2023/02/10,
中國

中國出入境管理局：為促進大灣區人才流動，放寬赴港澳簽注

中國出入境管理局：為促進大灣區人才流動，放寬赴港澳簽注
Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

對於北京中央決定，港府表示歡迎，認為有利於區內大陸人才南下來港進行科研、文教、衛健、法律、商務等交流訪問，促進區內人才互動，為香港以至整個大灣區注入更大的發展動能，達至互利雙贏。

（中央社）北京當局為促進粵港澳大灣區的融合發展及人才流動，對前往香港和澳門的大陸大灣區城市人才實施新的簽注政策，原則上將放寬簽注期限及停留時間。

中國國家出入境管理局昨天公布，本月20日起，在大灣區工作的科研、文教等大陸6類人才可申辦往來港澳人才簽注，有效期由1年至5年不等。

持證人在簽注有效期內可以不限次數往來香港或者澳門，每次在港或澳停留最多可達30天。

據報導，中國出入境管理局有關負責人表示，實施相關政策是要促進大灣區人才流動，為大陸和港澳經濟社會發展注入新動能。

對於北京中央的上述決定，港府表示歡迎，認為有利於區內大陸人才南下來港進行科研、文教、衛健、法律、商務等交流訪問，促進區內人才互動，為香港以至整個大灣區注入更大的發展動能，達至互利雙贏。

另據公布，北京方面把申請上述新簽注的人才劃分為6類，包括傑出人才、科研人才、文教人才、衛健人才、法律人才和其他人才。

據了解，目前大陸赴港澳從事商務、學術交流等活動的人，可申辦3個月或1年期多次赴港澳商務或其他類簽注，其中商務簽注每次停留時間不超過7天，其他類簽注可停留14天，但有效期最長只有3個月。

至於赴港澳個人遊簽注，每次在港澳停留不超過7天。

新聞來源：促進大灣區人才流動 北京放寬赴港澳簽注

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責任編輯：Alex
核稿編輯：Alvin


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