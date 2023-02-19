音樂術語大補帖（上）：為什麼要用義大利文？速度快慢的「板」又是什麼意思？

文：米特薩克斯風重奏團

你是不是也有過這樣的經驗呢？彈琴到一半、看譜看得好好的，不過，譜上卻出現了一堆符號。你說F、p等力度符號還比較好認得，但像是allegro moderato、allegro assai等比較複雜的術語出現，就真的覺得霧煞煞了啦。

有這些困擾的人，別怕！我們將會用兩篇文章，帶你用簡單好懂的方式搞懂音樂術語，想知道的話，就趕快看下去吧。

本文將以介紹速度術語為主，甫而說明基本的書寫原則，並且解釋、說明一些常被誤解的術語唷

音樂術語怎麼來？該不會是外星球吧

想弄懂音樂術語，就先知道音樂術語是怎麼來的吧。由於文藝復興運動，義大利是15到17世紀的歐洲文化藝術中心，各國的音樂家都會前往義大利學習，因此在往後的作品上留下了以義大利文書寫的各式術語，所以不是從外星球喔。

爾後，慢慢有作曲家開始用自己國家的語言寫下術語，但直到今日，許多作曲家仍依照慣例繼續使用義大利文術語寫作。

速度術語的文法竟然是這樣

好啦，接下來，就來認識音樂術語當中的大宗——速度術語吧。

今日用以指示速度快慢的「板」，最初是作曲家為了讓演奏者能更貼切地表達曲子的風格，所寫下的「情緒」或「感覺」，因此大多是形容詞，例如：Allegro 原意是「開朗的」、Largo原意是「寬廣的」、Vivo原意是「生動的」。

筆者認為身為演奏者，除了知道該術語指示的速度快慢之外，更可以利用術語的原意來多加一層對於音色，以及articulation的演繹。

再來，我們看看文法的部分，義大利文大多數的情形下，形容詞皆是放在名詞後面修飾，在速度術語上，主體「板」的部分為名詞（由形容詞轉品），後接修飾此名詞的形容詞，像是常見的moderato（中庸的，用於速度時則為中板）、assai（非常的）、non troppo（不太多的）⋯⋯等等。例如：allegro moderato、allegro assai、allegro non troppo。

形容詞有著各式各樣的型態，建議演奏前除了使用音樂字典之外，也使用線上義英字典輔以中英字典來暸解本來的涵義。另外筆者分享兩個常見的詞尾：如果一個字是以 to 結尾，那麼它是形容詞的機率很大。

例如moderato、animato、agitato，而表情記號的staccato、tenuto也都是此種分類；而如果是mente結尾則幾乎皆為副詞，例如：tranquillamente。

con與e的用法看過來，原來是等於英文裡的這個字呀

在使用術語時，有時可能會搞不清楚一些連接詞或介系詞的用法，常見的有con及e：Con，直譯是英文裡的with、法文的avec，後面必須接名詞，與該名詞整體視作形容詞用以修飾前面的速度術語（名詞）。

範例：

Ｏ Allegro con fuoco（名）如火般的快板 Ｘ

Andante con espressivo（形） Ｏ

Andante espressivo（形） 富有表現力的行板

而e直譯為英文的and、法文的et，是對等連接詞，前後的詞性要相同，地位也相同。比如說lento e tranquillo（慢且寧靜），前後都是形容詞；或者是在曲名作為不同段落的表示，如聖桑的Introduction et Rondo capriccioso（法文，前奏及隨想迴旋曲）。

而當後面連接的字，是母音開頭時則會寫作ed，如：貝多芬第三十號鋼琴奏鳴曲第三樂章的Andante molto cantabile ed espressivo（極富歌唱性及表現力的行板）。

-to vs -ndo？感覺有點像卻又不一樣？

這個部分時常容易被搞錯，甚至很多主修學生、甚至是職業音樂家有時都會誤會其中的意思。

如果今天看到同樣的字首，字尾分別為to以及ndo，這兩者的意義是不一樣的：字尾to指的是文法上的過去分詞，像是英文的ed，表示已經完成，也就是音樂裡說的「突」，馬上要改變；而ndo是文法上的現在分詞，也就是英文的 ing，表示正在進行，也就是音樂裡的「漸」，逐步地改變。

比如說Animato指的是「（速度）已經變生動了」，所以這裡指的是從此處「突快」，而Animando是「（速度）正在變生動」，是指從此處開始「漸快」，像是大家熟悉的漸強是cresc（e-ndo）、漸快是accel（era-ndo）。

然而，此處有一常見的例外：scherzando，雖然看起來是現在分詞的用法，但其實是形容詞，如：拉赫曼尼諾夫第二號鋼琴協奏曲第三樂章Allegro scherzando（詼諧的快板）。

看到這邊，有沒有覺得收穫良多呢？

後記

有本想要推薦給大家的書。

筆者推薦大家在查詢術語字典時，不妨也查查看義大利文字典，了解一下字面原意，或許能夠提供您在詮釋上更多的靈感。另外，在此推薦閱讀由美樂出版社出版，関孝弘、拉果瑪麗安潔拉合著的《豁然開朗！音樂術語即時通》，裡面將各種術語用義大利文原意的角度詳細說明，值得一讀。

本文經《音音有代誌》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航