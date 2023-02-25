《清明上河圖：宋朝的一天》：畫中所描繪的，確實就是宋朝市井百姓的真實生活嗎？
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打開《清明上河圖》卷軸，從右讀到左，從郊外走到市區，中國最會聊畫的說書人田玉彬，帶你從36個視角，分區圖解全畫要點。畫中的器物服飾、民情風俗、創作背景、畫家故事、題跋流傳，及宋代以來，上百卷摹倣本之間的差異，一次說清楚。
文：田玉彬
- 為什麼有好幾幅《清明上河圖》？ 和張擇端的《清明上河圖》卻很不一樣？
答：《清明上河圖》是中國畫史上寫實風俗畫的超級傑作，受其影響，後世出現了很多臨仿本（注）。但這些仿本並不完全忠於原作，有的甚至改頭換面，與張擇端的原作差別很大。
接下來，就以明末仇英款的仿本（簡稱「明本」）和清代乾隆初年陳枚等五位宮廷畫家合作的仿本（簡稱「清本」）與張擇端的原作（簡稱「宋本」）來對照一番。
概括來說，宋本與明本、清本有三大不同：第一，基調不同。宋本的開頭是一支馱炭驢隊，行走在晨霧濔漫的林間小路上，給人荒寒、寂靜的意象。隨後出現的「驚馬」場面，則開啟了全卷的緊張基調。明本、清本開頭都是悠閒的牧牛，明本中的牧童還吹著笛子，一派田園牧歌景象。緊隨其後的畫面，明本、清本都是看戲和迎親場面，為全卷奠定了和諧、熱鬧、吉慶的基調。
第二，視角不同。宋本是士人視角，畫家很在乎人物的內心與個性， 即使一個很小的小孩也能喚起觀者的情感，即使一個背影也能讓人產生某種情緒。明本是世俗視角，以商人之眼捕捉世俗趣味，是為那些追逐富貴、喜歡熱鬧的買主投其所好。清本是帝王視角，因為就是畫給剛登基的乾隆皇帝看的，要的就是吉祥和王氣。
第三，主旨不同。細讀宋本，不難感受到張擇端那份有擔當、有情懷的「士心」，而明本是投合世俗趣味，清本是迎合皇帝的需要。
（注）臨、摹、仿的區別在哪裡？所謂「臨」，是指將原畫放在旁邊，一邊看，一邊照著原作畫出來。所謂「摹」，是把半透明的紙放在原畫上，在這層紙上把原畫一筆一筆勾勒出來。臨和摹都追求與原作相像，愈像愈好。如果將自己臨摹的仿製品署上原作者的名號冒充真品，就叫「贗品」。 「仿」的重點不在於形似，而在於筆法、風格的模仿。因此，乍看之下，有些仿作和原作差別很大，但仍然與原作有著承傳關係。
（圖說）
上圖是明本中的虹橋，下圖是清本中的虹橋，二者都是石橋，比宋本中的木橋堅固多了。從船與橋的比例來說，明本中的橋很是不小，但是看上去卻並不大，有一種世俗親切感；清本中的橋給人感覺非常雄偉壯大，氣勢如虹。再看船與橋有沒有矛盾——完全沒有：明本中的橋洞大極了，船隻通過橋洞綽綽有餘；清本中的船很大，但桅杆早就放下來，順利通過是一點問題都沒有。但詭異的是，清本橋頂上竟然有兩個人莫名其妙地站在護欄外，大概清院畫家是想模仿宋本中扔繩子的人，卻不倫不類。
明本和清本中牧牛與看戲場景。
明本和清本的開頭視野開闊，山勢平緩，流水安靜，田畦整齊，枝葉茂密，牧牛安逸，就像不食人間煙火的仙境一般，與宋本一開始就關注民生之必需——燃料，迥然不同。
明本和清本開頭都有迎親隊伍，並不是說中國古代清明節是結婚吉日。「迎親」對於《清明上河圖》來說，只是一種吉祥符號，用來沖淡「清明」可能使人產生的負面情緒，而把人們對畫題的理解導向「天下太平、政治清明」。看戲也是太平盛世的符號之一，人們衣食無憂，才有看戲的閒情。
看戲的人，有的爬上樹，有的踩著凳子，有的把桶子倒扣踩著桶底，有的站在船篷上，還有女子爬上自家房頂……雖說無甚深意，卻個個是小樂趣。也有人在打架（或許是為了爭位置），但是畫打架並不是說治安有問題，只是搏觀者一樂罷了。實際上，明本和清本都十分注重描繪城防安全，因為城防安全才是讓富人和皇帝安心的重點所在，至於那些底層人的小打小鬧，徒增笑料，無關乎富貴者之痛癢。
宋本中沒有城防，明清本中卻頗為強調。明本中，一進城門就是城防守備所，標牌上寫著「左進右出」、「盤詰奸細」、「固守城池」。地上有刀槍架和炮彈，牆上靠著盾牌和狼筅（抗倭名將戚繼光發明的武器），有士兵持槍站崗。城門邊的水門也有兩個士兵把守。清本中，城門下也是城防機構，兩個牌子寫的也是「盤詰奸細」、「固守城池」。將明、清本與宋本比照，可知宋本無城防絕對非同小可！
- 《清明上河圖》畫中所描繪的，確實就是宋朝市井百姓的真實生活？
答：《清明上河圖》是對北宋末年汴京市井空間及人物活動描述非常細緻、非常生動、非常精妙的偉大畫卷，絕對是表現當時市井民生的代表作。但宋人的真實生活是不是這樣？應該說，《清明上河圖》部分地表現了宋人某一時期的真實社會生活；一方面，文學性表現了宋人在市井公共空間的真實生活，另一方面，卻沒有登堂入室，沒有工筆細繪，因而缺少對宋人私生活的特寫。
表現宋朝（不限於北宋）民生的畫作，除了《清明上河圖》這般超重量級長卷之外，還有其他一些「小畫」也很值得看，也都是宋人真實生活的一部分。比如，五代宋初佚名《閘口盤車圖》、北宋王居正《紡車圖》、宋代佚名《人物冊》、南宋李唐《炙艾圖》、南宋樓璹《耕織圖》（元代程棨摹本）、南宋梁楷《蠶織圖》、南宋李嵩《貨郎圖》、南宋佚名《盤車圖》、南宋佚名《水村樓閣圖》等。
此外，除了卷軸畫，壁畫也很值得看，比如山西高平開化寺的北宋時期壁畫。總之，這些「小畫」就像每一個時代的碎片，看得愈多，時代的「拼圖」就愈豐富愈完整，對於市井民生的理解會更真切。
（圖說）
小圖均出自南宋・梁楷《蠶織圖》卷（美國克利夫蘭藝術博物館藏）
書籍介紹
本文摘錄自《清明上河圖：宋朝的一天》，商周出版
作者：田玉彬
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