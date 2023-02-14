想轉職進入設計產業該怎麼準備？首先，你可能得先冷靜一下

文：Ping

自己身為非本科系的學生，當初是如何一頭栽進設計產業，如果你對於成為一名設計師有所想像，卻總是不得其門而入，一時之間感到overwhelmed好多東西要學，又不知從何開始，那此篇相當適合你。

或許你不該轉職到設計產業

抱歉一開場就潑讀者的冷水，試圖澆熄大家的熱情，但設計產業是一門看似入門門檻不高，表面光鮮亮麗，但需要花相當多心思經營與培養的專業技能，而投入的時間卻不見得立刻能夠帶給你實質的回報。

設計是細水長流，不是風風火火

你看見的無數優秀的作品、設計美感與美學的背面，是更多無數與客戶的迂迴，廠商的競價和比稿。設計稱得上是服務業，服務客戶、服務品牌，是團隊合作、溝通斡旋，而非僅僅只是個人創作的擂台。

更實際的層面是，根據104人力銀行的調查，平面設計/美編人員的平均薪資落在33K，相較其他產業，並不算是非常高薪的工作，更何況是離這入行的門檻還有段距離的非專業人士，所需承受的耐心與勇氣可想而知。

具備3-5年以上經驗的資深視覺設計，也僅從 33K 起跳｜截圖自104人力銀行

如果讀到這，你仍然迫不及待地想進入設計產業，那恭喜你找到了心中燃燒設計的熱情，但接下來才是考驗。

作品，決定一切

沒有任何一間設計公司，是不看作品集徵選的，你持有多少Adobe證照、修課的結業證書、多益的金色證書，都比不上作品出色來得有效用。端視一位設計師的作品，就能看清他的美學敏銳度、設計的專業程度、是否具備團隊合作經驗等等，能夠透徹理解他的真實力在哪個層級，因為作品本身的呈現，就是需要被設計的。

所以當你今天是非本科系的學生，抑或是無經驗但想轉職到相關行業的人，你該做的第一步不是休學或離職，而是開始嘗試用工作和唸書以外的時間做自己的作品，你可能會想我得先把軟體學好，我得先把會用到的工具都準備好，我得先查好背景資料看看別人該怎麼做。

太多的準備其實是一種逃避的現象，同時也是一種浪費時間的舉止，設定好自己的任務就該馬上採取行動。

當你今天下定決心要走向設計這條路，你該花最多時間的事情是，好好準備自己的作品，因為它決定了你求職是否順利的80%，剩下的20%就是你的人格特質、與團隊的合作。

如何準備作品

當然，毫無經驗的你要能夠馬上做出完整的作品並不容易，而在設計產業的類別也相當多元，有專門做書籍、印刷、活動識別、企業識別、廣告、動態圖像等等，我建議你可以先設定幾個目標，因為你今天起心動念想走上這條不歸路，肯定是在某處看見某個單位或是某些人的作品，雙眼發亮，也渴望做出那樣的東西。

你可以將他們設定為你的目標，多在網路上看這些目標的作品類型，理解目標的產業是如何執行團隊合作，盡量朝那個方向準備，才不會花了太多時間做出不適合對方公司的作品類型，還期待能夠錄取。

當你掌握方向之後，剩下的就是學習、創作、學習再創作，如果還負擔得起，可以尋找真正有用的實體設計課程、或是購買線上課程，從基礎開始練習練習再練習，如果負擔不起，也可以在YouTube上找有品質的教學（我就是這麼幹的），但缺點就是自己要能夠整理出一個系統，學習才會有效率，而我會建議你盡量多使用英文搜尋，因為這方面的資源，英文還是佔大多數。

比起我當年自學時，Youtube已經有了更多實用的教學｜截圖自Youtube

想成為團隊中的插畫家？那就開始每天練習素描、學習畫圖；想成為Logo設計師？那就開始每週練習做出一個不同種類的Logo，鑽研企業識別的眉角；想成為動畫師？那就開始摸索動畫軟體，每週做出一個小動畫Gif，觀察、臨摹、修正、練習，假以時日，你會越加發展出熟練的技能。

有了作品，就該大方地Show出來

當你累積了一小批「真正的作品」，而不是只看著教學做出來的複製品，就到了整理成作品集的時候，我強烈建議不要使用issuu或是PDF這類的呈現方式，沒有一間公司的老闆或是HR有時間，能夠一一瀏覽幾十位應徵者的每一頁作品，所以第一印象就相當重要，冗長的頁面很可能讓你在第一眼就被刷掉。

那我該用什麼呢？現階段最好的Showcase是一個專業的網站，當然要建置一個專業的網站所費不貲，所以我們可以用一些替代性的免費工具，像是Wordpress、Wix、Behance、Dribbble等，或是像我一樣在Tumblr上購買別人製作好的模板，一個簡易的網站完整呈現你的作品，也許加上一些自我介紹頁，直覺且美觀，起碼讓人願意繼續觀看下去。

寄出作品

當作品都整理好了後，剩下最後一哩路——寄出作品集，若你準備的方向正確，寄出的單位本身的作品應當與你作品集的類型相符，無論他們有沒有在徵人，我認為你都可以寄出看看，禮貌性地表明來意，並詢問公司是否有在徵人，即使沒有在徵人或是無幸錄取，公司也都會對你留下一定的印象，當你的作品慢慢成熟以後，一定有機會進入理想中的單位。

在那之前，你可以先嘗試加入小公司或是擔任設計助理與實習生，起步總是會比較辛苦，需要負責很多雜項，但你可以從中學習如何與他人相互配合，從旁看著成熟的設計師如何工作，而團隊合作的經驗在設計工作中也是不可或缺的，剩下能做的就是用額外的時間繼續練習、創作，再更新作品集，慢慢地讓自己的技能與作品都越臻成熟。

錄取之後

當你真的得到一份設計師的工作，不代表這趟旅程到了終點，藝術與設計千變萬化，總是會有新的活動、新的科技、新的表現方式與合作模式，所以永遠都會有新的東西等著你發掘和學習，這也是其中的樂趣，讓設計滲透我們生活的每一處，讓生活更美好。