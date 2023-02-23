約翰伯格《留住一切親愛的》：冷酷大師培根，沉默無聲旁觀他人之痛苦
我們想讓你知道的是
身為當代最具原創性及影響力的思想家之一，約翰．伯格也是一位傑出的藝評家、行動主義者與說故事的人。《留住一切親愛的》一書，是他對於全球經濟與軍事暴虐的重大回應。約翰．伯格充滿啟發性的優雅散文，不僅對「人」投以深情的關注，也是這位作家最靠近卑微人性的思索，引領我們通往每個濃烈卻清徹的心靈。
文：約翰．伯格（John Berger）
十一、冷酷大師？
看了巴黎麥約博物館（Maillol Museum）的培根（Francis Bacon）[1] 特展。讀了桑塔格（Susan Sontag）的《旁觀他人之痛苦》（Regarding the Pain of Others）。展覽簡潔扼要，含括培根漫長一生的代表作品。書則深入尖銳，是關於戰爭、殘肢以及戰爭照片的沉思。我隱約覺得，這本書和這場特展有些彼此指涉的地方。但我還說不清其中關聯。
身為肖像畫家，培根有著福拉哥納德（Jean Honore Frangonard）[2] 的狡獪。（這樣的比較可能會逗得他哈哈大笑，這兩位都是登峰造極的感官畫家，一位是歡樂之王，一位是痛苦大師。）培根的狡獪至少讓整整兩代的畫家深感迷惑，也備受挑戰，這倒是不難理解。
倘若五十年前我曾批評過培根的作品，肯定是因為那時的我確信，他作畫是為了驚世駭俗，為了讓自己也讓別人感到震驚。而我認為，這樣的動機，已隨著時間流逝逐漸淡弱。上週，當我在格黑內勒街（Rue de Grenelle）上的這些畫作前面來回走動時，我察覺到某種先前我沒看懂的東西，突然之間，我對這位長久以來飽受我質疑的畫家，充滿了感激。
打從一九三○年代末起，一直到一九九二年去世為止，培根所看到的，是一個冷酷無情的世界。他一再描繪人體或人體的某些部位，但全是令人不舒服的，或殘缺匱乏的，或極度痛苦的身體。有時，那痛苦像是由外力強加所致，但更常見的情形是，那痛苦乃源自內在，源自身體內的五臟六腑，源自身而為人的不幸。培根刻意運用他的名字來創造迷思，而且玩弄得非常成功。他宣稱，做為十六世紀英國經驗主義哲學家培根的同名後裔，描繪人體自然應該像描繪煙燻培根肉那般寫實。
然而，這不是他筆下的世界比先前其他畫家更冷酷無情的原因所在。歐洲藝術裡充斥著暗殺、死刑、處決和烈士。在哥雅（Goya）的作品裡，他是第一位二十世紀藝術家（沒錯，二十世紀），你可以聽到藝術家本人的義憤之聲。培根視界的不同之處在於，其中沒有見證，也沒有悲痛。他筆下的人物，沒有一個在乎其他畫中人物發生了什麼事。這種無所不在的漠然，比任何斷肢殘臂更顯冷酷。
除此之外，培根畫中人物所在的場景，都有一股無聲的瘖啞。這瘖啞像是冰箱裡的寒氣，可以讓放在裡面的東西保持不變。培根的劇場不同於亞陶（Antonin Artaud）[3]，前者和儀式毫無關聯，因為人物周遭的空間完全不打算接收人物的動作姿態。其中所上演的每一樁不幸，都只是附屬的意外。
在他有生之年，有個非常邊緣的波希米亞圈子所製作的通俗劇中，總是懷抱著這樣的視界，並為之糾纏，那個圈子裡的人，誰也不會對世界其他地方正在上演的事情感到驚訝。然而啊然而，培根施咒召喚並試圖為之驅魔的那個冷酷世界，竟成了某種預言。某位藝術家的人生劇碼，竟然在不到半個世紀的時間裡，反映了整體文明所面臨的危機。他究竟是怎麼做到的？真是不可思議！
這世界不總是冷酷無情的嗎？但今日的冷酷或許是最頑強、最瀰漫、也最持續。它既不赦免這個星球，也不放過居住在其上的所有生命。它很精粹，因為它完全提煉自追求利潤的單一邏輯（如冷凍庫一般冰寒），它威脅要淘汰其他所有信仰，以及懷抱尊嚴和一絲希望來面對殘酷人生的傳統。
讓我們回到培根以及他的作品所透露的訊息。他著魔似地使用某些早期畫家的繪畫語言和主題，例如委拉斯蓋茲（Velázquez）、米開朗基羅、安格爾（Ingres）或梵谷。這種「連貫性」，讓他預見的敗壞顯得更加徹底。
文藝復興的理想化裸體，教會的救贖承諾，古典主義的英雄觀念，或是梵谷熾烈狂熱的十九世紀民主信念，在他預見的世界裡全被撕成了碎片，毫無能力招架駭人的冷酷。培根把這些碎布收拾起來當成紗布，用來包紮傷口。這是我先前未曾領會到的。這就是他的啟示。
這啟示堅定了以下洞見：今日，繼續投注於傳統語彙，一如強權貴冑和他們的媒體之所為，只會強化周遭的陰鬱與毀敗。這意謂的不必然是沉默。這意謂的是，選擇你想要添加進去的聲音。
此刻這個歷史時期，是「圍牆」的時代。當柏林圍牆倒下之際，也正是準備在世界各地興建圍牆正式展開之時。水泥之牆、官僚之牆、監視之牆、安全之牆、種族之牆。世界各地的圍牆，將絕望的窮人隔絕於維繫擁有財富的最後一絲希望。圍牆貫穿了各個領域，從穀物耕作到醫療保健。圍牆也矗立於世界最富裕的大都會中。「圍牆」是很久以前人們稱之為「階級戰爭」的前線。
牆的一邊：應有盡有的軍備，沒有人員傷亡的戰爭美夢、媒體、富足、衛生、琳瑯滿目的魅力通關密語。牆的另一邊：石頭、物資短缺、世仇、武力報復、疾病叢生，以及視死如歸和多活一天是一天（或多活一週是一週）的心態同時並存。
對今日這個世界而言，抉擇的意義就在這裡，在牆的兩邊。我們每個人心中也有一道牆。無論我們身處何方，我們都能在內心裡抉擇要和牆的哪一邊同調。那不是一道善惡之牆。兩邊皆有善有惡。那是自我尊重和自我渾沌的抉擇。
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要住得舒適，先照顧流動在空間中的能量：重新認識千年學問風水學
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談到風水，你會想到什麼呢？是電影或小說裡頭的師爺，尋找龍穴的畫面；還是依照大師指點，擺滿了屏風、八卦鏡、花瓶、魚缸等等開運擺設的家？你可能不知道，風水其實是一個充滿了科學依據的理論實踐。
2020年以來，全球飽受疫情威脅，接連而來的資源匱乏、戰爭、原物料價格上漲等等，不斷的測試我們的耐受力。2023年，全新的挑戰即將展開，風水可以幫助我們找到自我的定位，度過各種精神上、感情上、事業上和健康上的危機和難關。
我們可以說，想要讓身心安定、安居樂業，就要先照顧好流動在空間的能量
在山水名勝中，認識風水的奧妙
對風水老師江名萱來說，「風水」原本只是她廣泛且龐大的學習領域中的一個項目。熱愛學習的江老師，對許多事物充滿了好奇心，從武術、跆拳道，到八字命理，甚至重型機車，在先生的鼓勵和支持下，江老師都有所涉獵。「在我開始學習風水大概兩、三年後，我有機會到紫禁城旅遊。第一次去，我感到很新鮮，以前從沒想過居然有機會可以進入到皇帝的殿堂。第二次去，當大家都在四處探看的時候，我一個人走到了皇帝的龍椅前，我站在那裡，面對著大殿，突然我感覺到巨大的威儀、平靜和使命感，就好像身為皇帝，在這裡統御天下的感覺。」因為這一次的紫禁城之旅，江老師對風水的認識，產生了豁然開朗的感覺。「回台之後，我開始研究是什麼讓我有當時的感受，透過研讀古經文，我才發現紫禁的風水設計，包含了時間與空間交錯所產生的能量，正是這⼀切的解釋。因為紫禁城空間設計的方法，包括日照、月光、排水、風向等等天地之間的一切，都是為了創造一個可以永久統御天下的場域而流動。」江老師繼續補充說明道：「這就是風水，透過設計與安排，讓時間與空間的互動，打造出一個專屬皇家使用者的環境。
坊間所謂的「看風水」，常常給予人一種玄學的感覺，充滿了各種傳說與禁忌，彷彿只要不小心做錯了什麼，就會導致厄運臨頭。但在江老師的眼中，風水是古代先人智慧的傳承，是在透徹的研究了山川地理的走向，日月星辰的運行等等大自然現象之後，所歸納出來的一種「人與自然和平相處」法則。「我們居住的空間，其實是跟太陽、天地、日夜、陰陽產生連動的能量，而影響到我們的健康、感情、事業的好壞。簡單來說，當你住在一個潮濕發霉的環境，你的呼吸道會受到影響，你可能會過敏、生病，心情也因此煩躁不安，健康、感情、人際關係、事業等更會受到影響。但是當濕氣的問題被解決了，身體恢復健康，心情就會跟著平穩下來。健康、感情、人際關係、事業必然也會順利成功。同樣的道理，當空間中太陽的能量（即溫度、濕度、光照、風向等大自然能量）失調，就會影響到居住者的生理和心理狀況。而風水所要做的，就是一種預先的設計，讓空間中的能量順暢、調和，住在裡面的人，自然就能心平氣和。心氣順了，待人處事也會變得順暢，當然對事業和人際發展都大有幫助。」打破玄秘的氛圍，而是從自然能量、時間和空間的互動變化去理解風水，江老師鑽研了三十多年的風水理論，是非常講究科學與邏輯的一門學問。
一方空間，成一股能量
由於在紫禁城旅遊的頓悟，讓江老師感受十分強烈，開始日以繼夜地研究古時的風水經文。所以江老師的風水觀，都埋藏著綠能、環保、綠建築、永續、傳承等觀念。風水能量的流動，來自於設計出長遠的時間軸線與建築空間互相交錯影響，因而能夠源源不絕。
「紫禁城當時的設計，直到今日依然帶來絡繹不絕的人潮、各國的觀光客前來朝聖，更創造出高額的門票收入，帶動北京當地商業的繁榮活絡，這都是風水能量興旺的展現。甚至，可以讓六百年後的我，站在龍椅之前，都能感到能量的衝擊，那麼我們一般人的住家，同樣套用風水概念來打造，絕對是綽綽有餘。」如果再透過風水中的八卦立體空間，各種橫型、直型、曲型、方型、圓型、矩型，對應現代建築中千奇萬變的空間和各種需求，就能打造出獨一無二、風格專屬的辦公室、住宅、廠房、別墅等等
江老師強調，在古代，大家就是⼀直在做綠建築、環保建築這些事情，聰明地利用地形、地勢，以及當地材料來建設。這樣的建築，特別能適應當地氣候，也能存在得更久，漸少建築材料的浪費。不只省下更多的能源，甚至可以循環再利用。換句話說，當房子的裡外，都以順應天地、日月能量的風水來設計，不只為使用者創造出最佳配置，更能省錢、省力、省時，避免不必要、不實用的⼀切浪費。
「地理環境和氣候的變化，對創造居住空間來說非常重要，會影響到居住的人的發展。所以你看東北四合院、江南的莊園宅院、福建三合院、土樓等等，風水並不是無中生有。」建築空間的橫型、直型、曲型、方型、圓型、矩型，會出現這些房舍設計，都是對應自己的需求，從環境中自然的取用，而且子孫代代相傳，福祿和諧。「用風水規劃居住空間，就好像植樹造林的觀念，一方面可以幫助自己，進一步達到和樂美滿的家庭⽣活，順利興旺的事業發展；另一方面更可以創造數代，甚至是數百年的永績傳承、平安富足。」
對江老師來說，一般人所需要的「風水」， 其實就是透過觀察地形、氣候和人的需求等不同之處， 設計規劃出⼀個美觀、實用、堅固合宜的空間，讓使用者可以從中獲得能量的調和、平安、健康和幸福。 「包括房舍中的擺設，也必定是符合個人的需求，講究實用度。所謂風水的設計除了追求美觀，更須有個⼈品味。 所有的擺設，也都是必須能夠達到幫助使用者生活功能的最大值，才能存在。」
我們可以大膽的想像，當我們擺脫了「人定勝天」隨便發想的傲氣，轉向更謙卑的「順應自然、取之自然、用之自然」，或許也就可以更好的達成地球環境永續發展的理想。而這樣的理想，不就是江老師的風水理論中常常強調的「明地德、立⼈紀，因變化，原始終」嗎？
關於風水，我想說的是⋯
「我在學習風水三十年的過程之中，最大的體悟之一就是古人智慧的廣大，以及學問的無窮無盡，在現在很多的古蹟、保存完整的建築中持續鑽研，可以看見的可能是一個宇宙運行的道理。真的很迷人。」人生下來，接受日月精華，受到天地日夜、一年四季的影響，因為我們居住在地球，所以天與人的相通合一，是非常自然的現象。」如同之前所述，房舍的風水，其實是與人和自然之間的運行息息相關。而這一切的連結，其實早在古代經文之中就明確記載。「天有象、地有形，上下俱成一體，此謂之化機」江老師說。
對江老師來說，研究風水的入門典籍首選，當推《青囊經》。《青囊經》成書於秦末漢初，是中國歷史上第一本有文字記載的風水經書，確立了中國「風水學」的具體思想和理論。「《青囊經》的珍貴在於，這本經書全文只有400多字，但是博大精深、簡潔明快，只講天地之間的道理，沒有故弄玄虛的地方。讓讀者可以看見風水最原始、最樸素的一面。稱《青囊經》是風水學的基礎，一點也不為過。」江老師除了感到學問的博大精深，個人在有限的時間之中，即使極盡所能，也只能以管窺天之外，另一項最大的體悟，恐怕就是人類的渺小。「地球在廣大無垠的宇宙中，不過是⼀粒塵，那我們是不是更渺小？」江老師感慨道。
「我鑽研風水三十年，也看了不少生死之事。不管是誰多麼偉大，這個世間終將忘記你的存在。我們人生大部分的煩惱，都是來自於對未來不確定的恐慌或擔憂，如果站在祖先和親人的墳上，就會明白知道，自己從何⽽來，又將從何而去。」江老師認為，父母在，人生尚有來處，父母去，人生只剩歸途。明白了這些，就更應該把握時間，透過先聖先賢的留下來的風水方法，去探求在這個人生空間中，我們需要怎樣來學習？讓自己在這趟人生的旅程中，快快樂樂、痛快地、有趣地生活下去，不枉此生。
透過理解風水，江老師看到了天地之間運行的道理，看到了人在宇宙中的位置，她更期待有機會與更多人分享所學，創建優勝空間，幫助生活或工作在其中的人，心平氣和、愉快友善，更進一步促進健康的身體、順利的事業。