天下定決心要走向設計這條路，你該花最多時間的事情是，好好準備自己的作品，因為它決定了你求職是否順利的80%，剩下的20%就是你的人格特質、與團隊的合作。
如何準備作品
當然，毫無經驗的你要能夠馬上做出完整的作品並不容易，而在設計產業的類別也相當多元，有專門做書籍、印刷、活動識別、企業識別、廣告、動態圖像等等，我建議你可以先設定幾個目標，因為你今天起心動念想走上這條不歸路，肯定是在某處看見某個單位或是某些人的作品，雙眼發亮，也渴望做出那樣的東西。
你可以將他們設定為你的目標，多在網路上看這些目標的作品類型，理解目標的產業是如何執行團隊合作，盡量朝那個方向準備，才不會花了太多時間做出不適合對方公司的作品類型，還期待能夠錄取。
當你掌握方向之後，剩下的就是學習、創作、學習再創作，如果還負擔得起，可以尋找真正有用的實體設計課程、或是購買線上課程，從基礎開始練習練習再練習，如果負擔不起，也可以在YouTube上找有品質的教學（我就是這麼幹的），但缺點就是自己要能夠整理出一個系統，學習才會有效率，而我會建議你盡量多使用英文搜尋，因為這方面的資源，英文還是佔大多數。
想成為團隊中的插畫家？那就開始每天練習素描、學習畫圖；想成為Logo設計師？那就開始每週練習做出一個不同種類的Logo，鑽研企業識別的眉角；想成為動畫師？那就開始摸索動畫軟體，每週做出一個小動畫Gif，觀察、臨摹、修正、練習，假以時日，你會越加發展出熟練的技能。
有了作品，就該大方地Show出來
當你累積了一小批「真正的作品」，而不是只看著教學做出來的複製品，就到了整理成作品集的時候，我強烈建議不要使用issuu或是PDF這類的呈現方式，沒有一間公司的老闆或是HR有時間，能夠一一瀏覽幾十位應徵者的每一頁作品，所以第一印象就相當重要，冗長的頁面很可能讓你在第一眼就被刷掉。
那我該用什麼呢？現階段最好的Showcase是一個專業的網站，當然要建置一個專業的網站所費不貲，所以我們可以用一些替代性的免費工具，像是Wordpress、Wix、Behance、Dribbble等，或是像我一樣在Tumblr上購買別人製作好的模板，一個簡易的網站完整呈現你的作品，也許加上一些自我介紹頁，直覺且美觀，起碼讓人願意繼續觀看下去。
寄出作品
當作品都整理好了後，剩下最後一哩路——寄出作品集，若你準備的方向正確，寄出的單位本身的作品應當與你作品集的類型相符，無論他們有沒有在徵人，我認為你都可以寄出看看，禮貌性地表明來意，並詢問公司是否有在徵人，即使沒有在徵人或是無幸錄取，公司也都會對你留下一定的印象，當你的作品慢慢成熟以後，一定有機會進入理想中的單位。
在那之前，你可以先嘗試加入小公司或是擔任設計助理與實習生，起步總是會比較辛苦，需要負責很多雜項，但你可以從中學習如何與他人相互配合，從旁看著成熟的設計師如何工作，而團隊合作的經驗在設計工作中也是不可或缺的，剩下能做的就是用額外的時間繼續練習、創作，再更新作品集，慢慢地讓自己的技能與作品都越臻成熟。
錄取之後
當你真的得到一份設計師的工作，不代表這趟旅程到了終點，藝術與設計千變萬化，總是會有新的活動、新的科技、新的表現方式與合作模式，所以永遠都會有新的東西等著你發掘和學習，這也是其中的樂趣，讓設計滲透我們生活的每一處，讓生活更美好。
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要住得舒適，先照顧流動在空間中的能量：重新認識千年學問風水學
我們想讓你知道的是
談到風水，你會想到什麼呢？是電影或小說裡頭的師爺，尋找龍穴的畫面；還是依照大師指點，擺滿了屏風、八卦鏡、花瓶、魚缸等等開運擺設的家？你可能不知道，風水其實是一個充滿了科學依據的理論實踐。
2020年以來，全球飽受疫情威脅，接連而來的資源匱乏、戰爭、原物料價格上漲等等，不斷的測試我們的耐受力。2023年，全新的挑戰即將展開，風水可以幫助我們找到自我的定位，度過各種精神上、感情上、事業上和健康上的危機和難關。
我們可以說，想要讓身心安定、安居樂業，就要先照顧好流動在空間的能量
在山水名勝中，認識風水的奧妙
對風水老師江名萱來說，「風水」原本只是她廣泛且龐大的學習領域中的一個項目。熱愛學習的江老師，對許多事物充滿了好奇心，從武術、跆拳道，到八字命理，甚至重型機車，在先生的鼓勵和支持下，江老師都有所涉獵。「在我開始學習風水大概兩、三年後，我有機會到紫禁城旅遊。第一次去，我感到很新鮮，以前從沒想過居然有機會可以進入到皇帝的殿堂。第二次去，當大家都在四處探看的時候，我一個人走到了皇帝的龍椅前，我站在那裡，面對著大殿，突然我感覺到巨大的威儀、平靜和使命感，就好像身為皇帝，在這裡統御天下的感覺。」因為這一次的紫禁城之旅，江老師對風水的認識，產生了豁然開朗的感覺。「回台之後，我開始研究是什麼讓我有當時的感受，透過研讀古經文，我才發現紫禁的風水設計，包含了時間與空間交錯所產生的能量，正是這⼀切的解釋。因為紫禁城空間設計的方法，包括日照、月光、排水、風向等等天地之間的一切，都是為了創造一個可以永久統御天下的場域而流動。」江老師繼續補充說明道：「這就是風水，透過設計與安排，讓時間與空間的互動，打造出一個專屬皇家使用者的環境。
坊間所謂的「看風水」，常常給予人一種玄學的感覺，充滿了各種傳說與禁忌，彷彿只要不小心做錯了什麼，就會導致厄運臨頭。但在江老師的眼中，風水是古代先人智慧的傳承，是在透徹的研究了山川地理的走向，日月星辰的運行等等大自然現象之後，所歸納出來的一種「人與自然和平相處」法則。「我們居住的空間，其實是跟太陽、天地、日夜、陰陽產生連動的能量，而影響到我們的健康、感情、事業的好壞。簡單來說，當你住在一個潮濕發霉的環境，你的呼吸道會受到影響，你可能會過敏、生病，心情也因此煩躁不安，健康、感情、人際關係、事業等更會受到影響。但是當濕氣的問題被解決了，身體恢復健康，心情就會跟著平穩下來。健康、感情、人際關係、事業必然也會順利成功。同樣的道理，當空間中太陽的能量（即溫度、濕度、光照、風向等大自然能量）失調，就會影響到居住者的生理和心理狀況。而風水所要做的，就是一種預先的設計，讓空間中的能量順暢、調和，住在裡面的人，自然就能心平氣和。心氣順了，待人處事也會變得順暢，當然對事業和人際發展都大有幫助。」打破玄秘的氛圍，而是從自然能量、時間和空間的互動變化去理解風水，江老師鑽研了三十多年的風水理論，是非常講究科學與邏輯的一門學問。
一方空間，成一股能量
由於在紫禁城旅遊的頓悟，讓江老師感受十分強烈，開始日以繼夜地研究古時的風水經文。所以江老師的風水觀，都埋藏著綠能、環保、綠建築、永續、傳承等觀念。風水能量的流動，來自於設計出長遠的時間軸線與建築空間互相交錯影響，因而能夠源源不絕。
「紫禁城當時的設計，直到今日依然帶來絡繹不絕的人潮、各國的觀光客前來朝聖，更創造出高額的門票收入，帶動北京當地商業的繁榮活絡，這都是風水能量興旺的展現。甚至，可以讓六百年後的我，站在龍椅之前，都能感到能量的衝擊，那麼我們一般人的住家，同樣套用風水概念來打造，絕對是綽綽有餘。」如果再透過風水中的八卦立體空間，各種橫型、直型、曲型、方型、圓型、矩型，對應現代建築中千奇萬變的空間和各種需求，就能打造出獨一無二、風格專屬的辦公室、住宅、廠房、別墅等等
江老師強調，在古代，大家就是⼀直在做綠建築、環保建築這些事情，聰明地利用地形、地勢，以及當地材料來建設。這樣的建築，特別能適應當地氣候，也能存在得更久，漸少建築材料的浪費。不只省下更多的能源，甚至可以循環再利用。換句話說，當房子的裡外，都以順應天地、日月能量的風水來設計，不只為使用者創造出最佳配置，更能省錢、省力、省時，避免不必要、不實用的⼀切浪費。
「地理環境和氣候的變化，對創造居住空間來說非常重要，會影響到居住的人的發展。所以你看東北四合院、江南的莊園宅院、福建三合院、土樓等等，風水並不是無中生有。」建築空間的橫型、直型、曲型、方型、圓型、矩型，會出現這些房舍設計，都是對應自己的需求，從環境中自然的取用，而且子孫代代相傳，福祿和諧。「用風水規劃居住空間，就好像植樹造林的觀念，一方面可以幫助自己，進一步達到和樂美滿的家庭⽣活，順利興旺的事業發展；另一方面更可以創造數代，甚至是數百年的永績傳承、平安富足。」
對江老師來說，一般人所需要的「風水」， 其實就是透過觀察地形、氣候和人的需求等不同之處， 設計規劃出⼀個美觀、實用、堅固合宜的空間，讓使用者可以從中獲得能量的調和、平安、健康和幸福。 「包括房舍中的擺設，也必定是符合個人的需求，講究實用度。所謂風水的設計除了追求美觀，更須有個⼈品味。 所有的擺設，也都是必須能夠達到幫助使用者生活功能的最大值，才能存在。」
我們可以大膽的想像，當我們擺脫了「人定勝天」隨便發想的傲氣，轉向更謙卑的「順應自然、取之自然、用之自然」，或許也就可以更好的達成地球環境永續發展的理想。而這樣的理想，不就是江老師的風水理論中常常強調的「明地德、立⼈紀，因變化，原始終」嗎？
關於風水，我想說的是⋯
「我在學習風水三十年的過程之中，最大的體悟之一就是古人智慧的廣大，以及學問的無窮無盡，在現在很多的古蹟、保存完整的建築中持續鑽研，可以看見的可能是一個宇宙運行的道理。真的很迷人。」人生下來，接受日月精華，受到天地日夜、一年四季的影響，因為我們居住在地球，所以天與人的相通合一，是非常自然的現象。」如同之前所述，房舍的風水，其實是與人和自然之間的運行息息相關。而這一切的連結，其實早在古代經文之中就明確記載。「天有象、地有形，上下俱成一體，此謂之化機」江老師說。
對江老師來說，研究風水的入門典籍首選，當推《青囊經》。《青囊經》成書於秦末漢初，是中國歷史上第一本有文字記載的風水經書，確立了中國「風水學」的具體思想和理論。「《青囊經》的珍貴在於，這本經書全文只有400多字，但是博大精深、簡潔明快，只講天地之間的道理，沒有故弄玄虛的地方。讓讀者可以看見風水最原始、最樸素的一面。稱《青囊經》是風水學的基礎，一點也不為過。」江老師除了感到學問的博大精深，個人在有限的時間之中，即使極盡所能，也只能以管窺天之外，另一項最大的體悟，恐怕就是人類的渺小。「地球在廣大無垠的宇宙中，不過是⼀粒塵，那我們是不是更渺小？」江老師感慨道。
「我鑽研風水三十年，也看了不少生死之事。不管是誰多麼偉大，這個世間終將忘記你的存在。我們人生大部分的煩惱，都是來自於對未來不確定的恐慌或擔憂，如果站在祖先和親人的墳上，就會明白知道，自己從何⽽來，又將從何而去。」江老師認為，父母在，人生尚有來處，父母去，人生只剩歸途。明白了這些，就更應該把握時間，透過先聖先賢的留下來的風水方法，去探求在這個人生空間中，我們需要怎樣來學習？讓自己在這趟人生的旅程中，快快樂樂、痛快地、有趣地生活下去，不枉此生。
透過理解風水，江老師看到了天地之間運行的道理，看到了人在宇宙中的位置，她更期待有機會與更多人分享所學，創建優勝空間，幫助生活或工作在其中的人，心平氣和、愉快友善，更進一步促進健康的身體、順利的事業。