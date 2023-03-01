《耳讀學習法》：就「對說話者有好感」這層面來說，「耳讀」的確獨具效果
我們想讓你知道的是
如果是自己喜愛的異性、偶像為我們朗讀教材，並且錄音下來，相信一定能使我們更有動力學習——這雖然是大夥兒在聚會上的玩笑話，但是就「對說話者有好感」這層面來說，「耳讀」的確獨具效果。
文：清水康一朗
學習首重親切感
一個熟悉的人所說的話，絕對比陌生人的話更叫人認真傾聽——這情形不管對誰都一樣。
一個不相干的人說的話，再怎麼冠冕堂皇，也往往激不起我們多大的興趣，遑論仔細傾聽了。
反之，如果是熟人所說的話，一般人至少會興起一點興趣。
平常你從來不收看的電視節目，如果某日邀請你的朋友去上，播出時你會不會想看呢？我想應該很多人會想看。這就是「認識」所產生的親切感會激起個人興趣的明證之一。
書也是一樣。
除了內容有趣、會引人浸淫在故事情節中的小說之外，像語文學習書籍、勵志類書籍，以及商業用書等，有點印象的作者絕對會比名不見經傳的作者更令人感興趣。
我舉個例子。
讀一個知名藝人寫的書，與讀一個你沒聽過聲音、也不知長相的作者的書，你的感覺會有什麼不同？
讀的時候或許你不會特別意識到這一點，但感覺應該相當不同。
讀知名藝人寫的書，必定會想起那位藝人的舉止，會感覺他彷彿正親口對你說話一般。如果作者是女藝人，讀者一定會想起她的臉、聲音、說話方式吧；若是搞笑藝人，讀者則會想到他的搞笑招數、說話的口條等，一邊想像、一邊讀著。
是的，就好像親聞其聲一般。
反之，完全不認識的作者，讀他所寫的書時，什麼也想不出來。
作者的確是透過他寫的書對你說話，但可惜的是，沒有任何資訊可以使人聯想到作者。
沒有見過我、沒有聽過我聲音的人，在讀這本書的時候，腦海中無法想像我的聲音。即使我怎麼使出渾身解數寫文章，但在你腦海中響起的，還是你自己的聲音。
我必須遺憾的說，在這種狀態之下，要激發讀者產生臨場感或親切感，恐怕有點困難。
體驗尊敬之人說話的能量
但是，採用「耳讀」的話呢？
即使聽者完全不認識說話的人，但實際聽到他說話的聲音，就能夠大致想像其形貌了。藉由一個人的聲音，我們可以想像許多細節，像是：性別、年齡、體格和性格等等。
聽著一個人的聲音，親切感和臨場感通常便會油然而生，使得我們愈聽愈有興致。
在我的經驗中，因「耳讀」而備感親切的例子多不勝數。
例如：稻盛和夫先生是我所尊敬的經營者之一，他是京瓷、DDI（現在的KDDI）的創立者，是日本代表性的經營者之一。
我剛創業的時候，讀了稻盛先生寫的好幾本書。
對我而言，他就像是經營之神，他所傳授的道理不勝枚舉。當時我抱著想請他多多指點的心態，用心地讀起他的書。稻盛先生的文章，使我得以領略人生及經營的精義，心底充滿感動。
「真想見見稻盛先生，親自向他請教。」
如果這個願望能成真，那該有多麼美好！
但問題是，親眼見到稻盛先生、直接向他請教的機會，在我的生活中實在微乎其微。
該怎麼辦呢？
於是，我決定找稻盛先生的談話CD來聽。
結果如何呢？
透過CD聽了稻盛先生的談話、聆聽他的分享之後，我發現他與我先前的想像差了十萬八千里。
最讓我驚訝的是，在我心目中像神一樣難以親近的這位企業家，聲音聽起來竟然像自家親切的長輩，而且還跟我話家常。
當然，稻盛先生的話並非只說給我一個人聽，那張CD是他在廣大聽眾前演講的錄音。
然而，不可思議的是，聽著他的聲音，我感覺他宛如對我一個人說話一般。
而且，稻盛先生用獨特的口吻說起他自己的失敗經驗時，聽起來特別有趣。
「咦？那麼了不起的稻盛先生，原來也曾經吃過敗仗？！」驚訝之餘，我突然湧生出一股勇氣。
總之，它讓我感覺彷彿探觸到稻盛先生的人格。
有了這種情感之後，我就像乾燥的海綿丟進水裡一般，把稻盛先生的道理吸收到心裡去。
而且，在此之後，即使讀著稻盛先生的書，我的腦海中也會不時迴盪著他的聲音。因此，即使書裡的內容並沒有不同，但是它進入我心裡的氛圍卻變得完全不一樣。
我認為，這便是藉由「耳讀」領略作者能量的好處。
喜愛演講者，學習變得更輕鬆
人有一種傾向，就是愈是知道對方的事，就愈容易喜歡上對方。
我相信很多人都有這樣的經驗。
我常常聽人提及，過去完全沒留意過某個人，但偶然得知他的人生故事或家庭狀況後開始產生興趣，並且漸漸欣賞起來。這情形不只發生在兩性之間的愛慕，通常了解對方，因而產生興趣，就容易產生好感。
換句話說，比起讀書，「耳讀」能進一步了解對方的聲音和氛圍，因而較容易對對方產生好感。
既然喜歡上對方，當然就會更有興趣聽對方說話了。
在學習上，沒有這麼容易的事。
如果「學習＝聽喜歡的人的聲音」這個公式能夠成立，大家就可以歡歡喜喜地學習了吧。
如果是自己喜愛的異性、偶像為我們朗讀教材，並且錄音下來，相信一定能使我們更有動力學習——這雖然是大夥兒在聚會上的玩笑話，但是就「對說話者有好感」這層面來說，「耳讀」的確獨具效果。
書籍介紹
本文摘錄自《耳讀學習法：比「閱」讀更有效率的記憶法【暢銷新版】》，商周出版
作者：清水康一朗
譯者：慕樂
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原來「聽」比「看」更容易記憶&吸收！
最有CP值的自我投資。
大腦就是喜歡這樣記！「耳讀」幫你穩固記憶，提升學習效率。
日本「耳讀學習」經典
讓耳讀成為你的軟實力
所謂「耳讀」，是透過反覆播放聲音內容，
讓大腦自動記憶的一種學習方式。
不同於過去以閱讀為主的學習方式，
「耳讀」是透過對人類右腦的訓練，
將所有「聽過」的知識，藉由大腦自動儲存，
讓人在不知覺中，發揮強大的記憶潛能，這就是「耳讀」的力量！
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我們想讓你知道的是
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