老貓《探路台北》：新手必犯錯誤——騎單車如果還能坐座墊起步，那麼你的座墊必然太矮

文：陳穎青（老貓）

新手一定會犯的錯誤

我剛騎小摺通勤的時候，一直是用車行交車時的坐墊高度騎車，直到有公路車老手看不下去善意提醒，才知道原來我當時的坐墊高度和應該要有的標準高度，差了十五公分。坐墊標準高度可以讓騎車的效率增加，更重要的是可以保護膝蓋，避免膝蓋退化，還能強化關節周邊肌群，改善膝關節健康。

這個經驗讓我非常吃驚，不過就是騎個單車嘛，真正的專業知識和普通人的資訊落差竟然如此巨大。從此以後我帶新人騎車一定非常非常注意那些小細節，就是那些小細節讓新手無法正確騎車，無法好好享受騎車的樂趣。這些事包括：

❶ 正確的坐墊高度

正坐在座墊上，踏板轉到垂直地面時，你用「腳後跟」踩踏板，腳應該完全打直。這時候你的座墊高度就是正確的了（這裡說的是簡易自助設定，專業的公路車設定另外有更多高科技的儀器協助整體姿勢設定）。

Photo Credit: 時報出版提供

座墊高度，當曲柄垂直地面時，用「腳後跟」踩踏板，整隻腳應該完全打直。

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在標準坐墊高度下停車，雙腳只能用腳尖微微碰到地面，如果不靠手扶欄杆的話通常是沒法穩穩停在地面上。

❷ 正確的上下車方法

隨著座墊拉高，雙腳無法平穩貼地，很多人心裡產生恐懼，開始變得不會上下車了。有人因此堅持不肯把座墊拉高，只希望維持舊習慣安穩地坐在座墊上起步。但這樣騎車沒效率，又容易傷膝蓋，所以解決辦法是，你要放棄坐在座墊上起步的壞習慣，學習正確的上下車起步停車辦法。騎單車如果還能坐座墊起步，那麼你的座墊必然太矮。

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所以騎公路車，要停車就是乖乖下車，屁股離開座墊，雙腳打開跨車架站立。

標準的單車起步，絕不可能坐在座墊上，請先學會起步控車，練習方法如下：先確定你的座墊已經調整到正確高度（重要！重要！重要！）；

雙腳跨車架站立，雙手扶好把手； 把右踏板轉到水平偏上高度； 身體重心移到左腳，右腳輕放右踏板上； 重心移到右腳往下踩，讓單車滑行出去； 維持右腳單腳站立踏板，屁股不要急著找坐墊； 單腳站姿滑行，滑越遠越好； 反覆練習。

這是起步控車，訓練你如何在起步重心變換的時候，怎樣保持直線前進。學會起步控車再來談坐上座墊。

❸ 正確的腳板踩踏位置

你應該用前腳掌踩踏板。標準位置是用腳掌蹠骨（拇趾跟凸起處）肉球對準踏板軸心。因為這樣踩踏功率輸出最有效率。

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正常騎車，應該用前腳掌踩踏板，當曲柄垂直地面時，膝蓋應該為彎。

什麼速度才是有效益的騎車速度

大部分新手對騎車的想像，就是我要輕鬆、逍遙、悠閒騎。可惜輕鬆騎車不會有運動效果，你的騎行強度若沒有超過肌肉負荷，肌肉量就不會成長，心肺能力就不會增加，悠閒騎只是瞎逛，差不多等於是白騎。

時速十五公里的悠哉騎法，還有第二個問題，那就是你永遠無法離開河濱車道。你練不出腳力就沒法爬坡，沒法爬坡就沒法選擇新路徑，沒有新路徑當然哪都去不了。這樣騎車，三個月你就會覺得不曉得還有哪裡能去，因為所有河濱車道你都騎過五六遍，風景也看得足夠膩了。

騎河濱一定要把車速拉到時速二十公里以上，這樣你會冒汗，會練到腳力，同時也提升操控單車的技術能力。這樣可以為你鍛鍊爬坡做好準備。

有了爬坡的腳力，上山下海，登高望遠，兩鐵旅行，全都難不倒你。接下來你野心會更大，環島、出國，這時候世界就為你打開了。騎車如果只讓自己停在舒適圈，很快你就會對單車失望。從十五到二十，不要小看這五公里的時速差距，這是百分之三十三的功率提升，是完全不同檔次的肌力和心肺能力的強度需求。

有了體能，才有世界，一切都是從增加五公里時速開始的。（更多新手練車建議，請看本書第六章。）

為什麼要練車

其次你要開始練習平路、高速（時速維持二十公里至少）、長距（一次能騎二十公里不休息）。這個階段你要學到如何高速騎行、如何在高速時駕馭單車、閃避行人、如何換檔等。為了維持車速，你的車一定要裝碼表。

如果你住在大台北，這是全世界新手練車最完美的聖地。整個大台北水系，景美溪、新店溪、大漢溪、基隆河、雙溪、淡水河、二重疏洪道，河濱兩岸所有單車道加起來，差不多有三百公里那麼長，這些車道足夠讓新手周周練車、不重複路線達三個月以上。

而且大台北河濱車道幾乎全是平路，非假日周間人車也很少，很容易練車。萬一你只有假日有空，那最好排中午練車，那時候人最少，假日等到兩點以後，河濱簡直可以用人滿為患來形容，那時候就不適合練車了。

平日如果沒有時間練車，請記得每天做二十分鐘深蹲，深蹲對強化腿力非常有幫助。

進出河濱車道最好找個有越堤坡道的地方（如客家公園）進出，這些小坡道可以讓你練習換檔。如果你在平路上練到可以用時速二十公里不間斷騎車一小時，單趟騎行五十公里以上，恭喜，你可以進入爬坡訓練了。

爬坡是一定要練的，不練爬坡你騎車的樂趣就喪失大半了。爬坡有強大的身體負荷，讓你鍛鍊肌力，強化心肺，刺激大腦分泌腦內啡，改善你的精神狀態（騎車可以改善憂鬱症，說的就是這件事）。

更重要的是在台灣，只要你想騎到遠一點的地方，你就得爬坡。環島要爬坡，去北海岸吃海鮮要爬坡，體驗蘇花公路要爬坡，賞櫻、賞桐、賞楓，任何自然美景全都在山上。沒有爬坡能力沒有車隊會要你，因為車隊行程百分之九十九都是山路。

不用害怕爬坡，爬坡是你的朋友，爬坡讓你有更強大的能力控制身體，駕馭單車，只有辛苦流汗，才會體會到歡呼收割。每個騎車的過來人都會告訴你，要練爬坡。當你鍛鍊到可以爬上高山，你會體會到人車一體的和諧美感。