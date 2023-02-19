音樂術語大補帖（下）：Rit.、Rall.以及Riten.這三個和「慢」有關的術語有何不同？
我們想讓你知道的是
希望本文可以給大家一些對於音樂術語新的看法，同時也希望大家在嘗試忠實解讀樂譜的同時，不要被樂譜所侷限住，因為很有可能作曲家想要的聲音，並沒有被忠實反映在樂譜上面，抑或是被作曲家自己曲解了自己留下的那些記號。
文：米特薩克斯風重奏團
在上篇文章中，我們以速度術語為主，說明了術語基本的書寫原則，並且解釋了一些常被誤解的術語，本文則接續上篇，繼續說明一些常見的術語、以及其正確的解讀方式，希望作曲家與演奏家們能夠藉由這兩篇文章，獲得更多表達及詮釋樂念的心法。
你知道pp與ff的字尾「issimo」是什麼意思嗎？
大家都知道基本的力度術語分成pp、p、mp、mf、f、ff，而讀法分別為pianissimo、piano、mezzo-piano、mezzo-forte、forte、fortissimo，而pp與ff的字尾都是issimo，在義大利文中，一個形容詞字尾去掉母音改為issimo的意思是「極為⋯⋯的」，所以pianissimo （pp）及 fortissimo（ff）則分別為大家熟知的「極弱」及「極強」。
同樣的道理，也可以應用在其它術語上，例如在速度術語上從Presto變成Prestissimo，如：貝多芬第一號鋼琴奏鳴曲第四樂章Prestissimo（最急板）；在表情術語上Legato變成Legatissimo、 Staccato 變成 Staccatissimo⋯⋯等等。
順道一提，fff在義大利文當中的正確讀法，應該會是Fortissimissimo而不是台灣常用的Fortississimo喔，ppp亦然。
ino、etto又是什麼？
在前段提到字尾變為issimo是「極為⋯⋯的」的意思，另外常見的，在程度上面的變化用法還有「ino」和「etto」兩種，加在形容詞後即變為「沒有那麼⋯⋯的」，在程度上是減弱、變小的意思。
常見於速度術語中，例如Allegro（開朗的） 變為Allegretto（沒有那麼開朗的），等於從快板「變慢」成稍快板；Largo（寬廣的） 變為Larghetto（沒那麼寬廣的，多了h是為了發音的緣故），是從廣板「變快」成小廣板；比較容易搞錯的是從Andante（行走的）變為Andantino（沒有那麼行走的），這裡指的是沒有原本走得那麼慢，因為 Andante 被認為是屬於慢的速度，所以是從行板「變快」為小行板。
至於什麼時候要用ino，什麼時候用etto？筆者則不知道，知道的讀者歡迎留言告訴我們。
Più、Meno原來跟數學那麼像
Più和Meno在義大利文中是加與減的意思，在術語比較常見的像是Più mosso及Meno mosso。mosso是「移動，to move」的過去分詞，所以字面上意思是「多移動一些」、「少移動一些」，在音樂上也就是「快一點」、「慢一點」的意思。
而包括作曲家在內，大家比較容易搞錯的則像是Più lento或是Più piano、Meno piano這些術語，這裡的Più比較像是「再⋯⋯一點」，所以直譯會是「再慢一點」以及「再輕一點」，部分人會以為是要演奏pp的意思，但事實上應該是演奏得比原力度再小聲一點即可；Meno則是「少⋯⋯一點」，所以Meno piano指的不是力度上的mp，而是指這邊要稍微演奏得大聲一點點。
三個最容易搞錯的在這邊：Rit. vs Rall. vs Riten.
本篇的最後，筆者想要來討論Rit.、Rall.以及Riten.， 這三個和慢有關的術語。
首先我們來看Rit.及Riten.這兩個縮寫看起來很相似的術語，事實上是兩個不同的意思，Rit.為Ritardando的縮寫，而Riten.是Ritenuto的縮寫。
在第一章中我們提過字尾to指的是文法上的過去分詞，像是英文的ed表示已經完成、也就是音樂裡說的「突」，馬上要改變；而ndo是文法上的現在分詞，也就是英文的ing，表示正在進行，也就是音樂裡的「漸」，逐步地改變。
所以Rit.是漸慢、Riten.則是突慢的意思，以後如果在樂曲裡看到，可別弄錯了。
再來是許多人一直以來的疑問，也就是：Rit.以及Rall.究竟有什麼不同？
但筆者必須先告訴大家，筆者自己也沒有確切的答案，只能從義大利文語感以及多年來演奏的經驗，做出一個自己的判斷與解釋，還請各位讀者理解。
首先，Rit.（Ritardando）及Rall.（Rallentando）都是「漸慢」的意思沒錯，但在語感上有些許不同，Ritardando直譯指的是「變晚」，Rallentando直譯則是「變慢」（可以看到字根裡面有lent）。
筆者在此處的解釋是，Rit.是指下一個音符，比原來應演奏的時間來得晚演奏，所以使得速度逐漸的變慢，而音符只有在Rit.作用的當下變慢，後面的速度是可變動的（可回復或是變成其他速度），且可以是不連續的，比如說Rit.到最後一拍的尾巴，速度從100變成了80，後面的速度可以是100（也就是A Tempo）或者是70 （新的速度）皆可。
而Rallentando則是速度本身變慢，後面的速度需要接續著變慢的速度，並且是連續的，比如說Rall.到了最後一拍的尾巴，速度從100變成80，後面接著的速度則必須要是80，如此前後才是連續的，也就是說，Rall.的情形是包含在Rit.裡面的。
另外在樂感上，筆者認為Rit.比較適合用於速度在短時間內有大變化的情形，而Rall.較適合用在速度逐漸穩定變慢到某個程度的情形。
音樂術語真的有那麼重要嗎？這邊分析給你聽
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迎著舒適的海風氣息在富山縣冰見市尋找海中珍味：KITOKITO之旅（上）
我們想讓你知道的是
富山縣冰見市坐落於被稱為漁獲寶庫的富山灣，其中，以富山縣內最高捕撈量著名的冰見漁港周邊，一年到頭都能吃到各種不同的魚。這次將向大家介紹一趟以壽司起家的港町之旅，帶大家認識冰見市內能嚐到KITOKITO（新鮮）的壽司店，以及能讓魚肉更加美味的醬油店。
從東京車站搭乘北陸新幹線，約兩小時後在新高岡站下車，再開車或搭電車30分鐘即可到達本次目的地──冰見市。一下車，迎接我們的是令人心曠神怡的海風及海浪聲。從餐飲店、土產店分佈在面海的冰見漁港周遭這點，隱約也能窺見此處以漁業起家的鄉鎮歷史。
在小鎮裡的壽司店品嚐新鮮魚料
冰見漁港四季皆能捕撈到各種魚類，春天的沙丁魚、夏天的鮪魚、冬天的鰤魚都是當地有名的魚種，其中又以名產鰤魚以「冰見寒鰤魚」之稱聞名國內外。小鎮上的壽司店能一口氣嚐遍當季鮮魚，而由冰見市裡10家店組成的「冰見壽司組合」會以地圖或影片等方式將冰見壽司的魅力推廣給國內外旅客。
冰見壽司最值得一提的就是新鮮度。因地利之宜，從漁港買來的季節魚種都能在KITOKITO（富山話裡新鮮的意思）時捏成壽司。壽司師傅以俐落又仔細的手法讓鮮魚更好吃，也讓多數觀光客感到驚訝又感動。能以划算的價格吃到這樣的美味也可以說是一大魅力吧。
無論是坐在吧檯前享受跟老闆聊天的樂趣、或是以高級日本料理店風格來品嚐富山的鄉土料理等，每家店都有不同的享受方式，也都是冰見獨特的壽司體驗。
Info
川喜；富山縣冰見市本町2-1
0766-74-5555
以清晨捕獲的鮮魚為賣點的食堂
2022年5月於冰見漁港附近開業，冰見市漁業文化交流中心裡的「冰見岸壁市場」是以清晨捕獲的鮮魚為賣點的食堂。店裡裝飾著大漁旗，店裡的氣氛就像市場一樣充滿了活力。點餐櫃檯旁的黑板上則寫有了以「今天提供的魚」為主題的各種定食及輕食，讓人看得眼花撩亂難以做出決定。
最有人氣的餐點，是豪爽地疊了7～8種魚貝類的「冰見散壽司定食」；冬季寒鰤魚旺季則推薦嚐試「天然鰤魚散壽司」。由於是直接由漁獲批發店直營的食堂，味道也更有保證。店裡還可以購買手工便當及小菜，滿足內用到外帶等各種不同的需求。
Info
冰見岸壁市場；富山県冰見市中央町7-1，冰見市漁業文化交流中心內
0766-78-3321
品嚐產量稀少的冰見牛的美味
冰見的美食不限於海中珍味。與「冰見寒鰤魚」齊名的還有代表冰見品牌的「冰見牛」。冰見牛生長於綠植環繞的山腰地帶，由當地的肉店經營的燒肉店「冰見牛屋本店」會買下一整頭符合肉質、新鮮度、油花分佈這三項優良品質的冰見牛，再由技術精純的師傅，將牛肉的美味發揮到最大極限提供給客人。
燒肉、壽喜燒、涮涮鍋、炙烤握壽司等，都是產地才能體驗的豐富菜單。緊鄰「冰見牛屋本店」的肉店「精肉牛屋」則以外帶為中心，提供冰見牛做的可樂餅、炸肉餅等，適合肚子有點餓了時可以來一點的小餐點，也讓遊客能充分品嚐鮮少流通到市面，稀有罕見的冰見牛。
Info
冰見牛屋本店；富山縣冰見市朝日丘1-41
0766-72-0029
參觀氣勢高揚的清晨漁獲競標
難得來冰見一趟，不如早起參觀漁獲競價。雖然打撈的魚種及數量會受季節及天氣影響，但日本海屈指的冰見漁港，四季都能有各種漁獲。早上六點，參與競標的人聲響起，當天捕到的漁獲也被排列一地，參觀者能從2樓的看台觀看如此極有氣勢的競價現場。
參觀無須費用也不用預約，但因有周日或國定假日等休息日，訪問之前記得在冰見漁業協同組合的官網確認情報。另外，設立於漁港旁邊的「魚市場食堂」從早上六點半開始營業，在距離漁港只有數公尺的距離品嚐海鮮丼等有名料理當早餐，也是個早起的獎勵。
Info
冰見漁港；富山縣冰見市比美町435
0766-74-0170（冰見漁業協同組合）
尋找適合魚壽司的醬油
明治3年開業，150年來釀造醬油的「本川藤由商店」。推開充滿歷史痕跡的玻璃窗，釀造工廠（兼店鋪）中醬油的甘甜香氣立刻撲鼻而來。建築物的深處擺放許多釀造桶，入口處的店鋪則可以購買釀造場直接販售的醬油。從古早的一升瓶（1.8公升）到放置在餐桌上的小瓶包裝，各種尺寸、類別的商品種類非常豐富，也非常適合當作紀念品買回家。
原為船東（擁有漁船、漁網等出借的漁業經營者）的上一代老闆抱著「想做出適合魚壽司的醬油」的理念創業，適合平常使用的「別選濃口醬油」以及跟冰見鮮魚很搭的「海鮮熟成生魚片醬油」都很受客人歡迎。團體參觀時也可以另外預約製作專屬醬油的體驗，加上蒜頭或辣椒等材料做出自己喜歡的醬油。
Info
本川藤由商店；富山縣冰見市本町1-18
0766-72-0256
本文的下篇將為大家介紹，從令人想特地拜訪的山丘上的酒莊、可以眺望立山連峰的天然溫泉旅館，到能嚐遍海鮮的道路休息站等，能讓大家用五感充分體驗冰見的魅力景點們。
※本文介紹內容為2023年2月各景點現況。
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