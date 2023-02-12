不合格的3D球員，八村壘的加盟恐怕無法帶給本季的湖人太多幫助

文： 運動視界編輯

為了得到有體型跟得分能力的側翼，湖人用Kendrick Nunn和三個二輪籤去跟巫師換八村壘，但湖人若想在下半季力挽狂瀾且在季後賽走遠，八村壘帶來的幫助恐怕還不夠。

湖人從開季到現在打得跌跌撞撞，因此有很多關於湖人的交易風聲。在交易大限的兩週前，湖人終於做出交易動作。這次的交易案裡，湖人並未讓出Russell Westbrook，更沒有犧牲掉任何一個被覬覦的首輪籤。

湖人藉由Kendrick Nunn和三個二輪籤的籌碼去換到2019年首輪第九順位八村壘。在今年夏天，八村壘將成為受限自由球員。

由於沒有讓掉手中最好的籌碼，湖人在這筆交易中承受的風險不高，然而，截稿前湖人的戰績還不到五成（22勝25負），若想打進季後附加賽，制服組肯定還得做些操作。如果要讓球隊在本季有本事去競逐冠軍，極有可能得在交易案裡讓出2027和2029的首輪籤。

無法帶給本季的湖人太多幫助

實際上，八村壘的加盟能為湖人帶來的改變不多。即將滿25歲的他在加盟前被期待成為3D（有三分投射和防守能力）球員，不過不論三分投射跟防守，現在的他都還有很大的進步空間。

雖然他已快打完四個賽季，但感覺還像是個未完成品。偶爾能看到他打出優質的攻防表現，可是攻防兩端的穩定性一直不夠。即便他在前段順位被選進，不過在球隊裡漸漸失去重要性。在巫師有新的計畫之後，他的上場時間和承擔的責任變得愈來愈少。

八村壘的最大功能或許是只要給他一定的球權和時間，他就能用不差的效率去為球隊獲得分數。

他的生涯前三季的場均得分介在11分到14分之間，本季至今則是13分。湖人現在並不缺乏會得分的球員。LeBron James（LBJ）的本季場均得分可能是個人生涯新高，而明星中鋒Anthony Davis（AD）近期內將會傷癒復出。除了這兩名球員之外，湖人的其他配角，像是Westbrook、Lonnie Walker IV、Thomas Bryant、Dennis Schröder、Austin Reaves，也都有場均10分以上的數據。

即便湖人在季初的得分表現像是墊底球隊，但隨著團隊改善一些看不到的數據，湖人的每百回合球權的得分表現已經進步到聯盟第15名，並在這項數據和第10名的球隊僅有一分之差而已。

扣掉糟糕的前12場比賽（2勝10負），湖人在接下來的比賽的進攻效率（每百回合球權得116.4分）僅輸給當今聯盟戰績最好的塞爾提克。

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無法為鋒線拉開進攻空間

八村壘仍可以為湖人做出貢獻，特別是填補Walker及Reaves受傷後所留下來的空缺。跟Nunn相比，他肯定能為湖人帶來更多幫助，畢竟Nunn自從2021-22休賽季被湖人簽下後，因為傷病空窗了一年，之後也一直沒辦法在球隊找到他的定位。

在2021-22賽季，Nunn因膝蓋傷勢的困擾而缺席一整季的賽事。這個賽季的前半段，傷癒復出的他始終打不出好表現，兩分命中率和三分命中率分別只有41%和33%，因此被派上場的時間漸漸縮減。

然而，如果AD和LBJ在下半季都保持健康（湖人若想打進季後賽跟角逐冠軍，這兩位一定要健康出賽），實在很難想像八村壘如何在有高得分能力的鋒線群裡發揮作用，尤其是湖人的主要鋒線群有進攻空間不夠的問題。

上季在三分出手數不高的情況下，八村壘展現出三分投射潛力（整季三分命中率將近45%），不過本季至今，他的三分命中率只有34%而已，這和他的生涯平均值差不多。

若上季的三分投射表現只是曇花一現，八村壘無法幫助湖人的進攻主力球員拉開進攻空間。假如他的投籃表現沒有進步，或者只是因為LBJ和他的新隊友幫他創造出的空檔而稍微提升，那可說是無法看到他的進攻表現符合選進前所期待的成長。

他的生涯場均助攻次數僅1.4次，說明了他不是一名會為隊友創造進攻機會的球員。此外，他的得分效率並不算好，太多的遠距離兩分出手以及不知道怎麼去製造罰球得分機會（生涯場均罰球數：2.4次、本季：1.9次）。

這些進攻數據都比聯盟的平均值還低，說明了為何他在3.5個球季所累積的進階數據都呈現負值。

沒有防守能力

防守比進攻更難去評分，而湖人更在乎八村壘所能帶來的防守貢獻。可惜的是，不論從傳統數據或進階數據去分析八村壘，他的防守表現都不及格。

假設平均上場36分（per 36），他的抄截和火鍋數加起來為1.1次。自他被選進的賽季算起，在上場時間至少一千分鐘以上的462名球員裡，他的這項數據排在414名。

他在場時，巫師所失的分數比他在場下休息時還多。雖然他的體型比Nunn還高大，不過八村壘應該無法改善湖人本季乏善可陳的防守表現（聯盟倒數第10名）。

巫師願意跟湖人達成這筆交易的理由很簡單：這個夏天並不打算和成為受限自由球員的八村壘換約。諷刺的是，巫師寧可留住更適合湖人的Kyle Kuzma（2021年湖人將Kuzma送去巫師去換取Westbrook）。為了不浪費八村壘的價值，巫師選擇在這個季中將他交易到湖人去換取3個二輪籤的回報。

加強陣容深度

在湖人，八村壘或許有望待上一陣子。知名ESPN記者Adrian Wojnarowski在推特上指出湖人打算在這個夏天給他一份延長合約。