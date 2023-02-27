智力測驗的發展與黑歷史：聰明是遺傳的嗎？智力真的可以被測量嗎？
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許多人在學校就學時曾做過智力測驗，雖然結果並不會公布，但結果如何還是相當引人好奇。本文介紹智力測驗的歷史，以及智力研究中最龐大的實驗「白蟻計畫」，解密智力是怎麼被人定義又是如何測量的。
文：鄭谷苑
智力是心理學的一個重要議題。今天，我想從三個方面來討論智力。首先，智力是什麼？其次，是智力的遺傳性。最後，則是如何應用智力研究的結果。
智力是什麼？
智力是什麼？讓我們藉由說明智力如何測量，來回答這個問題。智力測驗的發展分成三個階段：第一階段是用單一指標來代表智力，第二階段強調智力不只一種，第三階段提出智力可能不只是認知能力，其他向度如情緒、精神智力也有其重要性。限於篇幅，本文只討論一、二階段。
標準化的智力測驗需要可信（信度要高）又有效（效度要高），所以從選題、施測程序到結果的解讀都要謹守嚴格的標準。坊間很多號稱心理測驗，其實本質上只是一些小遊戲，沒有實質的效果。下面照時間先後，介紹一些符合標準的智力測驗。
1. 單一智力
最早的智力測驗是1905年在法國發表的「比奈──西蒙智力量表」（Binet-Simon Scale）。比奈認為智力是多面向的，因此測驗題目包括：複誦由十五個詞彙組成的句子、聲韻、比較線條長短、描畫記憶中的圖像等，但主要測量的是語文能力。
測驗的結果是算出單一分數，來評量聰明才智。這個測驗在1910年被翻譯成英文，之後由史丹佛大學的特曼（Terman）修訂成「史丹佛──比奈智力量表」（Stanford-Binet Intelligence Scales）。「智力商數」（IQ）是1912年由德國的史登（Stern）提出，將IQ標準化並推廣的則是特曼。
2. 兩種智力
魏克斯勒（Wechsler）認為以單一而強調語文能力的分數來評估聰明才智是不夠的。1939年發表的魏氏智力測驗，同時評量語文智商（verbal IQ）和作業智商（performance IQ），這也是現今使用最多的測驗。
卡特爾（Cattell）也提出智力分為流動智力和結晶智力。前者是利用推理能力來解決新問題，而後者強調教育和經驗的重要性，是以知識為基礎的認知能力。流動智力會隨著年齡而降低，但是結晶智力則可以受用終生，不會因為年齡而下降。
3. 三種智力
史登伯格（Sternberg）的「智力三元論」認為智力有三種：分析智力、創造／合成智力，以及實務智力。分析智力包括評估問題，規劃並且監控解決問題的歷程，分數高的人，對架構清楚答案明確的問題很在行，通常學業成績或傳統智力測驗表現也不錯。
創造智力是利用既有的知識和技能，來應付新奇而不常見的情境，所以有時候在傳統測驗中會答錯，是因為他們看事情的角度不同。至於實務智力是指利用既有的知識和技能，來處理日常生活事務。實務智力讓人了解在特定的情況下，需要做什麼事情，並且有能力來完成它。
4. 多重智力
智力向度最多的應該是吉爾福特（Guilford）在1967年提出的120種智力。而加德南（Gardner）在1983年提出的多重智力有七種：語文、數理邏輯、視空間、身體／動感、音樂韻律、人際社會與個人內省 。
5. 非語文智力測驗
瑞文氏推理測驗則測量非語文推理能力，答題時完全不需要使用語文能力。每個題目都是由數個圖形組成的矩陣（最簡單的2x2矩陣，最難的6x6矩陣）。題目的最後一格是空白的，請受測者選出最適合填入的圖形。
智力與遺傳
概括介紹智力測驗的發展和類型之後，我們接著討論智力是否是遺傳的。最龐大、最詳盡、歷時最悠久的相關性研究，非特曼的「天才的遺傳研究」（Genetic Study of Genius）莫屬，又稱「白蟻計畫」。
1. 白蟻計畫
天才的遺傳研究是一個超大型，執行將近100年的研究。特曼使用「資優」（gifted）來稱呼特別聰慧的孩子，也終生投入資優生的研究。因為特曼（Terman）的姓，這些資優生就被戲稱為白蟻（termites）。他研究資優生有兩個強烈動機：一是要導正社會對資優生的誤解，二是想證實他的信念：聰明是遺傳來的。
特曼想扭轉當時社會對聰明孩子的刻板印象：認為他們是書呆子、很脆弱，註定要被孤立。他認為最聰明的孩子其實很堅強，而且是天生的領袖。他們應該及早被發掘、培養，長大後擔任他們應得的角色。作為一個堅定的血統論者，特曼認為智力全然是由遺傳決定的，教育、家庭環境、個人的努力都不會改變智力。
特曼用智力測驗和其他工具篩選受試者。1928年，他已經有1528位（856位男性， 672位女性）三歲到二十八歲的受試者。除了兩位非裔美籍、六位日裔美籍、一位美國原住民，其他都是居住在郊區的加州白人中產階級。
特曼的另一個貢獻，是在研究方法上，開創了對同一群受測者長期追蹤的縱貫性研究。他的研究累積了驚人的資料，至今仍有學者持續分析。
他記錄了受試者的家族史、健康狀態、興趣、閱讀習慣、遊戲習慣、家庭生活、家庭收入、父母職業等等；受試者成年之後，每五年到十年會持續填寫一次問卷，問題包括他們的性生活、政治態度、收入、宗教信仰、身心健康、對自己人生和婚姻的滿意度，資料詳細到家裡有多少書籍（平均都多於300本）。
他的結論是資優生整體而言是快樂健康的；聰明人也是正常人，不是怪胎。
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跟著全家友善食光，響應環保也照顧荷包！
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全家便利商店，自1988年從日本來台深耕至今，在版圖小巧的台灣開拓龐大的市場需求，除了全家一直以來不斷為商品推陳出新、呼應消費者需求。2023年起提出「便利永續，你也+1」的ESG概念，邀請消費者從日常中一同透過日常有意識的選擇，讓永續行動可以簡單又便利！在節能、商品、店舖、物流、總部營運等各面向，提供消費者更多元響應永續生活的選擇，回饋社會的行動皆成績斐然。
身為資深便利商店族，你一定對這樣的畫面不陌生：下班後走進全家便利商店，正思索著今日晚餐要吃什麼，此時發現喜歡的便當，還有一直想嘗試的新口味麵包，剛好被貼上了「友善食光」七折優惠貼紙，雖然不曉得打折的原因，但會覺得今天真幸運！
以科技輔助，降低剩食浪費
其實這項友善食光的優惠，是全家便利商店自2019年，為解決超商剩食問題所提出的服務，參考了日本超商針對即期品做的促銷方式，結合數位技術——「時控條碼」與「時間定價」機制。店員在刷條碼時，系統可以自動讀取商品的效期，並設定鮮食商品到期的前七小時給予折扣，也就是傍晚五點後，當日到期的商品，會直接以七折優惠的方式售出，不但能吸引消費者主動購買即期商品，也同時降低商品的廢棄量。
由於這樣的機制既能減少食物浪費，又能替消費者省荷包，推出之後，立刻大受好評。隨著市場的需求擴大，以及科技系統的進步，2021年全家更在APP推出了「友善食光地圖」，想要購買特定商品的民眾，只要拿起手機，就能查詢各家分店的友善食光商品與數量，也可以依常去的店家名稱，或是喜歡的品項來搜尋分店庫存。不過超商人潮與商品的流動性大，每次更新不一定即時，數量雖可作為參考，但最終還需以店家的現場狀況為準。
2022年友善食光服務，更擴展到「AI鮮食訂購系統」，從食品銷售的上、中、下游多方單位著手，利用過去商品在各店的銷售、庫存、廢棄量等數據，以及其他可能會影響銷售的因素，如氣溫、店鋪人流數等納入AI計算，預測鮮食的需求量，提供給負責進貨的店長作為參考。這不但大大減少訂購的作業時間，也讓每家分店在下單進貨時，能更加精準，減少進貨可能產生的浪費，以及賣不完造成的廢棄。
- 查詢友善食光地圖：https://bit.ly/3CViuLc
友善環境也落實社會責任
在全家的大力推廣下，友善食光服務已使每月平均減少的剩食達到370公噸，若依官方公告的一噸廢棄物所產生的碳排量來換算，相當於每月為地球減少了120公噸碳排量。這樣以科技結合零售產業，達到友善環境的服務，也讓全家在2022年，陸續獲得《數位時代》創新商務的最佳產品創新獎、第18屆《遠見雜誌》企業社會責任獎，以及《哈佛商業評論》數位轉型獎、ESG特別獎與卓越營運轉型獎。
其中值得一提的是，全家便利商店為《遠見雜誌》歷屆企業社會責任獎中，首次獲獎的零售通路品牌，評審團表示，全家以活用科技，設計出減少浪費食物的方式，除了能降低超商剩食問題，更能帶動其他業者投入，促進產業變革，相當具有長期發展的潛力。
從簡單的日常消費支持環保
為了吸引更多人參與，全家推出「作伙呷友善，全家齊種樹」活動，在活動期間，只要是全家會員，每購買一項友善食光商品，就可以獲得積分，當全台會員共同累積滿200萬積分，全家與基金會就會種下1000棵樹。想為環保盡一份力的人們，除了可以透過購買友善食光商品，來減少食物廢棄、降低碳排放之外，也能以日常消費來響應植樹活動。
去年首次的植樹活動，因為大家的踴躍參與，目標積分很快就達標，而全家也已在基隆潮境公園，種下了1000株樹苗。第二次的種樹活動，則是選擇在宜蘭「壯圍沙丘生態園區」附近沙丘進行，此區由於臨海、植被不足，常有大量風吹砂、海水倒灌的問題，因此希望能透過種植海岸林，達到攔截飛沙、防止淹水，以及防風的功能。
第三波的友善食光種樹活動，目前仍持續進行中，同樣是只要在活動期間內，購買任一份友善食光商品，就可以獲得一積分，當全體會員集滿1700萬積分，全家便利商店即會再繼續種植1000棵樹，將這份愛護地球的善意，持續傳遞下去。
下次要買東西之前，不妨先打開全家App點選「友善食光」，看看鄰近的店家，有沒有喜歡的友善食光商品，讓你在填飽肚子之餘，也能順手支持環保。
- 一起挺友善集章趣：https://bit.ly/3F8sqBA
- 集章時間：111/10/19 - 112/3/21