《平等的暴政》：會帶來均等的四個傳統機制現在都已消失，似乎在短期內也不會再回來
我們想讓你知道的是
如果歷史會重演，可能已經證明了和平的政策改革無法應付日益增加的挑戰。不過，可以有其他選擇嗎？我們這些希望達到更多經濟均等的人，大概都不會忘記除了極少數的例子之外，只有悲傷一直在重演。對於我們真正的希望是什麼，一定要很小心。
文：沃特．席代爾（Walter Scheidel）
不存在騎士的世界？
“Tout cela est-il utopique?”（「這些建議是否過於理想化？」）
就算是這些政策建議不完全是烏托邦式的空想，仍然有許多還缺乏歷史意識。對於邊際的改革不太可能對目前的市場所得和財富分配的趨勢有重大影響。阿特金森的討論具有獨特價值，他既考慮到一連串雄心勃勃的做法要付出的代價，又指出這些做法有可能會對可支配所得的分配不均帶來影響（任何現實的政策架構在這方面的作用都是相對有限）。更一般性的來說，這些提案要如何成真、或甚至是它們可不可以帶來重大的不同，都——出人意料之外的——似乎沒有得到太多關注。
不過歷史還是告訴了我們關於均等的兩件重要大事。其中之一是危機時就會有激進的政策干預發生。世界大戰和經濟大蕭條——更不用說各種共產主義革命——的衝擊帶來了追求均等的政策措施，這些政策大部分是在這些特定的脈絡下產生的，如果是不同的環境大概就無法預期了——至少不會是同樣的規模。歷史的第二課甚至還要更直接：政策制定就只能帶我們到這裡了。暴力一次又一次的縮小了社會內部的物質分配不均，這些暴力或是超出了人類的掌控，或是遠遠不屬於任何可行的政治執行事項之一。最能夠帶來均等的機制在今天的世界上都沒有在運作：四騎士都卸鞍下馬了。任何一個心態正確的人也都不會希望它們再回來。
全面動員的戰爭已經自然的發展到尾聲了。軍事衝突的形式一直都取決於科技。有時候這會導致對於高價值資產（像是古代的雙輪戰車或是中世紀的騎士）的投資，有時候又會讓大型的低成本步兵團占有優勢。在西方，以軍事行動取得主要財源的國家在近代早期趨於成熟，由國家人民組成的軍隊也取代了外國傭兵。民眾的軍事動員在法國大革命時達到新高點，又在為了兩次世界大戰而募集數百萬軍隊時達到高潮。那之後的趨勢又一度朝著反方向發展——從數量到質量都是如此。理論上，因為核武的出現，大規模的傳統戰爭早於一九四○年代晚期就過時了——雖然實際上還有幾個風險比較低的衝突繼續在使用這種戰爭形式，或是交戰雙方或涉及的各方勢力缺乏核武能力時也是如此。徵兵制度淡出舞台，逐漸被專業的志願軍取代了（因為他們需要操作更複雜的設備）。
在那些還需要投入軍事行動的已開發國家（相對而言已經是少數了）的主流社會中，大概都已經不存在兵役問題，由兵役的「動員效果」帶來的均等也都消失了。一九五○年美國通過為戰爭增稅，但這是最後的一次，能夠不經過太大爭議就通過為戰爭增稅了。甚至還在推行徵兵制度時，曾經有一次——一九六四年的《稅收法》——做出了美國於一九八一年之前歷史上最大幅度的減稅（雖然當時在越南的軍事參與還在擴大）。一九八○和二○○○年代美國的軍事支出（阿富汗和伊拉克侵略時）都有大幅增加，但是同時也伴隨著減稅，而且所得和財富的分配都益發不均，和在世界大戰期間的趨勢完全相反。一九八二年英國的福克蘭戰爭（Falklands War）前後的狀況也是如此。
雖然近期的衝突相對而言規模都不大，或是並沒有當真發動戰爭（例如冷戰），但如果當真爆發了比較大型的戰鬥，在未來的幾十年中大概也不會偏離這個軌跡。很難想像我們能夠想到的最大型衝突——美國和中國之間大規模常規戰爭——會沒有熱核武器（氫彈）引起的大火，或是還會將很多軍隊牽扯在內。就算在七十多年前的太平洋戰爭，費用龐大的船隻和空軍兵力就已經比大量的步兵戰力更優先了，這個地區在未來的任何戰鬥，也都是主要動用空軍和海軍的兵力、飛彈、衛星和各式各樣的網路資訊戰，這些都不會造成大量動員。
最危險的核武戰爭也不會。俄羅斯目前正在釋出徵召入伍者，也贊成志願兵，大多數的歐洲聯盟國家也都廢除了徵兵制。另外兩個有可能引發大規模戰爭的潛在對象——印度和巴基斯坦——也都是靠志願兵。就連軍事能力讓越來越不穩定的鄰國都相形見絀的以色列，也在構想最後要朝向志願兵的目標。
最後是我們其實並不清楚很大規模的步兵軍團在二十一世紀的戰場上能夠完成什麼。根據目前的預測，未來戰鬥本質的重點在於「機器人、自動彈藥、遍布各處的偵測、極大化的網絡，還有網路戰可能帶來的巨大影響」。戰鬥人員的人數會減少，但是性能會提高，外在體格、植入的東西和或許最後還要再加上基因的作用，都會讓人的身體和認知獲得強化。他們會和各種形態及大小的機器人一起上戰場——小至像昆蟲，大到像車輛，可能還會操作定向的能量武器（像是雷射和微波射線）以及力場。
武器的微型化讓精確度細到可以瞄準特定的個人，取代比較無法確實區別目標與非目標的發射武力，高速、高海拔的超級無人機可能也要讓人類飛行員失業了。這些狀況與較早期的工業化時期的戰爭形式相距甚遠，也會讓軍隊和民間領域的區隔越來越大。任何由這類衝突帶來的均等結果都很有可能會集中在金融市場，引發類似近期的全球金融危機的混亂（近期的全球金融危機都只有暫時減少菁英的財產，在幾年之後又恢復原狀了）。
在作戰時小規模使用核能裝置的戰爭大致上也是一樣。只有全部使用熱核作戰的戰爭，才會從根本上重新設定目前的資源分配。如果情勢的升溫能夠控制在某個點上，公共機構還在運作，也還有足夠的重要公共建設未受破壞，政府和軍事當局就會凍結薪資、價格和租金；限制非必要的銀行提款；施行全面的食物配給制度；徵用必要的貨品；採用中央計畫的形式（包括為了支持戰爭、政府交易和生產生存所需的物品，而將稀有物資集中分配）；分配住房；甚至可能會要求強制勞動。美國在對於「浩劫後」（Day After）的計畫中，規畫將戰爭的損失分攤給經濟結構整體，這是一直以來的重要政策目標之一。任何主要強權之間在戰略層次上的核彈頭交換都會大量削減物質的資本，並且破壞金融市場。最可能的結果除了GDP大幅滑落之外，還有可用資源以均等的方式重新平衡，並由資本轉向勞動力。
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迎著舒適的海風氣息在富山縣冰見市尋找海中珍味：KITOKITO之旅（上）
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富山縣冰見市坐落於被稱為漁獲寶庫的富山灣，其中，以富山縣內最高捕撈量著名的冰見漁港周邊，一年到頭都能吃到各種不同的魚。這次將向大家介紹一趟以壽司起家的港町之旅，帶大家認識冰見市內能嚐到KITOKITO（新鮮）的壽司店，以及能讓魚肉更加美味的醬油店。
從東京車站搭乘北陸新幹線，約兩小時後在新高岡站下車，再開車或搭電車30分鐘即可到達本次目的地──冰見市。一下車，迎接我們的是令人心曠神怡的海風及海浪聲。從餐飲店、土產店分佈在面海的冰見漁港周遭這點，隱約也能窺見此處以漁業起家的鄉鎮歷史。
在小鎮裡的壽司店品嚐新鮮魚料
冰見漁港四季皆能捕撈到各種魚類，春天的沙丁魚、夏天的鮪魚、冬天的鰤魚都是當地有名的魚種，其中又以名產鰤魚以「冰見寒鰤魚」之稱聞名國內外。小鎮上的壽司店能一口氣嚐遍當季鮮魚，而由冰見市裡10家店組成的「冰見壽司組合」會以地圖或影片等方式將冰見壽司的魅力推廣給國內外旅客。
冰見壽司最值得一提的就是新鮮度。因地利之宜，從漁港買來的季節魚種都能在KITOKITO（富山話裡新鮮的意思）時捏成壽司。壽司師傅以俐落又仔細的手法讓鮮魚更好吃，也讓多數觀光客感到驚訝又感動。能以划算的價格吃到這樣的美味也可以說是一大魅力吧。
無論是坐在吧檯前享受跟老闆聊天的樂趣、或是以高級日本料理店風格來品嚐富山的鄉土料理等，每家店都有不同的享受方式，也都是冰見獨特的壽司體驗。
Info
川喜；富山縣冰見市本町2-1
0766-74-5555
以清晨捕獲的鮮魚為賣點的食堂
2022年5月於冰見漁港附近開業，冰見市漁業文化交流中心裡的「冰見岸壁市場」是以清晨捕獲的鮮魚為賣點的食堂。店裡裝飾著大漁旗，店裡的氣氛就像市場一樣充滿了活力。點餐櫃檯旁的黑板上則寫有了以「今天提供的魚」為主題的各種定食及輕食，讓人看得眼花撩亂難以做出決定。
最有人氣的餐點，是豪爽地疊了7～8種魚貝類的「冰見散壽司定食」；冬季寒鰤魚旺季則推薦嚐試「天然鰤魚散壽司」。由於是直接由漁獲批發店直營的食堂，味道也更有保證。店裡還可以購買手工便當及小菜，滿足內用到外帶等各種不同的需求。
Info
冰見岸壁市場；富山県冰見市中央町7-1，冰見市漁業文化交流中心內
0766-78-3321
品嚐產量稀少的冰見牛的美味
冰見的美食不限於海中珍味。與「冰見寒鰤魚」齊名的還有代表冰見品牌的「冰見牛」。冰見牛生長於綠植環繞的山腰地帶，由當地的肉店經營的燒肉店「冰見牛屋本店」會買下一整頭符合肉質、新鮮度、油花分佈這三項優良品質的冰見牛，再由技術精純的師傅，將牛肉的美味發揮到最大極限提供給客人。
燒肉、壽喜燒、涮涮鍋、炙烤握壽司等，都是產地才能體驗的豐富菜單。緊鄰「冰見牛屋本店」的肉店「精肉牛屋」則以外帶為中心，提供冰見牛做的可樂餅、炸肉餅等，適合肚子有點餓了時可以來一點的小餐點，也讓遊客能充分品嚐鮮少流通到市面，稀有罕見的冰見牛。
Info
冰見牛屋本店；富山縣冰見市朝日丘1-41
0766-72-0029
參觀氣勢高揚的清晨漁獲競標
難得來冰見一趟，不如早起參觀漁獲競價。雖然打撈的魚種及數量會受季節及天氣影響，但日本海屈指的冰見漁港，四季都能有各種漁獲。早上六點，參與競標的人聲響起，當天捕到的漁獲也被排列一地，參觀者能從2樓的看台觀看如此極有氣勢的競價現場。
參觀無須費用也不用預約，但因有周日或國定假日等休息日，訪問之前記得在冰見漁業協同組合的官網確認情報。另外，設立於漁港旁邊的「魚市場食堂」從早上六點半開始營業，在距離漁港只有數公尺的距離品嚐海鮮丼等有名料理當早餐，也是個早起的獎勵。
Info
冰見漁港；富山縣冰見市比美町435
0766-74-0170（冰見漁業協同組合）
尋找適合魚壽司的醬油
明治3年開業，150年來釀造醬油的「本川藤由商店」。推開充滿歷史痕跡的玻璃窗，釀造工廠（兼店鋪）中醬油的甘甜香氣立刻撲鼻而來。建築物的深處擺放許多釀造桶，入口處的店鋪則可以購買釀造場直接販售的醬油。從古早的一升瓶（1.8公升）到放置在餐桌上的小瓶包裝，各種尺寸、類別的商品種類非常豐富，也非常適合當作紀念品買回家。
原為船東（擁有漁船、漁網等出借的漁業經營者）的上一代老闆抱著「想做出適合魚壽司的醬油」的理念創業，適合平常使用的「別選濃口醬油」以及跟冰見鮮魚很搭的「海鮮熟成生魚片醬油」都很受客人歡迎。團體參觀時也可以另外預約製作專屬醬油的體驗，加上蒜頭或辣椒等材料做出自己喜歡的醬油。
Info
本川藤由商店；富山縣冰見市本町1-18
0766-72-0256
本文的下篇將為大家介紹，從令人想特地拜訪的山丘上的酒莊、可以眺望立山連峰的天然溫泉旅館，到能嚐遍海鮮的道路休息站等，能讓大家用五感充分體驗冰見的魅力景點們。
※本文介紹內容為2023年2月各景點現況。
本文章內容由「關鍵評論網日本站」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。