《家．國．安全》：九一一之後，製造怪物成了一門欣欣向榮的產業
我們想讓你知道的是
作者拜訪反恐政策顧問、研究者、政府主責人員、教育家、社會工作者到「恐怖分子本人」與其親友；從遭受恐怖攻擊的英國，分別為加害者母親與被害者母親的訪談開始、到穆斯林大國印尼的「前恐怖分子大會」、巴基斯坦救助前塔利班兒童民兵的學校，以及原本是新納粹分子，而後轉換角色成為幫助白人放下種族優越等實際案例。
文：卡拉・鮑爾（Carla Power）
爆炸案之後的幾星期，菲根持續跨越「我們」與「他們」之間的界線。在另一起恐怖攻擊事件後，她明白表示對這條界線嗤之以鼻。事件發生在馬汀葬禮幾天前，當時，一名男子開車衝撞倫敦一座清真寺附近的人群，叫囂著要殺死所有穆斯林，並成功奪走一條性命。群眾抓住肇事者圍毆，最後清真寺的伊瑪目（Iman） 和信徒形成警戒線，保護他直到警方抵達。
菲根看到了現場的一張照片，深為那群人拒絕讓憤怒淪為群眾暴力的精神感動，因此決定原諒奪走馬汀性命的兇手。一位哀傷的母親，同時是一個生而為穆斯林的新住民，菲根決定公開表示原諒——這會破壞宗教狂熱者與民粹主義者大力推廣的「我們對抗他們」的簡單有力的說詞。爆炸案一個月後，她致電《英國廣播公司》（BBC），隨後登上晨間節目，在節目中寬恕自殺炸彈客。她後來告訴我，面對爆炸案，最好的回應是拒絕分裂與怨恨。「恐怖分子想激起憤怒、混亂與仇恨，」她平靜地說，「我拒絕配合。」
她為自己的克制付出了代價。網路酸民說她不像哀傷的母親，因為她的笑容太多了。有人在推特上寫道，「就妳這種態度，妳的兒子活該去死。」爆炸事件後的幾年裡，菲根進入研究所攻讀反恐策略，迫切希望了解人們為什麼加入激進組織，尤其因為「從社會整體的角度，我們每個人都參與製造了這些怪物。」
九一一之後，製造怪物成了一門欣欣向榮的產業。二○○二到二○一七年間，美國政府將彈性預算的百分之十六——大約二點八兆美元——投入於打擊恐怖主義，包括美國在伊拉克、阿富汗和敘利亞的戰爭。這加強了本土的監控與監禁力度，並擴大美國政府在海外暗殺本國公民與外國人的權利。這些用來對抗恐怖主義的安全化措施並沒有奏效：二○○○到二○一四年間，全球死於恐怖主義的人數暴增九倍。
根據美國國務院以及史丹佛大學的「激進組織印現計畫」（Mapping Militant Organizations Project），聖戰士激進分子的人數呈三倍成長，從三萬兩千兩百人增加到逾十一萬人。分析師崔佛．索爾（Trevor Thrall）與艾瑞克．葛普納（Erik Goepner）在為加圖研究所（Cato Institute）所做的一項研究中發現，美國在所謂「反恐戰爭」期間入侵或轟炸的七個國家，恐攻次數增加了百分之一千九百，相較之下，其他穆斯林國家只增加了百分之四十二。
一種兩極化的觀點——把世界區分為善與惡兩端——已在大西洋兩岸擴散開來。它不再只套用於我們與外敵的對抗，也逐漸被用在我們的同胞與鄰居身上。英國二○一六年脫歐公投後的一個月，出於種族和宗教因素的仇恨犯罪上升了百分之四十一。分裂、分裂、再分裂：我們在城市和郊區、在私有化的警隊與消防隊、在門禁社區看到這種現象。我們在網路上的推特式叫囂和尖酸刻薄的臉書貼文上看到這種現象。我們在華府看到這種現象。我們的思維方式愈來愈像人口普查員或焦點團體座談會（focus groups）主持人，把公民同胞扁平化成單一面向：黑人、拉丁裔或白人；本國出生或新住民；百分之一的成員或其餘的百分之九十九；共和黨人或民主黨人。正如我們選出來的民意代表，我們比以往更緊密地依附我們的政治群體（political tribes）。
我們每個人都有自己定義的「他者」，也就是我們個人眼中的「他們」。好比說，我會像聆聽聖戰士的故事那樣，同樣專注且認真地聆聽新納粹或末世崇拜教徒（End of Days cultist）的故事嗎？我希望我會，但我沒有太大把握。有一次返回家鄉聖路易斯（St. Louis）做客時，赫然發現自己也參與製造了日常生活中的他者。我和十四歲女兒妮可在雜貨店，碰巧遇見我的一個老鄰居。我們寒暄完各自離開後，妮可靠過來小聲問：「妳覺得她會不會是川普支持者？」
我停下來想一想，然後猜測：「很有可能。」
妮可轉身注視那女人逐漸遠去的身影，眼睛睜得大大的，彷彿看見魔神蟄伏在冷凍食品區。
自從世貿中心遇襲以來，伊斯蘭恐怖分子就被塑造成最原始的他者（ur-Other），用來安放從移民到全球化、再到西方力量衰落等所有事情引發的無名焦慮，無所不包。不論作為關塔那摩（Guantanamo）囚犯，或美國無人機的空襲目標，或伊斯蘭國的戰士，聖戰士都活在法律和想像中的文明社會界線之外。布希政府使用「非法的敵方戰鬥人員」一詞，得以隨意拘留並審問恐怖分子嫌疑人，不受日內瓦公約束縛。在ISIS所謂的哈里發政權（caliphate）遭到摧毀後，世界各國開始爭論是否應將敘利亞境內的五萬多名外籍戰士遣送回國，或者任他們留在難民營自生自滅。
在幾位西方領袖直率的言論中，這些戰士被抹除了一切人性成分，例如英國的國防大臣宣布，他的政府應「消滅」任何一個在敘利亞作戰的人，理由是「死了的恐怖分子無法對英國造成危害」。就連格外溫文爾雅的羅利．斯圖爾特（Rory Stewart）——一位會說九種語言，在哈佛大學開課講授人權，並曾創立非營利組織援助阿富汗手工藝家的前英國政府大臣——在面對從敘利亞返鄉的外籍戰士的威脅時，都曾如此回應：「很遺憾，在絕大多數情況下，對付他們的唯一方法就是除掉他們。」
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迎著舒適的海風氣息在富山縣冰見市尋找海中珍味：KITOKITO之旅（下）
我們想讓你知道的是
富山縣冰見市鄰接自古漁業興盛、被譽為漁獲寶庫的富山灣。本文上篇介紹了一年到頭都能吃到多種魚類的冰見漁港周邊的美食景點，下篇則要為大家介紹令人想專程拜訪的山丘上的酒廠、可以眺望立山連峰的天然溫泉旅館，到能嚐遍海鮮的休息站等刺激五感的景點，一起深入了解冰見觀光的魅力吧。
離開海港，前往山丘上的酒莊
離海邊有點距離的小山丘上，有家冰見唯一的酒莊──「SAYS FARM」。該酒莊設立於2011年，開創理念為「製造出北陸生產的好酒」。現在種植了約18,000株葡萄樹，占地9ha。雖然全國各地都有該酒莊的粉絲，但因堅持使用自家栽種的葡萄而產量稀少，粉絲們也很常反映買不到。
目前除了酒莊裡的小店，稍後要介紹的「冰見番屋街」也能買到「SAYS FARM」的葡萄酒。廣大的酒莊裡還有能吃到冰見山珍海味的餐廳、每天限定一組客人的住宿、能一覽富山灣美景的花園等，就算是當天來回的旅行，也能渡過悠閒時光，著實令人醉心於冰見的多樣化。
Info
SAYS FARM；富山縣冰見市余川字北山238
0766-72-8288
體驗冰見的魚與漁業
位於冰見漁港旁邊，冰見市漁業文化交流中心內的「冰見之海探索館」，是以冰見漁業為主題的體驗型設施，旅客可以從這裡各式各樣的展示，學習到「天然漁場」富山灣的特長、冰見魚的冷知識，以及越中式定置網的奧秘等多樣的知識與體驗。各位不妨抱持著探討冰見魚美味秘密的心前來拜訪。
設施內還有富山獨有的體驗──「魚糕繪畫體驗」，源自於富山的風俗習慣，當地人會在魚糕上畫畫當作宴席上的伴手禮。可以像裝飾蛋糕一樣在魚糕上畫上喜歡的圖案，做出專屬自己的原創魚糕。蒸好的魚糕也能當成土產帶回家，當作旅行的紀念剛剛好。
Info
冰見市漁業文化交流中心（冰見之海探索館）；富山県冰見市中央町7-1
0766-74-8018
※「魚糕繪畫體驗」的詳情請洽詢冰見市觀光協會（0766-74-5250）。
冰見美食齊聚一堂
位於海港沿岸的道路休息站「冰見番屋街」裡，集結了21家土產店及10家餐飲店，是冰見的觀光的中心點般的存在。
從使用直接從冰見漁港運來的魚的迴轉壽司店，到清晨現捕的新鮮魚類、繁複工程的加工食品等，這裡聚集了能品嚐富山灣海中珍味的店舖。此外，冰見烏龍麵、冰見牛、冰見咖哩等當地美食也頗受好評。
這棟建築物的店名叫「番屋」（漁夫作業用的小房間），設計也是以「番屋」為原型。佔地的一角設置了免費的足湯，隔著馬路的對面則是有「冰見溫泉鄉總湯」，在這裡能眺望大海，舒緩旅途的疲憊。從餐點到土產應有盡有，還能稍作小憩，行程裡一定要安排來這裡一趟。
Info
冰見漁港場外市場 冰見番屋街；富山県冰見市北大町25-5
0766-72-3400
可以眺望立山連峰的天然溫泉旅館
冰見沿海有許多小溫泉，形成了「冰見溫泉鄉」。鈉－碳酸氫鹽泉的泉水略為濃稠．以能讓肌膚變得光滑出名。屹立在冰見高地的「磯波風」也是溫泉鄉裡的人氣旅館之一，踏進旅館大廳就能從巨大的窗口看到富山灣及立山連峰，映入眼簾的風景令人為之震撼。
旅館裡的兩個大浴場分別備有室內溫泉及露天溫泉，流淌的是自家泉源「灘浦溫泉」。露天溫泉跟所有房間都能一眼望盡絕景，讓人沉浸在豪華的氣氛裡。晚餐則會因應季節為客人準備鰤魚、螃蟹、白蝦等，以富山灣的季節魚種為主角的套餐。讓身心徜徉在名泉裡、讓海中珍味驚豔您的舌尖，渡過一段寧靜時光吧。
Info
灘浦溫泉 元湯 磯波風；富山縣冰見市泊1760
0766-74-2336
前往藤子不二雄Ⓐ老師的故鄉
冰見市也是創作出「忍者哈特利」、「怪物君」等代表日本的名著的漫畫家・藤子不二雄Ⓐ老師的故鄉。從冰見車站往商店街方向走去，就能遇見各種人氣角色的塑像。其中還包括了藤子Ⓐ老師以富山灣的魚為原型設計的原創角色。每遇見一個角色就讓人忍不住想拍張照片。
每天在指定時間上演的「忍者哈特利機械時鐘」秀、展示老師的作品集的「冰見市潮風畫廊」（藤子不二雄ⒶArt Collection）、坐著「黑色推銷員」主角「喪黑福造微笑長椅」等，諸多漫畫景點在藤子不二雄Ⓐ的漫畫世界等著大家來探索！
Info
冰見市潮風畫廊；富山縣冰見市中央町3-4
0766-72-4800
我們經由這兩篇文章介紹了冰見充滿魅力的景點，誠摯邀請大家參考這些內容來日本海屈指的港鎮・冰見，品嚐新鮮的海中珍味、欣賞只有這裡才有的絕景，充分體驗這裡的美食佳景！
※本文介紹內容為2023年2月各景點現況。
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