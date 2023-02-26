讀《暴露的生命》：他們知道自己並沒有死，但不知道自己是怎麼活下來的
我們想讓你知道的是
在蘇聯統治時期的烏克蘭曾發生一次舉世知名的車諾比核災，在蘇聯政府的壓制下，許多消息被迅速的壓下，相關人士也都宣稱把傷害減到最低，但人類學家Petryna這樣說道：「我們至今不知道那些攝取了高輻射劑量的工作如何存活，我們也不知道那些居住在那片受污染的土地上的人們如何與長期輻射共存。」
一個波蘭人說下了一句讓我難忘的話。這是一個沒有什麼文化的波蘭農民，他把一個猶太人藏在家中的地窖裡，直到二戰結束，這個猶太人才走出地窖。以色列建國後，這個波蘭人被視為英雄請到耶路撒冷，人們問他，你為什麼要冒著生命危險去救一個猶太人，他說：我不知道猶太人是什麼，我只知道人是什麼。
——余華〈我只知道人是什麼〉
「他們還活著。他們知道自己並沒有死，但他們並不知道自己是怎麼活下來的。」
這是一位生化學家告訴Petryna的話，描述的是車諾比核災後那些參與搶救跟重建的工人。2013年出版社發行了《暴露的生命》十周年紀念版，Petryna新寫了一篇前言，也選擇用這句話開場。
「不知道」有兩層意思：第一層很直覺，就是車諾比的意外發生後影響多廣，多久，多少的殘存輻射量會對人體產生影響，以及是否會有結束的一天，至今仍有各種謎團與疑義，無人真正知道。
就像這群被徵召去後續整理車諾比核電廠的工人們，他們吸收了高於致死量六到八倍的輻射，生化學家與醫師都難以明白為何他們還能夠存活。但他們存活下來了，雖然他們並不知道自己是怎麼活下來的。
不過「不知道」還指向了第二層意思。那是各種政治與官僚體系共同運作造就的「不知道」。
從蘇聯統治到烏克蘭獨立的複雜歷史，使得長期追蹤車諾比核災影響的研究難以可能。囿於盤根錯節的政治與經濟考量，世衛組織在2005年也建議，相關健康追蹤的研究限縮在當初攝取了大量輻射的災後清理小組，以及罹患了甲狀腺癌的兒童就好。
於是，「由於一些神祕的命運波折，應當成為提供車諾比核災影響知識的核心人群卻被邊緣化，甚至遭受排斥。」在這篇2013年的新版前言，Petryna這樣寫道：「我們至今不知道那些攝取了高輻射劑量的工作如何存活，我們也不知道那些居住在那片受污染的土地上的人們如何與長期輻射共存。」
「爆炸事故後就沒有新的急性輻射症候群案例了，不過卻有因為社會、心理或經濟問題，刺激個人身心狀況，進而導致心血管功能調節及神經意識的輕微變化。」
蘇聯時期最權威的放射科兼神經科學權威，同時是車諾比事件後主要負責醫師Angelina Guskova在受訪時這麼說。
如果除去一切背景、脈絡和故事，《暴露的生命》主旨非常簡單，甚至在STS研究盛行的現在還有點陳舊：科學知識、醫療分類和國家政治相互緊緊糾纏。
之所以如此，關鍵在於車諾比事件發生的1986年：那是蘇聯最後垮台前幾年，餘波卻延續到獨立後的烏克蘭政府時期，改朝換代的動盪與磨難在處理車諾比核災的影響與受害者一事中完全體現。
事件爆發時，一方面蘇聯體制下的生命科學與歐美不同，走的是社會環境適應的路子，而非如今我們熟悉、講求個體生命的基因概念，因此並不怎麼承認輻射能與個人身體病變之間的關聯，而傾向將受害者的問題歸於心理創傷。
另一方面，蘇聯政府也透過各種行政、技術上的操作，試圖淡化車諾比事件的嚴重性。這些操作包括將判定一個病患是否為急性輻射症候群的劑量門檻提高（原本只要吸收了200 rem就算是急性輻射症候群，但後來調高到250 rem），或者要求診斷相關者時，一律開立症狀類似但病因歸咎完全不同的「自主神經血管張力障礙」（vegetovascular dystonia，相對於急性輻射症候群有明確的輻射病因，更強調環境的影響）。
如此一來，官方的車諾比事件受害者，只有當初在車諾比核電廠爆炸時首當其衝的工作人員——直接受害者——從此不會再增加了。
到了烏克蘭統治時期，政府為了凝聚民眾信任，也為了突顯自身勝過蘇聯統治的優點，接手處理車諾比事件後開出了優渥的社會福利承諾：它大幅度調降了「車諾比受害者」的判定門檻，並積極推動醫學證明來認證因為車諾比輻射造成的病痛傷害，針對持續增加的受害者給出大筆的補償與津貼，宣示照顧「國民」的決心。
原先「被迫」消聲匿跡的受害者們紛紛重新出現，努力透過各種管道與門路，取得身分證明——而且是嚴重程度愈高愈好的證明，以便可以獲得長期且可觀的津貼。
「我是個『車諾比人』。」
在蘇聯垮台，烏克蘭獨立後，一位曾經被徵召參與車諾比災後搶救的卡車司機Anton開始「面對」自己作為車諾比受害者的身分。
然而《暴露的生命》要強調的從來不只是科學與政治彼此間的難分難捨。Petryna反覆提醒我們，最重要的是務必看見車諾比核災裡「人」的存在——看見一個人的生命如何在科學與政治的糾纏下，被實實在在而強烈的影響，改變，甚至破滅。
例如Anton。在過往蘇聯統治的幾十年間，儘管自己飽受頭痛折磨、時不時會記憶斷片，甚至因此賠上駕照，從此無法擔任卡車司機，但Anton從不認為也不承認自己有病。
這當中原因複雜，包括蘇聯政府講求集體與連坐，治下民眾往往不願意或不敢承認自己有病——有病也就意味著失去工作，甚至面臨麻煩。同時，在這樣強調個人勤勉與集體勞動的氛圍下成長，Anton的自尊心和驕傲也讓他不願意袒露自己的虛弱。
車諾比核災的餘波裡，Anton並非個例。許多受車諾比事件波及者，在蘇聯時期被劃分在受害者之外，只能自己掙扎度日——他們既拿不到國家給予的津貼補助，卻又容易遭受他人的歧視與排擠。
許多人最終選擇定居不宜人居的災區裡，做相對高薪的災區善後工作，拿近乎是賣殘存的健康而來的錢。而後到了烏克蘭統治時期，他們為了微薄的醫療補助，又被迫輾轉在各個醫療院所跟行政機關之間，為取得身分證明而努力，碰壁，又努力。
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管制加熱菸辦法過於草率 反菸團體：若不修正，加熱菸擴張速度恐高於電子煙
我們想讓你知道的是
總統府於今年2月15日公告修正菸害防制法後，國健署隨即提出「指定菸品健康風險評估審查辦法草案」，並預告加熱菸為指定菸品，但預告期縮短僅剩7天，引發不少質疑聲音。
爭議不斷的菸害防制法相關修正草案，正式在今（2023）年的1月12日，經過立法院三讀通過，總統府也隨即在2月15日公布修正菸防法。在修正後的菸防法中，為了管理「加熱菸」，特別增訂「指定菸品健康風險評估審查辦法」，並在第五條中明確指出，加熱菸在審查過程中必須提供相關資料，佐證其健康風險未高於國內已販賣之紙菸。
同時，國健署也隨即提出「指定菸品健康風險評估審查辦法草案」，另預告加熱菸為指定菸品，將一般60天的預告期，縮短至僅剩7天。由於健康風險評估在菸防法修法期間就曾引發空白授權爭議，如今審查辦法公布後，再次引來各方質疑聲浪。
「健康風險評估審查」具誤導性 立委質疑：缺乏在地數據，審查徒具形式
菸防法修法以來，許多專家、學者、醫生先後提出，「健康風險評估」一詞具有誤導民眾的風險。消費者文教基金會名譽董事長游開雄、立法委員陳椒華、董氏基金會林清麗主任皆表示，「健康風險評估」是專為開放加熱菸所設立的機制。臺大醫院家醫部郭斐然醫師亦曾說明過：「菸品本身不存在『健康』的性質，因此不應該使用『健康風險評估』的字眼，誤導民眾認為只要通過評估，就等於健康。」而在公共政策網路參與平台上，也有許多民眾留言，表示「衛福部怎麼會為菸商背書呢？有菸品是健康的嗎？」、「菸品通過健康風險評估機制就比較健康嗎？根本就是無稽之談。」，甚至有網友直指該審查是為了讓人能誇口說「我抽加熱菸我驕傲」嗎？
該健康風險評估審查辦法草案中，共有11條辦法，其中第3條規定：「業者應具備審查文件，包括健康風險研究資料、與其他菸品健康風險之比較，原料、添加物及其他成分資料、排放物資料、前兩項物質檢驗方法資料、加工方法、成癮性研究資料、致未滿20歲之人及初始吸菸者使用該產品研究資料，最小單位排放尼古丁、焦油含量等。」立委陳椒華指出，要建立完整的流行病學資料庫，需要長時間的累積。至於加熱菸、電子煙在台灣的時間還不夠長，並不具有足夠規模的數據資料庫，因此「健康風險評估審查辦法」草案中的審查，僅僅只是要求業者提供菸商的既有資料，卻也使得審查淪為徒具形式的紙上作業而已。對此，應針對相關法規予以修法，要求廠商在上市後續仍定期補充更完整的數據資料。而針對預告期只有7天一事，陳椒華委員認為相當不合理，已行文要求國健署延長預告期，並要求在北中南地區皆舉辦公聽會。
法律空窗加熱菸公然違法、護航質疑聲浪四起
除了名稱的爭議、條文與實踐之間的巨大差異，健康風險評估審查辦法草案的公告期限，從一般常見的60天竟縮短至7天，招來各界批評，令人質疑中央做法標準不一，企圖以縮短公告時間的方式草率通過，為菸商護航。
中央研究院法律學研究所副研究員吳全峰就曾指出，國健署以「盡速納管加熱菸」為由縮短預告期並不足夠，因為只要政府先將加熱菸公告為指定菸品，而非僅作預告，即使審查辦法尚待修定，也能先依新法禁止其製造、輸入、販賣、供應、展示或廣告，避免法律空窗期。台灣拒菸聯盟也於昨(21)日表示，目前加熱菸與電子煙都是違法產品，衛生主管機關應依法確實取締，而非縱容菸商肆無忌憚設置「加熱菸台灣官方網站」，進行違法行銷。
健康風險評估成加熱菸宣傳？ 專家、立委齊呼籲：國健署應回應相關質疑
另外，根據健康風險評估審查辦法草案的內容，加熱菸品將要以何種名稱審查與上市，依然不明。林清麗主任指出，美國加熱菸品牌一直以「I quit ordinary smoking.」（我戒除一般菸）作為宣傳，一方面直接誤導民眾加熱菸可以幫助戒菸，另一方面也暗示抽加熱菸可減少健康危害。此舉不但可能影響民眾戒菸意願，也違反新法第12條「禁止菸品促銷廣告」的規定。
日本加熱菸追蹤調查報告指出，15至19歲青少年使用加熱菸的比例，從2015到2017年，整體成長了3.3倍，非吸菸者使用加熱菸的比率，更是遽增13倍。韓國2017年開放成人使用加熱菸，一年後就有3%青少年曾經使用過，比電子煙的擴張還快。
衛福部公布的「菸品健康風險評估審查辦法」第三條第七項明定，指定菸品申請應檢附「致未滿二十歲之人及初始吸菸者，使用該產品之研究資料」；但是在第五條的核駁要件中卻漏掉要審查這項資料。使用「健康風險評估審查辦法」已成事實，對國人健康所造成威脅更是無法避免，林清麗主任、陳椒華立委都認為，現在唯一能做的，是期待我們能夠持續透過家長、校園、醫護的力量，讓國民認清菸害的危險性，更期待在不久的將來，能夠再次修法，完善每項具有潛在威脅的法條。同時，所有的拒菸團體以及有志立委，為防止「加熱菸是通過健康風險審查的減害菸品」此錯誤觀念被菸商快速運作宣傳，將持續強烈要求國健署回應至今所有國人與團體，對審查辦法草案的嚴重質疑。
參考資料