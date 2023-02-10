前市府資科局長余宛如挺孕肚參選，桃園第4選區民進黨立委初選已3人表態
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桃園第4選區現任立委為國民黨籍的萬美玲，民進黨方面，2024年挑戰該選區的人選，除了明確表態的余宛如外，民進黨黨內有意角逐第4選區的人選，還包含上次的楊梅區市議員落選頭蕭立妍，以及前議員范綱祥。
備戰2024年的立委選舉，各黨有意參選的政治人物逐漸開始表態、佈局。民進黨在桃園市第4選區目前已有3人宣布參與初選，包含前桃園市政府資料科技局長余宛如、去（2022）年參選楊梅市議員落敗的蕭立妍與前議員范綱祥，最後成功出線的人選，有可能將挑戰現任國民黨立委萬美玲。
鄭文燦時期的前桃市府資料科技局長余宛如，在1月的時候宣布將投入參選桃園市第4選區（含桃園區多數里）立法委員。今（10）日他在臉書po出最新拍攝的文宣照，照片中懷胎7個月的他，笑稱希望自己的勇敢，能鼓勵更多人增產報國。
余宛如表示，「帶球參選」很辛苦，但是他很堅定。距離上一胎相差7年，余宛如表示，作為一名從政女性，養育孩子不但沒有成為問政的阻礙，反而時刻提醒他要關照到更多的面向，為下一個世代打造更好的環境。
在從政以前，余宛如與丈夫共同推廣公平貿易，並創立販售公平貿易的咖啡、可可粉、茶的「生態綠」公司，為台灣第一家獲得國際公平貿易組織認證的商家。之後他在2012年代表綠黨參選台北市第8選區立委失利，2016年到2020年間擔任民進黨不分區立委，卸任後由鄭文燦市府團隊延攬擔任資訊科技局局長。
在台北出生長大的余宛如，本次參選桃園第4選區立委時，曾表示自己是「桃園媳婦」，卸任局長後雖有不同領域發揮的機會，但仍決定留在桃園。
挺著孕肚的余宛如強調，桃園是一個年輕的城市，不但平均年齡是六都最年輕，生育率也是第一名，他會與桃園家長一起前行，為桃園新生代打造更好的未來、爭取友善育兒環境，為年輕爸媽減輕負擔，讓女性在親職與職場中都自在。
民進黨桃園第4選區競爭激烈，前議員、前局長都入列
現任桃園第4選區立委為國民黨籍的萬美玲，近4屆以來立委有3屆是國民黨候選人拿下，只有2016年到2020年是由前民進黨立委鄭寶清擔任。鄭寶清2020年連任失敗，以約2.6％得票率的差距輸給萬美玲，2022年違紀參選桃園市長後遭開除黨籍。
想挑戰現任立委萬美玲，除了明確表態的余宛如外，民進黨黨內有意角逐第4選區的人選，還包含上次的楊梅區市議員落選頭蕭立妍，以及前議員范綱祥。
蕭立妍先前曾在臉書發文表示，落選當晚他就告訴服務處在場夥伴：「我要選立委，但我要選桃園區的」，他解釋，自己決定在楊梅設立聯絡服務處，同時到桃園區參加立委初選。因為民進黨在沿海已有第2選區立委黃世杰，但跟他對戰只會內耗，真正要贏的是國民黨。
面對余宛如的參選，蕭立妍當時指出，黨內初選是良性競爭，經過初選的洗禮會更有戰力，也更有正當性。
蕭立妍強調，自己有膽識魄力、資源人脈和論述觀點，會開始在地方上積極爭取更多的認同與支持。
身為環工技師、執業律師的范綱祥，則曾於2019年參選升格前的桃園縣桃園市長落敗，並在2014年桃園市升格時，當選第一屆桃園市議員。
余宛如1月宣布參選當日，范綱祥在臉書上發文指出，民進黨現在最需要的，是主席賴清德所說：「團結真有力」。個別選區立委的提名，以目前的氛圍，絕對要避免黨內的自我消耗，他表示自己會在適當的時間，按照初選程序做適當的動作，一切會以民進黨的整體勝選做最優先考量。
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核稿編輯：楊士範
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