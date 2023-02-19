音樂術語大補帖（上）：為什麼要用義大利文？速度快慢的「板」又是什麼意思？
我們想讓你知道的是
想弄懂音樂術語，就先知道音樂術語是怎麼來的吧。由於文藝復興運動，義大利是15到17世紀的歐洲文化藝術中心，各國的音樂家都會前往義大利學習，因此在往後的作品上留下了以義大利文書寫的各式術語，爾後，慢慢有作曲家開始用自己國家的語言寫下術語，但直到今日，許多作曲家仍依照慣例繼續使用義大利文術語寫作。
文：米特薩克斯風重奏團
你是不是也有過這樣的經驗呢？彈琴到一半、看譜看得好好的，不過，譜上卻出現了一堆符號。你說F、p等力度符號還比較好認得，但像是allegro moderato、allegro assai等比較複雜的術語出現，就真的覺得霧煞煞了啦。
有這些困擾的人，別怕！我們將會用兩篇文章，帶你用簡單好懂的方式搞懂音樂術語，想知道的話，就趕快看下去吧。
- 本文將以介紹速度術語為主，甫而說明基本的書寫原則，並且解釋、說明一些常被誤解的術語唷
音樂術語怎麼來？該不會是外星球吧
想弄懂音樂術語，就先知道音樂術語是怎麼來的吧。由於文藝復興運動，義大利是15到17世紀的歐洲文化藝術中心，各國的音樂家都會前往義大利學習，因此在往後的作品上留下了以義大利文書寫的各式術語，所以不是從外星球喔。
爾後，慢慢有作曲家開始用自己國家的語言寫下術語，但直到今日，許多作曲家仍依照慣例繼續使用義大利文術語寫作。
速度術語的文法竟然是這樣
好啦，接下來，就來認識音樂術語當中的大宗——速度術語吧。
今日用以指示速度快慢的「板」，最初是作曲家為了讓演奏者能更貼切地表達曲子的風格，所寫下的「情緒」或「感覺」，因此大多是形容詞，例如：Allegro 原意是「開朗的」、Largo原意是「寬廣的」、Vivo原意是「生動的」。
筆者認為身為演奏者，除了知道該術語指示的速度快慢之外，更可以利用術語的原意來多加一層對於音色，以及articulation的演繹。
再來，我們看看文法的部分，義大利文大多數的情形下，形容詞皆是放在名詞後面修飾，在速度術語上，主體「板」的部分為名詞（由形容詞轉品），後接修飾此名詞的形容詞，像是常見的moderato（中庸的，用於速度時則為中板）、assai（非常的）、non troppo（不太多的）⋯⋯等等。例如：allegro moderato、allegro assai、allegro non troppo。
形容詞有著各式各樣的型態，建議演奏前除了使用音樂字典之外，也使用線上義英字典輔以中英字典來暸解本來的涵義。另外筆者分享兩個常見的詞尾：如果一個字是以 to 結尾，那麼它是形容詞的機率很大。
例如moderato、animato、agitato，而表情記號的staccato、tenuto也都是此種分類；而如果是mente結尾則幾乎皆為副詞，例如：tranquillamente。
con與e的用法看過來，原來是等於英文裡的這個字呀
在使用術語時，有時可能會搞不清楚一些連接詞或介系詞的用法，常見的有con及e：Con，直譯是英文裡的with、法文的avec，後面必須接名詞，與該名詞整體視作形容詞用以修飾前面的速度術語（名詞）。
範例：
- Ｏ Allegro con fuoco（名）如火般的快板 Ｘ
- Andante con espressivo（形） Ｏ
- Andante espressivo（形） 富有表現力的行板
而e直譯為英文的and、法文的et，是對等連接詞，前後的詞性要相同，地位也相同。比如說lento e tranquillo（慢且寧靜），前後都是形容詞；或者是在曲名作為不同段落的表示，如聖桑的Introduction et Rondo capriccioso（法文，前奏及隨想迴旋曲）。
而當後面連接的字，是母音開頭時則會寫作ed，如：貝多芬第三十號鋼琴奏鳴曲第三樂章的Andante molto cantabile ed espressivo（極富歌唱性及表現力的行板）。
-to vs -ndo？感覺有點像卻又不一樣？
這個部分時常容易被搞錯，甚至很多主修學生、甚至是職業音樂家有時都會誤會其中的意思。
如果今天看到同樣的字首，字尾分別為to以及ndo，這兩者的意義是不一樣的：字尾to指的是文法上的過去分詞，像是英文的ed，表示已經完成，也就是音樂裡說的「突」，馬上要改變；而ndo是文法上的現在分詞，也就是英文的 ing，表示正在進行，也就是音樂裡的「漸」，逐步地改變。
比如說Animato指的是「（速度）已經變生動了」，所以這裡指的是從此處「突快」，而Animando是「（速度）正在變生動」，是指從此處開始「漸快」，像是大家熟悉的漸強是cresc（e-ndo）、漸快是accel（era-ndo）。
然而，此處有一常見的例外：scherzando，雖然看起來是現在分詞的用法，但其實是形容詞，如：拉赫曼尼諾夫第二號鋼琴協奏曲第三樂章Allegro scherzando（詼諧的快板）。
看到這邊，有沒有覺得收穫良多呢？
後記
有本想要推薦給大家的書。
筆者推薦大家在查詢術語字典時，不妨也查查看義大利文字典，了解一下字面原意，或許能夠提供您在詮釋上更多的靈感。另外，在此推薦閱讀由美樂出版社出版，関孝弘、拉果瑪麗安潔拉合著的《豁然開朗！音樂術語即時通》，裡面將各種術語用義大利文原意的角度詳細說明，值得一讀。
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責任編輯：王祖鵬
核稿編輯：翁世航
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要住得舒適，先照顧流動在空間中的能量：重新認識千年學問風水學
我們想讓你知道的是
談到風水，你會想到什麼呢？是電影或小說裡頭的師爺，尋找龍穴的畫面；還是依照大師指點，擺滿了屏風、八卦鏡、花瓶、魚缸等等開運擺設的家？你可能不知道，風水其實是一個充滿了科學依據的理論實踐。
2020年以來，全球飽受疫情威脅，接連而來的資源匱乏、戰爭、原物料價格上漲等等，不斷的測試我們的耐受力。2023年，全新的挑戰即將展開，風水可以幫助我們找到自我的定位，度過各種精神上、感情上、事業上和健康上的危機和難關。
我們可以說，想要讓身心安定、安居樂業，就要先照顧好流動在空間的能量
在山水名勝中，認識風水的奧妙
對風水老師江名萱來說，「風水」原本只是她廣泛且龐大的學習領域中的一個項目。熱愛學習的江老師，對許多事物充滿了好奇心，從武術、跆拳道，到八字命理，甚至重型機車，在先生的鼓勵和支持下，江老師都有所涉獵。「在我開始學習風水大概兩、三年後，我有機會到紫禁城旅遊。第一次去，我感到很新鮮，以前從沒想過居然有機會可以進入到皇帝的殿堂。第二次去，當大家都在四處探看的時候，我一個人走到了皇帝的龍椅前，我站在那裡，面對著大殿，突然我感覺到巨大的威儀、平靜和使命感，就好像身為皇帝，在這裡統御天下的感覺。」因為這一次的紫禁城之旅，江老師對風水的認識，產生了豁然開朗的感覺。「回台之後，我開始研究是什麼讓我有當時的感受，透過研讀古經文，我才發現紫禁的風水設計，包含了時間與空間交錯所產生的能量，正是這⼀切的解釋。因為紫禁城空間設計的方法，包括日照、月光、排水、風向等等天地之間的一切，都是為了創造一個可以永久統御天下的場域而流動。」江老師繼續補充說明道：「這就是風水，透過設計與安排，讓時間與空間的互動，打造出一個專屬皇家使用者的環境。
坊間所謂的「看風水」，常常給予人一種玄學的感覺，充滿了各種傳說與禁忌，彷彿只要不小心做錯了什麼，就會導致厄運臨頭。但在江老師的眼中，風水是古代先人智慧的傳承，是在透徹的研究了山川地理的走向，日月星辰的運行等等大自然現象之後，所歸納出來的一種「人與自然和平相處」法則。「我們居住的空間，其實是跟太陽、天地、日夜、陰陽產生連動的能量，而影響到我們的健康、感情、事業的好壞。簡單來說，當你住在一個潮濕發霉的環境，你的呼吸道會受到影響，你可能會過敏、生病，心情也因此煩躁不安，健康、感情、人際關係、事業等更會受到影響。但是當濕氣的問題被解決了，身體恢復健康，心情就會跟著平穩下來。健康、感情、人際關係、事業必然也會順利成功。同樣的道理，當空間中太陽的能量（即溫度、濕度、光照、風向等大自然能量）失調，就會影響到居住者的生理和心理狀況。而風水所要做的，就是一種預先的設計，讓空間中的能量順暢、調和，住在裡面的人，自然就能心平氣和。心氣順了，待人處事也會變得順暢，當然對事業和人際發展都大有幫助。」打破玄秘的氛圍，而是從自然能量、時間和空間的互動變化去理解風水，江老師鑽研了三十多年的風水理論，是非常講究科學與邏輯的一門學問。
一方空間，成一股能量
由於在紫禁城旅遊的頓悟，讓江老師感受十分強烈，開始日以繼夜地研究古時的風水經文。所以江老師的風水觀，都埋藏著綠能、環保、綠建築、永續、傳承等觀念。風水能量的流動，來自於設計出長遠的時間軸線與建築空間互相交錯影響，因而能夠源源不絕。
「紫禁城當時的設計，直到今日依然帶來絡繹不絕的人潮、各國的觀光客前來朝聖，更創造出高額的門票收入，帶動北京當地商業的繁榮活絡，這都是風水能量興旺的展現。甚至，可以讓六百年後的我，站在龍椅之前，都能感到能量的衝擊，那麼我們一般人的住家，同樣套用風水概念來打造，絕對是綽綽有餘。」如果再透過風水中的八卦立體空間，各種橫型、直型、曲型、方型、圓型、矩型，對應現代建築中千奇萬變的空間和各種需求，就能打造出獨一無二、風格專屬的辦公室、住宅、廠房、別墅等等
江老師強調，在古代，大家就是⼀直在做綠建築、環保建築這些事情，聰明地利用地形、地勢，以及當地材料來建設。這樣的建築，特別能適應當地氣候，也能存在得更久，漸少建築材料的浪費。不只省下更多的能源，甚至可以循環再利用。換句話說，當房子的裡外，都以順應天地、日月能量的風水來設計，不只為使用者創造出最佳配置，更能省錢、省力、省時，避免不必要、不實用的⼀切浪費。
「地理環境和氣候的變化，對創造居住空間來說非常重要，會影響到居住的人的發展。所以你看東北四合院、江南的莊園宅院、福建三合院、土樓等等，風水並不是無中生有。」建築空間的橫型、直型、曲型、方型、圓型、矩型，會出現這些房舍設計，都是對應自己的需求，從環境中自然的取用，而且子孫代代相傳，福祿和諧。「用風水規劃居住空間，就好像植樹造林的觀念，一方面可以幫助自己，進一步達到和樂美滿的家庭⽣活，順利興旺的事業發展；另一方面更可以創造數代，甚至是數百年的永績傳承、平安富足。」
對江老師來說，一般人所需要的「風水」， 其實就是透過觀察地形、氣候和人的需求等不同之處， 設計規劃出⼀個美觀、實用、堅固合宜的空間，讓使用者可以從中獲得能量的調和、平安、健康和幸福。 「包括房舍中的擺設，也必定是符合個人的需求，講究實用度。所謂風水的設計除了追求美觀，更須有個⼈品味。 所有的擺設，也都是必須能夠達到幫助使用者生活功能的最大值，才能存在。」
我們可以大膽的想像，當我們擺脫了「人定勝天」隨便發想的傲氣，轉向更謙卑的「順應自然、取之自然、用之自然」，或許也就可以更好的達成地球環境永續發展的理想。而這樣的理想，不就是江老師的風水理論中常常強調的「明地德、立⼈紀，因變化，原始終」嗎？
關於風水，我想說的是⋯
「我在學習風水三十年的過程之中，最大的體悟之一就是古人智慧的廣大，以及學問的無窮無盡，在現在很多的古蹟、保存完整的建築中持續鑽研，可以看見的可能是一個宇宙運行的道理。真的很迷人。」人生下來，接受日月精華，受到天地日夜、一年四季的影響，因為我們居住在地球，所以天與人的相通合一，是非常自然的現象。」如同之前所述，房舍的風水，其實是與人和自然之間的運行息息相關。而這一切的連結，其實早在古代經文之中就明確記載。「天有象、地有形，上下俱成一體，此謂之化機」江老師說。
對江老師來說，研究風水的入門典籍首選，當推《青囊經》。《青囊經》成書於秦末漢初，是中國歷史上第一本有文字記載的風水經書，確立了中國「風水學」的具體思想和理論。「《青囊經》的珍貴在於，這本經書全文只有400多字，但是博大精深、簡潔明快，只講天地之間的道理，沒有故弄玄虛的地方。讓讀者可以看見風水最原始、最樸素的一面。稱《青囊經》是風水學的基礎，一點也不為過。」江老師除了感到學問的博大精深，個人在有限的時間之中，即使極盡所能，也只能以管窺天之外，另一項最大的體悟，恐怕就是人類的渺小。「地球在廣大無垠的宇宙中，不過是⼀粒塵，那我們是不是更渺小？」江老師感慨道。
「我鑽研風水三十年，也看了不少生死之事。不管是誰多麼偉大，這個世間終將忘記你的存在。我們人生大部分的煩惱，都是來自於對未來不確定的恐慌或擔憂，如果站在祖先和親人的墳上，就會明白知道，自己從何⽽來，又將從何而去。」江老師認為，父母在，人生尚有來處，父母去，人生只剩歸途。明白了這些，就更應該把握時間，透過先聖先賢的留下來的風水方法，去探求在這個人生空間中，我們需要怎樣來學習？讓自己在這趟人生的旅程中，快快樂樂、痛快地、有趣地生活下去，不枉此生。
透過理解風水，江老師看到了天地之間運行的道理，看到了人在宇宙中的位置，她更期待有機會與更多人分享所學，創建優勝空間，幫助生活或工作在其中的人，心平氣和、愉快友善，更進一步促進健康的身體、順利的事業。