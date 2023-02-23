艾爾文《習慣紅利》：培養習慣紅利三大特性——複利效應、飛輪效應、長尾效應——累積人生複利
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艾爾文很早就認知到「習慣」對人生有重大影響，於是他從各類科學研究著手，對習慣的鑽研已超過十年以上，從探索理論到實作方法，他逐步累積一套系統性步驟，並將其應用在自己身上，成為親身體會透過微小習慣的改變，走向人生蛻變的最佳實證。
文：艾爾文
培養習慣紅利，累積人生複利
求學時，我對「現金紅利」（Cash Dividend）一詞就很有興趣。最初是從書上讀到投資股票將有分紅，固定時間公司會分派現金，那時懵懂的我心想，世上竟然有如此好事，不需做什麼就有收入。
即便後來知道領取現金紅利並非容易的事，不只要投入一大筆資金，而且還要選對績優股，然而紅利的概念依然讓我著迷。隨著我對投資的研究愈來愈深入，也實際體會到領取股息的好處，我逐漸把紅利的概念拓展到人生不同面向，其一就是習慣的養成。
如果把金錢比喻為有形資產，股息為資產的紅利；好習慣就是一種無形資產，而習慣衍生出的好處，即為習慣的紅利。
習慣紅利是我逐年體會出的心得，它不只增進我工作上的發展——協助我寫書、經營個人品牌、股票投資獲利；也提高我生活的滿意度——充足的睡眠、想要的生活品質、快樂的人際關係、富足的金錢習慣。我並非想刻意誇飾，是真心期盼這樣的認知能為你帶來同樣的幫助。
綜觀來說，習慣紅利至少包含三種特性：複利效應、飛輪效應、長尾效應。
習慣的複利效應
要了解複利不難，大意是你每次的獲益都會比前次還多。以金錢複利而言，假如你現在投資一萬元，每次能獲利五%的報酬，下次連同本金就有一萬零五百元，獲利是五百元。再下次則有一萬一千零二十五元，獲利是五百二十五元，比前次的五百元還多。只要維持相同五%的報酬，每次新獲利的錢都會更多，累積的本金也愈多。這就是複利的精髓，致富的途徑。
而建立習慣所帶來的好處也有複利，你每次付出一樣的努力，但產生的效果會累積。同樣運動三十分鐘，你的身體機能會逐漸強壯；同樣撰寫一篇文章，寫出來的品質會愈來愈好；同樣專注工作一天，做事效率會變高，反映在收入上也會逐漸增長。
只是無論累積金錢或培養習慣，要產生複利效應都有個關鍵：它會考驗你的耐心，需要克制過程中的誘惑，避免中斷複利讓效益打折。這也是累積金錢複利的困難之處，如果每「次」的間隔是以「年」為單位，很多人就做不到了。
幸好，養成習慣不像累積金錢一樣難，培養習慣的時間很少會到一年以上，通常幾週或幾個月就能開始兌現效益。
何況習慣還具有容錯率高的好處，一旦養成便不易中斷，偶爾沒做不會從此就不做。好比我自己的運動習慣，就算因為身體不適一陣子沒有運動，當身體復原時，之前的運動習慣都能繼續維持。工作也是，一旦養成工作流程的習慣，就算休假一陣子，重新回到工作上也很快就能找回節奏。
藉由同樣的付出而累積更好的成果，養成後也不容易中斷，這些就是習慣帶來的複利效應，是你給自己的習慣紅利。套用前面公司現金紅利的解釋，若把一個人視為一家公司，良好的習慣就是公司良好的制度，穩定的獲益就是持續的紅利。
習慣的飛輪效應
二○○一年時，矽谷正逢網際網路泡沫危機，許多科技公司相繼破產倒閉，美國亞馬遜企業也忙著抵擋這波歇業潮的壓力。創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）在當時找來一群專家顧問商討對策，為首的是管理學家詹姆．柯林斯（Jim Collins），他當場獻策自己長年的研究成果「飛輪效應」（Flywheel Effect）。
後來貝佐斯不只採納飛輪效應，還一舉作為公司核心發展的商業模式，逐漸成為各家企業效法的標竿。若非那場會議室裡的對話，或許亞馬遜不會是現代企業的傳奇。
柯林斯提出的飛輪效應概念是：透過步驟化的方式，有系統地反覆執行，達成持續的成果輸出。彷彿推動巨輪般，起初要花很大的力氣推進，你的努力也看不見進展，但隨著輪子轉動得愈來愈順，輪子自身的動力將帶動自己，最終巨輪就會以飛快的速度轉動。
這效益同樣可以顯現於個人習慣上。當你開始培養習慣時，大腦會不斷抗拒你改變，你也要消耗不少意志力堅持，成效看似難以浮現。直到過一陣子，你做那件事才會愈來愈熟練，到後來不需要意志力也能成功克服阻礙，不費力地進行好習慣。此時飛輪便運轉起來，你也持續產生習慣帶來的紅利。
好比晚睡的人要改成早起，第一天早上被鬧鐘叫醒肯定痛苦萬分，接著還要靠意志力撐過萎靡的一天。第二天早上也好不到哪裡去，但似乎少了一點掙扎。幾天過去後，早起變得愈來愈自然，晚上時間到了也容易入睡，後來不需要鬧鐘就能醒過來。
習慣的飛輪效應還有另一個特點，可以透過微調來優化系統，或是經由好習慣帶動新的習慣，如同在既有的基礎上優化輪子的組件，加快轉速，或轉動更大的輪子。
我自己就有定期微調工作流程的習慣，審視流程中有哪些地方可以更有效益。因為原本的工作流程已經有成效，所以追求的只是再精進一點，所花的心力不用太多就能增進效益，持續享有之前習慣帶來的紅利。
當然，如果你只想維持現有的工作流程也無妨，因為個人跟企業不同，企業有持續營利的壓力，個人只需要達成自我實現就行。這也是習慣產生的紅利之一：你可以因為花更少心力做一件事，而有餘裕去做其他新的事情；或是，單純地好好享受生活。
如果把人生的進展看作是依附在各種習慣下的過程，你所微調的每個環節都能逐步擴展人生。想起來，這真是一件足以令人興奮的事。
習慣的長尾效應
若把複利效應比喻為放大，飛輪效應比喻為累進，長尾效應就是耐受。
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管制加熱菸辦法過於草率 反菸團體：若不修正，加熱菸擴張速度恐高於電子煙
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總統府於今年2月15日公告修正菸害防制法後，國健署隨即提出「指定菸品健康風險評估審查辦法草案」，並預告加熱菸為指定菸品，但預告期縮短僅剩7天，引發不少質疑聲音。
爭議不斷的菸害防制法相關修正草案，正式在今（2023）年的1月12日，經過立法院三讀通過，總統府也隨即在2月15日公布修正菸防法。在修正後的菸防法中，為了管理「加熱菸」，特別增訂「指定菸品健康風險評估審查辦法」，並在第五條中明確指出，加熱菸在審查過程中必須提供相關資料，佐證其健康風險未高於國內已販賣之紙菸。
同時，國健署也隨即提出「指定菸品健康風險評估審查辦法草案」，另預告加熱菸為指定菸品，將一般60天的預告期，縮短至僅剩7天。由於健康風險評估在菸防法修法期間就曾引發空白授權爭議，如今審查辦法公布後，再次引來各方質疑聲浪。
「健康風險評估審查」具誤導性 立委質疑：缺乏在地數據，審查徒具形式
菸防法修法以來，許多專家、學者、醫生先後提出，「健康風險評估」一詞具有誤導民眾的風險。消費者文教基金會名譽董事長游開雄、立法委員陳椒華、董氏基金會林清麗主任皆表示，「健康風險評估」是專為開放加熱菸所設立的機制。臺大醫院家醫部郭斐然醫師亦曾說明過：「菸品本身不存在『健康』的性質，因此不應該使用『健康風險評估』的字眼，誤導民眾認為只要通過評估，就等於健康。」而在公共政策網路參與平台上，也有許多民眾留言，表示「衛福部怎麼會為菸商背書呢？有菸品是健康的嗎？」、「菸品通過健康風險評估機制就比較健康嗎？根本就是無稽之談。」，甚至有網友直指該審查是為了讓人能誇口說「我抽加熱菸我驕傲」嗎？
該健康風險評估審查辦法草案中，共有11條辦法，其中第3條規定：「業者應具備審查文件，包括健康風險研究資料、與其他菸品健康風險之比較，原料、添加物及其他成分資料、排放物資料、前兩項物質檢驗方法資料、加工方法、成癮性研究資料、致未滿20歲之人及初始吸菸者使用該產品研究資料，最小單位排放尼古丁、焦油含量等。」立委陳椒華指出，要建立完整的流行病學資料庫，需要長時間的累積。至於加熱菸、電子煙在台灣的時間還不夠長，並不具有足夠規模的數據資料庫，因此「健康風險評估審查辦法」草案中的審查，僅僅只是要求業者提供菸商的既有資料，卻也使得審查淪為徒具形式的紙上作業而已。對此，應針對相關法規予以修法，要求廠商在上市後續仍定期補充更完整的數據資料。而針對預告期只有7天一事，陳椒華委員認為相當不合理，已行文要求國健署延長預告期，並要求在北中南地區皆舉辦公聽會。
法律空窗加熱菸公然違法、護航質疑聲浪四起
除了名稱的爭議、條文與實踐之間的巨大差異，健康風險評估審查辦法草案的公告期限，從一般常見的60天竟縮短至7天，招來各界批評，令人質疑中央做法標準不一，企圖以縮短公告時間的方式草率通過，為菸商護航。
中央研究院法律學研究所副研究員吳全峰就曾指出，國健署以「盡速納管加熱菸」為由縮短預告期並不足夠，因為只要政府先將加熱菸公告為指定菸品，而非僅作預告，即使審查辦法尚待修定，也能先依新法禁止其製造、輸入、販賣、供應、展示或廣告，避免法律空窗期。台灣拒菸聯盟也於昨(21)日表示，目前加熱菸與電子煙都是違法產品，衛生主管機關應依法確實取締，而非縱容菸商肆無忌憚設置「加熱菸台灣官方網站」，進行違法行銷。
健康風險評估成加熱菸宣傳？ 專家、立委齊呼籲：國健署應回應相關質疑
另外，根據健康風險評估審查辦法草案的內容，加熱菸品將要以何種名稱審查與上市，依然不明。林清麗主任指出，美國加熱菸品牌一直以「I quit ordinary smoking.」（我戒除一般菸）作為宣傳，一方面直接誤導民眾加熱菸可以幫助戒菸，另一方面也暗示抽加熱菸可減少健康危害。此舉不但可能影響民眾戒菸意願，也違反新法第12條「禁止菸品促銷廣告」的規定。
日本加熱菸追蹤調查報告指出，15至19歲青少年使用加熱菸的比例，從2015到2017年，整體成長了3.3倍，非吸菸者使用加熱菸的比率，更是遽增13倍。韓國2017年開放成人使用加熱菸，一年後就有3%青少年曾經使用過，比電子煙的擴張還快。
衛福部公布的「菸品健康風險評估審查辦法」第三條第七項明定，指定菸品申請應檢附「致未滿二十歲之人及初始吸菸者，使用該產品之研究資料」；但是在第五條的核駁要件中卻漏掉要審查這項資料。使用「健康風險評估審查辦法」已成事實，對國人健康所造成威脅更是無法避免，林清麗主任、陳椒華立委都認為，現在唯一能做的，是期待我們能夠持續透過家長、校園、醫護的力量，讓國民認清菸害的危險性，更期待在不久的將來，能夠再次修法，完善每項具有潛在威脅的法條。同時，所有的拒菸團體以及有志立委，為防止「加熱菸是通過健康風險審查的減害菸品」此錯誤觀念被菸商快速運作宣傳，將持續強烈要求國健署回應至今所有國人與團體，對審查辦法草案的嚴重質疑。
參考資料