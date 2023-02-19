音樂術語大補帖（下）：Rit.、Rall.以及Riten.這三個和「慢」有關的術語有何不同？

文：米特薩克斯風重奏團

在上篇文章中，我們以速度術語為主，說明了術語基本的書寫原則，並且解釋了一些常被誤解的術語，本文則接續上篇，繼續說明一些常見的術語、以及其正確的解讀方式，希望作曲家與演奏家們能夠藉由這兩篇文章，獲得更多表達及詮釋樂念的心法。

你知道pp與ff的字尾「issimo」是什麼意思嗎？

大家都知道基本的力度術語分成pp、p、mp、mf、f、ff，而讀法分別為pianissimo、piano、mezzo-piano、mezzo-forte、forte、fortissimo，而pp與ff的字尾都是issimo，在義大利文中，一個形容詞字尾去掉母音改為issimo的意思是「極為⋯⋯的」，所以pianissimo （pp）及 fortissimo（ff）則分別為大家熟知的「極弱」及「極強」。

同樣的道理，也可以應用在其它術語上，例如在速度術語上從Presto變成Prestissimo，如：貝多芬第一號鋼琴奏鳴曲第四樂章Prestissimo（最急板）；在表情術語上Legato變成Legatissimo、 Staccato 變成 Staccatissimo⋯⋯等等。

順道一提，fff在義大利文當中的正確讀法，應該會是Fortissimissimo而不是台灣常用的Fortississimo喔，ppp亦然。

ino、etto又是什麼？

在前段提到字尾變為issimo是「極為⋯⋯的」的意思，另外常見的，在程度上面的變化用法還有「ino」和「etto」兩種，加在形容詞後即變為「沒有那麼⋯⋯的」，在程度上是減弱、變小的意思。

常見於速度術語中，例如Allegro（開朗的） 變為Allegretto（沒有那麼開朗的），等於從快板「變慢」成稍快板；Largo（寬廣的） 變為Larghetto（沒那麼寬廣的，多了h是為了發音的緣故），是從廣板「變快」成小廣板；比較容易搞錯的是從Andante（行走的）變為Andantino（沒有那麼行走的），這裡指的是沒有原本走得那麼慢，因為 Andante 被認為是屬於慢的速度，所以是從行板「變快」為小行板。

至於什麼時候要用ino，什麼時候用etto？筆者則不知道，知道的讀者歡迎留言告訴我們。

Più、Meno原來跟數學那麼像

Più和Meno在義大利文中是加與減的意思，在術語比較常見的像是Più mosso及Meno mosso。mosso是「移動，to move」的過去分詞，所以字面上意思是「多移動一些」、「少移動一些」，在音樂上也就是「快一點」、「慢一點」的意思。

而包括作曲家在內，大家比較容易搞錯的則像是Più lento或是Più piano、Meno piano這些術語，這裡的Più比較像是「再⋯⋯一點」，所以直譯會是「再慢一點」以及「再輕一點」，部分人會以為是要演奏pp的意思，但事實上應該是演奏得比原力度再小聲一點即可；Meno則是「少⋯⋯一點」，所以Meno piano指的不是力度上的mp，而是指這邊要稍微演奏得大聲一點點。

三個最容易搞錯的在這邊：Rit. vs Rall. vs Riten.

本篇的最後，筆者想要來討論Rit.、Rall.以及Riten.， 這三個和慢有關的術語。

首先我們來看Rit.及Riten.這兩個縮寫看起來很相似的術語，事實上是兩個不同的意思，Rit.為Ritardando的縮寫，而Riten.是Ritenuto的縮寫。

在第一章中我們提過字尾to指的是文法上的過去分詞，像是英文的ed表示已經完成、也就是音樂裡說的「突」，馬上要改變；而ndo是文法上的現在分詞，也就是英文的ing，表示正在進行，也就是音樂裡的「漸」，逐步地改變。

所以Rit.是漸慢、Riten.則是突慢的意思，以後如果在樂曲裡看到，可別弄錯了。

再來是許多人一直以來的疑問，也就是：Rit.以及Rall.究竟有什麼不同？

但筆者必須先告訴大家，筆者自己也沒有確切的答案，只能從義大利文語感以及多年來演奏的經驗，做出一個自己的判斷與解釋，還請各位讀者理解。

首先，Rit.（Ritardando）及Rall.（Rallentando）都是「漸慢」的意思沒錯，但在語感上有些許不同，Ritardando直譯指的是「變晚」，Rallentando直譯則是「變慢」（可以看到字根裡面有lent）。

筆者在此處的解釋是，Rit.是指下一個音符，比原來應演奏的時間來得晚演奏，所以使得速度逐漸的變慢，而音符只有在Rit.作用的當下變慢，後面的速度是可變動的（可回復或是變成其他速度），且可以是不連續的，比如說Rit.到最後一拍的尾巴，速度從100變成了80，後面的速度可以是100（也就是A Tempo）或者是70 （新的速度）皆可。

而Rallentando則是速度本身變慢，後面的速度需要接續著變慢的速度，並且是連續的，比如說Rall.到了最後一拍的尾巴，速度從100變成80，後面接著的速度則必須要是80，如此前後才是連續的，也就是說，Rall.的情形是包含在Rit.裡面的。

另外在樂感上，筆者認為Rit.比較適合用於速度在短時間內有大變化的情形，而Rall.較適合用在速度逐漸穩定變慢到某個程度的情形。

音樂術語真的有那麼重要嗎？這邊分析給你聽