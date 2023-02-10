土敘地震破萬死，世界展望會首日即進駐敘利亞， 救援現況曝光

世界展望會敘利亞團隊表示，在2月6日的土敘大地震後，成千上萬的人民瞬間就失去家園，流連街頭。劫後餘生的災民們目前最需要的就是維生必須物品的補給，食、衣、住等物資品迅速進入現場是首要任務。世界展望會敘利亞團隊在大地震發生前就已部署在敘利亞西北部，根據聯合國統計數字指出，目前該地區有高達460萬的地震災民與難民，超過90%的人口仰賴人道援助維生，世界展望會敘利亞團隊如火如荼開展救援工作的同時，也不斷呼籲國際可以透過現金資助的方式，讓敘利亞能獲得必要的庇護所、保暖設施與其他維生物資。

早在地震發生前，敘利亞西北部地區就是全世界最脆弱的幾個區域之一，這裡飽受戰爭威脅、聚集400餘萬的難民，大多數是容易遭受剝削的婦孺，在2022年9月時甚至爆發霍亂，嚴重威脅敘利亞難民生存。去年世界展望會敘利亞團隊與當地社區合作，推動「水資源計畫」，對疫區進行供水站修復、污水排放管理等硬體上的修補措施，社工們走入社區推廣衛教資訊與發放防疫物資，提升在地居民的防疫韌力，在持續倡導與協助中，控制疫情的蔓延速度。

世界展望會除了提升在地的衛生環境，更為了難民的生存保障而努力。薩納德（Sanad）的家人是成千上萬個在冬天受苦的家庭之一；他們的帳棚很小，甚至沒有合適的衣服來保暖，更缺乏取暖方法。薩納德無法為他的孩子們提供冬天需要的東西和保暖的衣服。2020 年，世界展望會敘利亞團隊向薩納德以及 436 個家庭分發了冬季裝備（帳棚與禦寒衣物）。「我們收到的救濟籃不能確保我們度過冬天所需的一切，但它絕對有幫助。」薩納德的妻子說。

台灣世界展望會對此表示，敘利亞西北地區部分由於長年的人道危機，加上資源多數仰賴國際援助，這次的地震衝擊對該地區是雪上加霜。目前當地在白盔隊（Syria Civil Defence、簡稱SCD）的搶救下，多數仍是以人力或輕型器具進行救援工作，同時也需要更多的國際資源從土耳其端透過「巴卜-哈瓦過境點 (Bab al-Hawa Crossing )」進入，最新的好消息是，雖然該路徑因地震初期受損關閉，但聯合國 2/8宣布該通道經搶修已可通行，所以接下來就是確保救援物資能運到災區，只要物資能平安抵達，世界展望會就能藉著在地經營十數年的經驗，與地區組織合作，讓救援物資以最快的速度發送到有需求的難民手上。

台灣世界展望會李紹齡會長指出，世界展望會作為一個INGO（國際非政府組織），長年以來深入最脆弱的地區進行援助，搶救最脆弱的孩子們。敘利亞西北部的人道主義需求原本就已非常嚴重，而這次毀滅性的地震給當地的創傷加劇了痛苦。衛生設施本來就裝備簡陋，無法滿足需求，但現在許多設施已被摧毀。在零度下的溫度，許多家庭在沒有家園、無法獲得食物的情況下努力生存。李紹齡會長表示：「邀請國人優先考慮這些已經經歷了這麼多痛苦的敘利亞災民，響應台灣世界展望會土耳其及敘利亞震災救援計畫。捐款通路包括台灣世界展望會官網，momo「樂公益」「搶救土耳其及敘利亞震災兒童」線上捐款，街口/蝦皮/Linepay等網路捐款平台，7-ELEVEN把愛找回來公益募款，手機開啟OPEN POINT APP即時捐款，或至全台逾6600間門市使用ibon機台捐款。你的愛心，將成為敘利亞難民與孩子們度過艱難的力量，我們也願意承諾，將會運用深厚的在地救援經驗，讓飽受生存威脅的災民迅速獲得救援與補給。」



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