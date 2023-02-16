《平均地權條例》真能遏止炒房？韓國「半價公寓住宅」政策或可供台灣借鏡
我們想讓你知道的是
此半價公寓住宅，就類似台灣「地上權」建案，住戶只能買房而不買地，土地為國家所有，而個人擁有蓋在此土地上的房屋使用權，經過數十年時間使用，國家收回土地，危老樓重新更建，藉此好維持居住正義的一環，然而見仁見智，有人對於地上權建案多有不同想法。
台灣眾所期待的《平均地權條例》部分條文修正案，已於先前日子修法正式通過，而國內立法院此次祭出五大手段來遏止炒房途徑，其中包含大家所熟知的，限制預售屋換約轉售、管制私法人購屋等，建立吹哨者制度，針對散播不實資訊影響不動產交易價格，或虛偽交易營造熱銷假象，皆將處以100萬至5000萬罰金。
而這些條例無疑對於先前過熱的台灣房市，或多或少造成影響，甚至也有不少網友討論起，於預售屋市場，金融槓桿開太大的不肖投資客，很有可能在此次修法後遭遇到亂流，恐呈現現金流嘎不過，「斷頭」等窘境。
而另一方面，隨著《平均地權條例》之通過，讓大家不敢過於大手筆置產、多保持觀望外，但就我看來，綜觀今日台灣景氣現況，可說「撲朔迷離」。
據國發會所釋出的資料，國內景氣燈號已經連續兩個月呈現「低迷藍燈」，理當通膨情況嚴重，但因國內內需消費穩定，如大家只要週末假日出門一逛，都可以看到知名餐廳門口，仍是人潮擁擠大排長龍，餐飲營收比去（2022）年同期呈現增加（托疫情解禁之福），但貼近人們生活的茶葉蛋與便當外食漲價幅度，也惹來民眾怨聲不斷。
同時，繼目前全球各國經濟，進出口業多受通膨與升息波及，如科技業產業（如半導體產業）持續調整去庫存化，這也導致台灣12月的貿易、金融與生產等信心面指標，皆續呈疲弱局面，故持續亮起低迷藍燈，而上述這些數據，也值得我們持續追蹤，是否低迷景氣燈號有可能形成延時影響效果。
而回到我較為熟悉的韓國經濟現況，韓國房地產在當局政府多次升息政策下，已見房地產不景氣情況，如當地於先前日子，重新探討2016年的「半價的公寓住宅」（반값아파트）。
依據《首爾經濟》2月份報導指出，相關單位與建商研議於南陽市（距離首爾市區得將近花一個多小時車程），建起價格約3.5億韓元、折合新台幣約1000萬元的公民住宅，好緩解居住正義問題。
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迎著舒適的海風氣息在富山縣冰見市尋找海中珍味：KITOKITO之旅（下）
我們想讓你知道的是
富山縣冰見市鄰接自古漁業興盛、被譽為漁獲寶庫的富山灣。本文上篇介紹了一年到頭都能吃到多種魚類的冰見漁港周邊的美食景點，下篇則要為大家介紹令人想專程拜訪的山丘上的酒廠、可以眺望立山連峰的天然溫泉旅館，到能嚐遍海鮮的休息站等刺激五感的景點，一起深入了解冰見觀光的魅力吧。
離開海港，前往山丘上的酒莊
離海邊有點距離的小山丘上，有家冰見唯一的酒莊──「SAYS FARM」。該酒莊設立於2011年，開創理念為「製造出北陸生產的好酒」。現在種植了約18,000株葡萄樹，占地9ha。雖然全國各地都有該酒莊的粉絲，但因堅持使用自家栽種的葡萄而產量稀少，粉絲們也很常反映買不到。
目前除了酒莊裡的小店，稍後要介紹的「冰見番屋街」也能買到「SAYS FARM」的葡萄酒。廣大的酒莊裡還有能吃到冰見山珍海味的餐廳、每天限定一組客人的住宿、能一覽富山灣美景的花園等，就算是當天來回的旅行，也能渡過悠閒時光，著實令人醉心於冰見的多樣化。
Info
SAYS FARM；富山縣冰見市余川字北山238
0766-72-8288
體驗冰見的魚與漁業
位於冰見漁港旁邊，冰見市漁業文化交流中心內的「冰見之海探索館」，是以冰見漁業為主題的體驗型設施，旅客可以從這裡各式各樣的展示，學習到「天然漁場」富山灣的特長、冰見魚的冷知識，以及越中式定置網的奧秘等多樣的知識與體驗。各位不妨抱持著探討冰見魚美味秘密的心前來拜訪。
設施內還有富山獨有的體驗──「魚糕繪畫體驗」，源自於富山的風俗習慣，當地人會在魚糕上畫畫當作宴席上的伴手禮。可以像裝飾蛋糕一樣在魚糕上畫上喜歡的圖案，做出專屬自己的原創魚糕。蒸好的魚糕也能當成土產帶回家，當作旅行的紀念剛剛好。
Info
冰見市漁業文化交流中心（冰見之海探索館）；富山県冰見市中央町7-1
0766-74-8018
※「魚糕繪畫體驗」的詳情請洽詢冰見市觀光協會（0766-74-5250）。
冰見美食齊聚一堂
位於海港沿岸的道路休息站「冰見番屋街」裡，集結了21家土產店及10家餐飲店，是冰見的觀光的中心點般的存在。
從使用直接從冰見漁港運來的魚的迴轉壽司店，到清晨現捕的新鮮魚類、繁複工程的加工食品等，這裡聚集了能品嚐富山灣海中珍味的店舖。此外，冰見烏龍麵、冰見牛、冰見咖哩等當地美食也頗受好評。
這棟建築物的店名叫「番屋」（漁夫作業用的小房間），設計也是以「番屋」為原型。佔地的一角設置了免費的足湯，隔著馬路的對面則是有「冰見溫泉鄉總湯」，在這裡能眺望大海，舒緩旅途的疲憊。從餐點到土產應有盡有，還能稍作小憩，行程裡一定要安排來這裡一趟。
Info
冰見漁港場外市場 冰見番屋街；富山県冰見市北大町25-5
0766-72-3400
可以眺望立山連峰的天然溫泉旅館
冰見沿海有許多小溫泉，形成了「冰見溫泉鄉」。鈉－碳酸氫鹽泉的泉水略為濃稠．以能讓肌膚變得光滑出名。屹立在冰見高地的「磯波風」也是溫泉鄉裡的人氣旅館之一，踏進旅館大廳就能從巨大的窗口看到富山灣及立山連峰，映入眼簾的風景令人為之震撼。
旅館裡的兩個大浴場分別備有室內溫泉及露天溫泉，流淌的是自家泉源「灘浦溫泉」。露天溫泉跟所有房間都能一眼望盡絕景，讓人沉浸在豪華的氣氛裡。晚餐則會因應季節為客人準備鰤魚、螃蟹、白蝦等，以富山灣的季節魚種為主角的套餐。讓身心徜徉在名泉裡、讓海中珍味驚豔您的舌尖，渡過一段寧靜時光吧。
Info
灘浦溫泉 元湯 磯波風；富山縣冰見市泊1760
0766-74-2336
前往藤子不二雄Ⓐ老師的故鄉
冰見市也是創作出「忍者哈特利」、「怪物君」等代表日本的名著的漫畫家・藤子不二雄Ⓐ老師的故鄉。從冰見車站往商店街方向走去，就能遇見各種人氣角色的塑像。其中還包括了藤子Ⓐ老師以富山灣的魚為原型設計的原創角色。每遇見一個角色就讓人忍不住想拍張照片。
每天在指定時間上演的「忍者哈特利機械時鐘」秀、展示老師的作品集的「冰見市潮風畫廊」（藤子不二雄ⒶArt Collection）、坐著「黑色推銷員」主角「喪黑福造微笑長椅」等，諸多漫畫景點在藤子不二雄Ⓐ的漫畫世界等著大家來探索！
Info
冰見市潮風畫廊；富山縣冰見市中央町3-4
0766-72-4800
我們經由這兩篇文章介紹了冰見充滿魅力的景點，誠摯邀請大家參考這些內容來日本海屈指的港鎮・冰見，品嚐新鮮的海中珍味、欣賞只有這裡才有的絕景，充分體驗這裡的美食佳景！
※本文介紹內容為2023年2月各景點現況。
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