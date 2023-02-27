智力測驗的發展與黑歷史：聰明是遺傳的嗎？智力真的可以被測量嗎？

文：鄭谷苑

智力是心理學的一個重要議題。今天，我想從三個方面來討論智力。首先，智力是什麼？其次，是智力的遺傳性。最後，則是如何應用智力研究的結果。

智力是什麼？

智力是什麼？讓我們藉由說明智力如何測量，來回答這個問題。智力測驗的發展分成三個階段：第一階段是用單一指標來代表智力，第二階段強調智力不只一種，第三階段提出智力可能不只是認知能力，其他向度如情緒、精神智力也有其重要性。限於篇幅，本文只討論一、二階段。

標準化的智力測驗需要可信（信度要高）又有效（效度要高），所以從選題、施測程序到結果的解讀都要謹守嚴格的標準。坊間很多號稱心理測驗，其實本質上只是一些小遊戲，沒有實質的效果。下面照時間先後，介紹一些符合標準的智力測驗。

1. 單一智力

最早的智力測驗是1905年在法國發表的「比奈──西蒙智力量表」（Binet-Simon Scale）。比奈認為智力是多面向的，因此測驗題目包括：複誦由十五個詞彙組成的句子、聲韻、比較線條長短、描畫記憶中的圖像等，但主要測量的是語文能力。

測驗的結果是算出單一分數，來評量聰明才智。這個測驗在1910年被翻譯成英文，之後由史丹佛大學的特曼（Terman）修訂成「史丹佛──比奈智力量表」（Stanford-Binet Intelligence Scales）。「智力商數」（IQ）是1912年由德國的史登（Stern）提出，將IQ標準化並推廣的則是特曼。

2. 兩種智力

魏克斯勒（Wechsler）認為以單一而強調語文能力的分數來評估聰明才智是不夠的。1939年發表的魏氏智力測驗，同時評量語文智商（verbal IQ）和作業智商（performance IQ），這也是現今使用最多的測驗。

卡特爾（Cattell）也提出智力分為流動智力和結晶智力。前者是利用推理能力來解決新問題，而後者強調教育和經驗的重要性，是以知識為基礎的認知能力。流動智力會隨著年齡而降低，但是結晶智力則可以受用終生，不會因為年齡而下降。

3. 三種智力

史登伯格（Sternberg）的「智力三元論」認為智力有三種：分析智力、創造／合成智力，以及實務智力。分析智力包括評估問題，規劃並且監控解決問題的歷程，分數高的人，對架構清楚答案明確的問題很在行，通常學業成績或傳統智力測驗表現也不錯。

創造智力是利用既有的知識和技能，來應付新奇而不常見的情境，所以有時候在傳統測驗中會答錯，是因為他們看事情的角度不同。至於實務智力是指利用既有的知識和技能，來處理日常生活事務。實務智力讓人了解在特定的情況下，需要做什麼事情，並且有能力來完成它。

4. 多重智力

智力向度最多的應該是吉爾福特（Guilford）在1967年提出的120種智力。而加德南（Gardner）在1983年提出的多重智力有七種：語文、數理邏輯、視空間、身體／動感、音樂韻律、人際社會與個人內省 。

5. 非語文智力測驗

瑞文氏推理測驗則測量非語文推理能力，答題時完全不需要使用語文能力。每個題目都是由數個圖形組成的矩陣（最簡單的2x2矩陣，最難的6x6矩陣）。題目的最後一格是空白的，請受測者選出最適合填入的圖形。

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智力與遺傳

概括介紹智力測驗的發展和類型之後，我們接著討論智力是否是遺傳的。最龐大、最詳盡、歷時最悠久的相關性研究，非特曼的「天才的遺傳研究」（Genetic Study of Genius）莫屬，又稱「白蟻計畫」。

1. 白蟻計畫

天才的遺傳研究是一個超大型，執行將近100年的研究。特曼使用「資優」（gifted）來稱呼特別聰慧的孩子，也終生投入資優生的研究。因為特曼（Terman）的姓，這些資優生就被戲稱為白蟻（termites）。他研究資優生有兩個強烈動機：一是要導正社會對資優生的誤解，二是想證實他的信念：聰明是遺傳來的。

特曼想扭轉當時社會對聰明孩子的刻板印象：認為他們是書呆子、很脆弱，註定要被孤立。他認為最聰明的孩子其實很堅強，而且是天生的領袖。他們應該及早被發掘、培養，長大後擔任他們應得的角色。作為一個堅定的血統論者，特曼認為智力全然是由遺傳決定的，教育、家庭環境、個人的努力都不會改變智力。

特曼用智力測驗和其他工具篩選受試者。1928年，他已經有1528位（856位男性， 672位女性）三歲到二十八歲的受試者。除了兩位非裔美籍、六位日裔美籍、一位美國原住民，其他都是居住在郊區的加州白人中產階級。

特曼的另一個貢獻，是在研究方法上，開創了對同一群受測者長期追蹤的縱貫性研究。他的研究累積了驚人的資料，至今仍有學者持續分析。

他記錄了受試者的家族史、健康狀態、興趣、閱讀習慣、遊戲習慣、家庭生活、家庭收入、父母職業等等；受試者成年之後，每五年到十年會持續填寫一次問卷，問題包括他們的性生活、政治態度、收入、宗教信仰、身心健康、對自己人生和婚姻的滿意度，資料詳細到家裡有多少書籍（平均都多於300本）。

他的結論是資優生整體而言是快樂健康的；聰明人也是正常人，不是怪胎。