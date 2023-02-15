從滷肉飯到肉骨茶：一名台商因90年代「南向政策」到馬來西亞，最後落腳怡保

在馬來西亞怡保市東區的一個初記真好味茶室裡，一個不起眼的肉骨茶檔口，一位戴著鴨舌帽的老先生在準備著肉骨茶，鄉音不改的游先生已習慣被客人問「你是台灣人？」其實還有個有跡可尋的「證據」，是檔口上的菜單除了有肉骨茶，還寫著台式滷肉飯。

編按：茶餐室是馬來西亞隨處可見的華人餐館，特點是內有不同業者經營的攤位，一般稱檔口，各自販售擅長的料理。

63歲的游象鐘先生來自台北，1989年開始到馬來西亞經商，進入21世紀後到中國大陸經商多年，如今選擇在怡保這座華人眾多，還有豐富美食與美景的城市定居。

其實游象鐘先生是筆者高中朋友的父親，雖然以前就知道朋友雙親都是台灣人，是落腳怡保多年的台商家庭，但這是筆者第一次與游象鐘先生見面。事緣是之前看到介紹大馬美食的粉專對游象鐘的介紹，才知道有這家台灣人賣的肉骨茶檔口存在，食古頻道版主對這家肉骨茶的評價是不僅好吃，而且在近年通貨膨脹嚴重下還保持實惠的售價。

究竟為何游象鐘會選擇落腳怡保，並選擇賣肉骨茶，對他來說一切都是時勢使然下的意外安排。

第一波南向政策

1989年到馬來西亞發展的游象鐘，可以說是第一波南向政策下到東南亞發展的台商。當時游象鐘任職的公司為配合客戶需求到馬來西亞設廠，當時年紀不到30歲的他便接下這外派任務，一離開台灣便是34年。

當時馬哈迪政府積極招商引資，正好碰上了李登輝政府的第一波南向政策，台商大舉湧入下，台灣曾一度是馬來西亞最大的外資來源國。在馬來半島西岸的霹靂州有廣大的土地，在州政府祭出在各類稅務優惠下，游象鐘任職的公司選擇到怡保九洞區（Jelapang）蓋廠。

九洞區位在怡保市北部，往北開車兩個小時便到馬來西亞科技產業重鎮檳城，南下開車三小時便到全馬經濟最繁榮的雪蘭莪州與首都吉隆坡。在地理優勢下，九洞區在90年代吸引不少台資設廠，游象鐘說當時九洞區儼然是個「台灣村」。

游象鐘管理的工廠是電話設備零件製造商，產品是供貨給一家美國客戶，最終成品是從馬來西亞出口到美國。然而在2001年後，隨著馬來西亞勞動力成本日漸升高，客戶經營不善倒下後，怡保的工廠才走入歷史，游象鐘也成了當年中國加入WTO後西進浪潮下的台商之一。

游象鐘在2004年開始到深圳工作，管理一家台資顯示器工廠。由於妻子與兩個孩子已在怡保生活多年，他便選擇獨自前往中國大陸發展，而留在怡保的妻子則在一家台商公司工作和照顧孩子。游象鐘的兩個孩子從筆者母校怡保育才獨立中學（華人民辦的高中）畢業後，也各有各的天空，但同樣沒再「回到」台灣發展。

直至2018年退休後，游象鐘才回到怡保定居。之所以不返回台灣，一來是離開太久，二來是家人也幾乎成了馬來西亞人，怡保早已是他們的家。

從賣旅行袋到賣肉骨茶

其實游象鐘選擇留在馬來西亞還有個重要因素，那就是為了打高爾夫球。

早年到馬來西亞工作後，當地的台商會前輩教會了游象鐘打高爾夫球。游象鐘說，台灣、日本的高爾夫球俱樂部費用太貴了，馬來西亞相對便宜的多，因此他觀察到也有不少來自日本、韓國的球友選擇在怡保退休。

怡保有兩座高爾夫球場，分別是霹靂皇家高爾夫球俱樂部，和九洞區的美露谷高爾夫球場。游象鐘提到，其實美露谷高爾夫球場就是早年怡保的台商蓋的，只是後來經營權易手。

早年游象鐘在怡保是因為和台商會朋友、客戶社交而喜歡上高爾夫球運動，多年後因打高爾夫球的關係，讓游象鐘遇到了賣肉骨茶的機會。

2018年回到怡保後，一名台商球友請游象鐘協助在馬來西亞「清庫存」，這名台商在中國大陸是OEM生產書包、旅行袋產品。原本把這視為退休後做小生意的游象鐘，旅行袋生意的銷量不俗，成功供貨給全馬不少旅行社，但隨著2020年全球疫情爆發，許多旅行社被迫結束營業，游象鐘也無奈終止了這生意。

後來另一名球友見游象鐘沒賣旅行袋後，便問不如到他家經營的茶餐室賣肉骨茶，因為原來的檔主不做了，茶餐室在疫情後也需要人潮回流。雖然來馬多年的游象鐘也喜愛吃肉骨茶，但在餐飲業面前完全是門外漢。

Photo Credit：關鍵評論網/杜晉軒 游象鐘販售的肉骨茶

不怕挑戰的游象鐘便頂替了這肉骨茶檔口，該名球友也親自教導游象鐘夫婦如何煮肉骨茶。游象鐘分享道，他販售的肉骨茶主要還是妻子協助調味，因為他妻子相當會做菜，每當孩子的高中舉行義賣會時，也會去擺攤販賣水餃等台灣美食，至今還有高中老師來訂購水餃。

檔口所販售的台灣滷肉飯，也是游象鐘妻子指導烹煮的。游象鐘笑說：「老實說這個是我太太的本事，我是不會，從來沒做過吃的，半路出師有了我老婆的支持。」

就像是台灣的滷肉飯，肉骨茶也是馬來西亞華人的庶民美食，如今游象鐘因為這庶民美食而留在這裡。游象鐘的小兒子游承憲告訴我，他小時候就知道父親很喜歡吃肉骨茶，沒想到退休後真去開檔賣了。

游象鐘提到，滷肉飯和肉骨茶其實蠻搭的，都是台灣人與馬來西亞華人各自具有代表性的豬肉類料理，顧客也跟他反映說，他賣的滷肉飯不僅比其他台灣餐廳便宜，也更好吃，讓他受到了肯定。

游象鐘的肉骨茶檔口從2020年6月營業至今已接近三年，妻子只有在沒上班時會來幫忙，多數是他一個人做，因此有時生意會好到他沒時間收碗碟和洗碗，其他檔口的人也會主動來幫忙。游象鐘相當感謝怡保的顧客對他的支持，許多人吃了還是會再來，說明他的經營有得到肯定。