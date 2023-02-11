請教各位，2008是好年份嗎？——懂年份，你就懂香檳！

文：張一喬（Camille Chang）

「年份」在任何一個葡萄酒產區都是至關重要的議題，在香檳區也是，但意義卻略有不同。只要懂得這一點微妙差異，就算得上是內行人；而這關鍵知識的付諸實踐，就從懂得欣賞年份香檳開始。

深夜時分，酒友Y先生突然在我們的同好群組裡傳了一張Dom Pérignon（aka香檳王）的照片，並附上一句：「請教各位，2008是好年份嗎？」

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組裡的A小姐一看大力點讚：「好年份喔，一上市就搶光。」另一位N小姐附和之餘補了一句：「難道是炫耀文？」這時終於路過的我準備來當話題終結者：「印象中年份香檳不是每年都會出，會出一定是好年份。」捧場的A小姐：「沒錯沒錯。」「所以，」我繼續補上最後一刀：「Y先生炫耀文認證。」

回過頭來看，我這句「吐槽」雖突破了盲點，卻其實有些失準，因為香檳王本來就只有年份款。換言之，每一支香檳王新酒款的上市，就已經是總釀酒師審慎評估、精心雕琢後的成果。正所謂「沒有最好，只有更好」，何須多此Yes or No一問？Y先生這炫耀文認證，領得絲毫不冤枉啊！

在香檳區，無年份才是主流

平心而論，這也怪不得Y先生。

換成其他任何一個產區，年份好壞大概都會是一個意料之內、情理之中的問題，偏偏香檳就比較特別——在葡萄酒的世界裡，法國的香檳區是極少數會將無年份酒款（英文稱為Non-Vintage，簡稱NV；法文的Brut sans Année縮寫BSA則又更精確一點，點明了單指不甜款），也就是由數個不同年份的基酒混調而成的香檳，作為主力產品的產區。

對於酒廠來說，NV「基本款」像是凱歌皇牌（Veuve Clicquot Yellow Label）、夢香檳的紅帶（Mumm Cordon Rouge）或酩悅的Moët Impérial等等，不僅都是House Style亦即品牌風格的基石，生產者獨特風味印記的象徵，更代表了值得忠實擁護者信賴的穩定品質。

Photo Credit: 酩悅軒尼詩

文獻記載，打從19世紀中旬，香檳廠在該年釀製的基酒當中，混調過往優異年份特意預留的儲備，來避免慘澹的收成砸了自家招牌，就已經是一種常態。

畢竟香檳區所在的地理位置，已經是葡萄藤生長範圍的最北端（一般介於緯度30到50度之間，香檳區為49度左右）；如此濕冷的氣候下，讓果實順利成熟已屬不易，還得承擔霜害、凍傷、霉菌等風險。能想出這樣的方式，好年復一年產出令王公貴族、上流社會趨之若鶩的美酒，先人的智慧怎不令人佩服。

年份香檳僅佔5％的「極限量款」

反過來說，當某一個年份的收成品質來到水準之上，那麼酒廠便有餘裕採用那一年收成的精華，來釀造年份香檳。

平均而言，眾香檳大廠每十年大概能推出3到4次年份款；千禧年過後，隨著地球暖化現象越來越明顯，其頻率已逐漸縮短為約兩年一次。氣候變遷的確使得「傳統上定義的好年份」更常出現，連帶也使得香檳廠開始重新思考當家無年份酒款的釀造配方；但總的來說，年份香檳的產量依舊僅佔整體的5％左右。光是這樣的稀有性，就足夠讓老饕與藏家追捧。

當然，這裡所指的年份香檳，並不是那種享譽全球的明星酒款，比如Cristal水晶香檳又或是文章開頭提到的香檳王，雖然它們也都只出年份款。這些在夜店開一瓶能享有尊榮禮遇，在群組傳一張照片能招來羨慕嫉妒恨的香檳，屬於所謂的Prestige Cuvée，也就是頂級特釀款。

相較之下，分享一瓶同樣珍稀的年份香檳既不會讓你隔天起床想剁手，炫耀文的嫌疑也大大降低，釀酒師在其中花的功夫，卻絲毫不遜色。

事實上，英國知名酒評家JancisRobinson就曾在數年前主持過一場業內盲飲，將同一家香檳廠的年份香檳與頂級特釀放在一起評比，結果卻是年份款獲得更多人青睞。畢竟都是系出名門，就像兩位武功已臻化境的高手那樣難分軒輊，價格卻相對超值，所以說，行家之選真的非它莫屬。

況且，你終究要喝年份香檳的，那何不現在就喝？

我選了幾款最近喜愛的年份香檳推薦給大家：

Duval-Leroy Prestige Blanc de Blancs Grand Cru NV

進口商：茂世

Photo Credit: 茂世

拜暖化之賜，近年來香檳區開始出現不少採用單一年份收成的果實，來釀製無年份香檳的案例，而這一批去年（2022）剛上市的杜瓦樂華尊寵白中白香檳便是一例。雖然酒標上不會特別標明，光是其基酒全部為2007年份，加上泡渣熟成12年，就足夠讓人感覺買到就是賺到。

Pol Roger Vintage 2015

進口商：酩洋

Photo Credit: 酩洋

年份香檳練功不可錯過的另一個香檳大廠。2015較之上一個年份也就是2013適飲時機反而更早一些，醒酒所需的時間也比較短，在香氣和口感上的表現卻同樣驚人地飽滿和多變，值得一試。

Delamotte Blancde Blancs 2012

進口商：長榮

Photo Credit: 長榮

傳奇香檳廠Salon姊妹廠的Delamotte，總是不會令人失望。

2012是繼優越的2008之後，Delamotte推出的第一個年份香檳，也是公認的絕佳年份，較剛上市的2014更為適飲，無論是香氣或口感都既青春洋溢又帶點熟成魅力，是可即飲也值得繼續陳年窖藏的一款年份香檳。

Louis Roederer Rosé Vintage 2015

進口商：夏朵

Photo Credit: 夏朵

以「沙皇御用」水晶香檳享譽全球的Louis Roederer，其年份香檳是行家絕對不會錯過的珍品。相較目前上市不久的2015年，其實這款粉紅香檳的上一個年份也就是2014的適飲性會高一點，不過手腳慢就得有耐心，限量就是這麼殘酷。