2023/02/10,
中東

土耳其強震引爆建築法規問題，外媒指出：多數建築偷工減料、元凶竟是土國政府

土耳其強震引爆建築法規問題，外媒指出：多數建築偷工減料、元凶竟是土國政府
土耳其和敘利亞發生地震，許多建築物紛紛倒塌成為廢墟。Photo Credit: GettyImages

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土耳其6日發生致命強震，本次地震間接引起民眾質疑土耳其建築物的安全問題，《時代雜誌》報導指出，土國多數建築不符法規且偷工減料，而《BBC》也提到，土國政府祭出的「建築特赦」，反而成為落實建築法規的阻礙。

2月6日，土耳其靠近敘利亞邊境地區發生芮氏規模7.8的強震，地表沿著約100多公里的斷層斷裂，附近多數房屋相繼倒塌，隨後也分別出現6.7與7.5的餘震，預計超過5600多座建築物倒塌，死亡人數超過2萬1000人。

由於土耳其本身位於安納托利亞板塊、阿拉伯板塊以及歐亞板塊的交接處，是地震的活躍帶，加上當時適逢凌晨，大家都已入睡，因此導致許多人反應不及而喪生。不過有外媒報導，本次強震震垮土耳其多座建築物，主因是建商缺乏抗震意識，建築物也普遍存在偷工減料的問題。

土耳其強震引建築法規問題，專家表示：多數建築偷工減料

（中央社）《時代雜誌》（TIME）報導，土、敘強震在土耳其震垮5600多棟建築物，凸顯土耳其防震建築相關法令形同虛設，普遍偷工減料。工程師預估，土國僅1/10建築物符合抗震法規。

報導中指出，土耳其坐落在數個板塊交界之處，且正好位於東安納托利亞（East Anatolian）及北安納托利亞（North Anatolian）兩大斷層帶上，地震早已成為當地人生活的一部分。

土耳其南部與敘利亞接壤地區6日先後發生規模7.8及7.5強震，在兩國已造成超過2.1萬人喪生，另有數以千計人受傷；據土耳其災害與應變管理署（AFAD）統計，土耳其東南部已有超過5600棟建築物倒塌。

這波強震只是土耳其近年遭遇一連串強震襲擊的最新一次。1999年伊茲米特（Izmit）發生規模7.6強震，造成超過1.7萬人罹難，10年後土耳其政府成立災害與應變管理署以因應自然災害，並承諾訂定新的建築標準，以及推動計畫加強現有建築物結構。

去（2022）年底土耳其西北部杜茲（Duzce）發生規模5.9地震，當時土耳其工程師和建築師協會聯合會（Union of Engineers and Architects）發布聲明，宣告土耳其抗震計畫失敗。

「必須以正確與積極的方式落實設計、施工和檢查，才能確保建築物抗震安全性」，但現場監工「仍然只是紙上作業程序」。

此外，土耳其建築物普遍偷工減料也是一大問題。

即將抵達土耳其提供人道援助的宮本國際（Miyamoto International）結構工程師宮本（H. Kit Miyamoto）表示，土耳其1997年通過一項法規，明定建築物必須以延性混凝土建造，可以讓建築物在遭遇地震時更具韌性，但估計土耳其只有1／10建築物符合標準，而老舊建築物大多一住再住，並未拆除重建以符合新標準。

即便如此，工程師仍然可以透過加固來改造老舊建築，這比起從頭開始蓋房更具成本效益。但曾與世界銀行（World Bank）合作改造土耳其學校的宮本說，很難要求私有建築這樣做。

土耳其結構工程師圖尊（Cüneyt Tüzün）說，建築業是政府一大金流來源，以致政府對建築工地內不遵守法規的現象視而不見。

建築物不符法規，幕後兇手竟是政府的「建築特赦」

《BBC》報導也指出，有棟公寓在2019年完工，照理來說應符合2018年更新的建築物法規標準—該標準要求地震多發地區的結構應使用鋼筋加固的優質混凝土，此外柱、樑的分布必須有效吸收地震能量—但該建築卻在這次強震中完全倒塌。

雖然目前《BBC》仍無法核實該建築是否符合法規，但倫敦大學應急規劃和管理專家亞歷山大教授（Prof David Alexander）表示，這次震度雖猛烈，但不足以使建造良好的建築物倒塌，「多數地區震動程度遠低於最大值，但土耳其卻有數以千計建築物倒塌，由此可知幾乎所有建築物都不符合建築法規。」

報導中也提到，土耳其政府提供的「建築特赦」是導致實務上面臨困難的主因，建築特赦能讓未獲得安全證書建造的建築物，有效免除法律責任，而這樣的建築特赦似乎常見於土耳其社會中，強震來臨的前幾天，土耳其議會才正打算特赦近期的建築工程。

此外，在2020年土耳其西部省份伊茲米特（İzmir）發生致命強震後，《BBC》土耳其語報導也發現，伊茲米特竟有高達67萬2000座建築物受益於最近的建築大赦。

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責任編輯：羅子恆
核稿編輯：楊士範


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