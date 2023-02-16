《平均地權條例》真能遏止炒房？韓國「半價公寓住宅」政策或可供台灣借鏡

台灣眾所期待的《平均地權條例》部分條文修正案，已於先前日子修法正式通過，而國內立法院此次祭出五大手段來遏止炒房途徑，其中包含大家所熟知的，限制預售屋換約轉售、管制私法人購屋等，建立吹哨者制度，針對散播不實資訊影響不動產交易價格，或虛偽交易營造熱銷假象，皆將處以100萬至5000萬罰金。

而這些條例無疑對於先前過熱的台灣房市，或多或少造成影響，甚至也有不少網友討論起，於預售屋市場，金融槓桿開太大的不肖投資客，很有可能在此次修法後遭遇到亂流，恐呈現現金流嘎不過，「斷頭」等窘境。

而另一方面，隨著《平均地權條例》之通過，讓大家不敢過於大手筆置產、多保持觀望外，但就我看來，綜觀今日台灣景氣現況，可說「撲朔迷離」。

據國發會所釋出的資料，國內景氣燈號已經連續兩個月呈現「低迷藍燈」，理當通膨情況嚴重，但因國內內需消費穩定，如大家只要週末假日出門一逛，都可以看到知名餐廳門口，仍是人潮擁擠大排長龍，餐飲營收比去（2022）年同期呈現增加（托疫情解禁之福），但貼近人們生活的茶葉蛋與便當外食漲價幅度，也惹來民眾怨聲不斷。

同時，繼目前全球各國經濟，進出口業多受通膨與升息波及，如科技業產業（如半導體產業）持續調整去庫存化，這也導致台灣12月的貿易、金融與生產等信心面指標，皆續呈疲弱局面，故持續亮起低迷藍燈，而上述這些數據，也值得我們持續追蹤，是否低迷景氣燈號有可能形成延時影響效果。

而回到我較為熟悉的韓國經濟現況，韓國房地產在當局政府多次升息政策下，已見房地產不景氣情況，如當地於先前日子，重新探討2016年的「半價的公寓住宅」（반값아파트）。

依據《首爾經濟》2月份報導指出，相關單位與建商研議於南陽市（距離首爾市區得將近花一個多小時車程），建起價格約3.5億韓元、折合新台幣約1000萬元的公民住宅，好緩解居住正義問題。