艾爾文《習慣紅利》：培養習慣紅利三大特性——複利效應、飛輪效應、長尾效應——累積人生複利

文：艾爾文

培養習慣紅利，累積人生複利

求學時，我對「現金紅利」（Cash Dividend）一詞就很有興趣。最初是從書上讀到投資股票將有分紅，固定時間公司會分派現金，那時懵懂的我心想，世上竟然有如此好事，不需做什麼就有收入。

即便後來知道領取現金紅利並非容易的事，不只要投入一大筆資金，而且還要選對績優股，然而紅利的概念依然讓我著迷。隨著我對投資的研究愈來愈深入，也實際體會到領取股息的好處，我逐漸把紅利的概念拓展到人生不同面向，其一就是習慣的養成。

如果把金錢比喻為有形資產，股息為資產的紅利；好習慣就是一種無形資產，而習慣衍生出的好處，即為習慣的紅利。

習慣紅利是我逐年體會出的心得，它不只增進我工作上的發展——協助我寫書、經營個人品牌、股票投資獲利；也提高我生活的滿意度——充足的睡眠、想要的生活品質、快樂的人際關係、富足的金錢習慣。我並非想刻意誇飾，是真心期盼這樣的認知能為你帶來同樣的幫助。

綜觀來說，習慣紅利至少包含三種特性：複利效應、飛輪效應、長尾效應。

習慣的複利效應

要了解複利不難，大意是你每次的獲益都會比前次還多。以金錢複利而言，假如你現在投資一萬元，每次能獲利五%的報酬，下次連同本金就有一萬零五百元，獲利是五百元。再下次則有一萬一千零二十五元，獲利是五百二十五元，比前次的五百元還多。只要維持相同五%的報酬，每次新獲利的錢都會更多，累積的本金也愈多。這就是複利的精髓，致富的途徑。

Photo Credit: 三采出版

而建立習慣所帶來的好處也有複利，你每次付出一樣的努力，但產生的效果會累積。同樣運動三十分鐘，你的身體機能會逐漸強壯；同樣撰寫一篇文章，寫出來的品質會愈來愈好；同樣專注工作一天，做事效率會變高，反映在收入上也會逐漸增長。

只是無論累積金錢或培養習慣，要產生複利效應都有個關鍵：它會考驗你的耐心，需要克制過程中的誘惑，避免中斷複利讓效益打折。這也是累積金錢複利的困難之處，如果每「次」的間隔是以「年」為單位，很多人就做不到了。

幸好，養成習慣不像累積金錢一樣難，培養習慣的時間很少會到一年以上，通常幾週或幾個月就能開始兌現效益。

何況習慣還具有容錯率高的好處，一旦養成便不易中斷，偶爾沒做不會從此就不做。好比我自己的運動習慣，就算因為身體不適一陣子沒有運動，當身體復原時，之前的運動習慣都能繼續維持。工作也是，一旦養成工作流程的習慣，就算休假一陣子，重新回到工作上也很快就能找回節奏。

藉由同樣的付出而累積更好的成果，養成後也不容易中斷，這些就是習慣帶來的複利效應，是你給自己的習慣紅利。套用前面公司現金紅利的解釋，若把一個人視為一家公司，良好的習慣就是公司良好的制度，穩定的獲益就是持續的紅利。

習慣的飛輪效應

二○○一年時，矽谷正逢網際網路泡沫危機，許多科技公司相繼破產倒閉，美國亞馬遜企業也忙著抵擋這波歇業潮的壓力。創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）在當時找來一群專家顧問商討對策，為首的是管理學家詹姆．柯林斯（Jim Collins），他當場獻策自己長年的研究成果「飛輪效應」（Flywheel Effect）。

後來貝佐斯不只採納飛輪效應，還一舉作為公司核心發展的商業模式，逐漸成為各家企業效法的標竿。若非那場會議室裡的對話，或許亞馬遜不會是現代企業的傳奇。

柯林斯提出的飛輪效應概念是：透過步驟化的方式，有系統地反覆執行，達成持續的成果輸出。彷彿推動巨輪般，起初要花很大的力氣推進，你的努力也看不見進展，但隨著輪子轉動得愈來愈順，輪子自身的動力將帶動自己，最終巨輪就會以飛快的速度轉動。

這效益同樣可以顯現於個人習慣上。當你開始培養習慣時，大腦會不斷抗拒你改變，你也要消耗不少意志力堅持，成效看似難以浮現。直到過一陣子，你做那件事才會愈來愈熟練，到後來不需要意志力也能成功克服阻礙，不費力地進行好習慣。此時飛輪便運轉起來，你也持續產生習慣帶來的紅利。

好比晚睡的人要改成早起，第一天早上被鬧鐘叫醒肯定痛苦萬分，接著還要靠意志力撐過萎靡的一天。第二天早上也好不到哪裡去，但似乎少了一點掙扎。幾天過去後，早起變得愈來愈自然，晚上時間到了也容易入睡，後來不需要鬧鐘就能醒過來。

習慣的飛輪效應還有另一個特點，可以透過微調來優化系統，或是經由好習慣帶動新的習慣，如同在既有的基礎上優化輪子的組件，加快轉速，或轉動更大的輪子。

我自己就有定期微調工作流程的習慣，審視流程中有哪些地方可以更有效益。因為原本的工作流程已經有成效，所以追求的只是再精進一點，所花的心力不用太多就能增進效益，持續享有之前習慣帶來的紅利。

當然，如果你只想維持現有的工作流程也無妨，因為個人跟企業不同，企業有持續營利的壓力，個人只需要達成自我實現就行。這也是習慣產生的紅利之一：你可以因為花更少心力做一件事，而有餘裕去做其他新的事情；或是，單純地好好享受生活。

如果把人生的進展看作是依附在各種習慣下的過程，你所微調的每個環節都能逐步擴展人生。想起來，這真是一件足以令人興奮的事。

習慣的長尾效應

若把複利效應比喻為放大，飛輪效應比喻為累進，長尾效應就是耐受。