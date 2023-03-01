《練習不想要》：不要從眾，不要追隨大多數，群體智商一般會低一些

文：盧熠翎

內在不再受外界的是非、價值觀操控

觀點在外界，注意力也在外界，外人看了你一眼，你立刻腦補了一萬種他對你的不同看法。我們在頭腦裡編織大量的故事，都是源於我們希望獲得別人的認同，我們覺得別人的觀點對我們來說很重要。這看上去沒什麼不對，傳統價值觀也是這麼宣導的，但我們去尋找別人的認同時，會非常辛苦：

第一，帶來大量的內在消耗，自我否定。

第二，頭腦裡產生大量對對方語言觀點的揣測，造成混亂疲累。

第三，傾向於去討好別人，缺乏自己的立場，無論別人說什麼，自己都唯唯諾諾。

第四，會退縮，不敢行動，害怕失敗。

這些都是外界對我們的影響和牽制，使我們失去自己的力量。

極簡清理就是要把外界對我們的影響和牽制一點一點地清理掉。

物品的斷捨離是讓我們減少物欲，不因為外物的多少、得失而感覺到焦慮、痛苦、不安。

外在的物品清理了，外在的觀點、外人對我們的看法，也要做清理，讓外在的一切都不再影響我們的內在。

我們的內在不再受外界的是非、價值觀操控，這才是真正的極簡清理。

我們對他人認同的渴求由來已久，是在人類從個體向集體的生存模式轉變的過程中形成的，我們的大腦讓我們追求安全、認同、接納，害怕被群體孤立、排斥。

在人類進化的過程中，逐漸有了村落、部落、氏族，我們知道了個體的力量很微小，只有團結才可以讓自己生存下來。因此當我們被集體排斥的時候，被一些主流權威否定的時候，本能讓我們意識到不安全，尤其是在幼年的時候，會建立更深層的被孤立、被排斥的不安全感。

這是與生俱來的生存本能，它根植在人類的意識裡。如果後期的教育也宣導合群、犧牲個體、尊重權威，我們就更容易被別人的認同牽引。

當你被別人的認同牽引的時候，會有以下六種表現

第一，特別在意別人對你的評價和看法

很擔心別人會否定你、取笑你，因為那讓你感覺羞恥；說話做事的時候，會留意自己給別人留下怎樣的印象，在頭腦裡不停揣測別人會如何反應，自己的言行是否太傻、該如何補救等等；想討好他人，獲得正面的讚揚；容易因為他人的否定而放棄自己的立場，去迎合對方，對別人說的事情一味贊同，甚至根本不考慮其觀點到底對不對。

為什麼有人的口頭禪是「對對對」？因為他下意識地想要獲得別人的認同，很害怕自己的觀點和別人的不一樣，甚至相反。這樣的人甚至覺得對方應該看見自己的表現，應該認同自己，因為自己已經夠迎合、討好對方了，如果沒有得到認同和讚許，他還會生氣、不滿。

第二，沒有辦法拒絕別人

因為你需要別人的認同、肯定、關愛，你不能讓自己承擔糟糕的感覺、被拒絕的感覺，你不想讓別人失望，很難把拒絕說出口，所以你會很累。

自己只有五千元，還能借出去一萬的，就是這種人。別人一開口，彷彿自己就必須接受。這種人的自我界限是不清晰的，甚至是沒有自我的，別人對他有要求，就好像應該是他自己的事情一樣，接受就變成他的責任和義務。

第三，想要儘可能地表現好，想證明給別人看

想把所有光鮮、了不起的細節都表達出來，想獲得讚許、驚訝、認同。

這個時候，你的注意力不在自己的內心，而是在外在。你的內心期待一個畫面，就是別人很開心，願意接納你、表揚你。如果別人沒有這種反應，你就會不悅。當看不見驅動你的動力的時候，你追求的目標就有可能產生偏差。

芊芊結婚沒多久，就遭遇無性婚姻和家庭暴力，夫妻兩人互相傷害，惡性循環，加上和公婆一起住，公婆也經常對她冷言冷語。不久，芊芊就產生了非常大的創傷感，經常暴怒，狂砸東西，不受控制地悲傷哭泣、失眠，整天陷在憤怒和怨恨的情緒裡無法自拔，嚴重影響了正常的生活和工作。她很想離婚，但又怕傷害父母，害怕別人的眼光。因為她的原生家庭很幸福，她從小在人見人羨的優渥家境中成長，怕暴露自己的婚姻狀況被他人嘲笑。

芊芊這個情況非常典型，她就是注意力完全在外，自己的婚姻狀況如此惡劣，不思考如何快刀斬亂麻地解決問題，反而想著那些不相干、不重要的外人會怎麼看她，自己不如以往光鮮會不會遭人恥笑。

這其實是一個一目了然的問題，更新一下思維，馬上就可以結束在惡劣婚姻關係裡面掙扎的狀態。因為生活是自己的，我們不是活給別人看的。

有可能你真正想要的是簡單快樂的生活，但是你在乎別人看你的眼光，把生活過得複雜、不堪。有可能你本來並不熱衷於名車、名錶、名牌包，但是你總覺得沒有這些東西就沒有面子，擔心別人嘲笑你連奢侈品都沒有，所以也都配置上。

還有一種人很想證明別人錯了，透過否定別人給自己帶來快感，實則想要證明自己最優秀，這種人實際上也是陷在對別人認同的渴望裡。

瑟多納釋放法（Sedona Method）認為，人有三個最強烈的核心欲望——想要安全、想要控制、想要被認同，所以被認同的動力的確是很大的。

第四，從眾以獲得安全感，不願意和大家不一樣

別人到了一定年齡結婚，我也到了一定年齡就結婚；別人生幾個孩子，我就生幾個孩子；別人都在買房子，我也買房子；別人看這部電影，我也看這一部；別人去馬爾地夫度假，我也去馬爾地夫；別人有的，我也要有。不願與眾不同，沒有自己的主見，聽不見自己內心的聲音，只知道追隨別人。

第五，害怕出錯、被指責，害怕承擔責任，不願自己做決定，把控制權讓渡出去

做決定容易犯錯，拍板定案的話會承擔風險，所以開會的時候、討論的時候、遇到風險的時候，這些內在沒有力量的人會鴉雀無聲，不願意去表達意見。

第六，特別想要去控制、干涉別人的觀點和看法，特別想要去幫助和拯救別人

總覺得別人是有問題的：你怎麼年紀這麼大還不結婚呢？你怎麼不生孩子呢？你怎麼不想生第二胎呢？你怎麼能夠從這麼好的工作辭職呢？覺得別人不應該有這樣的表現和態度，不應該有這樣的反應和行為，其實也是一種沒有劃清自己和別人的界線的行為。