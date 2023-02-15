從滷肉飯到肉骨茶：一名台商因90年代「南向政策」到馬來西亞，最後落腳怡保
我們想讓你知道的是
來自台北的游象鐘，是1989年第一波南向政策到馬發展的台商，儘管2004後在台商西進的潮流下到了中國大陸發展，但退休後還是選擇回到怡保定居。數年前在機緣巧合下，游象鐘頂替了一個檔口，開始賣馬來西亞的華人美食肉骨茶，還有家鄉的滷肉飯。
在馬來西亞怡保市東區的一個初記真好味茶室裡，一個不起眼的肉骨茶檔口，一位戴著鴨舌帽的老先生在準備著肉骨茶，鄉音不改的游先生已習慣被客人問「你是台灣人？」其實還有個有跡可尋的「證據」，是檔口上的菜單除了有肉骨茶，還寫著台式滷肉飯。
編按：茶餐室是馬來西亞隨處可見的華人餐館，特點是內有不同業者經營的攤位，一般稱檔口，各自販售擅長的料理。
63歲的游象鐘先生來自台北，1989年開始到馬來西亞經商，進入21世紀後到中國大陸經商多年，如今選擇在怡保這座華人眾多，還有豐富美食與美景的城市定居。
其實游象鐘先生是筆者高中朋友的父親，雖然以前就知道朋友雙親都是台灣人，是落腳怡保多年的台商家庭，但這是筆者第一次與游象鐘先生見面。事緣是之前看到介紹大馬美食的粉專對游象鐘的介紹，才知道有這家台灣人賣的肉骨茶檔口存在，食古頻道版主對這家肉骨茶的評價是不僅好吃，而且在近年通貨膨脹嚴重下還保持實惠的售價。
究竟為何游象鐘會選擇落腳怡保，並選擇賣肉骨茶，對他來說一切都是時勢使然下的意外安排。
第一波南向政策
1989年到馬來西亞發展的游象鐘，可以說是第一波南向政策下到東南亞發展的台商。當時游象鐘任職的公司為配合客戶需求到馬來西亞設廠，當時年紀不到30歲的他便接下這外派任務，一離開台灣便是34年。
當時馬哈迪政府積極招商引資，正好碰上了李登輝政府的第一波南向政策，台商大舉湧入下，台灣曾一度是馬來西亞最大的外資來源國。在馬來半島西岸的霹靂州有廣大的土地，在州政府祭出在各類稅務優惠下，游象鐘任職的公司選擇到怡保九洞區（Jelapang）蓋廠。
九洞區位在怡保市北部，往北開車兩個小時便到馬來西亞科技產業重鎮檳城，南下開車三小時便到全馬經濟最繁榮的雪蘭莪州與首都吉隆坡。在地理優勢下，九洞區在90年代吸引不少台資設廠，游象鐘說當時九洞區儼然是個「台灣村」。
游象鐘管理的工廠是電話設備零件製造商，產品是供貨給一家美國客戶，最終成品是從馬來西亞出口到美國。然而在2001年後，隨著馬來西亞勞動力成本日漸升高，客戶經營不善倒下後，怡保的工廠才走入歷史，游象鐘也成了當年中國加入WTO後西進浪潮下的台商之一。
游象鐘在2004年開始到深圳工作，管理一家台資顯示器工廠。由於妻子與兩個孩子已在怡保生活多年，他便選擇獨自前往中國大陸發展，而留在怡保的妻子則在一家台商公司工作和照顧孩子。游象鐘的兩個孩子從筆者母校怡保育才獨立中學（華人民辦的高中）畢業後，也各有各的天空，但同樣沒再「回到」台灣發展。
直至2018年退休後，游象鐘才回到怡保定居。之所以不返回台灣，一來是離開太久，二來是家人也幾乎成了馬來西亞人，怡保早已是他們的家。
從賣旅行袋到賣肉骨茶
其實游象鐘選擇留在馬來西亞還有個重要因素，那就是為了打高爾夫球。
早年到馬來西亞工作後，當地的台商會前輩教會了游象鐘打高爾夫球。游象鐘說，台灣、日本的高爾夫球俱樂部費用太貴了，馬來西亞相對便宜的多，因此他觀察到也有不少來自日本、韓國的球友選擇在怡保退休。
怡保有兩座高爾夫球場，分別是霹靂皇家高爾夫球俱樂部，和九洞區的美露谷高爾夫球場。游象鐘提到，其實美露谷高爾夫球場就是早年怡保的台商蓋的，只是後來經營權易手。
早年游象鐘在怡保是因為和台商會朋友、客戶社交而喜歡上高爾夫球運動，多年後因打高爾夫球的關係，讓游象鐘遇到了賣肉骨茶的機會。
2018年回到怡保後，一名台商球友請游象鐘協助在馬來西亞「清庫存」，這名台商在中國大陸是OEM生產書包、旅行袋產品。原本把這視為退休後做小生意的游象鐘，旅行袋生意的銷量不俗，成功供貨給全馬不少旅行社，但隨著2020年全球疫情爆發，許多旅行社被迫結束營業，游象鐘也無奈終止了這生意。
後來另一名球友見游象鐘沒賣旅行袋後，便問不如到他家經營的茶餐室賣肉骨茶，因為原來的檔主不做了，茶餐室在疫情後也需要人潮回流。雖然來馬多年的游象鐘也喜愛吃肉骨茶，但在餐飲業面前完全是門外漢。
不怕挑戰的游象鐘便頂替了這肉骨茶檔口，該名球友也親自教導游象鐘夫婦如何煮肉骨茶。游象鐘分享道，他販售的肉骨茶主要還是妻子協助調味，因為他妻子相當會做菜，每當孩子的高中舉行義賣會時，也會去擺攤販賣水餃等台灣美食，至今還有高中老師來訂購水餃。
檔口所販售的台灣滷肉飯，也是游象鐘妻子指導烹煮的。游象鐘笑說：「老實說這個是我太太的本事，我是不會，從來沒做過吃的，半路出師有了我老婆的支持。」
就像是台灣的滷肉飯，肉骨茶也是馬來西亞華人的庶民美食，如今游象鐘因為這庶民美食而留在這裡。游象鐘的小兒子游承憲告訴我，他小時候就知道父親很喜歡吃肉骨茶，沒想到退休後真去開檔賣了。
游象鐘提到，滷肉飯和肉骨茶其實蠻搭的，都是台灣人與馬來西亞華人各自具有代表性的豬肉類料理，顧客也跟他反映說，他賣的滷肉飯不僅比其他台灣餐廳便宜，也更好吃，讓他受到了肯定。
游象鐘的肉骨茶檔口從2020年6月營業至今已接近三年，妻子只有在沒上班時會來幫忙，多數是他一個人做，因此有時生意會好到他沒時間收碗碟和洗碗，其他檔口的人也會主動來幫忙。游象鐘相當感謝怡保的顧客對他的支持，許多人吃了還是會再來，說明他的經營有得到肯定。
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迎著舒適的海風氣息在富山縣冰見市尋找海中珍味：KITOKITO之旅（上）
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富山縣冰見市坐落於被稱為漁獲寶庫的富山灣，其中，以富山縣內最高捕撈量著名的冰見漁港周邊，一年到頭都能吃到各種不同的魚。這次將向大家介紹一趟以壽司起家的港町之旅，帶大家認識冰見市內能嚐到KITOKITO（新鮮）的壽司店，以及能讓魚肉更加美味的醬油店。
從東京車站搭乘北陸新幹線，約兩小時後在新高岡站下車，再開車或搭電車30分鐘即可到達本次目的地──冰見市。一下車，迎接我們的是令人心曠神怡的海風及海浪聲。從餐飲店、土產店分佈在面海的冰見漁港周遭這點，隱約也能窺見此處以漁業起家的鄉鎮歷史。
在小鎮裡的壽司店品嚐新鮮魚料
冰見漁港四季皆能捕撈到各種魚類，春天的沙丁魚、夏天的鮪魚、冬天的鰤魚都是當地有名的魚種，其中又以名產鰤魚以「冰見寒鰤魚」之稱聞名國內外。小鎮上的壽司店能一口氣嚐遍當季鮮魚，而由冰見市裡10家店組成的「冰見壽司組合」會以地圖或影片等方式將冰見壽司的魅力推廣給國內外旅客。
冰見壽司最值得一提的就是新鮮度。因地利之宜，從漁港買來的季節魚種都能在KITOKITO（富山話裡新鮮的意思）時捏成壽司。壽司師傅以俐落又仔細的手法讓鮮魚更好吃，也讓多數觀光客感到驚訝又感動。能以划算的價格吃到這樣的美味也可以說是一大魅力吧。
無論是坐在吧檯前享受跟老闆聊天的樂趣、或是以高級日本料理店風格來品嚐富山的鄉土料理等，每家店都有不同的享受方式，也都是冰見獨特的壽司體驗。
Info
川喜；富山縣冰見市本町2-1
0766-74-5555
以清晨捕獲的鮮魚為賣點的食堂
2022年5月於冰見漁港附近開業，冰見市漁業文化交流中心裡的「冰見岸壁市場」是以清晨捕獲的鮮魚為賣點的食堂。店裡裝飾著大漁旗，店裡的氣氛就像市場一樣充滿了活力。點餐櫃檯旁的黑板上則寫有了以「今天提供的魚」為主題的各種定食及輕食，讓人看得眼花撩亂難以做出決定。
最有人氣的餐點，是豪爽地疊了7～8種魚貝類的「冰見散壽司定食」；冬季寒鰤魚旺季則推薦嚐試「天然鰤魚散壽司」。由於是直接由漁獲批發店直營的食堂，味道也更有保證。店裡還可以購買手工便當及小菜，滿足內用到外帶等各種不同的需求。
Info
冰見岸壁市場；富山県冰見市中央町7-1，冰見市漁業文化交流中心內
0766-78-3321
品嚐產量稀少的冰見牛的美味
冰見的美食不限於海中珍味。與「冰見寒鰤魚」齊名的還有代表冰見品牌的「冰見牛」。冰見牛生長於綠植環繞的山腰地帶，由當地的肉店經營的燒肉店「冰見牛屋本店」會買下一整頭符合肉質、新鮮度、油花分佈這三項優良品質的冰見牛，再由技術精純的師傅，將牛肉的美味發揮到最大極限提供給客人。
燒肉、壽喜燒、涮涮鍋、炙烤握壽司等，都是產地才能體驗的豐富菜單。緊鄰「冰見牛屋本店」的肉店「精肉牛屋」則以外帶為中心，提供冰見牛做的可樂餅、炸肉餅等，適合肚子有點餓了時可以來一點的小餐點，也讓遊客能充分品嚐鮮少流通到市面，稀有罕見的冰見牛。
Info
冰見牛屋本店；富山縣冰見市朝日丘1-41
0766-72-0029
參觀氣勢高揚的清晨漁獲競標
難得來冰見一趟，不如早起參觀漁獲競價。雖然打撈的魚種及數量會受季節及天氣影響，但日本海屈指的冰見漁港，四季都能有各種漁獲。早上六點，參與競標的人聲響起，當天捕到的漁獲也被排列一地，參觀者能從2樓的看台觀看如此極有氣勢的競價現場。
參觀無須費用也不用預約，但因有周日或國定假日等休息日，訪問之前記得在冰見漁業協同組合的官網確認情報。另外，設立於漁港旁邊的「魚市場食堂」從早上六點半開始營業，在距離漁港只有數公尺的距離品嚐海鮮丼等有名料理當早餐，也是個早起的獎勵。
Info
冰見漁港；富山縣冰見市比美町435
0766-74-0170（冰見漁業協同組合）
尋找適合魚壽司的醬油
明治3年開業，150年來釀造醬油的「本川藤由商店」。推開充滿歷史痕跡的玻璃窗，釀造工廠（兼店鋪）中醬油的甘甜香氣立刻撲鼻而來。建築物的深處擺放許多釀造桶，入口處的店鋪則可以購買釀造場直接販售的醬油。從古早的一升瓶（1.8公升）到放置在餐桌上的小瓶包裝，各種尺寸、類別的商品種類非常豐富，也非常適合當作紀念品買回家。
原為船東（擁有漁船、漁網等出借的漁業經營者）的上一代老闆抱著「想做出適合魚壽司的醬油」的理念創業，適合平常使用的「別選濃口醬油」以及跟冰見鮮魚很搭的「海鮮熟成生魚片醬油」都很受客人歡迎。團體參觀時也可以另外預約製作專屬醬油的體驗，加上蒜頭或辣椒等材料做出自己喜歡的醬油。
Info
本川藤由商店；富山縣冰見市本町1-18
0766-72-0256
本文的下篇將為大家介紹，從令人想特地拜訪的山丘上的酒莊、可以眺望立山連峰的天然溫泉旅館，到能嚐遍海鮮的道路休息站等，能讓大家用五感充分體驗冰見的魅力景點們。
※本文介紹內容為2023年2月各景點現況。
本文章內容由「關鍵評論網日本站」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。