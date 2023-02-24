《平等的暴政》：20世紀出現了兩個能夠帶來均等的主要方式，全面動員的戰爭是其中之一
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學者最近也確實證明了這個結果絕對不只限於日本。第二次世界大戰和之前的第一次世界大戰的其他主要參戰國都經歷了類似的轉變（雖然可能沒有那麼極端）。還有幾個鄰近的旁觀國也是如此。在二十世紀出現了兩個能夠帶來均等的主要方式，全面動員的戰爭是其中之一。
文：沃特．席代爾（Walter Scheidel）
「戰爭局面的發展未必有利於日本」：全面戰爭等於全面邁向均等
日本曾經是世界上分配不均最嚴重的國家之一。一九三八年，日本的「前百分之一」在所有據報的所得收入（在課稅和補助之前）中，便占了百分之十九．九。在其後的七年，他們的占比下降了三分之二，一直減少至百分之六．四。有一半以上的減少發生在高所得群體中前十分之一最富有的人之間：他們的所得占比在同一段時間從百分之九．二驟降至百分之一．九，幾乎減少了五分之四。
即使這些所得分配的轉變如此急遽而重大，但是和菁英財富的消失比起來，仍然只是小巫見大巫，菁英的財富以更驚人的速度在流失。以公布的實質價值來看，一九三六和一九四五年之間，日本最高額的前百分之一資產的價值下跌了百分之九十，而於一九三六和一九四五年之間，更是下跌了幾乎百分之九十七。所有資產的前百分之○．一又損失得更多了——分別是百分之九十三和超過百分之九十八。以實際價值來看，在一九四九年最富有的前百分之○．○一（或謂萬分之一）的家庭財產總值如果回到一九三六年，只能夠排進前百分之五。財產縮減得如此嚴重，以前稱得上富裕的人現在大概只有一小部分還能夠無愧於這個稱號。
由於數據並不連續，所以要精確地追蹤日本的整體分配不均的下降趨勢，便顯得益發困難：不過，既然全國的所得吉尼係數於一九三○年代晚期介於○．四五至○．六五之間，到了一九五○年代中期則降到大約○．三，下降的趨勢應該是很清楚的，也讓我們看到高所得群體的所得和財富的占比的確在下降，於是也強化了正在大幅趨向均等的印象。
從菁英的所得來說，日本從原本的社會（「前百分之一」居於高水位線——社會的所得分配不均就和美國於一九二九年股市崩盤前夕一樣大）轉變成一個類似今天丹麥的社會（以高所得的占比來說，那是今天世界上發展得最均等的國家）。菁英的財富大部分都被摧毀了：只有列寧、毛澤東或是（赤柬的最高領導人）波布（Pol Pot）還能夠進行一些更徹底的工作（可參見本書第七章）。
不過日本並沒有真正達到「像丹麥一樣」的理想狀態，也沒有被亂搞一通的共產黨接管。日本所做的事是參加——或者（根據某些人的定義，是）發動了——第二次世界大戰，先是試著確立對中國的控制，然後再建立日本的殖民帝國，西起緬甸，東到密克羅尼西亞（Micronesia）群島的環礁，再從北極圈以北的阿留申群島（Aleutians）到赤道以南的索羅門群島（Solomon Islands）。在權力的高峰期，日本能夠掌控的人口大約就和當時的大英帝國一樣多——接近五億人口，或是全球人口的五分之一。
為了支撐這場豪奢的大冒險，日本軍隊的規模擴大到二十倍以上，於一九三○年代中期還只是二十五萬人的軍隊，到了一九四五年夏天時，已經超過了五百萬人，不分年齡，每七個日本男性中就有一名軍人。軍備的生產也以同樣的規模不斷擴張。到了戰爭末期，已經有大約兩百五十萬日本軍人死亡。在戰事的最後九個月，美國的轟炸機對日本造成了大量的死亡和破壞，殺害了幾乎七十萬名平民百姓。最讓人覺得戰慄的是兩枚原子彈，但那也只不過是為經年的辛勞、苦難和破壞畫下了句點。由於全面動員的戰爭最後以全面戰敗告終，因此日本受到數十萬美國軍隊的占領，並且必須接受有侵略性的制度改革，以斬斷其在未來又興起帝國野心的可能性。
這些戲劇性的發展不只提供了環境，醞釀出異常的均等：它們本身就是造成這個過程的唯一原因。全面戰爭將分配不均縮小到一個前所未見的程度。學者最近也確實證明了這個結果絕對不只限於日本。第二次世界大戰和之前的第一次世界大戰的其他主要參戰國都經歷了類似的轉變（雖然可能沒有那麼極端）。還有幾個鄰近的旁觀國也是如此。在二十世紀出現了兩個能夠帶來均等的主要方式，全面動員的戰爭是其中之一。「帶來劇變的─共產黨─革命」則是另一個：不過因為這些革命還是由世界大戰驅動的，所以全面戰爭依然是唯一的根本起因。如果回到我用「四騎士」所做的比喻，戰爭和革命就像是雙胞胎，總是相伴而生。
日本為我們提供了一個由戰爭帶來均等的標準範例。在下文中，我會詳細描述這個國家在戰時和占領期間的經驗，我也會試著找出有哪幾個不同的因素使得財富遭到摧毀，還大大縮小了所得分布的差異。接著，我會針對與兩次世界大戰有關的均等過程，提供一個比較系統性的全球性評估（包括短程和中程），其中會簡短考量個別國家的經驗、戰爭對後續政策制定的影響，以及主要的副效應（例如工會化和民主化）。在接下來的章節中，我會探討全面動員的戰爭帶來的均等後果可以往回追溯多久，以及在歷史上更常見到的其他類型的戰爭有什麼影響，最後則是內戰的影響。我們可以看到在人類的歷史中，戰爭的暴力會用各種方式對不平等造成影響：只有形式最廣泛的軍事活動才能夠縮小貧富之間的分配不均。
一八五○年代晚期日本向世界開放門戶之後，貧富的分配不均也日益擴大。這和之前的情況有天壤之別。幕府末年的各地數據顯示，個人的所得分配不均和貧窮程度（以現代的國際標準來看）相對而言是比較低的。工資的分配不均在德川時代並沒有擴大的跡象：相反的，還有證據顯示從城市的工資來看，技術溢酬從十六世紀中期至十九世紀中期逐漸減少。如果這是真的，代表工人之間的所得分配不均在下降。菁英和平民之間的分配不均可能也在縮小。雖然在這段時期的較後期階段，剩餘物日漸增加，但是在競爭掌控權的過程中，地方上的藩主卻發現他們處在不利的地位：他們受制於固定的農業稅率，註定會輸給商人和農民。在十八世紀和十九世紀初期，因為國際貿易的數量大大減少，於是菁英更無法從商業活動中獲得收益，這也一樣有助於遏制不平等。
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迎著舒適的海風氣息在富山縣冰見市尋找海中珍味：KITOKITO之旅（上）
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富山縣冰見市坐落於被稱為漁獲寶庫的富山灣，其中，以富山縣內最高捕撈量著名的冰見漁港周邊，一年到頭都能吃到各種不同的魚。這次將向大家介紹一趟以壽司起家的港町之旅，帶大家認識冰見市內能嚐到KITOKITO（新鮮）的壽司店，以及能讓魚肉更加美味的醬油店。
從東京車站搭乘北陸新幹線，約兩小時後在新高岡站下車，再開車或搭電車30分鐘即可到達本次目的地──冰見市。一下車，迎接我們的是令人心曠神怡的海風及海浪聲。從餐飲店、土產店分佈在面海的冰見漁港周遭這點，隱約也能窺見此處以漁業起家的鄉鎮歷史。
在小鎮裡的壽司店品嚐新鮮魚料
冰見漁港四季皆能捕撈到各種魚類，春天的沙丁魚、夏天的鮪魚、冬天的鰤魚都是當地有名的魚種，其中又以名產鰤魚以「冰見寒鰤魚」之稱聞名國內外。小鎮上的壽司店能一口氣嚐遍當季鮮魚，而由冰見市裡10家店組成的「冰見壽司組合」會以地圖或影片等方式將冰見壽司的魅力推廣給國內外旅客。
冰見壽司最值得一提的就是新鮮度。因地利之宜，從漁港買來的季節魚種都能在KITOKITO（富山話裡新鮮的意思）時捏成壽司。壽司師傅以俐落又仔細的手法讓鮮魚更好吃，也讓多數觀光客感到驚訝又感動。能以划算的價格吃到這樣的美味也可以說是一大魅力吧。
無論是坐在吧檯前享受跟老闆聊天的樂趣、或是以高級日本料理店風格來品嚐富山的鄉土料理等，每家店都有不同的享受方式，也都是冰見獨特的壽司體驗。
Info
川喜；富山縣冰見市本町2-1
0766-74-5555
以清晨捕獲的鮮魚為賣點的食堂
2022年5月於冰見漁港附近開業，冰見市漁業文化交流中心裡的「冰見岸壁市場」是以清晨捕獲的鮮魚為賣點的食堂。店裡裝飾著大漁旗，店裡的氣氛就像市場一樣充滿了活力。點餐櫃檯旁的黑板上則寫有了以「今天提供的魚」為主題的各種定食及輕食，讓人看得眼花撩亂難以做出決定。
最有人氣的餐點，是豪爽地疊了7～8種魚貝類的「冰見散壽司定食」；冬季寒鰤魚旺季則推薦嚐試「天然鰤魚散壽司」。由於是直接由漁獲批發店直營的食堂，味道也更有保證。店裡還可以購買手工便當及小菜，滿足內用到外帶等各種不同的需求。
Info
冰見岸壁市場；富山県冰見市中央町7-1，冰見市漁業文化交流中心內
0766-78-3321
品嚐產量稀少的冰見牛的美味
冰見的美食不限於海中珍味。與「冰見寒鰤魚」齊名的還有代表冰見品牌的「冰見牛」。冰見牛生長於綠植環繞的山腰地帶，由當地的肉店經營的燒肉店「冰見牛屋本店」會買下一整頭符合肉質、新鮮度、油花分佈這三項優良品質的冰見牛，再由技術精純的師傅，將牛肉的美味發揮到最大極限提供給客人。
燒肉、壽喜燒、涮涮鍋、炙烤握壽司等，都是產地才能體驗的豐富菜單。緊鄰「冰見牛屋本店」的肉店「精肉牛屋」則以外帶為中心，提供冰見牛做的可樂餅、炸肉餅等，適合肚子有點餓了時可以來一點的小餐點，也讓遊客能充分品嚐鮮少流通到市面，稀有罕見的冰見牛。
Info
冰見牛屋本店；富山縣冰見市朝日丘1-41
0766-72-0029
參觀氣勢高揚的清晨漁獲競標
難得來冰見一趟，不如早起參觀漁獲競價。雖然打撈的魚種及數量會受季節及天氣影響，但日本海屈指的冰見漁港，四季都能有各種漁獲。早上六點，參與競標的人聲響起，當天捕到的漁獲也被排列一地，參觀者能從2樓的看台觀看如此極有氣勢的競價現場。
參觀無須費用也不用預約，但因有周日或國定假日等休息日，訪問之前記得在冰見漁業協同組合的官網確認情報。另外，設立於漁港旁邊的「魚市場食堂」從早上六點半開始營業，在距離漁港只有數公尺的距離品嚐海鮮丼等有名料理當早餐，也是個早起的獎勵。
Info
冰見漁港；富山縣冰見市比美町435
0766-74-0170（冰見漁業協同組合）
尋找適合魚壽司的醬油
明治3年開業，150年來釀造醬油的「本川藤由商店」。推開充滿歷史痕跡的玻璃窗，釀造工廠（兼店鋪）中醬油的甘甜香氣立刻撲鼻而來。建築物的深處擺放許多釀造桶，入口處的店鋪則可以購買釀造場直接販售的醬油。從古早的一升瓶（1.8公升）到放置在餐桌上的小瓶包裝，各種尺寸、類別的商品種類非常豐富，也非常適合當作紀念品買回家。
原為船東（擁有漁船、漁網等出借的漁業經營者）的上一代老闆抱著「想做出適合魚壽司的醬油」的理念創業，適合平常使用的「別選濃口醬油」以及跟冰見鮮魚很搭的「海鮮熟成生魚片醬油」都很受客人歡迎。團體參觀時也可以另外預約製作專屬醬油的體驗，加上蒜頭或辣椒等材料做出自己喜歡的醬油。
Info
本川藤由商店；富山縣冰見市本町1-18
0766-72-0256
本文的下篇將為大家介紹，從令人想特地拜訪的山丘上的酒莊、可以眺望立山連峰的天然溫泉旅館，到能嚐遍海鮮的道路休息站等，能讓大家用五感充分體驗冰見的魅力景點們。
※本文介紹內容為2023年2月各景點現況。
本文章內容由「關鍵評論網日本站」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。