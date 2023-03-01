《人善被犬欺》：好人更難生存於現代社會？你的善良好意只會讓你在競爭裡屈居下風

文：馬丁．維爾勒（Martin Wehrle）

你正在蹲「好人監牢」？

不為自己利益著想的行為，真的能為你帶來什麼好處嗎？舉例來說，早上開車上班時，你讓一輛從側邊小巷鑽出來的車子插入長長的車陣中，還擠到你前頭；但你明明就行駛在主要幹道上，擁有更高的路權，而且你已經快遲到了！

透過研究，社會心理學上將人們的無私行為分為以下幾種：

道德利他主義 ：你會讓這輛車子插進隊伍裡，是因為你認為道路法規就是這樣規定的（即車道刪減時所使用的「拉鏈規則」）。

：你會讓這輛車子插進隊伍裡，是因為你認為道路法規就是這樣規定的（即車道刪減時所使用的「拉鏈規則」）。 同情利他主義 ：你示意讓另一輛車插進你車子前方的位置，是因為你憐憫車主；當然，你也有可能只是一時惻隱之心發作，才讓對方插隊。此時的你做出了相當主觀的決定，完全取決於自己的喜愛和偏好。

：你示意讓另一輛車插進你車子前方的位置，是因為你憐憫車主；當然，你也有可能只是一時惻隱之心發作，才讓對方插隊。此時的你做出了相當主觀的決定，完全取決於自己的喜愛和偏好。 理性利他主義：你會讓對方插入主要幹道，還先你而行，完全是因為你正打著「下次我遇到同樣情況時，別人也會好心地讓我」的如意算盤。你是考慮過優缺點之後，才做出這樣的決定。

很可惜的，道德利他主義是一把雙面刃。我們的社會雖然需要一定的規範和法律才能順暢運行，然而隨著每一項社會（或你自己私下）所設定、令你感到委屈的規範，你的行動自由便一點一滴地消失無蹤。如此一來，你只能徒勞無功地坐在一座由自己的善良好意打造出來的牢籠裡，並有種無法從自己的行為規範中掙脫出來的感覺。你的這種偏好會引來較不遵守社會規範的人們，並會想盡辦法利用你這份道德感。舉例來說，許多相關研究皆指出，較善良的人們反而較常有金錢上的問題。

買單時，你偶爾會順便結了其他人的酒錢。

有時你會借別人錢，但最後總是要不回來。

談薪水時，你有時會完全被對方牽著鼻子走，搞得最後全盤皆輸。

至於到底該選擇哪一種利他主義，當然是你的自由：你可能是個十分遵循社會規範又善良體貼的人，而這單純只是因為你想當這樣的人；你有足夠的能力，可以隨心所欲地從手上的調色盤裡選擇今天想使用的行為模式。舉例來說，今天在工作場合裡，你可以選擇讓自己稍微不那麼善良，如此一來，才不會被同事們小看了。但與此同時，你也可以選擇把自己的善良留給身邊那位好心的姊妹淘，因為她同樣也是個善良且親切的人。

義大利經濟學家帕雷托（Vilfredo Federico Damaso Pareto）經典的博弈論或許能提供你一個合理的參考原則：繼續保持這樣的行為，讓至少一名參與者感覺獲得你較親切的對待；與此同時，其他的參與者也不至於覺得自己遭到差別待遇。帕雷托利他主義可說是最能達到皆大歡喜的選擇，在這樣的原則之下沒有輸家，卻同時能產生至少一位贏家——還真是項充滿人生智慧的原則，能幫助我們自然而然地打造永續長久的人際關係。

你與生俱來的善良好意不該隨意展現出來，應該像訓練過的鴿群，在不停飛翔兜圈後，又回到你身邊。我舉個例子：假如你今天為了幫助一位值得信賴的好友而借他一筆錢。這位值得信賴的好友除了會真誠地表達感謝，等到手頭寬裕後，也會立刻如數歸還這筆錢，甚至還會請你吃頓飯，一起歡慶他終於脫離危機。這樣一來，你們兩個人都會因此受惠：你的朋友能因為你的協助度過一時的財務窘境，你也能在能力範圍之內做出善舉，卻不必擔心得賠上自己的積蓄，或因此傷了彼此的友誼。

來自美國的研究報告指出，從事公益活動或做善事都有助於延長壽命。在健康條件相同的情況下，樂於助人的貧窮老人中，有六成活得比不常做公益的老人更久。

但有一種善良會帶來危險：這種善良只為接收者帶來益處，卻會為你本身帶來損害。舉例來說，你借給同事一筆錢，但他連過去欠你的錢都沒還清。如今他再次開口拜託：「你過去幫過我好幾次，你絕對不知道我對你有多感激。這次請你務必再幫我一回─我只需要兩千元而已，下週我就還你錢。」

這時你應該打從心裡感到一陣反感吧。不過因為你天生善良，所以內心不自覺地對自己嘀咕：「別這麼小氣嘛！你又不是沒這個錢。而且你也聽到了，他說他很感激你的幫忙呢。也許他真的需要這點錢繳電費，要是沒有你的幫忙，他今晚就得摸黑過夜了。」

假設你最後還是借錢給他。當他走出辦公室的時候，你覺得他心裡是什麼感受呢？當然是既輕鬆又舒暢。那你心裡有什麼感受呢？簡直糟透了！前面介紹的帕雷托利他主義在這裡沒有用：你在答應這筆「交易」後，感覺百分之百比之前更糟！

除此之外，現在你可以非常確定，那位同事不過是刻意要利用你而已。葛蘿莉雅．貝克（Gloria Beck）撰寫的《被禁止的演辯術》（Verbotene Rhetorik）一書中曾提到「同理心技巧」，那些富有同理心的人們，就是她書中所稱的「目標人物」。透過她的書，大家可以了解有心人士如何技巧性地建構一個「虛構」的危急情況，準確地打動這些好人（也就是她所謂的「犧牲者」）並藉此操弄他們。

書中提到：

「你描述了一個緊急情況。這位富有同理心的人士心中，會因此感受到一股不自在的同理反應；接著，此人便會提供你幫助，好免除自己心中的罪惡感——若是他沒有這麼做，心中的歉疚就會油然而生。你因此順利獲得幫助。事情就是這樣易如反掌。」

千萬別掉入這種陳腔濫調的戲碼！每一次想幫助別人前，請務必問問自己：這項善舉對你有任何好處嗎？——不要只顧眼前的利益，也要想想中長期的利益。請務必思考一下，當你在一週、一個月，甚至一年後再次審視眼前的狀況時，你仍會做出相同的決定嗎？

一廂情願地扮演善良好人，只會更快速地將你的生命能量消耗殆盡；總有一天，會連接收內心需求發出的訊號都做不到。被你強迫壓抑在心中的異議，到頭來只會傷害你自己：你並沒有正大光明地表明自己的需求、釐清你與對方的關係，並採取必要的防衛，好保護自己不被別人的要求所淹沒，反而幼稚地採取駝鳥行為，來逃避正面衝突。

被你壓抑的健康良性防衛，此時將漸漸轉變為自我攻擊。自我懷疑將偷偷誘發你的憤怒，恐懼將籠罩著你，憂鬱則將牢牢攫住你的喉嚨。當你裝出一副泰然自若、強顏歡笑的模樣時，你的內心卻處在完全相反的狀態。當你一步步違背自己的意志時，便是在一步步遠離自己真正的核心；這無異於雙手緊緊握拳，卻打算一輩子都插在口袋裡隱藏起來。這樣的人生何其辛苦，最終只會落得崩潰過勞的下場。

好人更難生存於現代社會？