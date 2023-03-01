《練習不想要》：不要從眾，不要追隨大多數，群體智商一般會低一些
我們想讓你知道的是
為什麼有人的口頭禪是「對對對」？因為他下意識地想要獲得別人的認同，很害怕自己的觀點和別人的不一樣，甚至相反。這樣的人甚至覺得對方應該看見自己的表現，應該認同自己，因為自己已經夠迎合、討好對方了，如果沒有得到認同和讚許，他還會生氣、不滿。
文：盧熠翎
內在不再受外界的是非、價值觀操控
觀點在外界，注意力也在外界，外人看了你一眼，你立刻腦補了一萬種他對你的不同看法。我們在頭腦裡編織大量的故事，都是源於我們希望獲得別人的認同，我們覺得別人的觀點對我們來說很重要。這看上去沒什麼不對，傳統價值觀也是這麼宣導的，但我們去尋找別人的認同時，會非常辛苦：
第一，帶來大量的內在消耗，自我否定。
第二，頭腦裡產生大量對對方語言觀點的揣測，造成混亂疲累。
第三，傾向於去討好別人，缺乏自己的立場，無論別人說什麼，自己都唯唯諾諾。
第四，會退縮，不敢行動，害怕失敗。
這些都是外界對我們的影響和牽制，使我們失去自己的力量。
極簡清理就是要把外界對我們的影響和牽制一點一點地清理掉。
物品的斷捨離是讓我們減少物欲，不因為外物的多少、得失而感覺到焦慮、痛苦、不安。
外在的物品清理了，外在的觀點、外人對我們的看法，也要做清理，讓外在的一切都不再影響我們的內在。
我們的內在不再受外界的是非、價值觀操控，這才是真正的極簡清理。
我們對他人認同的渴求由來已久，是在人類從個體向集體的生存模式轉變的過程中形成的，我們的大腦讓我們追求安全、認同、接納，害怕被群體孤立、排斥。
在人類進化的過程中，逐漸有了村落、部落、氏族，我們知道了個體的力量很微小，只有團結才可以讓自己生存下來。因此當我們被集體排斥的時候，被一些主流權威否定的時候，本能讓我們意識到不安全，尤其是在幼年的時候，會建立更深層的被孤立、被排斥的不安全感。
這是與生俱來的生存本能，它根植在人類的意識裡。如果後期的教育也宣導合群、犧牲個體、尊重權威，我們就更容易被別人的認同牽引。
當你被別人的認同牽引的時候，會有以下六種表現
- 第一，特別在意別人對你的評價和看法
很擔心別人會否定你、取笑你，因為那讓你感覺羞恥；說話做事的時候，會留意自己給別人留下怎樣的印象，在頭腦裡不停揣測別人會如何反應，自己的言行是否太傻、該如何補救等等；想討好他人，獲得正面的讚揚；容易因為他人的否定而放棄自己的立場，去迎合對方，對別人說的事情一味贊同，甚至根本不考慮其觀點到底對不對。
為什麼有人的口頭禪是「對對對」？因為他下意識地想要獲得別人的認同，很害怕自己的觀點和別人的不一樣，甚至相反。這樣的人甚至覺得對方應該看見自己的表現，應該認同自己，因為自己已經夠迎合、討好對方了，如果沒有得到認同和讚許，他還會生氣、不滿。
- 第二，沒有辦法拒絕別人
因為你需要別人的認同、肯定、關愛，你不能讓自己承擔糟糕的感覺、被拒絕的感覺，你不想讓別人失望，很難把拒絕說出口，所以你會很累。
自己只有五千元，還能借出去一萬的，就是這種人。別人一開口，彷彿自己就必須接受。這種人的自我界限是不清晰的，甚至是沒有自我的，別人對他有要求，就好像應該是他自己的事情一樣，接受就變成他的責任和義務。
- 第三，想要儘可能地表現好，想證明給別人看
想把所有光鮮、了不起的細節都表達出來，想獲得讚許、驚訝、認同。
這個時候，你的注意力不在自己的內心，而是在外在。你的內心期待一個畫面，就是別人很開心，願意接納你、表揚你。如果別人沒有這種反應，你就會不悅。當看不見驅動你的動力的時候，你追求的目標就有可能產生偏差。
芊芊結婚沒多久，就遭遇無性婚姻和家庭暴力，夫妻兩人互相傷害，惡性循環，加上和公婆一起住，公婆也經常對她冷言冷語。不久，芊芊就產生了非常大的創傷感，經常暴怒，狂砸東西，不受控制地悲傷哭泣、失眠，整天陷在憤怒和怨恨的情緒裡無法自拔，嚴重影響了正常的生活和工作。她很想離婚，但又怕傷害父母，害怕別人的眼光。因為她的原生家庭很幸福，她從小在人見人羨的優渥家境中成長，怕暴露自己的婚姻狀況被他人嘲笑。
芊芊這個情況非常典型，她就是注意力完全在外，自己的婚姻狀況如此惡劣，不思考如何快刀斬亂麻地解決問題，反而想著那些不相干、不重要的外人會怎麼看她，自己不如以往光鮮會不會遭人恥笑。
這其實是一個一目了然的問題，更新一下思維，馬上就可以結束在惡劣婚姻關係裡面掙扎的狀態。因為生活是自己的，我們不是活給別人看的。
有可能你真正想要的是簡單快樂的生活，但是你在乎別人看你的眼光，把生活過得複雜、不堪。有可能你本來並不熱衷於名車、名錶、名牌包，但是你總覺得沒有這些東西就沒有面子，擔心別人嘲笑你連奢侈品都沒有，所以也都配置上。
還有一種人很想證明別人錯了，透過否定別人給自己帶來快感，實則想要證明自己最優秀，這種人實際上也是陷在對別人認同的渴望裡。
瑟多納釋放法（Sedona Method）認為，人有三個最強烈的核心欲望——想要安全、想要控制、想要被認同，所以被認同的動力的確是很大的。
- 第四，從眾以獲得安全感，不願意和大家不一樣
別人到了一定年齡結婚，我也到了一定年齡就結婚；別人生幾個孩子，我就生幾個孩子；別人都在買房子，我也買房子；別人看這部電影，我也看這一部；別人去馬爾地夫度假，我也去馬爾地夫；別人有的，我也要有。不願與眾不同，沒有自己的主見，聽不見自己內心的聲音，只知道追隨別人。
- 第五，害怕出錯、被指責，害怕承擔責任，不願自己做決定，把控制權讓渡出去
做決定容易犯錯，拍板定案的話會承擔風險，所以開會的時候、討論的時候、遇到風險的時候，這些內在沒有力量的人會鴉雀無聲，不願意去表達意見。
- 第六，特別想要去控制、干涉別人的觀點和看法，特別想要去幫助和拯救別人
總覺得別人是有問題的：你怎麼年紀這麼大還不結婚呢？你怎麼不生孩子呢？你怎麼不想生第二胎呢？你怎麼能夠從這麼好的工作辭職呢？覺得別人不應該有這樣的表現和態度，不應該有這樣的反應和行為，其實也是一種沒有劃清自己和別人的界線的行為。
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跟著全家友善食光，響應環保也照顧荷包！
我們想讓你知道的是
全家便利商店，自1988年從日本來台深耕至今，在版圖小巧的台灣開拓龐大的市場需求，除了全家一直以來不斷為商品推陳出新、呼應消費者需求。2023年起提出「便利永續，你也+1」的ESG概念，邀請消費者從日常中一同透過日常有意識的選擇，讓永續行動可以簡單又便利！在節能、商品、店舖、物流、總部營運等各面向，提供消費者更多元響應永續生活的選擇，回饋社會的行動皆成績斐然。
身為資深便利商店族，你一定對這樣的畫面不陌生：下班後走進全家便利商店，正思索著今日晚餐要吃什麼，此時發現喜歡的便當，還有一直想嘗試的新口味麵包，剛好被貼上了「友善食光」七折優惠貼紙，雖然不曉得打折的原因，但會覺得今天真幸運！
以科技輔助，降低剩食浪費
其實這項友善食光的優惠，是全家便利商店自2019年，為解決超商剩食問題所提出的服務，參考了日本超商針對即期品做的促銷方式，結合數位技術——「時控條碼」與「時間定價」機制。店員在刷條碼時，系統可以自動讀取商品的效期，並設定鮮食商品到期的前七小時給予折扣，也就是傍晚五點後，當日到期的商品，會直接以七折優惠的方式售出，不但能吸引消費者主動購買即期商品，也同時降低商品的廢棄量。
由於這樣的機制既能減少食物浪費，又能替消費者省荷包，推出之後，立刻大受好評。隨著市場的需求擴大，以及科技系統的進步，2021年全家更在APP推出了「友善食光地圖」，想要購買特定商品的民眾，只要拿起手機，就能查詢各家分店的友善食光商品與數量，也可以依常去的店家名稱，或是喜歡的品項來搜尋分店庫存。不過超商人潮與商品的流動性大，每次更新不一定即時，數量雖可作為參考，但最終還需以店家的現場狀況為準。
2022年友善食光服務，更擴展到「AI鮮食訂購系統」，從食品銷售的上、中、下游多方單位著手，利用過去商品在各店的銷售、庫存、廢棄量等數據，以及其他可能會影響銷售的因素，如氣溫、店鋪人流數等納入AI計算，預測鮮食的需求量，提供給負責進貨的店長作為參考。這不但大大減少訂購的作業時間，也讓每家分店在下單進貨時，能更加精準，減少進貨可能產生的浪費，以及賣不完造成的廢棄。
- 查詢友善食光地圖：https://bit.ly/3CViuLc
友善環境也落實社會責任
在全家的大力推廣下，友善食光服務已使每月平均減少的剩食達到370公噸，若依官方公告的一噸廢棄物所產生的碳排量來換算，相當於每月為地球減少了120公噸碳排量。這樣以科技結合零售產業，達到友善環境的服務，也讓全家在2022年，陸續獲得《數位時代》創新商務的最佳產品創新獎、第18屆《遠見雜誌》企業社會責任獎，以及《哈佛商業評論》數位轉型獎、ESG特別獎與卓越營運轉型獎。
其中值得一提的是，全家便利商店為《遠見雜誌》歷屆企業社會責任獎中，首次獲獎的零售通路品牌，評審團表示，全家以活用科技，設計出減少浪費食物的方式，除了能降低超商剩食問題，更能帶動其他業者投入，促進產業變革，相當具有長期發展的潛力。
從簡單的日常消費支持環保
為了吸引更多人參與，全家推出「作伙呷友善，全家齊種樹」活動，在活動期間，只要是全家會員，每購買一項友善食光商品，就可以獲得積分，當全台會員共同累積滿200萬積分，全家與基金會就會種下1000棵樹。想為環保盡一份力的人們，除了可以透過購買友善食光商品，來減少食物廢棄、降低碳排放之外，也能以日常消費來響應植樹活動。
去年首次的植樹活動，因為大家的踴躍參與，目標積分很快就達標，而全家也已在基隆潮境公園，種下了1000株樹苗。第二次的種樹活動，則是選擇在宜蘭「壯圍沙丘生態園區」附近沙丘進行，此區由於臨海、植被不足，常有大量風吹砂、海水倒灌的問題，因此希望能透過種植海岸林，達到攔截飛沙、防止淹水，以及防風的功能。
第三波的友善食光種樹活動，目前仍持續進行中，同樣是只要在活動期間內，購買任一份友善食光商品，就可以獲得一積分，當全體會員集滿1700萬積分，全家便利商店即會再繼續種植1000棵樹，將這份愛護地球的善意，持續傳遞下去。
下次要買東西之前，不妨先打開全家App點選「友善食光」，看看鄰近的店家，有沒有喜歡的友善食光商品，讓你在填飽肚子之餘，也能順手支持環保。
- 一起挺友善集章趣：https://bit.ly/3F8sqBA
- 集章時間：111/10/19 - 112/3/21