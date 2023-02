大部分人說外語，都會夾雜「公式語言」

在德國聽見外國人講德文,總會猜到他們從哪學來的。

要是用的句式四平八穩,像教科書內所教授的,那就知道必是從書本上搬來的。語言學上稱這些固定句式為「formulaic language」,即是如公式 (formula) 般的語言,常見於初學者的外語上。英文的「How are you?」之標準答案「I am fine, thank you, and you?」;還有以「You are welcome.」回應感謝,就是最有名的公式語言。

講公式語言,是學外文的第一步。特別是從沒去過當地生活,說出來的外語,總擺脫不了公式化。

然而公式語言不代表不佳,因為學外語必定要有些基本句式旁身,讓人背熟語言的基本句法,主動賓如何排列。猶如背誦舊詩文,總會使人學到許多詞彙和表達方式,長大後總會感念那年背了這麼多唐詩宋詞,寫中文時總有貨在手。

大部分人說外語,都會夾雜公式語言。偶爾聽到一些操外國口音,遣詞用字卻異常地道的人,就知道他們的外語是從生活中學來的。我住所附近有一巴爾幹麵包店,老闆是科索沃人,說阿爾巴尼亞文和塞爾維亞文。由於他初來德國,日常業務都需要一位中年女店員幫忙。這店員來自塞爾維亞,德文卻很道地,一點塞國口音都沒有,用字都是本地德文,再加上流暢俚俗語。我猜她的德文,都在多年的德國生活經驗中學來的。就是在德國服務業工作,從與同事和客人交流中練就的功架。她給我的印象很深,因為平時接觸的外國店員和服務員,德文多是那些教科書中一式一樣的句子,不像這中年塞人變化之多。她也因而游走於本地人和同鄉之間,不論哪國人都與她打成一片,使人聯想到香港開埠初期那些英文流利的華人買辦。

在德國認識外國人,我總愛問他們的德文在哪學的。他們聽後總有點驚喜,並會很愉快地跟我分享。事因在德國會德文被視為理所當然,當地人多沒興趣知道外國人在哪學德文,還有人會要求初來報到者已懂流利德文。

外國人忽然聽到有人問他們在哪裡學,都會有受關心之感。我多會問他們在家鄉還是德國學、在語言學校還是自學、老師來自哪裡,還有是學習文法還是溝通為主。這些外國人聽到後,都會侃侃而談,滔滔不絕地講述歷年來學德文的苦樂:那年在家鄉遇到的良師,然後是來德後在社區學院遇到差劣的老師,最後如何在兼職中學到本地方言。