外籍配偶申請居留簽證遭拒時，本國籍配偶可以代為提起行政訴訟嗎？
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本國籍的甲跟越南籍的乙對駁回的簽證處分不服，由甲提起行政訴訟，但遭指當事人不適格而駁回，理由是什麼？一起來看看。
2022年12月29日，年前的最後一個禮拜五，大法官作出今年的第20號憲法判決，判決的釋憲標的是最高行政法院庭長法官聯席會議的決議。當外籍配偶申請簽證遭拒時，本國配偶可否自己提起課予義務訴訟。最高行政法院的決議認為不行，這號憲法判決認為決議合憲，但也指出本國籍配偶可以例外的提起撤銷訴訟。
案例事實
2014年，一位中華民國籍（以下簡稱ROC）的甲，和越南籍的乙，在越南辦理結婚登記。在越南的乙，拿越南的結婚證書向外交部越南代表處申請驗證結婚證書、核發依親居留簽證，但代表處認為乙面談時對結婚重要事實陳述不一致、不實，駁回乙的簽證申請。
ROC的甲跟越南的乙對駁回的簽證處分不服，提起訴願被駁回後，ROC的甲提起行政訴訟，請求撤銷駁回的處分、應核發依親居留證的處分，但法院認為乙才是「否准簽證處分」的相對人，提起訴訟的甲並不是，當事人不適格而駁回。
ROC的甲因此聲請憲法解釋，認為判決適用的最高行政法院103年8月份第1次庭長法官聯席會議決議違憲。
這個決議是這樣說的「……得以外國護照申請居留簽證者，限於持外國護照之外國國民，該外國國民之本國配偶，並無為其申請居留簽證之公法上請求權……外籍配偶申請居留簽證經主管機關駁回，本國配偶主張此事實，不可能因主管機關否准而有權利或法律上利益受損害之情形，其提起課予義務訴訟，行政法院應駁回其訴。」
大意是說，可以申請簽證的人是越南籍的配偶乙，在法律上ROC配偶甲，並沒有幫乙申請居留簽證的公法上請求權，所以甲不會因為主管機關否准乙，而受有損害。這個時候，如果ROC甲提起課予義務訴訟，要法院命主管機關做成准許乙居留簽證的處分時，法院應該駁回。
爭議所在
准許或駁回居留簽證，都是行政處分。依照行政訴訟法規定，有兩種訴訟可能可以提起。
第一：撤銷訴訟
行政訴訟法第4條第1項規定：「人民因中央或地方機關之違法行政處分，認為損害其權利或法律上之利益，經依訴願法提起訴願而不服其決定，或提起訴願逾三個月不為決定，或延長訴願決定期間逾二個月不為決定者，得向行政法院提起撤銷訴訟。」
人民可以請求法院撤銷「否准」居留簽證的處分，但撤銷之後，就回到申請但還沒有做出處分的情況，主管機關需要再次做出處分，但做出什麼樣的處分，就要看法院是怎麼說的，主管機關依照職責做出新的處分，不一定是准許或否准。
第二：課予義務訴訟
行政訴訟法第5條第2項規定：「人民因中央或地方機關對其依法申請之案件，予以駁回，認為其權利或法律上利益受違法損害者，經依訴願程序後，得向行政法院提起請求該機關應為行政處分或應為特定內容之行政處分之訴訟。」
人民對「依法申請之案件」被駁回時，也可以請求法院要求機關做成處分，像是本案中的甲想做的，要求法院做出「准許」居留簽證的處分。
問題來了，法條中的要件寫的是「依法申請之案件」，但依照外國護照簽證條例的規定，申請簽證的對象是拿外國護照的人，也就是越南籍的乙，申請居留簽證的人，也是越南籍的乙，而不是ROC的配偶甲，那甲算是「依法申請」的人民？而可以提起課予義務訴訟，要求法院命主管機關做成准許乙取得居留簽證的行政處分？
最高行政法院的決議認為不行，因為沒有符合課予義務訴訟的要件，是這次釋憲的爭議所在。
涉及的憲法權利
由於最高行政法院的決議的結論不可以提起課予義務訴訟，首先涉及到的是憲法第16條的訴訟權。其次，這個案件涉及的是外籍配偶可否申請居留簽證，對ROC的甲來說，事關婚姻生活的經營，和婚姻自由也有關係。
婚姻自由並沒有在憲法本文中明文規定，但過去的釋憲實務，從憲法第22條得到婚姻自由應該受到憲法保障的結論。
憲法判決的結論
這是一個合憲性的判決，大法官認為最高行政法院的決議「外籍配偶申請居留簽證經主管機關駁回，本國配偶……提起課予義務訴訟，行政法院應駁回其訴」，只是就ROC甲是否符合提起課予義務訴訟要件的決議。
關於這個問題，大法官認為依照外國護照簽證條例的規定，ROC的甲並不是可以申請越南籍乙居留簽證的人，申請簽證是越南籍乙的權利，所以ROC甲沒有幫越南乙申請簽證的公法上請求權，不能提起課予義務之訴。
雖然沒有承認ROC的配偶可以用自己的名義來提起課予義務訴訟，但並沒有排除ROC的甲，可以主張共同經營婚姻生活的婚姻自由受到限制作為理由，例外提起行政訴訟法第4條的撤銷訴訟。
如果這樣解釋的話，這個決議並沒有違背憲法保障婚姻自由跟訴訟權的意旨。
也就是說，大法官認為ROC甲雖然不能幫乙提起課予義務之訴，但可以幫乙提起撤銷訴訟，請求撤銷否准居留簽證的處分，回到處分尚未做成的狀態，讓主管機關再次做出准否的處分。
判決由黃瑞明大法官主筆。
不同意見的理由
這個憲法判決有四份不同意見書，來自蔡明誠、詹森林、謝銘洋跟呂太郎大法官，這四位大法官都是民事法背景，不同意見主要認為行政訴訟法課予義務訴訟規定的要件過於嚴格，應該納進來一起審查。而且撤銷訴訟只能撤銷否准處分，並沒有辦法讓法院解決問題，主管機關還是可以再次否准。
出具協同意見書的大法官包括黃虹霞、楊惠欽跟蔡宗珍大法官，這也是一個可以觀察的地方，楊惠欽跟蔡宗珍大法官都是行政法背景。
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迎著舒適的海風氣息在富山縣冰見市尋找海中珍味：KITOKITO之旅（上）
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富山縣冰見市坐落於被稱為漁獲寶庫的富山灣，其中，以富山縣內最高捕撈量著名的冰見漁港周邊，一年到頭都能吃到各種不同的魚。這次將向大家介紹一趟以壽司起家的港町之旅，帶大家認識冰見市內能嚐到KITOKITO（新鮮）的壽司店，以及能讓魚肉更加美味的醬油店。
從東京車站搭乘北陸新幹線，約兩小時後在新高岡站下車，再開車或搭電車30分鐘即可到達本次目的地──冰見市。一下車，迎接我們的是令人心曠神怡的海風及海浪聲。從餐飲店、土產店分佈在面海的冰見漁港周遭這點，隱約也能窺見此處以漁業起家的鄉鎮歷史。
在小鎮裡的壽司店品嚐新鮮魚料
冰見漁港四季皆能捕撈到各種魚類，春天的沙丁魚、夏天的鮪魚、冬天的鰤魚都是當地有名的魚種，其中又以名產鰤魚以「冰見寒鰤魚」之稱聞名國內外。小鎮上的壽司店能一口氣嚐遍當季鮮魚，而由冰見市裡10家店組成的「冰見壽司組合」會以地圖或影片等方式將冰見壽司的魅力推廣給國內外旅客。
冰見壽司最值得一提的就是新鮮度。因地利之宜，從漁港買來的季節魚種都能在KITOKITO（富山話裡新鮮的意思）時捏成壽司。壽司師傅以俐落又仔細的手法讓鮮魚更好吃，也讓多數觀光客感到驚訝又感動。能以划算的價格吃到這樣的美味也可以說是一大魅力吧。
無論是坐在吧檯前享受跟老闆聊天的樂趣、或是以高級日本料理店風格來品嚐富山的鄉土料理等，每家店都有不同的享受方式，也都是冰見獨特的壽司體驗。
Info
川喜；富山縣冰見市本町2-1
0766-74-5555
以清晨捕獲的鮮魚為賣點的食堂
2022年5月於冰見漁港附近開業，冰見市漁業文化交流中心裡的「冰見岸壁市場」是以清晨捕獲的鮮魚為賣點的食堂。店裡裝飾著大漁旗，店裡的氣氛就像市場一樣充滿了活力。點餐櫃檯旁的黑板上則寫有了以「今天提供的魚」為主題的各種定食及輕食，讓人看得眼花撩亂難以做出決定。
最有人氣的餐點，是豪爽地疊了7～8種魚貝類的「冰見散壽司定食」；冬季寒鰤魚旺季則推薦嚐試「天然鰤魚散壽司」。由於是直接由漁獲批發店直營的食堂，味道也更有保證。店裡還可以購買手工便當及小菜，滿足內用到外帶等各種不同的需求。
Info
冰見岸壁市場；富山県冰見市中央町7-1，冰見市漁業文化交流中心內
0766-78-3321
品嚐產量稀少的冰見牛的美味
冰見的美食不限於海中珍味。與「冰見寒鰤魚」齊名的還有代表冰見品牌的「冰見牛」。冰見牛生長於綠植環繞的山腰地帶，由當地的肉店經營的燒肉店「冰見牛屋本店」會買下一整頭符合肉質、新鮮度、油花分佈這三項優良品質的冰見牛，再由技術精純的師傅，將牛肉的美味發揮到最大極限提供給客人。
燒肉、壽喜燒、涮涮鍋、炙烤握壽司等，都是產地才能體驗的豐富菜單。緊鄰「冰見牛屋本店」的肉店「精肉牛屋」則以外帶為中心，提供冰見牛做的可樂餅、炸肉餅等，適合肚子有點餓了時可以來一點的小餐點，也讓遊客能充分品嚐鮮少流通到市面，稀有罕見的冰見牛。
Info
冰見牛屋本店；富山縣冰見市朝日丘1-41
0766-72-0029
參觀氣勢高揚的清晨漁獲競標
難得來冰見一趟，不如早起參觀漁獲競價。雖然打撈的魚種及數量會受季節及天氣影響，但日本海屈指的冰見漁港，四季都能有各種漁獲。早上六點，參與競標的人聲響起，當天捕到的漁獲也被排列一地，參觀者能從2樓的看台觀看如此極有氣勢的競價現場。
參觀無須費用也不用預約，但因有周日或國定假日等休息日，訪問之前記得在冰見漁業協同組合的官網確認情報。另外，設立於漁港旁邊的「魚市場食堂」從早上六點半開始營業，在距離漁港只有數公尺的距離品嚐海鮮丼等有名料理當早餐，也是個早起的獎勵。
Info
冰見漁港；富山縣冰見市比美町435
0766-74-0170（冰見漁業協同組合）
尋找適合魚壽司的醬油
明治3年開業，150年來釀造醬油的「本川藤由商店」。推開充滿歷史痕跡的玻璃窗，釀造工廠（兼店鋪）中醬油的甘甜香氣立刻撲鼻而來。建築物的深處擺放許多釀造桶，入口處的店鋪則可以購買釀造場直接販售的醬油。從古早的一升瓶（1.8公升）到放置在餐桌上的小瓶包裝，各種尺寸、類別的商品種類非常豐富，也非常適合當作紀念品買回家。
原為船東（擁有漁船、漁網等出借的漁業經營者）的上一代老闆抱著「想做出適合魚壽司的醬油」的理念創業，適合平常使用的「別選濃口醬油」以及跟冰見鮮魚很搭的「海鮮熟成生魚片醬油」都很受客人歡迎。團體參觀時也可以另外預約製作專屬醬油的體驗，加上蒜頭或辣椒等材料做出自己喜歡的醬油。
Info
本川藤由商店；富山縣冰見市本町1-18
0766-72-0256
本文的下篇將為大家介紹，從令人想特地拜訪的山丘上的酒莊、可以眺望立山連峰的天然溫泉旅館，到能嚐遍海鮮的道路休息站等，能讓大家用五感充分體驗冰見的魅力景點們。
※本文介紹內容為2023年2月各景點現況。
本文章內容由「關鍵評論網日本站」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。