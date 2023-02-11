TNL+ 2023/02/11,
語文

大部分人說外語，都會夾雜「公式語言」

大部分人說外語，都會夾雜「公式語言」
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我們想讓你知道的是

問及別人的德文在哪裡學，如同打開寶盒，讓鍊子徐徐轉動，聽著裡面的音樂，在音韻中翻閱眼前人的一冊冊回憶錄。

在德國聽見外國人講德文，總會猜到他們從哪學來的。

要是用的句式四平八穩，像教科書內所教授的，那就知道必是從書本上搬來的。語言學上稱這些固定句式為「formulaic language」，即是如公式 (formula) 般的語言，常見於初學者的外語上。英文的「How are you?」之標準答案「I am fine, thank you, and you?」；還有以「You are welcome.」回應感謝，就是最有名的公式語言。

講公式語言，是學外文的第一步。特別是從沒去過當地生活，說出來的外語，總擺脫不了公式化。

然而公式語言不代表不佳，因為學外語必定要有些基本句式旁身，讓人背熟語言的基本句法，主動賓如何排列。猶如背誦舊詩文，總會使人學到許多詞彙和表達方式，長大後總會感念那年背了這麼多唐詩宋詞，寫中文時總有貨在手。

大部分人說外語，都會夾雜公式語言。偶爾聽到一些操外國口音，遣詞用字卻異常地道的人，就知道他們的外語是從生活中學來的。我住所附近有一巴爾幹麵包店，老闆是科索沃人，說阿爾巴尼亞文和塞爾維亞文。由於他初來德國，日常業務都需要一位中年女店員幫忙。這店員來自塞爾維亞，德文卻很道地，一點塞國口音都沒有，用字都是本地德文，再加上流暢俚俗語。我猜她的德文，都在多年的德國生活經驗中學來的。就是在德國服務業工作，從與同事和客人交流中練就的功架。她給我的印象很深，因為平時接觸的外國店員和服務員，德文多是那些教科書中一式一樣的句子，不像這中年塞人變化之多。她也因而游走於本地人和同鄉之間，不論哪國人都與她打成一片，使人聯想到香港開埠初期那些英文流利的華人買辦。

在德國認識外國人，我總愛問他們的德文在哪學的。他們聽後總有點驚喜，並會很愉快地跟我分享。事因在德國會德文被視為理所當然，當地人多沒興趣知道外國人在哪學德文，還有人會要求初來報到者已懂流利德文。

外國人忽然聽到有人問他們在哪裡學，都會有受關心之感。我多會問他們在家鄉還是德國學、在語言學校還是自學、老師來自哪裡，還有是學習文法還是溝通為主。這些外國人聽到後，都會侃侃而談，滔滔不絕地講述歷年來學德文的苦樂：那年在家鄉遇到的良師，然後是來德後在社區學院遇到差劣的老師，最後如何在兼職中學到本地方言。

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