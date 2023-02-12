女性街友的困境：那個你稱之為「家」的地方，可能是她好不容易才逃出來的地方

文：張中瑞

（本文提及的街友名字皆為化名）

­­「大姊！這裡有毛筆，想不想來寫春聯？」「我以前可是幫很多明星伴舞過的哦，信不信我現場來一段機械舞！」

此起彼落的問候聲，響遍了人來人往的台北車站。接下來的三天，是《人生百味》為露宿街頭的無家者們所準備的街頭尾牙。不只是讓流浪的街友能坐下來好好吃頓飯，更提供參與募菜的民眾及志工實際和無家者接觸的機會。

據行政院110年統計，全台街友人數為2910人。其中，女性街友的人數為438人，約佔整體街友人數的15%。因此，台北車站及艋舺公園等無家者數量較多的地方，仍以男性街友的數量較多。

而提到無家者，民眾腦袋會浮現的第一個樣貌也多為中老年的男性。然而，你是否曾想過，為數不多的女性街友，究竟面臨了什麼樣子的問題？

Photo Credit: 張中瑞攝

身心靈疾病纏身

位於台中的慈善撒瑪黎雅婦女關懷協會，是全台第一個專為女性街友設立的安置中心。執行長楊麗蘋說道：「九成的女性無家者基本上都有精神疾病。」如憂鬱症、焦慮症或思覺失調等。除了精神疾病外，多數協會初接觸的個案患有糖尿病、心臟病、或紅斑性狼瘡等慢性疾病。

帶著欠佳的身心靈，自然難以找到穩定的工作，更無力負擔龐大的醫藥費支出，這樣的情形無疑使得原本就不慎理想的健康狀態雪上加霜，更使得無家者陷入無止盡的惡性循環。

相較於男性，女性在失去經濟來源時，能夠依靠親友或異性，甚至性交易來維生的可能性較高，但最終走投無路要流浪街頭時，大多都已全身是病，生活幾乎無法自理，情況比大多數男街友還要更糟。

楊麗蘋苦笑：「曾經協會幫一個個案治療了一口牙就花了近十萬元，公部門提供的醫療掛帳單實際上完全供不應求，大部分的經費仍需由協會支出，我們的預算也很吃緊。」

協會已然如此，女街友獨自流浪所面臨的醫療窘迫可想而知。先天的力氣弱勢再加上纏身的疾病，使得大部分女性街友難以承擔男性街友常做的粗工及舉牌等工作。因此協會內對女性無家者的職業培訓也一直以清潔、餐飲類為主。

然而，即便選擇和體力因素相關度較低的工作，街友仍時常因為其流浪的身分而被拒於門外。協會內社工督導陳紫雲說道：「許多雇主都會詢問居住地址，但一旦個案被知道是流浪的人，大多數時候就沒辦法通過面試，我們面臨的一個很大的困境，就是對無家者相對友善的雇主並不好找。」

即便能找到工作，許多女性無家者由於過去的負面經驗，普遍較缺乏對人的信賴，所以即便有工作，多數情況下能做的長久的人並不多。

Photo Credit: 張中瑞攝 協助協會搬運物資的小沛。

性侵、性騷擾的問題仍難以解決

楊麗蘋說：「女性街友幾乎都曾有被性騷擾，甚至性侵的經驗」這也是許多女性無家者會選擇剪極短髮、選擇較陽剛的穿著的原因。

為了降低被性騷擾的可能性，不洗澡甚至弄髒自己都可能成為她們保護自己的手段，在面對陌生人時，女街友往往缺乏信任，也傾向展現較侵略性的態度甚至暴力的手段，但這其實是她們自我防護的方法。

協會內的無家者小楊透漏：「也遇過那種看起來很和善，要給我東西吃的人，結果一吃下去我就開始頭暈，像喝醉酒一樣，嚇得我只好一直跑，一直跑。」

長期的街頭生涯和性騷擾的恐懼，讓部分女性無家者甚至患上被害妄想症及思覺失調症，長時間的孤立狀態和對人的恐懼使得她們變得更不善於與人相處，種種因素的累積更使得原本就困難的求職之路更加不易，這也是協會內的個案較難獨立的原因之一。

由於對人群的不信任或恐懼，大部分的女性無家者會選擇躲在超商、網咖、甚至橋下等等遠離人群的偏遠之處作為落角處，而非車站、公園等常見的街友聚集地。

然而，這些聚集地卻是大部分的社福單位及民間團體發放物資、食物的聚集地，這也使得這些本就甚少受到關注的女街友們能獲取的資源更加稀少。可以說，種種因素結合起來，讓女性街友成為了所有街友當中最弱勢的一個族群。

妳為什麼不回家？

「她們之中大部分的人其實都有過家庭，但那個被別人稱為家的地方，可能也是傷害她最多的地方⋯⋯」陳紫雲說道。許多流落街頭的女性，都是在原本的家庭被家暴、謾罵，甚至是被家庭給趕出來的。這樣的她們，除了流浪以外，還必須承受社會責難的眼光。

在四十到六十歲中年大姊受到的教育中，女人必須為家庭犧牲奉獻，受到苛待必須隱忍。有的人會問她們，「妳為什麼不回家？」殊不知，那個你稱之為家的地方，可能是她忍耐了一輩子好不容易才逃出來的地方。

而有的個案，因為名下有子女，即使子女並沒有進行撫養，當今的低收入戶仍會將其收入做採計，而使得這些街友根本就無法申請低收入戶的補助。唯一的解決方法是進行撫養訴訟，可是對一名吃住生活，甚至維持健康都是奢望的無家者而言，委任律師進行長時間的的法律訴訟又談何容易？

那些行為背後的不得已

提到街友，許多民眾的腦袋中還是會浮現髒亂不洗澡、愛喝酒不工作等等的負面印象。當然這些負面的行為是真實存在的，但多數人只看見了這些行為發生的「結果」，卻鮮少有人去探究這些行為背後的「原因」。

協會內的無家者阿方是一名年約六十的原住民大姊，時常把領到的補助金或臨時工的收入拿去買酒，令社工師頭痛不已。阿方說道：「我也很想戒啊！可是都喝了快五十年了，不喝就全身不舒服，但我真的改不了⋯⋯。」