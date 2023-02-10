2023/02/10,
政治

香港「光城者」2成員認串謀煽動顛覆國家政權，被判囚5年

香港「光城者」2成員認串謀煽動顛覆國家政權，被判囚5年
「光城者」Facebook專頁自2021年5月未有再更新｜Photo Credit: 「光城者」Facebook專頁

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國安法指定法官郭偉健認為兩名被告鼓吹的「無底線」革命主張，「絕對不可以在這個社會裏出現」，判斷本案「情節嚴重」，判兩人各入獄5年。

（中央社）香港「光城者」2名成員因為違反《國安法》，各被判刑5年。

政治組織「光城者」在《香港國安法》實施後才成立。2021年，7名成員被指涉嫌多次在街上設站，派發宣揚顛覆國家的宣傳單，其後被警方逮捕及起訴串謀煽動顛覆國家政權罪。

綜合報導，7名被告年齡由15歲至25歲，早前已經認罪，其中5名較年輕被告被判處接受教導所令，另外2名年紀較大的被告昨日被區域法院各判刑5年及5年3個月。

據報導，法官判刑時表示，兩名被告干犯的控罪情節嚴重，根據《香港國安法》，必須判處不低於5年監禁。

被判入獄的被告為21歲男倉務員蔡永傑，以及26歲男售貨員陳右津，兩人與5名年紀較經的被告，同被控一項串謀煽動他人實施顛覆國家政權罪。

國安法指定法官郭偉健指蔡永傑為「光城者」創辦人，合理推斷組織所主張的「無底線抗爭」及「流血革命」，是源自蔡永傑的想法。法官郭偉健指蔡永傑是「光城者」的發言人，曾舉行記者會，以及管有組織的兩個Instagram及一個Facebook帳號，能將主張宣揚至無限多的人。

至於陳右津，法官郭偉健指他犯案時24歲，曾接受3年大學教育及8年沒有父母在旁在海外生活，不相他受人影響犯案。郭偉健指被告同意「光城者」的主張，即使沒有公開發言，但曾派發傳單及在記者會中做翻譯，即試圖向國際傳達信息，因此也構成嚴重犯罪。

法官郭偉健判處蔡永傑及陳右津分別6年及5年半刑期，認罪原可扣減1/3刑期，但因涉及《香港國安法》，控罪「情節嚴重」至少被判囚5年。而蔡永傑因在家中被搜出兩支伸縮警棍，他另被控管有攻擊性武器，蔡永傑同樣認罪被判刑6個月，部份刑期同時執行，總刑期為5年3個月。

光城者在《國安法》落實後成立，自稱是由「反送中」運動後的一班革命餘火組成，旨在「繼承先賢之志，延續革命之火」，以「開啟民智，光復我城」為目標。

光城者成員除了在街上派發傳單外，曾於2021年企圖進入某中學偷取化學品，警方其後逮捕了4人，在他們的住所搜到有關香港獨立的文宣。

新聞來源：

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責任編輯：Alvin
核稿編輯：Alex


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