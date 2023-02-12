把店面打造成「表演舞台」：美國人熱愛的甜甜圈Krispy Kreme，為何能屹立近一世紀？

情人節快到了，甜甜圈又開始促銷。

「Krispy Kreme」是美國受消費者熱愛的甜甜圈品牌。2013年台灣第一間店開幕時，即使要等上兩小時仍然造成人山人海的排隊盛況，在台灣推出過「海苔肉鬆」、「起司肉乾」等在地口味！萬聖節也有「混世魔王」等特別造型。2021年，Krispy Kreme的股票公開上市。

今年這篇文章，帶大家回顧這家公司創辦和發展的過程，找出這個品牌真正的「甜蜜點」。

創新點：用技術把店面打造成甜甜圈的「表演舞台」，再用「免費」大力行銷。

第一家店，從賒帳開始做起

Krispy Kreme的創辦人Vernon Carver Rudolph出生於肯塔基州。1933年，他叔叔向一位法國廚師Joseph LeBeau買下甜甜圈店及製作甜甜圈的「秘密食譜」，開始經營批發生意，製作甜甜圈賣給當地的雜貨店，而Rudolph高中畢業後就進到叔叔的甜甜圈店工作。

不過在當時，美國經濟大蕭條導致農產品價格崩跌，以農業為主的肯塔基州首當其衝，平價的甜甜圈對一般人來說竟然變成奢侈食物，連帶影響甜甜圈店的業績。

為了提高銷量，Rudolph和叔叔做出了如今創業家很常做的「Pivot」（「軸轉」），改弦易轍，搬到人口較多的田納西州開店，希望可以擴大甜甜圈生意的出海口。他們在當地持續努力了兩年，銷量大有起色。

不過，年輕的Rudolph不滿足於此，他想自己開一家店。他說服叔叔把甜甜圈的秘密食譜交給他，帶著200美元的積蓄，與兩位好友開著車載著製作甜甜圈的機器，上路尋找適合開店的地點。

看了許多地方，他們發現都市雖然人多，但租金也相對貴；郊區租金便宜卻沒有足夠客源，眼看身上現金就快用完，他們把車停在路邊，抽著菸思考下一步。

此時，下一次「軸轉」的機緣發生了。他們瞄到菸盒上的產地寫著北卡羅萊納州的溫斯頓市（Winston-Salem），突然有了靈感：當地因香煙產業而逐漸興盛，且有成熟的自動化生產技術，剛好可以支援他們的甜甜圈機器，他們就用僅存的汽油一路開到了溫斯頓。

到了溫斯頓，Rudolph口袋裡只剩下25美元，租下一間舊街區上的閒置工廠，付完租金後已經沒錢買甜甜圈的原料。但他們沒放棄，一間一間拜訪當地雜貨店，終於找到一位老闆願意讓他們先賒一批麵粉、雞蛋、酵母和糖。Rudolph和他的夥伴花了一個週末架好設備，趕出第一批甜甜圈，再把汽車後座拆下來，每天把新鮮出爐的甜甜圈送到當地的雜貨店和企業。

Photo Credit: Krispy Kreme Krispy Kreme創辦人Vernon Carver Rudolph

1937年，第一間Krispy Kreme就這麼誕生了。

過路客聞香進門，乾脆把牆打破做生意

剛開始，Rudolph主要還是做批發生意，他們趁著半夜生產甜甜圈，再趕大早鋪貨。因此，每個早晨工廠附近的街道總是瀰漫著甜甜圈的香味。

許多早起路過的人聞香而來，一看到剛出爐的甜甜圈，紛紛要求讓他們買幾個帶走，眼看上門的生意越來越多，為了交易方便，剛好他們也沒多餘的錢另外開店鋪，Rudolph乾脆把牆壁挖了個洞，就這麼開啟了零售業務。

如此一來，整個生產過程毫無保留地展現在顧客面前，就如同今日常見的「開放式廚房」，再加上當時自動化生產技術仍是先進的概念，許多顧客買完甜甜圈沒有馬上離開，而是留下來觀賞機器如何攪拌、揉製出一個個麵團，店員手工挖洞後丟進炸鍋、淋上糖衣後直接送到消費者手上的整個過程，這種混合視覺、味覺的新奇體驗，自此成為Krispy Kreme的招牌特色。

此外，批發到雜貨店的甜甜圈，都放了一段時間。顧客當然更想吃新鮮現做的甜甜圈。於是Rudolph也開始在白天製作甜甜圈，分批出爐讓顧客在一天中有更多時段可以享用新鮮的甜甜圈，零售量逐漸超越批發量，成為Krispy Kreme的營收主力。

一路發展到了1992年，每當Krispy Kreme商店外掛著「Hot Now!」的紅色霓虹燈亮起，就代表有一批甜甜圈要出爐了，顧客開始大排長龍。

擅長導入先進科技，既能省成本又能吸睛

1947年，甜甜圈在美國越來越受歡迎，Krispy Kreme的競爭對手也變多。為了保持競爭力，Rudolph增設了創新業務部門，找來設備工程師和機械工程師，計畫用兩年時間研發出更有效率的甜甜圈設備。

1950 年代 Krispy Kreme 研發出全自動設備「Ring King Jr.」，麵團製作從原先整團挖空一塊的方式轉變成一體成型，省下邊料浪費的成本，也讓每小時的甜甜圈產量提升到900個（平均4秒一個）。

到了1980年代中期，新任經營者Mack McAleer進一步提出「甜甜圈劇院」的概念，把整條生產線設計得更加流暢：生麵團在熱油中精確油炸115秒，起鍋後穿過「糖衣瀑布」，再繞一個大彎抵達櫃台，店員可以直接從生產線上包好甜甜圈交給顧客。

2011年，智慧型手機開始普及，Krispy Kreme也把他們招牌的「Hot Now!」霓虹燈移植到行動裝置，顧客下載好「Hot Light」APP後，每當附近有甜甜圈將要出爐，就會發出提醒並導航到最近的店面。

「甜甜圈馬拉松」，品牌的甜蜜點

創業之初，Krispy Kreme很少花錢在廣告，他們最厲害的手法，就是抓準時機，送上「免費」甜甜圈。