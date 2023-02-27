老貓《探路台北》：新手必犯錯誤——騎單車如果還能坐座墊起步，那麼你的座墊必然太矮
我們想讓你知道的是
資深出版人老貓陳穎青，退休後，開始踩踏運動單車，天天苦騎，練腿力和技巧，掃遍台北市區巷弄，更踏遍大台北山巔水湄，很快成為單車高手。踩踏單車的同時，老貓學歷史的專業，帶領車友探訪各地景點時，同時解說導覽，儼然是大台北文史景點的百科全書。
文：陳穎青（老貓）
新手一定會犯的錯誤
我剛騎小摺通勤的時候，一直是用車行交車時的坐墊高度騎車，直到有公路車老手看不下去善意提醒，才知道原來我當時的坐墊高度和應該要有的標準高度，差了十五公分。坐墊標準高度可以讓騎車的效率增加，更重要的是可以保護膝蓋，避免膝蓋退化，還能強化關節周邊肌群，改善膝關節健康。
這個經驗讓我非常吃驚，不過就是騎個單車嘛，真正的專業知識和普通人的資訊落差竟然如此巨大。從此以後我帶新人騎車一定非常非常注意那些小細節，就是那些小細節讓新手無法正確騎車，無法好好享受騎車的樂趣。這些事包括：
❶ 正確的坐墊高度
正坐在座墊上，踏板轉到垂直地面時，你用「腳後跟」踩踏板，腳應該完全打直。這時候你的座墊高度就是正確的了（這裡說的是簡易自助設定，專業的公路車設定另外有更多高科技的儀器協助整體姿勢設定）。
座墊高度，當曲柄垂直地面時，用「腳後跟」踩踏板，整隻腳應該完全打直。
在標準坐墊高度下停車，雙腳只能用腳尖微微碰到地面，如果不靠手扶欄杆的話通常是沒法穩穩停在地面上。
❷ 正確的上下車方法
隨著座墊拉高，雙腳無法平穩貼地，很多人心裡產生恐懼，開始變得不會上下車了。有人因此堅持不肯把座墊拉高，只希望維持舊習慣安穩地坐在座墊上起步。但這樣騎車沒效率，又容易傷膝蓋，所以解決辦法是，你要放棄坐在座墊上起步的壞習慣，學習正確的上下車起步停車辦法。騎單車如果還能坐座墊起步，那麼你的座墊必然太矮。
所以騎公路車，要停車就是乖乖下車，屁股離開座墊，雙腳打開跨車架站立。
標準的單車起步，絕不可能坐在座墊上，請先學會起步控車，練習方法如下：先確定你的座墊已經調整到正確高度（重要！重要！重要！）；
- 雙腳跨車架站立，雙手扶好把手；
- 把右踏板轉到水平偏上高度；
- 身體重心移到左腳，右腳輕放右踏板上；
- 重心移到右腳往下踩，讓單車滑行出去；
- 維持右腳單腳站立踏板，屁股不要急著找坐墊；
- 單腳站姿滑行，滑越遠越好；
- 反覆練習。
這是起步控車，訓練你如何在起步重心變換的時候，怎樣保持直線前進。學會起步控車再來談坐上座墊。
❸ 正確的腳板踩踏位置
你應該用前腳掌踩踏板。標準位置是用腳掌蹠骨（拇趾跟凸起處）肉球對準踏板軸心。因為這樣踩踏功率輸出最有效率。
正常騎車，應該用前腳掌踩踏板，當曲柄垂直地面時，膝蓋應該為彎。
什麼速度才是有效益的騎車速度
大部分新手對騎車的想像，就是我要輕鬆、逍遙、悠閒騎。可惜輕鬆騎車不會有運動效果，你的騎行強度若沒有超過肌肉負荷，肌肉量就不會成長，心肺能力就不會增加，悠閒騎只是瞎逛，差不多等於是白騎。
時速十五公里的悠哉騎法，還有第二個問題，那就是你永遠無法離開河濱車道。你練不出腳力就沒法爬坡，沒法爬坡就沒法選擇新路徑，沒有新路徑當然哪都去不了。這樣騎車，三個月你就會覺得不曉得還有哪裡能去，因為所有河濱車道你都騎過五六遍，風景也看得足夠膩了。
騎河濱一定要把車速拉到時速二十公里以上，這樣你會冒汗，會練到腳力，同時也提升操控單車的技術能力。這樣可以為你鍛鍊爬坡做好準備。
有了爬坡的腳力，上山下海，登高望遠，兩鐵旅行，全都難不倒你。接下來你野心會更大，環島、出國，這時候世界就為你打開了。騎車如果只讓自己停在舒適圈，很快你就會對單車失望。從十五到二十，不要小看這五公里的時速差距，這是百分之三十三的功率提升，是完全不同檔次的肌力和心肺能力的強度需求。
有了體能，才有世界，一切都是從增加五公里時速開始的。（更多新手練車建議，請看本書第六章。）
為什麼要練車
其次你要開始練習平路、高速（時速維持二十公里至少）、長距（一次能騎二十公里不休息）。這個階段你要學到如何高速騎行、如何在高速時駕馭單車、閃避行人、如何換檔等。為了維持車速，你的車一定要裝碼表。
如果你住在大台北，這是全世界新手練車最完美的聖地。整個大台北水系，景美溪、新店溪、大漢溪、基隆河、雙溪、淡水河、二重疏洪道，河濱兩岸所有單車道加起來，差不多有三百公里那麼長，這些車道足夠讓新手周周練車、不重複路線達三個月以上。
而且大台北河濱車道幾乎全是平路，非假日周間人車也很少，很容易練車。萬一你只有假日有空，那最好排中午練車，那時候人最少，假日等到兩點以後，河濱簡直可以用人滿為患來形容，那時候就不適合練車了。
平日如果沒有時間練車，請記得每天做二十分鐘深蹲，深蹲對強化腿力非常有幫助。
進出河濱車道最好找個有越堤坡道的地方（如客家公園）進出，這些小坡道可以讓你練習換檔。如果你在平路上練到可以用時速二十公里不間斷騎車一小時，單趟騎行五十公里以上，恭喜，你可以進入爬坡訓練了。
爬坡是一定要練的，不練爬坡你騎車的樂趣就喪失大半了。爬坡有強大的身體負荷，讓你鍛鍊肌力，強化心肺，刺激大腦分泌腦內啡，改善你的精神狀態（騎車可以改善憂鬱症，說的就是這件事）。
更重要的是在台灣，只要你想騎到遠一點的地方，你就得爬坡。環島要爬坡，去北海岸吃海鮮要爬坡，體驗蘇花公路要爬坡，賞櫻、賞桐、賞楓，任何自然美景全都在山上。沒有爬坡能力沒有車隊會要你，因為車隊行程百分之九十九都是山路。
不用害怕爬坡，爬坡是你的朋友，爬坡讓你有更強大的能力控制身體，駕馭單車，只有辛苦流汗，才會體會到歡呼收割。每個騎車的過來人都會告訴你，要練爬坡。當你鍛鍊到可以爬上高山，你會體會到人車一體的和諧美感。
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迎著舒適的海風氣息在富山縣冰見市尋找海中珍味：KITOKITO之旅（下）
我們想讓你知道的是
富山縣冰見市鄰接自古漁業興盛、被譽為漁獲寶庫的富山灣。本文上篇介紹了一年到頭都能吃到多種魚類的冰見漁港周邊的美食景點，下篇則要為大家介紹令人想專程拜訪的山丘上的酒廠、可以眺望立山連峰的天然溫泉旅館，到能嚐遍海鮮的休息站等刺激五感的景點，一起深入了解冰見觀光的魅力吧。
離開海港，前往山丘上的酒莊
離海邊有點距離的小山丘上，有家冰見唯一的酒莊──「SAYS FARM」。該酒莊設立於2011年，開創理念為「製造出北陸生產的好酒」。現在種植了約18,000株葡萄樹，占地9ha。雖然全國各地都有該酒莊的粉絲，但因堅持使用自家栽種的葡萄而產量稀少，粉絲們也很常反映買不到。
目前除了酒莊裡的小店，稍後要介紹的「冰見番屋街」也能買到「SAYS FARM」的葡萄酒。廣大的酒莊裡還有能吃到冰見山珍海味的餐廳、每天限定一組客人的住宿、能一覽富山灣美景的花園等，就算是當天來回的旅行，也能渡過悠閒時光，著實令人醉心於冰見的多樣化。
Info
SAYS FARM；富山縣冰見市余川字北山238
0766-72-8288
體驗冰見的魚與漁業
位於冰見漁港旁邊，冰見市漁業文化交流中心內的「冰見之海探索館」，是以冰見漁業為主題的體驗型設施，旅客可以從這裡各式各樣的展示，學習到「天然漁場」富山灣的特長、冰見魚的冷知識，以及越中式定置網的奧秘等多樣的知識與體驗。各位不妨抱持著探討冰見魚美味秘密的心前來拜訪。
設施內還有富山獨有的體驗──「魚糕繪畫體驗」，源自於富山的風俗習慣，當地人會在魚糕上畫畫當作宴席上的伴手禮。可以像裝飾蛋糕一樣在魚糕上畫上喜歡的圖案，做出專屬自己的原創魚糕。蒸好的魚糕也能當成土產帶回家，當作旅行的紀念剛剛好。
Info
冰見市漁業文化交流中心（冰見之海探索館）；富山県冰見市中央町7-1
0766-74-8018
※「魚糕繪畫體驗」的詳情請洽詢冰見市觀光協會（0766-74-5250）。
冰見美食齊聚一堂
位於海港沿岸的道路休息站「冰見番屋街」裡，集結了21家土產店及10家餐飲店，是冰見的觀光的中心點般的存在。
從使用直接從冰見漁港運來的魚的迴轉壽司店，到清晨現捕的新鮮魚類、繁複工程的加工食品等，這裡聚集了能品嚐富山灣海中珍味的店舖。此外，冰見烏龍麵、冰見牛、冰見咖哩等當地美食也頗受好評。
這棟建築物的店名叫「番屋」（漁夫作業用的小房間），設計也是以「番屋」為原型。佔地的一角設置了免費的足湯，隔著馬路的對面則是有「冰見溫泉鄉總湯」，在這裡能眺望大海，舒緩旅途的疲憊。從餐點到土產應有盡有，還能稍作小憩，行程裡一定要安排來這裡一趟。
Info
冰見漁港場外市場 冰見番屋街；富山県冰見市北大町25-5
0766-72-3400
可以眺望立山連峰的天然溫泉旅館
冰見沿海有許多小溫泉，形成了「冰見溫泉鄉」。鈉－碳酸氫鹽泉的泉水略為濃稠．以能讓肌膚變得光滑出名。屹立在冰見高地的「磯波風」也是溫泉鄉裡的人氣旅館之一，踏進旅館大廳就能從巨大的窗口看到富山灣及立山連峰，映入眼簾的風景令人為之震撼。
旅館裡的兩個大浴場分別備有室內溫泉及露天溫泉，流淌的是自家泉源「灘浦溫泉」。露天溫泉跟所有房間都能一眼望盡絕景，讓人沉浸在豪華的氣氛裡。晚餐則會因應季節為客人準備鰤魚、螃蟹、白蝦等，以富山灣的季節魚種為主角的套餐。讓身心徜徉在名泉裡、讓海中珍味驚豔您的舌尖，渡過一段寧靜時光吧。
Info
灘浦溫泉 元湯 磯波風；富山縣冰見市泊1760
0766-74-2336
前往藤子不二雄Ⓐ老師的故鄉
冰見市也是創作出「忍者哈特利」、「怪物君」等代表日本的名著的漫畫家・藤子不二雄Ⓐ老師的故鄉。從冰見車站往商店街方向走去，就能遇見各種人氣角色的塑像。其中還包括了藤子Ⓐ老師以富山灣的魚為原型設計的原創角色。每遇見一個角色就讓人忍不住想拍張照片。
每天在指定時間上演的「忍者哈特利機械時鐘」秀、展示老師的作品集的「冰見市潮風畫廊」（藤子不二雄ⒶArt Collection）、坐著「黑色推銷員」主角「喪黑福造微笑長椅」等，諸多漫畫景點在藤子不二雄Ⓐ的漫畫世界等著大家來探索！
Info
冰見市潮風畫廊；富山縣冰見市中央町3-4
0766-72-4800
我們經由這兩篇文章介紹了冰見充滿魅力的景點，誠摯邀請大家參考這些內容來日本海屈指的港鎮・冰見，品嚐新鮮的海中珍味、欣賞只有這裡才有的絕景，充分體驗這裡的美食佳景！
※本文介紹內容為2023年2月各景點現況。
本文章內容由「關鍵評論網日本站」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。