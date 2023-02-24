《平等的暴政》：會帶來均等的四個傳統機制現在都已消失，似乎在短期內也不會再回來

文：沃特．席代爾（Walter Scheidel）

不存在騎士的世界？

“Tout cela est-il utopique?”（「這些建議是否過於理想化？」）

就算是這些政策建議不完全是烏托邦式的空想，仍然有許多還缺乏歷史意識。對於邊際的改革不太可能對目前的市場所得和財富分配的趨勢有重大影響。阿特金森的討論具有獨特價值，他既考慮到一連串雄心勃勃的做法要付出的代價，又指出這些做法有可能會對可支配所得的分配不均帶來影響（任何現實的政策架構在這方面的作用都是相對有限）。更一般性的來說，這些提案要如何成真、或甚至是它們可不可以帶來重大的不同，都——出人意料之外的——似乎沒有得到太多關注。

不過歷史還是告訴了我們關於均等的兩件重要大事。其中之一是危機時就會有激進的政策干預發生。世界大戰和經濟大蕭條——更不用說各種共產主義革命——的衝擊帶來了追求均等的政策措施，這些政策大部分是在這些特定的脈絡下產生的，如果是不同的環境大概就無法預期了——至少不會是同樣的規模。歷史的第二課甚至還要更直接：政策制定就只能帶我們到這裡了。暴力一次又一次的縮小了社會內部的物質分配不均，這些暴力或是超出了人類的掌控，或是遠遠不屬於任何可行的政治執行事項之一。最能夠帶來均等的機制在今天的世界上都沒有在運作：四騎士都卸鞍下馬了。任何一個心態正確的人也都不會希望它們再回來。

全面動員的戰爭已經自然的發展到尾聲了。軍事衝突的形式一直都取決於科技。有時候這會導致對於高價值資產（像是古代的雙輪戰車或是中世紀的騎士）的投資，有時候又會讓大型的低成本步兵團占有優勢。在西方，以軍事行動取得主要財源的國家在近代早期趨於成熟，由國家人民組成的軍隊也取代了外國傭兵。民眾的軍事動員在法國大革命時達到新高點，又在為了兩次世界大戰而募集數百萬軍隊時達到高潮。那之後的趨勢又一度朝著反方向發展——從數量到質量都是如此。理論上，因為核武的出現，大規模的傳統戰爭早於一九四○年代晚期就過時了——雖然實際上還有幾個風險比較低的衝突繼續在使用這種戰爭形式，或是交戰雙方或涉及的各方勢力缺乏核武能力時也是如此。徵兵制度淡出舞台，逐漸被專業的志願軍取代了（因為他們需要操作更複雜的設備）。

在那些還需要投入軍事行動的已開發國家（相對而言已經是少數了）的主流社會中，大概都已經不存在兵役問題，由兵役的「動員效果」帶來的均等也都消失了。一九五○年美國通過為戰爭增稅，但這是最後的一次，能夠不經過太大爭議就通過為戰爭增稅了。甚至還在推行徵兵制度時，曾經有一次——一九六四年的《稅收法》——做出了美國於一九八一年之前歷史上最大幅度的減稅（雖然當時在越南的軍事參與還在擴大）。一九八○和二○○○年代美國的軍事支出（阿富汗和伊拉克侵略時）都有大幅增加，但是同時也伴隨著減稅，而且所得和財富的分配都益發不均，和在世界大戰期間的趨勢完全相反。一九八二年英國的福克蘭戰爭（Falklands War）前後的狀況也是如此。

雖然近期的衝突相對而言規模都不大，或是並沒有當真發動戰爭（例如冷戰），但如果當真爆發了比較大型的戰鬥，在未來的幾十年中大概也不會偏離這個軌跡。很難想像我們能夠想到的最大型衝突——美國和中國之間大規模常規戰爭——會沒有熱核武器（氫彈）引起的大火，或是還會將很多軍隊牽扯在內。就算在七十多年前的太平洋戰爭，費用龐大的船隻和空軍兵力就已經比大量的步兵戰力更優先了，這個地區在未來的任何戰鬥，也都是主要動用空軍和海軍的兵力、飛彈、衛星和各式各樣的網路資訊戰，這些都不會造成大量動員。

最危險的核武戰爭也不會。俄羅斯目前正在釋出徵召入伍者，也贊成志願兵，大多數的歐洲聯盟國家也都廢除了徵兵制。另外兩個有可能引發大規模戰爭的潛在對象——印度和巴基斯坦——也都是靠志願兵。就連軍事能力讓越來越不穩定的鄰國都相形見絀的以色列，也在構想最後要朝向志願兵的目標。

最後是我們其實並不清楚很大規模的步兵軍團在二十一世紀的戰場上能夠完成什麼。根據目前的預測，未來戰鬥本質的重點在於「機器人、自動彈藥、遍布各處的偵測、極大化的網絡，還有網路戰可能帶來的巨大影響」。戰鬥人員的人數會減少，但是性能會提高，外在體格、植入的東西和或許最後還要再加上基因的作用，都會讓人的身體和認知獲得強化。他們會和各種形態及大小的機器人一起上戰場——小至像昆蟲，大到像車輛，可能還會操作定向的能量武器（像是雷射和微波射線）以及力場。

武器的微型化讓精確度細到可以瞄準特定的個人，取代比較無法確實區別目標與非目標的發射武力，高速、高海拔的超級無人機可能也要讓人類飛行員失業了。這些狀況與較早期的工業化時期的戰爭形式相距甚遠，也會讓軍隊和民間領域的區隔越來越大。任何由這類衝突帶來的均等結果都很有可能會集中在金融市場，引發類似近期的全球金融危機的混亂（近期的全球金融危機都只有暫時減少菁英的財產，在幾年之後又恢復原狀了）。

在作戰時小規模使用核能裝置的戰爭大致上也是一樣。只有全部使用熱核作戰的戰爭，才會從根本上重新設定目前的資源分配。如果情勢的升溫能夠控制在某個點上，公共機構還在運作，也還有足夠的重要公共建設未受破壞，政府和軍事當局就會凍結薪資、價格和租金；限制非必要的銀行提款；施行全面的食物配給制度；徵用必要的貨品；採用中央計畫的形式（包括為了支持戰爭、政府交易和生產生存所需的物品，而將稀有物資集中分配）；分配住房；甚至可能會要求強制勞動。美國在對於「浩劫後」（Day After）的計畫中，規畫將戰爭的損失分攤給經濟結構整體，這是一直以來的重要政策目標之一。任何主要強權之間在戰略層次上的核彈頭交換都會大量削減物質的資本，並且破壞金融市場。最可能的結果除了GDP大幅滑落之外，還有可用資源以均等的方式重新平衡，並由資本轉向勞動力。