2023/02/11,
國際

【國際新聞圖輯】拜登國情咨文演說被倒讚嗆「騙子」，雪梨地標更名慶祝世界同志遊行

【國際新聞圖輯】拜登國情咨文演說被倒讚嗆「騙子」，雪梨地標更名慶祝世界同志遊行
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我們想讓你知道的是

過去一週，除了土耳其地震，國際上還有發生許多不同的大小事，美國總統拜登發表國情咨文被嗆聲，澳洲雪梨的維多利亞女王大廈「暫時」更名，究竟是為什麼呢？用這些精采的新聞照片，一次掌握國際大小事。

過去這一週，土耳其的新聞可以說是佔據了主要版面，雖然土耳其離我們很遠，但台灣依然派出了搜救隊協助救援，隨著時間一分一秒流逝，希望能傳來更多奇蹟的好消息。讓我們一起祝福土耳其，度過難關。

此外，國際上還有發生許多不同的大小事，美國總統拜登（Joe Biden）發表國情咨文被嗆聲，澳洲雪梨的維多利亞女王大廈「暫時」更名，究竟是為什麼呢？用這些精采的新聞照片，一次掌握國際大小事。

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美國總統拜登7日晚間在國會發表國情咨文，談到健保與社會安全時，直接批評共和黨有些人從中作梗，引來當晚最激烈的反應。不僅眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）搖頭否認，在座共和黨議員噓聲四起，其中來自喬治亞州的葛林（Marjorie Taylor Greene）更直接起身大喊「騙子」，比出倒讚手勢。

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法克斯（左）與姬塔（右）｜Photo Credit: GettyImages

為了慶祝即將於2月17日到來的雪梨世界同志遊行，當地著名地標「維多利亞女王大廈」（Queen Victoria Building）特別舉行更名儀式，將五位對澳洲同志社群的重要象徵人物姓名，寫在大廈的招牌上。揭幕儀式還特別請來名字有被寫上的原住民變裝皇后法克斯（Felicia Foxx），以及在實境節目《RuPaul's Drag Race Down Under》獲勝的變裝皇后姬塔（Kita Mean）一起出席。

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2月8日，在土耳其大地震發生後52個小時，救難隊員在哈塔伊省（Hatay）的廢墟中，救出這名8歲小男孩伊吉特（Yigit Cakmak），與在廢墟旁等待的母親團聚。截至台灣時間2月10日，已至少有2萬2000人在這場災難中喪生。

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中國正在黑龍江省舉行一年一度的「哈爾濱國際冰雪節」，與日本札幌雪祭等並稱世界四大冰雪節，邀請中國與國際冰雕家前去製作，創作主題涵蓋各領域。例如以中國連續劇《鄉村愛情》為創作素材，把劇中的四位男性角色做成冰雕，從左至右分別是劉能、劉小光、謝廣坤、宋曉峰（劇中名）。

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秘魯作家、諾貝爾文學獎得主尤薩（Mario Vargas Llosa）進入法國榮譽地位極高的「法蘭西學術院」（Académie Française），成為該院第18號席位的院士。學術院由40位院士組成，每位都擁有一個專屬的座位號碼。尤薩在2021年當選，今（2023）年2月9日才正式加入，成為法蘭西學術院1635年成立至今，第一位未曾以法語出版過著作的院士。

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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航


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