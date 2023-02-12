女性街友的困境：那個你稱之為「家」的地方，可能是她好不容易才逃出來的地方
我們想讓你知道的是
根據行政院統計，全台街友總數約為2910人，而其中女性街友為438人，約佔15%。作為無家者中的少數，女性無家者除了欠佳的身心靈之外，還要面對在街頭上遭性騷擾或性侵的可能，這也是許多女性無家者會選擇剪極短髮、選擇較陽剛的穿著的原因⋯⋯。
文：張中瑞
（本文提及的街友名字皆為化名）
「大姊！這裡有毛筆，想不想來寫春聯？」「我以前可是幫很多明星伴舞過的哦，信不信我現場來一段機械舞！」
此起彼落的問候聲，響遍了人來人往的台北車站。接下來的三天，是《人生百味》為露宿街頭的無家者們所準備的街頭尾牙。不只是讓流浪的街友能坐下來好好吃頓飯，更提供參與募菜的民眾及志工實際和無家者接觸的機會。
據行政院110年統計，全台街友人數為2910人。其中，女性街友的人數為438人，約佔整體街友人數的15%。因此，台北車站及艋舺公園等無家者數量較多的地方，仍以男性街友的數量較多。
而提到無家者，民眾腦袋會浮現的第一個樣貌也多為中老年的男性。然而，你是否曾想過，為數不多的女性街友，究竟面臨了什麼樣子的問題？
身心靈疾病纏身
位於台中的慈善撒瑪黎雅婦女關懷協會，是全台第一個專為女性街友設立的安置中心。執行長楊麗蘋說道：「九成的女性無家者基本上都有精神疾病。」如憂鬱症、焦慮症或思覺失調等。除了精神疾病外，多數協會初接觸的個案患有糖尿病、心臟病、或紅斑性狼瘡等慢性疾病。
帶著欠佳的身心靈，自然難以找到穩定的工作，更無力負擔龐大的醫藥費支出，這樣的情形無疑使得原本就不慎理想的健康狀態雪上加霜，更使得無家者陷入無止盡的惡性循環。
相較於男性，女性在失去經濟來源時，能夠依靠親友或異性，甚至性交易來維生的可能性較高，但最終走投無路要流浪街頭時，大多都已全身是病，生活幾乎無法自理，情況比大多數男街友還要更糟。
楊麗蘋苦笑：「曾經協會幫一個個案治療了一口牙就花了近十萬元，公部門提供的醫療掛帳單實際上完全供不應求，大部分的經費仍需由協會支出，我們的預算也很吃緊。」
協會已然如此，女街友獨自流浪所面臨的醫療窘迫可想而知。先天的力氣弱勢再加上纏身的疾病，使得大部分女性街友難以承擔男性街友常做的粗工及舉牌等工作。因此協會內對女性無家者的職業培訓也一直以清潔、餐飲類為主。
然而，即便選擇和體力因素相關度較低的工作，街友仍時常因為其流浪的身分而被拒於門外。協會內社工督導陳紫雲說道：「許多雇主都會詢問居住地址，但一旦個案被知道是流浪的人，大多數時候就沒辦法通過面試，我們面臨的一個很大的困境，就是對無家者相對友善的雇主並不好找。」
即便能找到工作，許多女性無家者由於過去的負面經驗，普遍較缺乏對人的信賴，所以即便有工作，多數情況下能做的長久的人並不多。
性侵、性騷擾的問題仍難以解決
楊麗蘋說：「女性街友幾乎都曾有被性騷擾，甚至性侵的經驗」這也是許多女性無家者會選擇剪極短髮、選擇較陽剛的穿著的原因。
為了降低被性騷擾的可能性，不洗澡甚至弄髒自己都可能成為她們保護自己的手段，在面對陌生人時，女街友往往缺乏信任，也傾向展現較侵略性的態度甚至暴力的手段，但這其實是她們自我防護的方法。
協會內的無家者小楊透漏：「也遇過那種看起來很和善，要給我東西吃的人，結果一吃下去我就開始頭暈，像喝醉酒一樣，嚇得我只好一直跑，一直跑。」
長期的街頭生涯和性騷擾的恐懼，讓部分女性無家者甚至患上被害妄想症及思覺失調症，長時間的孤立狀態和對人的恐懼使得她們變得更不善於與人相處，種種因素的累積更使得原本就困難的求職之路更加不易，這也是協會內的個案較難獨立的原因之一。
由於對人群的不信任或恐懼，大部分的女性無家者會選擇躲在超商、網咖、甚至橋下等等遠離人群的偏遠之處作為落角處，而非車站、公園等常見的街友聚集地。
然而，這些聚集地卻是大部分的社福單位及民間團體發放物資、食物的聚集地，這也使得這些本就甚少受到關注的女街友們能獲取的資源更加稀少。可以說，種種因素結合起來，讓女性街友成為了所有街友當中最弱勢的一個族群。
妳為什麼不回家？
「她們之中大部分的人其實都有過家庭，但那個被別人稱為家的地方，可能也是傷害她最多的地方⋯⋯」陳紫雲說道。許多流落街頭的女性，都是在原本的家庭被家暴、謾罵，甚至是被家庭給趕出來的。這樣的她們，除了流浪以外，還必須承受社會責難的眼光。
在四十到六十歲中年大姊受到的教育中，女人必須為家庭犧牲奉獻，受到苛待必須隱忍。有的人會問她們，「妳為什麼不回家？」殊不知，那個你稱之為家的地方，可能是她忍耐了一輩子好不容易才逃出來的地方。
而有的個案，因為名下有子女，即使子女並沒有進行撫養，當今的低收入戶仍會將其收入做採計，而使得這些街友根本就無法申請低收入戶的補助。唯一的解決方法是進行撫養訴訟，可是對一名吃住生活，甚至維持健康都是奢望的無家者而言，委任律師進行長時間的的法律訴訟又談何容易？
那些行為背後的不得已
提到街友，許多民眾的腦袋中還是會浮現髒亂不洗澡、愛喝酒不工作等等的負面印象。當然這些負面的行為是真實存在的，但多數人只看見了這些行為發生的「結果」，卻鮮少有人去探究這些行為背後的「原因」。
協會內的無家者阿方是一名年約六十的原住民大姊，時常把領到的補助金或臨時工的收入拿去買酒，令社工師頭痛不已。阿方說道：「我也很想戒啊！可是都喝了快五十年了，不喝就全身不舒服，但我真的改不了⋯⋯。」
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要住得舒適，先照顧流動在空間中的能量：重新認識千年學問風水學
我們想讓你知道的是
談到風水，你會想到什麼呢？是電影或小說裡頭的師爺，尋找龍穴的畫面；還是依照大師指點，擺滿了屏風、八卦鏡、花瓶、魚缸等等開運擺設的家？你可能不知道，風水其實是一個充滿了科學依據的理論實踐。
2020年以來，全球飽受疫情威脅，接連而來的資源匱乏、戰爭、原物料價格上漲等等，不斷的測試我們的耐受力。2023年，全新的挑戰即將展開，風水可以幫助我們找到自我的定位，度過各種精神上、感情上、事業上和健康上的危機和難關。
我們可以說，想要讓身心安定、安居樂業，就要先照顧好流動在空間的能量
在山水名勝中，認識風水的奧妙
對風水老師江名萱來說，「風水」原本只是她廣泛且龐大的學習領域中的一個項目。熱愛學習的江老師，對許多事物充滿了好奇心，從武術、跆拳道，到八字命理，甚至重型機車，在先生的鼓勵和支持下，江老師都有所涉獵。「在我開始學習風水大概兩、三年後，我有機會到紫禁城旅遊。第一次去，我感到很新鮮，以前從沒想過居然有機會可以進入到皇帝的殿堂。第二次去，當大家都在四處探看的時候，我一個人走到了皇帝的龍椅前，我站在那裡，面對著大殿，突然我感覺到巨大的威儀、平靜和使命感，就好像身為皇帝，在這裡統御天下的感覺。」因為這一次的紫禁城之旅，江老師對風水的認識，產生了豁然開朗的感覺。「回台之後，我開始研究是什麼讓我有當時的感受，透過研讀古經文，我才發現紫禁的風水設計，包含了時間與空間交錯所產生的能量，正是這⼀切的解釋。因為紫禁城空間設計的方法，包括日照、月光、排水、風向等等天地之間的一切，都是為了創造一個可以永久統御天下的場域而流動。」江老師繼續補充說明道：「這就是風水，透過設計與安排，讓時間與空間的互動，打造出一個專屬皇家使用者的環境。
坊間所謂的「看風水」，常常給予人一種玄學的感覺，充滿了各種傳說與禁忌，彷彿只要不小心做錯了什麼，就會導致厄運臨頭。但在江老師的眼中，風水是古代先人智慧的傳承，是在透徹的研究了山川地理的走向，日月星辰的運行等等大自然現象之後，所歸納出來的一種「人與自然和平相處」法則。「我們居住的空間，其實是跟太陽、天地、日夜、陰陽產生連動的能量，而影響到我們的健康、感情、事業的好壞。簡單來說，當你住在一個潮濕發霉的環境，你的呼吸道會受到影響，你可能會過敏、生病，心情也因此煩躁不安，健康、感情、人際關係、事業等更會受到影響。但是當濕氣的問題被解決了，身體恢復健康，心情就會跟著平穩下來。健康、感情、人際關係、事業必然也會順利成功。同樣的道理，當空間中太陽的能量（即溫度、濕度、光照、風向等大自然能量）失調，就會影響到居住者的生理和心理狀況。而風水所要做的，就是一種預先的設計，讓空間中的能量順暢、調和，住在裡面的人，自然就能心平氣和。心氣順了，待人處事也會變得順暢，當然對事業和人際發展都大有幫助。」打破玄秘的氛圍，而是從自然能量、時間和空間的互動變化去理解風水，江老師鑽研了三十多年的風水理論，是非常講究科學與邏輯的一門學問。
一方空間，成一股能量
由於在紫禁城旅遊的頓悟，讓江老師感受十分強烈，開始日以繼夜地研究古時的風水經文。所以江老師的風水觀，都埋藏著綠能、環保、綠建築、永續、傳承等觀念。風水能量的流動，來自於設計出長遠的時間軸線與建築空間互相交錯影響，因而能夠源源不絕。
「紫禁城當時的設計，直到今日依然帶來絡繹不絕的人潮、各國的觀光客前來朝聖，更創造出高額的門票收入，帶動北京當地商業的繁榮活絡，這都是風水能量興旺的展現。甚至，可以讓六百年後的我，站在龍椅之前，都能感到能量的衝擊，那麼我們一般人的住家，同樣套用風水概念來打造，絕對是綽綽有餘。」如果再透過風水中的八卦立體空間，各種橫型、直型、曲型、方型、圓型、矩型，對應現代建築中千奇萬變的空間和各種需求，就能打造出獨一無二、風格專屬的辦公室、住宅、廠房、別墅等等
江老師強調，在古代，大家就是⼀直在做綠建築、環保建築這些事情，聰明地利用地形、地勢，以及當地材料來建設。這樣的建築，特別能適應當地氣候，也能存在得更久，漸少建築材料的浪費。不只省下更多的能源，甚至可以循環再利用。換句話說，當房子的裡外，都以順應天地、日月能量的風水來設計，不只為使用者創造出最佳配置，更能省錢、省力、省時，避免不必要、不實用的⼀切浪費。
「地理環境和氣候的變化，對創造居住空間來說非常重要，會影響到居住的人的發展。所以你看東北四合院、江南的莊園宅院、福建三合院、土樓等等，風水並不是無中生有。」建築空間的橫型、直型、曲型、方型、圓型、矩型，會出現這些房舍設計，都是對應自己的需求，從環境中自然的取用，而且子孫代代相傳，福祿和諧。「用風水規劃居住空間，就好像植樹造林的觀念，一方面可以幫助自己，進一步達到和樂美滿的家庭⽣活，順利興旺的事業發展；另一方面更可以創造數代，甚至是數百年的永績傳承、平安富足。」
對江老師來說，一般人所需要的「風水」， 其實就是透過觀察地形、氣候和人的需求等不同之處， 設計規劃出⼀個美觀、實用、堅固合宜的空間，讓使用者可以從中獲得能量的調和、平安、健康和幸福。 「包括房舍中的擺設，也必定是符合個人的需求，講究實用度。所謂風水的設計除了追求美觀，更須有個⼈品味。 所有的擺設，也都是必須能夠達到幫助使用者生活功能的最大值，才能存在。」
我們可以大膽的想像，當我們擺脫了「人定勝天」隨便發想的傲氣，轉向更謙卑的「順應自然、取之自然、用之自然」，或許也就可以更好的達成地球環境永續發展的理想。而這樣的理想，不就是江老師的風水理論中常常強調的「明地德、立⼈紀，因變化，原始終」嗎？
關於風水，我想說的是⋯
「我在學習風水三十年的過程之中，最大的體悟之一就是古人智慧的廣大，以及學問的無窮無盡，在現在很多的古蹟、保存完整的建築中持續鑽研，可以看見的可能是一個宇宙運行的道理。真的很迷人。」人生下來，接受日月精華，受到天地日夜、一年四季的影響，因為我們居住在地球，所以天與人的相通合一，是非常自然的現象。」如同之前所述，房舍的風水，其實是與人和自然之間的運行息息相關。而這一切的連結，其實早在古代經文之中就明確記載。「天有象、地有形，上下俱成一體，此謂之化機」江老師說。
對江老師來說，研究風水的入門典籍首選，當推《青囊經》。《青囊經》成書於秦末漢初，是中國歷史上第一本有文字記載的風水經書，確立了中國「風水學」的具體思想和理論。「《青囊經》的珍貴在於，這本經書全文只有400多字，但是博大精深、簡潔明快，只講天地之間的道理，沒有故弄玄虛的地方。讓讀者可以看見風水最原始、最樸素的一面。稱《青囊經》是風水學的基礎，一點也不為過。」江老師除了感到學問的博大精深，個人在有限的時間之中，即使極盡所能，也只能以管窺天之外，另一項最大的體悟，恐怕就是人類的渺小。「地球在廣大無垠的宇宙中，不過是⼀粒塵，那我們是不是更渺小？」江老師感慨道。
「我鑽研風水三十年，也看了不少生死之事。不管是誰多麼偉大，這個世間終將忘記你的存在。我們人生大部分的煩惱，都是來自於對未來不確定的恐慌或擔憂，如果站在祖先和親人的墳上，就會明白知道，自己從何⽽來，又將從何而去。」江老師認為，父母在，人生尚有來處，父母去，人生只剩歸途。明白了這些，就更應該把握時間，透過先聖先賢的留下來的風水方法，去探求在這個人生空間中，我們需要怎樣來學習？讓自己在這趟人生的旅程中，快快樂樂、痛快地、有趣地生活下去，不枉此生。
透過理解風水，江老師看到了天地之間運行的道理，看到了人在宇宙中的位置，她更期待有機會與更多人分享所學，創建優勝空間，幫助生活或工作在其中的人，心平氣和、愉快友善，更進一步促進健康的身體、順利的事業。