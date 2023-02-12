把店面打造成「表演舞台」：美國人熱愛的甜甜圈Krispy Kreme，為何能屹立近一世紀？
我們想讓你知道的是
從賒帳開始做起第一家店，當過路客聞香進門後，乾脆把牆打破做生意，之後再擅長導入先進科技，既能省成本又能吸睛，而今天的Krispy Kreme也仍然用「甜甜圈馬拉松」與許多慈善活動，加溫品牌的甜蜜點。
情人節快到了，甜甜圈又開始促銷。
「Krispy Kreme」是美國受消費者熱愛的甜甜圈品牌。2013年台灣第一間店開幕時，即使要等上兩小時仍然造成人山人海的排隊盛況，在台灣推出過「海苔肉鬆」、「起司肉乾」等在地口味！萬聖節也有「混世魔王」等特別造型。2021年，Krispy Kreme的股票公開上市。
今年這篇文章，帶大家回顧這家公司創辦和發展的過程，找出這個品牌真正的「甜蜜點」。
創新點：用技術把店面打造成甜甜圈的「表演舞台」，再用「免費」大力行銷。
第一家店，從賒帳開始做起
Krispy Kreme的創辦人Vernon Carver Rudolph出生於肯塔基州。1933年，他叔叔向一位法國廚師Joseph LeBeau買下甜甜圈店及製作甜甜圈的「秘密食譜」，開始經營批發生意，製作甜甜圈賣給當地的雜貨店，而Rudolph高中畢業後就進到叔叔的甜甜圈店工作。
不過在當時，美國經濟大蕭條導致農產品價格崩跌，以農業為主的肯塔基州首當其衝，平價的甜甜圈對一般人來說竟然變成奢侈食物，連帶影響甜甜圈店的業績。
為了提高銷量，Rudolph和叔叔做出了如今創業家很常做的「Pivot」（「軸轉」），改弦易轍，搬到人口較多的田納西州開店，希望可以擴大甜甜圈生意的出海口。他們在當地持續努力了兩年，銷量大有起色。
不過，年輕的Rudolph不滿足於此，他想自己開一家店。他說服叔叔把甜甜圈的秘密食譜交給他，帶著200美元的積蓄，與兩位好友開著車載著製作甜甜圈的機器，上路尋找適合開店的地點。
看了許多地方，他們發現都市雖然人多，但租金也相對貴；郊區租金便宜卻沒有足夠客源，眼看身上現金就快用完，他們把車停在路邊，抽著菸思考下一步。
此時，下一次「軸轉」的機緣發生了。他們瞄到菸盒上的產地寫著北卡羅萊納州的溫斯頓市（Winston-Salem），突然有了靈感：當地因香煙產業而逐漸興盛，且有成熟的自動化生產技術，剛好可以支援他們的甜甜圈機器，他們就用僅存的汽油一路開到了溫斯頓。
到了溫斯頓，Rudolph口袋裡只剩下25美元，租下一間舊街區上的閒置工廠，付完租金後已經沒錢買甜甜圈的原料。但他們沒放棄，一間一間拜訪當地雜貨店，終於找到一位老闆願意讓他們先賒一批麵粉、雞蛋、酵母和糖。Rudolph和他的夥伴花了一個週末架好設備，趕出第一批甜甜圈，再把汽車後座拆下來，每天把新鮮出爐的甜甜圈送到當地的雜貨店和企業。
1937年，第一間Krispy Kreme就這麼誕生了。
過路客聞香進門，乾脆把牆打破做生意
剛開始，Rudolph主要還是做批發生意，他們趁著半夜生產甜甜圈，再趕大早鋪貨。因此，每個早晨工廠附近的街道總是瀰漫著甜甜圈的香味。
許多早起路過的人聞香而來，一看到剛出爐的甜甜圈，紛紛要求讓他們買幾個帶走，眼看上門的生意越來越多，為了交易方便，剛好他們也沒多餘的錢另外開店鋪，Rudolph乾脆把牆壁挖了個洞，就這麼開啟了零售業務。
如此一來，整個生產過程毫無保留地展現在顧客面前，就如同今日常見的「開放式廚房」，再加上當時自動化生產技術仍是先進的概念，許多顧客買完甜甜圈沒有馬上離開，而是留下來觀賞機器如何攪拌、揉製出一個個麵團，店員手工挖洞後丟進炸鍋、淋上糖衣後直接送到消費者手上的整個過程，這種混合視覺、味覺的新奇體驗，自此成為Krispy Kreme的招牌特色。
此外，批發到雜貨店的甜甜圈，都放了一段時間。顧客當然更想吃新鮮現做的甜甜圈。於是Rudolph也開始在白天製作甜甜圈，分批出爐讓顧客在一天中有更多時段可以享用新鮮的甜甜圈，零售量逐漸超越批發量，成為Krispy Kreme的營收主力。
一路發展到了1992年，每當Krispy Kreme商店外掛著「Hot Now!」的紅色霓虹燈亮起，就代表有一批甜甜圈要出爐了，顧客開始大排長龍。
擅長導入先進科技，既能省成本又能吸睛
1947年，甜甜圈在美國越來越受歡迎，Krispy Kreme的競爭對手也變多。為了保持競爭力，Rudolph增設了創新業務部門，找來設備工程師和機械工程師，計畫用兩年時間研發出更有效率的甜甜圈設備。
1950 年代 Krispy Kreme 研發出全自動設備「Ring King Jr.」，麵團製作從原先整團挖空一塊的方式轉變成一體成型，省下邊料浪費的成本，也讓每小時的甜甜圈產量提升到900個（平均4秒一個）。
到了1980年代中期，新任經營者Mack McAleer進一步提出「甜甜圈劇院」的概念，把整條生產線設計得更加流暢：生麵團在熱油中精確油炸115秒，起鍋後穿過「糖衣瀑布」，再繞一個大彎抵達櫃台，店員可以直接從生產線上包好甜甜圈交給顧客。
2011年，智慧型手機開始普及，Krispy Kreme也把他們招牌的「Hot Now!」霓虹燈移植到行動裝置，顧客下載好「Hot Light」APP後，每當附近有甜甜圈將要出爐，就會發出提醒並導航到最近的店面。
「甜甜圈馬拉松」，品牌的甜蜜點
創業之初，Krispy Kreme很少花錢在廣告，他們最厲害的手法，就是抓準時機，送上「免費」甜甜圈。
Tags：
2023迎向雲端浪潮，掌握職場躍進方程式，培養雲端硬實力就在此刻！
我們想讓你知道的是
未來，「雲端」將成為企業運作過程不可或缺的數位競爭力之一，而臺灣雲端服務商龍頭AWS即將於2月23日舉辦AWS線上雲端培訓日，免費傳授基本雲端概念技術，並幫助參與者認識雲端、學習AWS提供之上百種的免費雲端服務。
回首2022年來勢洶洶的數位轉型浪潮，數據運算、資料儲存、提升安全性等雲端技術早已成為企業製程最佳化、擴充業務規模、創造價值的重要利器，而在新的一年中，數據分析公司也指出，整合AI分析平台上雲不只能有效降低部署時間、減少人力成本，亦是在可見的未來中，提升商業價值、邁向永續轉型的科技大勢。因此，許多企業也延續轉型浪潮餘波，積極導入大數據、人工智慧（AI）、機器學習（ML）等進階數據科技，並搭配各式雲端服務來強化企業內部運轉效能，迎戰全新的市場挑戰。
數位革新不落人後，AWS助您入門雲端
當「雲端」從產業發展、轉型的熱門關鍵字轉變為2023年不分產業別，都有強烈需求的職場必備硬實力，每一位在產業中耕耘奮鬥的從業人員、或是初入社會職場的新鮮人，又該如何提升自我，加緊腳步跟上這一波未平一波又起的數位革新呢？
好消息是，臺灣雲端服務商龍頭Amazon Web Services（AWS）即將於2023年2月23日的下午2點至5點，舉辦AWS線上雲端培訓日（AWSome day），透過專為雲端新手設計的一系列實用入門課程，一步步帶領大家了解雲端技術以及AWS服務。
專業講師彙整雲端精華，基本服務、創新應用一次滿足
AWS線上雲端培訓日是針對雲端新手所量身打造的免費入門實用課程。課程內容由AWS的資深業務發展經理KC Liang，以及AWS技術培訓師Stanley Huang共同帶領，兩人將從雲端趨勢、技術概念、產業應用等角度逐一介紹，並透過深入淺出地介紹及示範儲存、資料庫管理、運算和網路、資訊安全等基本雲端概念技術以及AI機器學習、區塊鏈、5G及衛星通訊等熱門創新服務，讓您即刻上手AWS高達100多種的免費服務。
課程結束後，除了獲得AWS提供的培訓證書、養成雲端技術能力，亦能了解如何透過雲端服務掌握市場優勢，所以無論是對雲端服務感興趣的新鮮人、企業或資訊相關的高級主管，還是擁有豐富開發經驗的工程師或技術人員，AWS線上雲端培訓日都能為您建立雲端技術概念、拓展應用視野，為個人或公司帶來正面性的影響。
更棒的是，AWS線上雲端培訓日不只開放免費報名，凡完整參加並填寫會後問卷的參與者皆可參加抽獎，有機會將Air Pods（第三代）與AWS客製露營燈免費帶回家！此外，若您是新用戶，在活動前註冊AWS免費帳號並填寫贈品申請表單，還能直接獲得「AWS不鏽鋼智慧型保溫瓶」，歡迎點此了解更詳細活動規範。