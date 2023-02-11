「台灣精準醫療計劃」有五大疑慮，衛福部應正視國人「基因定序外洩」造成生物戰風險

近年來年台灣的資安事件層出不窮，銓敘部24萬多筆公務人員個資外洩，或是內政部2357萬多筆戶政資料被放在國外論壇兜售等都讓輿論譁然。日前健保署前主秘違法調閱健保資料庫長達13年，將情治系統投保人員個資、民眾投保資料盜賣給中國，更讓國人感受到個資安全的重要性。

「台灣精準醫療計劃」是什麼？

近年來由於基因體定序技術的快速發展，且基因體資訊分析技術的進步，使得基因資料具有龐大商業利益，再加上基因資料有利生物戰劑之運用，對國家安全造成衝擊，開啟國際間對於基因資源之爭奪，引起各國重視。

中央研究院生醫所於2019年由郭沛恩所長主持啟動「台灣精準醫療計劃」（下稱TPMI計畫），與全台16間大型醫學中心及醫療院所共同合作、預計蒐集上百萬筆臺灣人基因序列，並結合健保病歷資料與基因序列進行比對，推展台灣醫療進展。

醫療院所收集到病患的血液檢體後，連同其病歷資料以去識別化但未去連結之方式（僅將姓名等資訊隱匿改用代碼，故仍可供核對，並未去連結）送交生醫所，生醫所再將血液檢體送到國家基因體醫學研究中心。

在此基礎上，生醫所提供的精準醫療單一核苷酸晶片為病患共75萬組基因進行基因序列定序，完成定序之資料除存入中央研究院所建立台灣精準醫療計劃建構資料儲存系統外，計畫主持人同步拷貝一份，同時回傳給提供檢體的醫療院所於臨床上使用，甚至讓病患自行查詢。

從計劃開始至今，各大醫學中心及中研院已蒐集到近60萬位民眾的基因定序資料。

然而，TPMI計畫有下列重大違法缺失，導致國人基因及病歷資料處在隨時可能遭洩漏的安全風險，嚴重影響人民隱私及國家安全，衛福部明知TPMI計畫有下列重大違法缺失，未積極處理，形同護航實有失職之處。

「台灣精準醫療計劃」的五大疑慮

首先，TPMI計畫收案之近60萬筆病患的病歷及基因資料，僅是形式上去識別性，實質上若向醫院端回溯特定代碼之個人資料，仍可識別特定個人，依人體生物資料庫管理條例規定對「去連結」之定義，然而TPMI計畫保存近60萬筆基因資料，卻完全未去連結，直接出現了風險破口，恐為有心人士運用。

其次，TPMI計畫保存之巨量人體生物資料未能去連結化，屬於〈人體生物資料庫管理條例〉所定之人體生物資料庫範圍，依法應報請主管機關許可。然TPMI計畫卻未事先向主管機關衛生福利部申請許可，為此衛福部曾要求生醫所TPMI計畫及相關醫療機構進行補簽「人體生物資料庫參與者同意書」，並將基因資料納入生物資料庫管理。

TPMI計畫於執行過程，未曾向參與民眾說明有退出研究計劃的權利，且亦無提供民眾申請退出之管道，明顯違反法律規定。

再者，TPMI計畫未依衛福部要求，將取得近60萬筆巨量基因資料及臨床資料，依照〈人體生物資料庫管理條例〉規定須以生物資料庫管理，已如前述，更有甚者，其計畫主持郭沛恩個人亦同步持有備份。因郭沛恩長年不在國內，該等資料有無傳輸到境外、有無受到安全保謢無從得知，顯然成為資安一大漏洞。

Photo Credit: 中央社 中央研究院院士郭沛恩

然後，科技部生技類核心設施國家基因體醫學研究中心使用中研院提供的單一核苷酸晶片及檢測儀器，未依照〈醫療器材管理法〉的規定申請使用，其所使用之醫療晶片與檢測儀器準確率有嚴重疑慮，卻將有疑慮之檢測後報告提供臨床醫療及受測者本身使用，導致受測者可能反陷入「不精準醫療」的風險。

最後，依照〈人體生物資料管理條例〉規定，基因資料不得傳輸到境外，但台灣TPMI計畫接受Generight公司高達12億的資金贊助，而Generight公司所有股權被境外公司控制，已與境外商業利益掛勾甚深。

中研院先前已有將國人的基因資料提供給外國公司之前例，實無法保證不會有任何洩漏台灣多數人口特定基因資料弱點提供給他國，造成敵國取得利用生物科技技術，針對台灣人基因弱點啟動生物戰的可能。

出現國人基因定序個資外洩的風險，顯然是法規制度不健全的問題，作為主管機關的衛福部應該積極主動介入做好管理作為，避免國人權益遭受戕害與侵犯。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航